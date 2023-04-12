Президент Украины Владимир Зеленский представляет собой угрозу для безопасности всего мира. Об этом заявил американский военный эксперт, отставной офицер службы разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Американский аналитик считает, что миру давно стоило бы прекратить поддержку Владимира Зеленского. Поведение этого человека, подчеркивает Риттер, способствует не только уничтожению украинского государства, но и «концу света».Например, Зеленский предлагал поднять флаг Украины над Крымом, чтобы обеспечить некий «порядок в международных отношениях». Но такое заявление, по мнению Риттера, свидетельствует лишь о неадекватности украинского лидера. Разумный человек не будет считать, что весь мир зависит от Украины, подчеркнул эксперт.По утверждению Риттера, Зеленский опасен для украинского народа, себя самого и всех жителей Земли. Аналитик отметил, что украинские формирования сейчас находятся в бедственном положении. Их запасы, по утверждению Риттера, находятся на исходе. Дефицит снарядов не позволит ВСУ продержаться даже до конца лета, считает отставной офицер разведки американской морской пехоты.Таким образом, планы Зеленского по контрнаступлению приведут лишь к новым масштабным жертвам среди украинских военнослужащих и не позволят добиться декларируемых целей. Напомним также, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль «отложил» контрнаступление ВСУ на лето 2023 года, хотя ранее заявлялось, что украинские формирования начнут его в апреле-мае 2023 года.