Задействуют от 90 до 100 тысяч военнослужащих

Украинские власти готовят контрнаступление на освобожденные российскими войсками территории. Но у Киева фактически есть шанс лишь на «один точный выстрел». Об этом заявил британский военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк, сообщает пресса Великобритании.Как отметил Кларк, в настоящее время украинское командование сформировало около 16 новых бригад ВСУ для проведения контрнаступления.- подчеркнул аналитик.По словам Кларка, пока ничего не говорит о том, что контрнаступление начнется в ближайшее время. Нет и информации о том, на каких именно направлениях фронта его стоит ожидать. Однако аналитик считает, что ВСУ могут начать контрнаступление на юге – на Запорожском направлении. Как рассказал Кларк, российские войска заняты ускоренным строительством фортификационных сооружений именно на данном направлении.Ранее многие другие военные эксперты также говорили о высокой вероятности контрнаступления на Запорожском направлении, с целью перерезать созданный Россией сухопутный коридор в Крым. Это позволит киевскому режиму затруднить логистику военных баз в Крыму и войск, находящихся в Херсонской области.Впрочем, российские вооруженные силы готовы отбить любое наступление противника, о чем неоднократно заявляли представители военного командования и региональных властей в Запорожской области. В то же время, Кларк подчеркивает, что если контрнаступление окажется неудачным, то на Западе будет более активно проявляться «усталость от войны».