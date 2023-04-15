«Синдикат-100»: как работает до сих пор живая пятая колонна в России

Рождение синдиката
Появление сети псевдонезависимых СМИ в России больше походит на рождение организованной преступной группировки. В феврале 2020 года случилось знаменательное – Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты», объявил о создании объединения «Синдикат-100». По задумке в контору должны были войти издания, специализирующиеся на «независимом освещение проблем страны и одновременной публикации материалов на острые общественно значимые темы». Число 100 в имени объединения означает гипотетическую сотню изданий, которые со временем должны были включиться в компанию. Разумеется, верховным в «Синдикате» была «Новая газета», далее по списку иноагентские «Дождь», «Эхо Москвы», «Медуза», Znak.com и еще несколько антироссийских изданий.
Для Муратова проект «Синдикат-100» стал, очевидно, серьезным бонусом перед грядущей в 2021 году Нобелевской премией. Несколько лет назад у СМИ, продвигающих откровенно прозападную точку зрения, начались проблемы. Провокационные и лживые материалы нашли отклик у государства, и излишне ретивых начали приземлять. Муратов увидел рецепт выживания в объединении сил и возможностей.
Логика проста – если одному из изданий перепадет новость, то в рамках сотрудничества контор её можно будет оперативно размножить по всей стране. А ссылки на «авторитетные» источники лишь добавят правдивости в глазах читателей.
Сам Муратов в качестве наиболее востребованных направлений избрал российскую бедность, пожары, детские болезни, качество лечения и экологию. Для 2020 года, надо отметить, совершенно беспроигрышный вариант – на таких историях в любой стране и в любое время можно сделать горячие репортажи. И сдобрить материалы далеко идущими выводами.
Кейс «Синдиката-100» от 2020 года нам лишний раз подтверждает одну до боли знакомую банальность – сознание россиян уже давно стало целью вражеской пропаганды. Даже удивительно, что подобные структуры не родились сразу после 2013 года, когда Россия не выдала американцам Сноудена. Это был один первых щелчков по носу Соединенным Штатам, которые они уже не смогли простить Кремлю.
В общем, припозднилась агентурная сеть в России, прямо скажем.
Важным аспектом формирования «Синдиката» стало активное вовлечение региональных СМИ. Так, в обойме оказались барнаульский ИД «Алтапресс», газета «Егоршинские вести», медиапроект «Ревда-инфо.ру» «Северопост.ру» из Мурманска, «Якутск вечерний» и многие другие. До сотни изданий, как мечтал Муратов, не дотянули, но компанию соорудили грозную.
Крупных рыб наподобие «Новой газеты», «Эха Москвы» и «Медузы» удалось выпилить из российского информационного пространства. Относительно, конечно, но удалось – большая часть пишущей и говорящей братии уехала за границу. А вот с региональными остатками, которые до сих пор доступны широкому кругу читателей без всяких VPN, не разобрались. Но об этом чуть позже.
«Синдикат-100»
Муратовский проект появился не на пустом месте. Основой стала глобальная сеть обмена контентом оппозиционных СМИ, более известная как «Обмен». Российское объединение, о котором шла речь выше, стало лишь филиалом, предназначенным конкретно для адаптации иностранной повестки для российского зрителя и читателя.
Попробуем разобрать логическую цепочку, по которой функционировали каналы связи.
Непосредственно по кластеру постсоветского пространства работает организация «Медиасети» (Russian Language News Exchange), основанная в 2015 году. Явная рефлексия Запада на украинские события. Штаб-квартиру «Медиасети» разместили в Праге, а сами инициаторы описывают свое структуру как «первое в Восточной Европе партнерство независимых СМИ и медиапрофессионалов». И дальше:
«Мы обмениваемся знаниями и информацией, экспериментируем, налаживаем партнерство, защищаем и усиливаем голос независимой журналистки в регионе, возвращаем ей доверие общества».
Несмотря на декларируемую открытость, официальный русскоязычный сайт проекта не позволяет подробнее узнать о «Медиасети». Разделы «Подробнее о проекте» и «Библиотека проектов» доступны только обладателям пароля. Подозрительная закрытость у свободного СМИ, не правда ли?
