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Пресса США со ссылкой на американскую разведку: Боевые действия в ходе украинского конфликта продолжатся и в 2024 году

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Пресса США со ссылкой на американскую разведку: Боевые действия в ходе украинского конфликта продолжатся и в 2024 году

Украинский премьер Шмыгаль с визитом в США



Разведуправление Соединённых Штатов Америки, проанализировав складывающуюся ситуацию на Украине и вокруг неё, представило свою оценку вероятности переговорного процесса о мире. Напомним, что накануне в МИД Белоруссии выступили с инициативой о незамедлительном прекращении огня в украинском конфликте и начале переговоров. А в Израиле предложили свою страну в качестве площадки для проведения мирных переговоров.

В издании The Washington Post пишут о том, что американская разведка рассматривает переговоры между Россией и Украиной в текущем году как маловероятные. Отмечено, что эта вероятность низка «при всех рассматриваемых сценариях».

Из релиза американской разведки, который частично приводится в прессе США:

Стороны конфликта будут воздерживаться от старта переговорного процесса в 2023 году. Поэтому прекращение огня в 2023 году маловероятно.

При этом добавлено, что разведка США считает высокой вероятность того, что боевые действия в ходе украинского вооружённого конфликта продолжатся и в 2024 году.

Хотя в других американских изданиях аналитики считают, что всё будет зависеть от успеха или неуспеха анонсируемого контрнаступления ВСУ. Успех или неуспех может сказаться и на выдвижении Джо Байдена на новый президентский срок. Напомним, что в 2024 году выборы президента не только в РФ и на Украине, но и в США.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:17
    +3
    Естественно(во всяком случае,надеюсь),что никааого старта переговоров не произойдет.На нас начнут давить,но это государство должно быть уничтожено.Или уничтожат нас.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:14
      0
      Так себе аналитики. Ни о чём.
      Летом прошлого года российское интернет-издательство Взгляд проводило соцопрос среди россиян о сроках проведения СВО. 20% опрошенных россиян ответили, что СВО будет продолжена в 2024 году. На фоне обычных российских граждан западные аналитики выглядят приматами.
      Вопрос в другом: Будет ли продолжаться СВО в 2025-26 годах?
  2. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 06:23
    +1
    Все эти вбросы американской прессы, похоже нужны для того, чтоб наши типа голуби мира в районе башен кремля заглотили наживку и начали продавливать Хасавьюрт 2. Видимо не блестяще выглядит положение укровермахта, несмотря на бешеную подпитку от наших заклятых друзей. Я не сомневаюсь в возможности победить наших военных. Но…. Опасаюсь предательства как в Чечне. Давно уже нашим завравшимся типа элитариям веры нет.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:28
    0
    Очень надеюсь, что все закончится уже в этом году. Во всяком случае активные военные действия прекратятся, а там можно будет и "поговорить" с Европой и США по поводу разделения бывшей Украины
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:51
      +1
      К сожалению у Запада цель совсем другая.Им надо максимально ослабить нас и попытаться выбить нас с освобожденных территорий.А потом забрать террторию Украины целиком.Не доведя дело до конца,нельзя с ними разговаривать. hi
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:35
    +2
    накануне в МИД Белоруссии выступили с инициативой о незамедлительном прекращении огня в украинском конфликте и начале переговоров
    Непонятно зачем это нужно Лукашенко, который еще вчера называл Зеленского гнидой и говорил об опасности со стороны Польши и "шевелении в Литве"? А вот с американской разведкой можно согласится, которая считает, что
    прекращение огня в 2023 году маловероятно
    Оно (прекращение огня) сегодня не выгодно и России. Пока есть возможность врага необходимо бить всеми возможными средствами и не поддаваться на уже использованные ранее уловки Запада.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:54
      +1
      Я вот тоже не понимаю.Может на Западе нашли место,на которое можно надавить?Не думаю,что это инициатива из Москвы.Для нас сейчас переговоры с Западом совершенно невозможны
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 07:08
      0
      Цитата: rotmistr60
      Непонятно зачем это нужно Лукашенко, который еще вчера называл Зеленского гнидой и говорил об опасности со стороны Польши и "шевелении в Литве"?

      Зеленский так и остаётся гнидой, а Грыгорич, делая такие заявления просто подчёркивает то, что Белоруссия не является стороной конфликта и, как и Китай, выступает за дипломатическое решение. Матрасы и "Ко" отвергая мирные инициативы Пекина и Минска по большому счёту однозначно ставят себя в положение стороны заинтересованной в продолжении войны, что исключает их участие в качестве посредников и показывает ущербность их дипломатии. Ближний Восток матрасы уже прогадили, Африка и Латинская Америка на подходе.
      Цитата: rotmistr60
      Оно (прекращение огня) сегодня не выгодно и России. Пока есть возможность врага необходимо бить всеми возможными средствами и не поддаваться на уже использованные ранее уловки Запада.

      Однозначно hi
  5. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 07:10
    0
    Учитывая что мы Артемовск уже полгода берем, а впереди еще Славянск и др. не менее сложные рубежи обороны то конфликт может развернуться на годы.
  6. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 07:23
    0
    С такими темпами наступления лет на 5 растянут"удовольствие"
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 07:26
    0
    Так западный впк раскручивается не для того чтобы всё закончилось в этом году. К тому положие у противника на аховое чтобы сесть за стол переговоров.