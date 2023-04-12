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После приближения российского истребителя Су-27 летевший к границам РФ P-3C Orion ВМС Германии был вынужден резко менять курс

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После приближения российского истребителя Су-27 летевший к границам РФ P-3C Orion ВМС Германии был вынужден резко менять курс

Появились некоторые подробности перехвата российским истребителем самолёта ВВС Германии, двигавшегося в направлении границ РФ над водами Балтийского моря. Изначально сообщалось о том, что российскими средствами объективного контроля была зафиксирована приближающаяся к российским рубежам неидентифицированная цель. Потом Минобороны опубликовало заявление о том, что на перехват цели был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.


Сблизившись с бортом, лётчик, пилотировавший Су-27, идентифицировал его как патрульный самолёт P-3C Orion. Это самолёт американского производства, в данном случае принадлежащий ВМС Германии.

Сообщается о том, что при сближении с ним российского истребителя самолёт немецких военно-морских сил резко изменил курс и стал уходить от границ Российской Федерации.

Предварительно немецкий экипаж был проинформирован российскими военными о том, что патрульный самолёт P-3С движется к границам России и должен незамедлительно изменить направление полёта.

В Минобороны Германии произошедшее над акваторией Балтийского моря на данный момент не прокомментировали.

Для справки: на вооружении ВМС ФРГ находятся 8 самолётов P-3C Orion, часть из которых ранее входила в состав военно-морских сил Нидерландов. Напомним, что с недавних пор ещё и сухопутные формирования Нидерландов и ФРГ начали идти по пути интеграции и фактического слияния.

Минобороны РФ сообщает о том, что после того, как немецкий борт изменил свой курс, истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.
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25 комментариев
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  1. Andron78
    Andron78 Вчера, 21:37
    -2
    А очко то у немца не железное. Хотя жаль, орден наш парень не получит.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:44
      +3
      Всякой хренью ,пилоты обоих стран не занимаются ,на это должен приказ свыше.
  2. sergo1914
    sergo1914 Вчера, 21:51
    -2
    . Сообщается о том, что при сближении с ним российского истребителя самолёт немецких военно-морских сил резко изменил курс и стал уходить от границ Российской Федерации.


    Не тот пошел немец. Не тот. Измельчал.
    1. Tusv
      Tusv Вчера, 23:10
      -1
      Цитата: sergo1914
      Не тот пошел немец. Не тот. Измельчал.

      Я бы сказал иначе. Обнаглели все буржуины. Раньше по гансам объявляли готовность номер Раз по Торнадо. Ни одного Торнадо так в ИКО не увидел. Тупа типо обозначали налет и в гнездо Так же ни на одного немецкого Ориона готовности не было ни разу. Орионы летали чисто под шведским флагом. А янки ваще по понедельникам не летали, считали очень плохой приметой для себя или тупа сцали, вдруг фонарь запотеет
  3. sdivt
    sdivt Вчера, 21:54
    +2
    "После приближения российского истребителя Су-27 летевший к границам РФ P-3C Orion ВМС Германии был вынужден резко менять курс" (с)
    Получается, если бы не наш Су, немец залетел бы в наше пространство?
    Если да - то зачем было вспугивать раньше времени, просто посадили бы его, на полном законном основании. И никаких международных последствий.
    Выбор - или сесть, или быть сбитым
    В своё время, нашему Су-24, на границе Сирия-Турция, вообще никакого выбора не оставили, просто сбили, и всё...(
    1. Магог_
      Магог_ Вчера, 22:07
      0
      Выбор - или сесть, или быть сбитым
      это и дожно было быть результатом "перехвата".
      Минобороны опубликовало заявление о том, что на перехват цели был поднят истребитель Су-27
      Получается, наш Су-27 с задачей не справился...
      1. Tusv
        Tusv Вчера, 22:32
        -1
        Цитата: Магог_
        Получается, наш Су-27 с задачей не справился...

        С какого такого перепугу? Если бы пилот СУ-27 с задачей не справился, была бы другая сводка. Типа Дежурный дивизион ПВО уничтожил Орион при попытке пересечь Гос. Границу. А так спас буржуйский экипаж от смерти лютой и задачу выполнил
      2. Piramidon
        Piramidon Вчера, 22:34
        +1
        Цитата: Магог_
        Выбор - или сесть, или быть сбитым
        это и дожно было быть результатом "перехвата".
        Минобороны опубликовало заявление о том, что на перехват цели был поднят истребитель Су-27
        Получается, наш Су-27 с задачей не справился...

        Сбивают или принуждают к посадке того, кто вторгся в чужое воздушное пространство. Перехват так же используют для визуальной идентификации летательного аппарата находящегося в международном пространстве. "Орион" был распознан, пилот задание выполнил.
    2. Tusv
      Tusv Вчера, 22:12
      0
      Цитата: sdivt
      Если да - то зачем было вспугивать раньше времени, просто посадили бы его, на полном законном основании. И никаких международных последствий.

      Все дело в том ,что Орион Государственную границу не нарушал. Сбивать или пригласить на чай кофе потанцуем на Российскую авиабазу нельзя. Тут надо буржуинам понять и простить. У Нас,за удаление меньше 70 км от Гос.Границы погоны летят
    3. Замира
      Замира Вчера, 23:09
      -1
      Цитата: sdivt
      ...зачем было вспугивать раньше времени, просто посадили бы его, на полном законном основании.

