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В правительстве Чеченской Республики назвали провокацией видео расправы бойцов над украинским пленным

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В правительстве Чеченской Республики назвали провокацией видео расправы бойцов над украинским пленным

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал видеозапись, на которой бойцы ВС РФ в форме с шевронами чеченского полка расправляются над пленным боевиком киевского режима, "дешёвой попыткой провокации".


По словам Дудаева, ни один из военнослужащих из Чеченской Республики, ни одно из чеченских подразделений не причастны к опубликованной видеозаписи, а также к действиям, якобы происходящим в видеоролике.

Министр также подчеркнул, что бойцы из Чеченской Республики выполняют поставленные перед ними боевые задачи агрессивно, жестко и высокопрофессионально, однако никогда не допускают неуважительного отношения к противнику, в том числе к военнопленным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо убедиться в достоверности опубликованного видео, а затем, в зависимости от результата, провести тщательную проверку подлинности и выяснить все обстоятельства, при которых проводилась его съемка.

Песков также добавил, что в условиях появления огромного количества недостоверной информации, проверка достоверности этого видео является необходимой.

Стоит также отметить, что многочисленные случаи расправ боевиками киевского режима над военнопленными и мирными жителями, в том числе зафиксированные на видео, остались без какого-либо внимания со стороны международных правозащитных структур, официальные представители которых с 2014 года предпочитают "не замечать" происходящее на Украине.
Использованы фотографии:
Telegram/Ахмед Дудаев
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9 комментариев
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  1. astepanov
    astepanov Сегодня, 20:21
    +9
    Да, проверка нужна. Вот только шеврон - далеко не самое убедительное доказательство. Как говорил товарищ Бендер, "при современном развитии печатного дела на Западе..."
    1. Балу
      Балу Сегодня, 20:37
      +4
      А кто-нибудь это видео смотрел? Среди бандерлогов есть и крымские тататры и чечены. Так что постановочное видео снять им ничего не стоит.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:25
    +5
    Явно готовятся оправдывать свои зверства над российскими военнопленными.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:30
    +4
    Войну создают люди, а потом война рождает монстров. Для интересного видеоролика в тик-ток могут на камеру и голову отрезать.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:31
    +5
    По-моему, это сфабриковано для попытки каким-то образом мотивировать "нелохов". Запустить механизм типа "ярости благородной", как в нашей великой песне, раз всё остальное получается через ж.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:51
    +2
    Сами украинцы и расстреляли, им нужен образ мучеников за идеи фюрера.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:56
    0
    Снимать подобное, а тем более выкладывать снятое в сеть могут только в иррегулярных формированиях.
  7. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 21:00
    -3
    А я думал все что за видео.Писали вроде что ополченцы.Ну а если чеченцы,то это для них запросто,можно и не сомневаться
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:06
    0
    Чем больше с каждой стороны солдат, тем больше зверств.
    По отдельности, малыми группами, да в мирное время, могут подраться, иногда кто нож или ствол выхватит. И искалечить и удить и в мирное время могут.
    Когда с одной стороны СВО, с другой стороны война без правил, тогда и обычный человек может стать не человеком.
    И 25 лет назад было, и 30 лет назад было, и 40, и 80, да и раньше. (((