Забытые республики Русской украйны: вольный город Одесса

Вооружённые силы Донецко-Криворожской республики, бронепоезд «Гром», Енакиево, начало 1918 года
В период Русской смуты на территории Малороссии, кроме Украинской народной республики, созданной Центральной радой, и Украинской державы Скоропадского, имелось ещё несколько государственных образований.
«Самостийщина»
Это Одесская и Донецко-Криворожская, Западно-Украинская народная республика и Крымское правительство генерала Сулькевича. Было много чего ещё, вроде «республики» знаменитого батьки Махно.
Разрушение Российской империи и самодержавия запустило процессы децентрализации. Пассионариев, активных (буйных) и отлично образованных людей, было много. Их энергия, не направленная в созидательное русло и общее дело, нашла себя в национализме, сепаратизме, бандитизме и т. д. Цивилизационный, проектный и государственный кризис Русской цивилизации вылился в множество событий, включая попытки государственного строительства.
Киевская Центральная рада, создав в январе 1918 года УНР, подала пример другим в Одессе, Харькове, Крыму и т. д. Правительство Рады никто не выбирал, кроме самой Рады. Киевский режим опирался на несколько прикормленных военных частей, либо перешедших на сторону новых властей, либо сформированных на скорую руку, как гайдамаки Петлюры. За пределами Киева Рада не имела практически никакой власти, кроме нескольких гарнизонов в городах и на узловых станциях.
Собственно, в Малороссии, после свержения царя, никакой власти больше и не было. Крестьянский мир тогда составлял до 90 % населения Великой и Малой России. Крестьяне верили в сакральную царскую власть, не любили, но терпели «бояр» (бюрократию). Этот древний порядок пал. Крестьяне теперь вообще не признавали никакую власть, могли подчиниться силе, но до первой возможности поднять бунт. Они не собирались платить налоги, служить в армии и отдавать хлеб.
Полицию демонтировало ещё Временное правительство февралистов-революционеров. Старое чиновничество было деморализовано, частично разогнано. Местное самоуправление, не имевшее серьёзных управленческих функций, также было деморализовано и напугано революцией. Армия развалена и разбегалась по домам, растаскивая оружие, включая пулеметы и даже пушки. Началась криминальная революция, вечный спутник любой смуты и большой войны. Каждый активный гражданин решил, что настало его время, и брал столько «суверенитета», сколько мог потянуть.
Вольная Одесса
3 января 1918 года на совещании президиума Румчерода (Совет солдатских депутатов от Румынского фронта, Черноморского Флота и Одессы), которому принадлежала реальная власть в городе, неожиданно для всех Одесса была объявлена вольным городом. «Вольными городами» называли в Европе муниципальные общины, пользовавшиеся статусом государства в государстве. Одесса в период с 1817 по 1857 год по указу императора Александра I уже была своего рода вольным городом – порто-франко, свободным портом. Товары, которые ввозились в город, не облагались налогами. Это был золотой век Одессы, заложивший основы её процветания.
Одесситы обоснованно боялись, что революция разрушит их процветание. Статусом «вольный город» они хотели защитить Одессу. Надеялись, что в город войдут войска Антанты и спасут его от вторжения разных атаманов и батек, которые уже вовсю набирали силу.
В этот момент в Малороссии было два конкурирующих центра власти: киевская Рада и харьковский Съезд Советов. Первый Всеукраинский съезд Советов 25 декабря 1917 года объявил, что берёт на себя всю полноту власти в Малороссии и лишает полномочий Раду. УНР провозгласили незаконной, отменили все решения Рады и провозгласили Украину республикой Советов как часть Федеративной Российской Советской республики. Её первоначальное официальное наименование – Украинская Народная Республика Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Флаг республики был красным, но с желто-синей вставкой в углу полотнища. Было образовано революционное правительство Советской Украины – Народный секретариат. Его возглавил рабочий-электрик, большевик Ефим Медведев родом из Бахмута.
В декабре 1917 – январе 1918 гг. советская власть была установлена в Екатеринославе, Одессе, Николаеве, на Донбассе. До конца января 1918 года власть украинского советского правительства распространилась на всё Левобережье, часть правобережных городов (Винница, Каменец-Подольский) и Крым.
Крейсер «Алмаз». Матросы корабля принимали активное участие в «углублении революции», на крейсере разместился «Морской военный трибунал». В одном из вариантов революционной частушки того времени – «Яблочко», были такие слова: «Эх, яблочко, Да куда котишься? На «Алмаз» попадёшь – не воротишься».
Восстание в Одессе
22 января 1918 года Рада издала IV Универсал, провозгласивший полную независимость, и подчинила себе 9 губерний бывшей Российской империи, в том числе Херсонскую с Одессой. В городе стояли украинизированные части бывшей царской армии, подчинявшиеся штабу Одесского военного округа.
Через четыре дня в Одессе началось восстание против Рады, которым руководил Военно-революционный комитет (ВРК). К утру 27 января большевики овладели штабом Одесского военного округа, вокзалом, телефонной станцией, почтой, телеграфом и объявили об установлении советской власти. Одна часть гарнизона поддержала большевиков, другая – киевскую власть. Юнкера выступили за Раду, корабли Черноморского флота – за советскую республику.
Сначала гайдамаки и юнкера брали вверх, тесня красных. Они отбили вокзал, куда стали прибывать верные Раде части. Но 29 января на стороне восставших выступили броненосцы «Синоп» и «Ростислав», крейсер «Алмаз», начавшие обстрел позиций противника. Со стороны станции Одесса-Товарная на гайдамаков наступал самоходный броневой вагон «Заамурец». К 30 января сторонники Центральной рады были разбиты.
31 января 1918 года ЦИК Румчерода избрал Совнарком Одесской советской республики, который признал высшую власть в лице петроградского СНК и советского правительства в Харькове. Председателем Совнаркома ОСР был избран большевик Владимир Юдовский. Вооружённые силы возглавил Михаил Муравьев, ранее командовавший советскими войсками, установившими советскую власть в Киеве.
Одесская республика довольно успешно воевала с румынами, которые пытались оккупировать Бессарабию. В марте 1918 года республика перестала существовать во время австро-германской интервенции. Советские органы были эвакуированы в Севастополь. Одессу заняли войска Австро-Венгрии.
Австро-венгерские войска проходят парадным маршем по Николаевскому бульвару, Одесса. 1918 г.