      Поддерживаю... Пусть бы летел дальше, и (ДА!) - или был бы вынужден сесть на нашей территории, или просто ДОЛЖЕН был быть сбитым.
      Не понимаю я этих "выдавливаний"... Так то он (нарушитель) за время, пока его не "выдавили", вполне мог чего-нить полезного для себя наснимать... Разве такой вероятности нет? А мы эдак гуманненько его отпускаем (то бишь, простите, негуманненько "выдавливаем")...
      Чёрт знает что.(
      1. Tusv
        Tusv Вчера, 23:38
        -1
        Цитата: Замира
        Не понимаю я этих "выдавливаний"... Так то он (нарушитель) за время, пока его не "выдавили", вполне мог чего-нить полезного для себя наснимать...

        Объясняю на пальцах. Есть международный договор, по которому 21 км от берега это уже не Наше. А есть базы ВМФ, куча комплексов ПВО И береговой охраны, для которых такой международный договор смерти подобно. Где поставите запятую в фразе "Сбивать нельзя выдавливать можно" ?
  4. михаилл
    михаилл Вчера, 21:55
    +2
    Ну, что все самолеты и самолеты! Охранять границы должны дирижабли ПВО. И ни один вражеский самолет даже близко не подлетит.
  5. Призывник
    Призывник Вчера, 22:01
    0
    Сбить в районе пересечения границы! Ах, зачем залез?!
    1. Tusv
      Tusv Вчера, 22:23
      0
      Цитата: Призывник
      Сбить в районе пересечения границы! Ах, зачем залез?!

      Ну Цель ПВО не только приземлять, Но и профилактика преступлений,а именно: Не законное пересечение Гос.Границы и небезопасное использование воздушного транспорта. Десятка по совокупности между прочим. А если суд припаяет терроризм? То то и оно ПВО спасает чудаков за 70 км от границы
  6. Tusv
    Tusv Вчера, 22:01
    0
    Советские времена возрождаются!!! 1988 год. Первое БД в качестве оператора П-12. Орион подлетает на удаление 70 км от границы, СУ-27 отгоняет. Бодание 8 часов. И ни одна не смела предлагать взятку лучшему в мире воздушному гаишнику, а тем более предъявлять не профессиональное пилотирование. Есть более современный противолодочник Посейдон,есть более современный Су-35. А тут вот так
  7. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Вчера, 22:01
    +1
    Это разве новость? Вона Ургант на первый канал возвращается, вот это новость...
    1. Тарелка
      Тарелка Вчера, 22:54
      -1
      А не по барабану ли? Вот серьёзно, пускай возвращается куда хочет и кто хочет. Мне лично, да и многим другим, думаю, тоже, от этого ни холодно, ни жарко.
      1. Замира
        Замира Вчера, 23:33
        -1
        Цитата: Тарелка
        А не по барабану ли?

        belay Не поняла... Это как это "по барабану"? Вот мне лично совсем не по "барабану"! Да и "многим другим", думаю, тоже...
        Для меня лично - возвращение таких, как Ургант, это примерно то же самое, как если бы мы сейчас сдали Крым... Вот просто так - взяли и сдали... Подумаешь... Крым туда, Крым сюда... Не "по барабану" ли? (((
  8. Румaтa
    Румaтa Вчера, 23:09
    +2
    Тоже мне новость. У нас в полку ВВС СССР такая херня была по 100 раз в году.
    1. Tusv
      Tusv Вчера, 23:20
      -1
      Цитата: Румaтa
      Тоже мне новость. У нас в полку ВВС СССР такая херня была по 100 раз в году.

      Вывсеврете. С конца 70х ВВС СССР такой рутиной, как охрана Гос. Границы не занималась. Этой рутиной занимались Морская авиация и Специальные полки авиации ПВО
  9. AlexTires
    AlexTires Вчера, 23:37
    0
    Ну и падал бы сразу, пока под брюхом водная гладь была, чего мучались в конвульсиях...
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 00:22
    0
    Надеюсь что транспондер на немецком P-3C Orion был включён , по аналогии недавнего инцидента с американским беспилотником над Чёрным морем. Заправки Су-27 на "опыление" Orion могло бы не хватить, в пору пришлась бы установка ПТБ, на всякий случай... recourse
  11. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 00:23
    0
    Вызывает сожаление не то, что су-27 не допустил германца за наши границы, а в том, что старичку су-27 сильно устарел. Но, вероятно, дефицит современной боевой авиации на сво, предположительно, заставляет защищать границы устаревшими системами.
  12. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 00:24
    0
    Цитата: Замира
    Цитата: Тарелка
    А не по барабану ли?

    belay Не поняла... Это как это "по барабану"? Вот мне лично совсем не по "барабану"! Да и "многим другим", думаю, тоже...
    Для меня лично - возвращение таких, как Ургант, это примерно то же самое, как если бы мы сейчас сдали Крым... Вот просто так - взяли и сдали... Подумаешь... Крым туда, Крым сюда... Не "по барабану" ли? (((

    Поэтому бабы в политике - зло великое, ибо мыслят не мозгом, а эмоциями.
    П.с
    Надо же приравнять Крым к урганту.. тьфу на вам за такое
  13. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 00:28
    +1
    И в догонку, для остальных "почемунесбивателей"... Иностранные военные бывают дурачками только в комедийных фильмах и ваших фантазиях. А в реальности экипаж посейдона просто изменил бы курс в полукилометре от границы и летел бы вдоль нее, попутно ведя разведку, в меру своих тех. возможностей. Поэтому их и отгоняют, чтоб поменьше напеленговали