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Британский аналитик рассказал о планах контрнаступления ВСУ: «Задействуют до 100 тысяч военнослужащих»

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Британский аналитик рассказал о планах контрнаступления ВСУ: «Задействуют до 100 тысяч военнослужащих»

Украинские власти готовят контрнаступление на освобожденные российскими войсками территории. Но у Киева фактически есть шанс лишь на «один точный выстрел». Об этом заявил британский военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк, сообщает пресса Великобритании.


Как отметил Кларк, в настоящее время украинское командование сформировало около 16 новых бригад ВСУ для проведения контрнаступления.

Задействуют от 90 до 100 тысяч военнослужащих

- подчеркнул аналитик.

По словам Кларка, пока ничего не говорит о том, что контрнаступление начнется в ближайшее время. Нет и информации о том, на каких именно направлениях фронта его стоит ожидать. Однако аналитик считает, что ВСУ могут начать контрнаступление на юге – на Запорожском направлении. Как рассказал Кларк, российские войска заняты ускоренным строительством фортификационных сооружений именно на данном направлении.

Ранее многие другие военные эксперты также говорили о высокой вероятности контрнаступления на Запорожском направлении, с целью перерезать созданный Россией сухопутный коридор в Крым. Это позволит киевскому режиму затруднить логистику военных баз в Крыму и войск, находящихся в Херсонской области.

Впрочем, российские вооруженные силы готовы отбить любое наступление противника, о чем неоднократно заявляли представители военного командования и региональных властей в Запорожской области. В то же время, Кларк подчеркивает, что если контрнаступление окажется неудачным, то на Западе будет более активно проявляться «усталость от войны».
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12 комментариев
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  1. Void
    Void Сегодня, 20:01
    +5
    на фотке, атмосферные персонажи ))))))))))))))
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 20:22
      +2
      Ну Фсё....тикаем. А передний персонаж на фото заставит сразу сдацца только одним видом, потому что ржать и воевать это "немыслимое" laughing
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 20:29
      +2
      на фотке, атмосферные персонажи ))))))))))))))

      Люди как люди. Обычные мобилизированные или теробороновцы.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:06
    +6
    Какая шикарная фраза-"более активно проявлять усталость". Надо взять на вооружение. Да, и фото, просто великолепное!
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:23
      +3
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Какая шикарная фраза-"более активно проявлять усталость". Надо взять на вооружение.

      -Дорогой, у меня сегодня болит голова.
      -Любимая, ты все более и более активно проявляешь усталость. Аналитики британского Королевского института считают нарастание проявлений активной усталости очень нежелательной тенденцией. Подумай о этом на досуге, а пока.......
  3. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:14
    +4
    На фото просто гвардия наступления!
    "Червлены губами, бровьми союзны" lol
    Все равны, как на подбор... С ними - дядька Черномор hi
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:39
      +1
      "Гвардейцы кардинала"во всей своей красе.Укроверсия известного романа
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:19
    0
    Но у Киева фактически есть шанс лишь на «один точный выстрел»

    Промажут! Как пить дать промажут! Да и цифирь явно завышена. Небось со слов Зели брали.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:39
    +1
    Все эти публикации попытка ввести в заблуждение и преследует минимум две цели.Подговка медийной почвы для опровдания провала наступления.И вторая не менее важная,а может и главная дезинформация,как для своих обывателей ,так и для нашего.И опять деза преследует свои несколько целейэто видно по публикациям,давления на население РФ ,вот вам циферки,вот вам расклад,а ваши генералы не чего не делают,а если и делают то не правильно.Что должно и кстати вызывает критику со стороны "ура-патриотов"Следующая цель ужесточение законов в самой РФ,что кстати то же проявляется все больше и больше.Именно такие новости у всех "на слуху",что можно трактовать очень по разному.И еще все эти прогнозы ,утечки просто обязанны быть рассмотрены соответствующими службами,что отвлекает и ресурс и время.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:59
    0
    Пригожин называл от 200 000 до 400 000
    Британец - до 100 000
    Сколько же накопилось реально?
    СМИ вообще пестрит, до полумиллиона называют некоторые...
    Думаю, в реальности и 100 000 не наберется
    Судя по тг-каналам, очень туго идёт набор народа
    разве что за счет пришлых, иностранцев
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:04
    0
    Отчего вдруг на западе "устанут от войны"?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:07
      0
      Да ни от чего. Запад в этом конфликте участия не принимает, силы на него не тратит.