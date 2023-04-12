После приближения российского истребителя Су-27 летевший к границам РФ P-3C Orion ВМС Германии был вынужден резко менять курс

Появились некоторые подробности перехвата российским истребителем самолёта ВВС Германии, двигавшегося в направлении границ РФ над водами Балтийского моря. Изначально сообщалось о том, что российскими средствами объективного контроля была зафиксирована приближающаяся к российским рубежам неидентифицированная цель. Потом Минобороны опубликовало заявление о том, что на перехват цели был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Сблизившись с бортом, лётчик, пилотировавший Су-27, идентифицировал его как патрульный самолёт P-3C Orion. Это самолёт американского производства, в данном случае принадлежащий ВМС Германии.Сообщается о том, что при сближении с ним российского истребителя самолёт немецких военно-морских сил резко изменил курс и стал уходить от границ Российской Федерации.Предварительно немецкий экипаж был проинформирован российскими военными о том, что патрульный самолёт P-3С движется к границам России и должен незамедлительно изменить направление полёта.В Минобороны Германии произошедшее над акваторией Балтийского моря на данный момент не прокомментировали.Для справки: на вооружении ВМС ФРГ находятся 8 самолётов P-3C Orion, часть из которых ранее входила в состав военно-морских сил Нидерландов. Напомним, что с недавних пор ещё и сухопутные формирования Нидерландов и ФРГ начали идти по пути интеграции и фактического слияния.Минобороны РФ сообщает о том, что после того, как немецкий борт изменил свой курс, истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.