При этом совокупная ежемесячная аудитория участников «Медиасети» превышает 104 миллиона. Так, по крайней мере, пишут на сайте проекта. Кстати, он вполне легально доступен в России. В 2021 году на стажировку в контору отправились верхушка «Новой газеты», «Кавказского узла», украинского «Громадского телевидения» и белорусского «Еврорадио».
Два, «Медиасети» не только объединяет, но и активно обучает интересующихся тонкостями журналистики. О том, куда и какими образом смещается фокус зрения после таких Media School, пояснять, думается, не стоит. В той или иной роли на типовых мероприятиях под названиями «Пражская медиашкола» и «Элементы журналистики» были замечены практически все деятели антироссийской журналистики. Собственно, только за эти факты каждый их них должен был автоматически причисляться к иностранным агентам.
С деньгами у «Медиасети» проблем нет – среди партнеров Еврокомиссия, внешнеполитические ведомства ряда европейских стран, SIDA (Шведское агентство по международному сотрудничеству) и прочие. Финансирование осуществляется через целевые гранты, позволяющие подсвечивать нужную повестку в необходимых странах.
Одним из примеров эффективного сотрудничества подписавшихся в проект СМИ стали циклы статей, зеркально размноженные по всем странам бывшего СССР. Vласть в Казахстане, JAMNews в Грузии, Meydar в Азербайджане, Ziarul de Garda из Румынии и, конечно, украинское «Громадское телевидение» синхронно рассказали о притеснении матерей-одиночек в странах СНГ. Со стороны выглядит красиво – сразу несколько иностранных информационных агентств указывают на факт, что автоматически придает содержанию вес и правдивость. Тут никакая «Война с фейками» не поможет.
Чуть выше в табели о рангах стоит Free Press for Eastern Europe (Свободная пресса для Восточной Европы), объединяющая более 60 изданий. Эта контора, в свою очередь, привязана к Free Press Unlimited, курирующей аналогичные проекты уже по всему миру. Сейчас у фирмы основная задача максимально дискредитировать действия России на Украине.
Ради интереса полистал новостную ленту до 24 февраля прошлого года, но не увидел ни одного материала, к примеру, про трагедию войны в Йемене. Удары арабской коалиции по мирным гражданам удивительным образом не находят отклик в сердцах свободных журналистов. А вот притеснения свобод в Белоруссии не сходили с новостных лент до 24 февраля.
Под контролем двух вышеозначенных контор и работает проект «Обмен», причудливым образом переплетающий журналистов, издания, медиатренеров и политических деятелей под соусом информационной сети.
К слову, такая запутанная табель о рангах преследует только одну цель – максимально осложнить обнаружение денежных потоков в системе. Кто от кого получает гранты и на какие, нужды понять непросто. При этом система работает без сбоев, эффективно переопыляя новостные ленты резонансных издательств в России и ближнем зарубежье. Российским филиалом «Обмена» с полным правом можно считать упоминаемый выше «Синдикат-100».
Теперь о тех самых региональных СМИ, до которых еще не дошло дело.
Все эти «Ревда-инфо.ру», «Алтапресс», «Северопост.ру» и «Якутск вечерний» являются эффективными проводниками западной повестки. Верхушку всероссийских контор прижали, но остались регионалы.
Что они творят?
Например, уфимская «Пруфы.ру. Свободная медиаплатформа», вещающая сразу на три региона юга Урала, как может старается в поддержке всякого рода оппозиции, а также не стесняется подтасовывать факты. В середине марта портал разместил фейковую новость «Отправившийся на СВО чиновник хотел устроить бой с ветераном в Башкирии». Речь о лейтенанте Азате Бадранове, который якобы спровоцировал конфликт пенсионеров в Уфе. Грубо налепленная ложь вызвала народное возмущение – обвиняемого даже в республике не было в тот момент.
В итоге редакции пришлось удалить материал, коряво извиниться и… Здесь должна была быть новость о возбуждении проверки со стороны Следственного комитета, но ничего такого не случилось. Хотя налицо типичная дискредитация бойца СВО.
«Синдикат-100» работает. Даже спустя 14 месяцев с начала спецоперации на Украине.