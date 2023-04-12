В правительстве Чеченской Республики назвали провокацией видео расправы бойцов над украинским пленным

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал видеозапись, на которой бойцы ВС РФ в форме с шевронами чеченского полка расправляются над пленным боевиком киевского режима, "дешёвой попыткой провокации".По словам Дудаева, ни один из военнослужащих из Чеченской Республики, ни одно из чеченских подразделений не причастны к опубликованной видеозаписи, а также к действиям, якобы происходящим в видеоролике.Министр также подчеркнул, что бойцы из Чеченской Республики выполняют поставленные перед ними боевые задачи агрессивно, жестко и высокопрофессионально, однако никогда не допускают неуважительного отношения к противнику, в том числе к военнопленным.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо убедиться в достоверности опубликованного видео, а затем, в зависимости от результата, провести тщательную проверку подлинности и выяснить все обстоятельства, при которых проводилась его съемка.Песков также добавил, что в условиях появления огромного количества недостоверной информации, проверка достоверности этого видео является необходимой.Стоит также отметить, что многочисленные случаи расправ боевиками киевского режима над военнопленными и мирными жителями, в том числе зафиксированные на видео, остались без какого-либо внимания со стороны международных правозащитных структур, официальные представители которых с 2014 года предпочитают "не замечать" происходящее на Украине.