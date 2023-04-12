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Американский военный эксперт назвал президента Украины Зеленского угрозой для безопасности всего мира

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Американский военный эксперт назвал президента Украины Зеленского угрозой для безопасности всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский представляет собой угрозу для безопасности всего мира. Об этом заявил американский военный эксперт, отставной офицер службы разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.


Американский аналитик считает, что миру давно стоило бы прекратить поддержку Владимира Зеленского. Поведение этого человека, подчеркивает Риттер, способствует не только уничтожению украинского государства, но и «концу света».

Например, Зеленский предлагал поднять флаг Украины над Крымом, чтобы обеспечить некий «порядок в международных отношениях». Но такое заявление, по мнению Риттера, свидетельствует лишь о неадекватности украинского лидера. Разумный человек не будет считать, что весь мир зависит от Украины, подчеркнул эксперт.

По утверждению Риттера, Зеленский опасен для украинского народа, себя самого и всех жителей Земли. Аналитик отметил, что украинские формирования сейчас находятся в бедственном положении. Их запасы, по утверждению Риттера, находятся на исходе. Дефицит снарядов не позволит ВСУ продержаться даже до конца лета, считает отставной офицер разведки американской морской пехоты.

Таким образом, планы Зеленского по контрнаступлению приведут лишь к новым масштабным жертвам среди украинских военнослужащих и не позволят добиться декларируемых целей. Напомним также, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль «отложил» контрнаступление ВСУ на лето 2023 года, хотя ранее заявлялось, что украинские формирования начнут его в апреле-мае 2023 года.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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7 комментариев
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  1. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:25
    +4
    Je suis surpris de voir une porte grise si banale dans un si beau décors...à moins qu'il ne s'agisse réellement que d'un décors !?

    Я удивлен, увидев такую ничем не примечательную серую дверь в таком красивом интерьере...если только это на самом деле не просто декорации !?
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:36
      +3
      Кстати- да! Скорее всего, это в бункере украсили одну стену. Как в театре задник сцены. Ну, КВН- же..
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:28
    +2
    Скотт Риттер, что тут добавить. А для разнообразия, Ходаковский, в должности заместителя начальника Управления Росгвардии по ДНР говорит очень мало, запись от 8 апреля:

    Если наши недавние сетования на нехватку БК отражали одни тенденции, то сейчас не нехватка, а почти полное отсутствие обусловлены, в том числе, и другой причиной: подготовкой к наступлению противника. Да, мы производим какое-то количество боеприпасов в месяц, но суточный расход в режиме позиционного бодания почти полностью съедал поступающие на фронт запасы. Сейчас командование приняло решение на участках, где не ведётся активного наступления, суточную выдачу прекратить почти полностью.

    Это решение для передовых частей очень болезненное. Когда твою пехоту обрабатывают, как в тире - хладнокровно воспринимать это невозможно. Но если мы понимаем, что стоит на кону - нам придётся терпеть. Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением, что позволит нам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой.

    Почему ожидаемое наступление становится возможным? Потому что он не выложился на Харьковском направлении, потому что он не истратил сил при овладении оставленным Херсоном.. Он саккумулировал ресурс на тот же Херсон, который остался практически неиспользованным - вот он теперь его и использует, усилив за протекшее время и живой силой, и техникой, полученной на западе. Вся надежда сейчас на наши пушки и ракеты. Если сможем выжать из них максимум эффективности - пехота устоит, а если где и попятится, то победа противнику обойдётся очень дорого.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:33
    +1
    Да ладно??? Наконец то признали, что клоун то КРОВАВЫЙ wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:36
      +1
      По утверждению Риттера, Зеленский опасен для украинского народа, себя самого и всех жителей Земли. Аналитик отметил, что украинские формирования сейчас находятся в бедственном положении.


      Вывод?Ликвидировать? fellow

      Беги Зе,беги,а то скоро поздно будет.Тебя твои кураторы не пожалеют.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:52
    +2
    Плохо что народ окраины не хочет понимать таких простых истин описанных в этой статье. request
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 21:16
    0
    Опять двадцать пять... Да не Зеленский угроза миру! Миру угрожают украинские фашисты, которые Зеленского держат на своих вилах и заставляют выполнять все свои приказы!