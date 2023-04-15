Технологии своего времени и очевидные недостатки: ЗРК Henschel Hs-117 Schmetterling (Германия)

Ракета Hs-117 в одном из иностранных музеев
Во время Второй мировой войны в гитлеровской Германии параллельно разрабатывалось несколько проектов зенитных ракетных комплексов. С их помощью в будущем планировалось бороться с крупными соединениями бомбардировщиков противника. Один из проектов такого рода создавался фирмой Henschel и носил обозначение Hs-117 Schmetterling. В его основе лежало несколько любопытных идей, но доступный уровень технологий резко ограничивал потенциал комплекса.
Недолгая история
В начале сороковых годов инженеры компании Henschel Flugzeugewerke во главе с профессором Гербертом Алоизом Вагнером занялись тематикой летательных аппаратов с дистанционным управлением. В частности, было решено разработать управляемую зенитную ракету для дополнения или даже замены существующих орудий. Впрочем, на тот момент руководство Люфтваффе не заинтересовалось этой идеей и не поддержало проект.
Уже в 1943 г. потенциальный заказчик сам проявил инициативу и возобновил работы по теме ЗРК – поводом для этого стали массированные авиационные удары антигитлеровской коалиции. В результате сразу несколько немецких предприятий, включая «Хеншель», получили заказы на разработку зенитных ракетных комплексов для борьбы с бомбардировщиками противника.
Г. Вагнер вернулся к старому проекту и доработал его с использованием новых решений и технологий. Перспективная ракета получила индекс Hs-117 и название Schmetterling («Бабочка»). По некоторым данным, в ходе разработки часть ключевых идей заимствовали в итальянском проекте ЗРК DAAC, тогда как прочие компоненты создавали самостоятельно. Проект был готов весной 1944 г., после чего подготовили и начали испытания.
Ракета в транспортном контейнере
Первые опытные пуски ракеты состоялись в мае 1944 г. Они проводились на сухопутном полигоне с использованием стационарной пусковой установки. Также тестировали авиационную модификацию ракеты Hs-117H, носителем которой был переоборудованный бомбардировщик He-111. За несколько месяцев выполнили порядка 60 пусков, в т.ч. по учебным воздушным целям. Около половины стартов были признаны успешными, тогда как остальные завершились авариями разного рода.
В самом конце 1944 г. компания-разработчик получила заказ на производство перспективных ЗРК с поставкой первых изделий в марте следующего года. В дальнейшем планировали выйти на темпы ок. 3 тыс. ракет в месяц. Однако к этому времени итог войны был понятен. С целью экономии ресурсов и в связи с невозможностью выполнения всех планов, все работы по «Шметтерлингу» прекратили в первых неделях 1945 г.
Документация по проекту Hs-117 вместе с некоторыми опытными и предсерийными изделиями досталась победителям. Они подверглись тщательному изучению, но не получили высокой оценки. Критике подверглись практически все основные технологии проекта. Лишь Франция попыталась использовать немецкий ЗРК как основу для собственного аналогичного проекта.
Перспективные технологии
В соответствии с проектом, комплекс Henschel Schmetterling должен был включать управляемую ракету, пусковые установки нескольких типов, операторскую станцию управления, командный пункт подразделения, вспомогательные средства и т.д. Кроме того, прорабатывалась возможность создания авиационной версии ракеты.
Стационарная пусковая установка, готовая к запуску
Ракету «Бабочка» построили по схеме самолета-снаряда. Использовался удлиненный веретенообразный фюзеляж с раздвоенной головной частью. В длинном заостренном обтекателе слева поместили неконтактный радиовзрыватель и боевую часть массой 25 кг, в коротком справа – электрогенератор с крыльчаткой. Ракета получила стреловидное крыло и хвостовое оперение с рулевыми поверхностями. Общая длина изделия достигала 4,2 м при диаметре 350 мм. Размах крыла – 2 м. Стартовая масса ракеты без дополнительных средств – 420 кг.
Для взлета с наземной направляющей ракета должна была использовать два твердотопливных двигателя, монтируемых сверху и снизу фюзеляжа. Само изделие получило жидкостный двигатель BMW 109-558, работавший на топливе «Тонка-250» (смесь триэтиламина и ксилидинов) и азотной кислоте. Тяга двигателя достигала 375 кгс, топлива хватало на 33 сек. работы.
