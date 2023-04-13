Минобороны Латвии и Белый дом признали присутствие латвийских и американских военнослужащих на Украине

Да, наши военнослужащие там присутствуют. Но не было никаких изменений позиции администрации относительно того, что наши военнослужащие не будут участвовать в вооружённом конфликте. На поле боя наших военных там нет.

В боевых действиях наши военнослужащие участия не принимают.

В Белом доме и министерстве обороны Латвии признали присутствие своих кадровых военных на Украине. В частности, такого рода признание сделал Джон Кирби, занимающий пост координатора по стратегическим коммуникациями Совбеза в администрации США. По словам Джона Кирби, американские военнослужащие на территории Украины есть, «однако они не принимают участия в боевых действиях».С аналогичным заявлением выступили и представители латвийских властей.Журналисты поинтересовались у Кирби и у латвийских чиновников относительно того, что их военнослужащие делают на Украине.Американский чиновник заявил, что они (американские военнослужащие) «работают в посольстве США, помогая в том числе вести отчётность по поступающему вооружению на Украину».Джон Кирби:В Минобороны Латвии, в свою очередь, заявили, что латвийские военнослужащие «выполняют вспомогательные функции, включая охрану латвийского посольства и специальных грузов».Латвийское военное ведомство:Напомним, что данные о присутствие военнослужащих армий США, Латвии, Канады, Британии, Франции, Нидерландов и некоторых других стран на Украине стали поступать из так называемой «утечки Пентагона». Хотя это было очевидно и без «утечки». А эти признания Кирби и Минобороны Латвии - очередное свидетельство того, что отдельную правдивую информацию в массив якобы слитых «секретных данных» Запад вбрасывает сознательно, чтобы придать правдоподобности всем данным «утечки», распространяемым в сети.Тем временем стало известно о гибели двоих американцев в районе Артёмовске. Это Эдвард Уилтон и Грейди Курпаси. Курпаси выполнял функции военного инструктора, но, как утверждает Госдеп, официально уволился с военной службы в 2021 году. Около полугода американский морпех числился без вести пропавшим.