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Минобороны Латвии и Белый дом признали присутствие латвийских и американских военнослужащих на Украине

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Минобороны Латвии и Белый дом признали присутствие латвийских и американских военнослужащих на Украине

В Белом доме и министерстве обороны Латвии признали присутствие своих кадровых военных на Украине. В частности, такого рода признание сделал Джон Кирби, занимающий пост координатора по стратегическим коммуникациями Совбеза в администрации США. По словам Джона Кирби, американские военнослужащие на территории Украины есть, «однако они не принимают участия в боевых действиях».


С аналогичным заявлением выступили и представители латвийских властей.

Журналисты поинтересовались у Кирби и у латвийских чиновников относительно того, что их военнослужащие делают на Украине.

Американский чиновник заявил, что они (американские военнослужащие) «работают в посольстве США, помогая в том числе вести отчётность по поступающему вооружению на Украину».

Джон Кирби:

Да, наши военнослужащие там присутствуют. Но не было никаких изменений позиции администрации относительно того, что наши военнослужащие не будут участвовать в вооружённом конфликте. На поле боя наших военных там нет.

В Минобороны Латвии, в свою очередь, заявили, что латвийские военнослужащие «выполняют вспомогательные функции, включая охрану латвийского посольства и специальных грузов».

Латвийское военное ведомство:

В боевых действиях наши военнослужащие участия не принимают.

Напомним, что данные о присутствие военнослужащих армий США, Латвии, Канады, Британии, Франции, Нидерландов и некоторых других стран на Украине стали поступать из так называемой «утечки Пентагона». Хотя это было очевидно и без «утечки». А эти признания Кирби и Минобороны Латвии - очередное свидетельство того, что отдельную правдивую информацию в массив якобы слитых «секретных данных» Запад вбрасывает сознательно, чтобы придать правдоподобности всем данным «утечки», распространяемым в сети.

Тем временем стало известно о гибели двоих американцев в районе Артёмовске. Это Эдвард Уилтон и Грейди Курпаси. Курпаси выполнял функции военного инструктора, но, как утверждает Госдеп, официально уволился с военной службы в 2021 году. Около полугода американский морпех числился без вести пропавшим.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:34
    +1
    Ну то есть Резников публично на весь мир солгал, заявляя что иностранных военнослужащих на Украине нет.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 07:15
      0
      "солгал"его это не волнует,а Вам зачем волноваться?
      Если будет указание куратора, он это признает и не покраснеет
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:32
        0
        Эх, поймали бы эстонца какого-нибудь, или другого прибалта...

        Выкуп бы попросили.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:40
    +1
    В боевых действиях наши военнослужащие участия не принимают.
    А "отпускники"? И почему в эфире на ЛБС часто звучит прибалтийская речь?
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 06:47
      +2
      Цитата: svp67
      И почему в эфире на ЛБС часто звучит прибалтийская речь?

      А еще и польская, и всякая разная англиЦкая. "Но это другое", это якобы не военные, это как бы просто граждане. Ну, типа медики-повара-шофёры волонтёры. yes
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:49
        0
        Это певцы Российского гимна приехали на Украину......
        Чисто певцы. Ага.
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 07:20
      0
      "прибалтийская речь?" - звуковой обман . Вам ,же сказали:"участия не принимают"
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    0
    В Белом доме и министерстве обороны Латвии признали присутствие своих кадровых военных на Украине.
    С американским спецназом, советниками, инструкторами, "добровольцами"-наемниками понятно - американцы всегда там где нуждаются в их "демократии". Как понятно и с поляками активно принимающими участие в боевых действиях. Ну, а прибалты конечно для поддержания "европейского единства" и с готовностью отдать последнее Киеву лишь бы против России. Сегодня была информация о том, что еще два американских наемника уничтожены на Украине. А уж сколько поляков нашлепали, а Дуде с Моравецким все мало.
  4. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 07:02
    0
    "В боевых действиях наши военнослужащие не принимают" они только цветы собирают .
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:06
    0
    Это все лечиться только радикальным способом- ампутацией с последующей утилизацией.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:09
    0
    Помниться янки разбомбили посольство КНР в Югославии: ВКС, даёшь эти два!!!
  7. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 07:13
    0
    Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:21
    0
    данные о присутствие военнослужащих армий США, Латвии, Канады, Британии, Франции, Нидерландов и некоторых других стран на Украине стали поступать из так называемой «утечки Пентагона». Хотя это было очевидно и без «утечки».
    . Ничего нового, в общем то...
    На счёт утечки Пентагона... фиг её знает, кто, зачем и почему. Может потом будет понятно/известно, что почём.
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 07:28
    0
    Ещё никому не удавалось то, что бы бегать под дождём и не намокнуть.
    Когда их их люди массово попадут под раздачу, пусть не возмущаются т.к. они являются законной целью для ВС РФ ибо нефиг.