В ходе испытаний ракета показывала среднюю скорость не менее 250-270 м/с. Максимальная наклонная дальность достигала 32 км. На испытаниях ракета поднялась на высоту более 10 км; по расчетам, могли достигаться и большие высоты.
Ракета получила радиокомандные средства наведения. Непосредственно на борту имелись только приемник команд и рулевые машинки. Кроме того, в хвосте предусмотрели трассер для наблюдения за полетом с земли. Управлять пуском и наведением должны были два оператора, размещенные на наземной станции управления. Первый оператор при помощи оптического прибора должен был сопровождать цель и удерживать ее в прицеле. Задачей второго оператора являлось удержание ракеты на заданной линии визирования при помощи рукояток-кнюппелей.
Оператор должен был направлять ракету к строю самолетов противника. Неконтактный радиовзрыватель был настроен на срабатывание в 5-8 м от цели в виде бомбардировщика. 25-кг осколочно-фугасной боевой части должно было хватить для поражения или повреждения сразу нескольких самолетов.
Слабые места
Перед проектом Hs-117 Schmetterling ставились сложные задачи, для решения которых пришлось использовать не самые совершенные технологии начала сороковых годов. Впрочем, фирма Henschel справилась с созданием проекта и даже довела его до испытаний. Результаты испытаний оказались далеки от ожидаемых, но дальнейшая доводка комплекса в теории позволяла увеличить процент успешных перехватов.
Нетрудно заметить, что «Бабочка» имела несколько важных особенностей, положительно влиявших на потенциал комплекса. В первую очередь, это сам факт доведения проекта до производства и пусков, в т.ч. с поражением учебных целей. Кроме того, ракета показывала достаточно высокие характеристики – она могла поражать цели на значительной дальности и высоте, и в этом отношении превосходила любые артиллерийские системы. При всем этом, использовались только освоенные средства и системы, что могло упростить производство и эксплуатацию.
Станция управления. Показан оператор, контролирующий полет ракеты
Тем не менее, комплекс с ракетой Hs-117 имел целый ряд слабых мест и проблем. Именно они проявились на испытаниях, а также негативно влияли на подготовку производства. Если бы ЗРК дошел до эксплуатации, они ограничили бы его боевые возможности и испортили результаты применения.
Потенциальным источником проблем были ЖРД и его топливо. На тот момент отсутствовали технологии ампулирования, и ракета не могла долго стоять на дежурстве в заправленном виде. Необходимость регулярного слива компонентов и подготовки к новой заправке должна была серьезно усложнить эксплуатацию ЗРК. Кроме того, наличие резервуаров или заправщиков с топливом на стартовой площадке повышало пожароопасность и уязвимость к ударам противника.
Целый ряд поводов для критики давала использованная система наведения с управлением силами оператора. Так, операторы должны были следить за целью визуально; иные средства обнаружения и сопровождения отсутствовали. Как следствие, ракеты нельзя было применять при наличии облачности и других помех.
Старт "Бабочки"
Ручное управление ракетой не отличалось высокой эффективностью. Чтобы попасть относительно медленной ракетой даже в крупную цель в виде строя бомбардировщиков требовался особый навык. На его наработку, в свою очередь, требовалось время и определенный расход боеприпасов, пусть даже и учебных.
Команды передавались на ракету по радио, на фиксированных частотах. Это делало немецкий ЗРК уязвимым для помех. Во время Второй мировой войны уже осуществлялись успешные опыты в обрасти радиоэлектронной борьбы, и появление ракет с радиокомандным управлением привело бы к оснащению бомбардировщиков станциями постановки помех. Удалось бы «Хеншелю» и смежникам защитить ракеты от помех, неизвестно.
Сомнительные итоги
Таким образом, проект Hs-117 Schmetterling и ряд других немецких разработок показал принципиальную возможность создания зенитной ракеты. Также удалось продемонстрировать поражение реальной воздушной цели. Однако поставленные конструкторские задачи решались за счет несовершенных технологий и компонентов своего времени, что резко ограничивало практическую ценность таких комплексов.
Впрочем, опробовать все эти «вундерваффе» в бою так и не удалось. Немецкая промышленность с 1943 г. тратила время и ценные ресурсы на разработку и запуск производства ЗРК и ракет для них. В это время Красная Армия наступала, а союзники продолжали свои бомбардировки. К запланированному моменту запуска производства «Шметтерлинга» и т.д. итог войны был уже определен, и теперь никакие ракеты не могли повлиять на него.