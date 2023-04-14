Забытые республики Русской украйны: вольный город Одесса

Крейсер «Алмаз». Матросы корабля принимали активное участие в «углублении революции», на крейсере разместился «Морской военный трибунал». В одном из вариантов революционной частушки того времени – «Яблочко», были такие слова: «Эх, яблочко, Да куда котишься? На «Алмаз» попадёшь – не воротишься».