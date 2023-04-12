В настоящее время Россия представляет «угрозу безопасности» молдавского государства. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время выступления в парламенте страны.
По утверждению Речана, сейчас уже нет никаких сомнений в том, что именно от России якобы исходит угроза молдавскому государству. Однако, как показывают данные социологических опросов населения, большинство жителей Молдавии не хотят разрыва тесных экономических и культурных связей с Россией.
Речан также затронул тему нейтрального статуса страны. Он подчеркнул, что Молдавия должна заняться развитием своей обороноспособности. Политику нейтралитета премьер-министр назвал «навязанной», являющейся «инструментом внешней политики».
У нас есть угроза, нужно четко это понимать. Нейтралитет нам навязали как инструмент внешней политики
- заявил Речан.
Он отметил необходимость приобретения танков, самолетов, ракет и дальнейшего развития оборонных возможностей страны. Правда, для маленькой и бедной Молдавии, которая не может полноценно справиться с оплатой энергоресурсов, высокие затраты на вооружение вряд ли будут целесообразными.
Проамериканское правительство страны фактически пытается втянуть Молдавию в западную антироссийскую коалицию, совершенно не думая о том, что именно такие действия и представляют собой подлинную угрозу национальной безопасности молдавского государства и народа.