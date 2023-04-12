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Глава правительства Молдавии назвал Россию «угрозой безопасности» страны

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Глава правительства Молдавии назвал Россию «угрозой безопасности» страны

В настоящее время Россия представляет «угрозу безопасности» молдавского государства. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время выступления в парламенте страны.


По утверждению Речана, сейчас уже нет никаких сомнений в том, что именно от России якобы исходит угроза молдавскому государству. Однако, как показывают данные социологических опросов населения, большинство жителей Молдавии не хотят разрыва тесных экономических и культурных связей с Россией.

Речан также затронул тему нейтрального статуса страны. Он подчеркнул, что Молдавия должна заняться развитием своей обороноспособности. Политику нейтралитета премьер-министр назвал «навязанной», являющейся «инструментом внешней политики».

У нас есть угроза, нужно четко это понимать. Нейтралитет нам навязали как инструмент внешней политики

- заявил Речан.

Он отметил необходимость приобретения танков, самолетов, ракет и дальнейшего развития оборонных возможностей страны. Правда, для маленькой и бедной Молдавии, которая не может полноценно справиться с оплатой энергоресурсов, высокие затраты на вооружение вряд ли будут целесообразными.

Проамериканское правительство страны фактически пытается втянуть Молдавию в западную антироссийскую коалицию, совершенно не думая о том, что именно такие действия и представляют собой подлинную угрозу национальной безопасности молдавского государства и народа.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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5 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:54
    +3
    Угрозой безопасности Молдовы является само руководство страны. yes
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:00
      +1
      Цитата: Лешак
      Угрозой безопасности Молдовы является само руководство страны.

      Граждане Румынии, руководящие страной, это и есть самая большая опасность Молдавии.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:08
    0
    А для Нас НАТО это угроза существования. теп более на цепь Медведя хотят посадить много веков Так что сидите на попе ровно и ни какой угрозы. Кстати Буферные страны - Лимитрофия придумала Антанта, для защиты от Нас любимых. А теперь вот НАТО перешло в наступление. Так что теперь лимита для Нас экзистенциальная(о Боже. Язык сломаешь) угроза. То бишь вам кирдык по любому. Или, как говорят буржуи: "Ни чего личного, просто бизнес"
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:12
    0
    Откуда есть пошла земля Молдавская?
  4. Million
    Million Сегодня, 21:18
    0
    Какой у Молдавии может быть нейтралитет?Легли с радостью под Румынию и говорят о нейтралитете.
    Опущенное государство.