Пресса США со ссылкой на американскую разведку: Боевые действия в ходе украинского конфликта продолжатся и в 2024 году

Украинский премьер Шмыгаль с визитом в США

Стороны конфликта будут воздерживаться от старта переговорного процесса в 2023 году. Поэтому прекращение огня в 2023 году маловероятно.

Разведуправление Соединённых Штатов Америки, проанализировав складывающуюся ситуацию на Украине и вокруг неё, представило свою оценку вероятности переговорного процесса о мире. Напомним, что накануне в МИД Белоруссии выступили с инициативой о незамедлительном прекращении огня в украинском конфликте и начале переговоров. А в Израиле предложили свою страну в качестве площадки для проведения мирных переговоров.В издании The Washington Post пишут о том, что американская разведка рассматривает переговоры между Россией и Украиной в текущем году как маловероятные. Отмечено, что эта вероятность низка «при всех рассматриваемых сценариях».Из релиза американской разведки, который частично приводится в прессе США:При этом добавлено, что разведка США считает высокой вероятность того, что боевые действия в ходе украинского вооружённого конфликта продолжатся и в 2024 году.Хотя в других американских изданиях аналитики считают, что всё будет зависеть от успеха или неуспеха анонсируемого контрнаступления ВСУ. Успех или неуспех может сказаться и на выдвижении Джо Байдена на новый президентский срок. Напомним, что в 2024 году выборы президента не только в РФ и на Украине, но и в США.