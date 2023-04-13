Арестович: Готовое на 90 процентов контрнаступление ВСУ сдерживает погода

При готовности на 90 процентов оно начнётся не раньше, чем через месяц.

Уволенный из штата советников офиса президента Зеленского Алексей Арестович продолжает раздавать интервью, где размышляет о грядущем украинском контрнаступлении. На этот раз Арестович заявил о том, что контрнаступление Украины «готово на 90 процентов».Из заявления экс-советника офиса Зеленского:Арестович утверждает, что основной причиной «задержки» с началом контрнаступления украинских вооружённых сил является состояние грунта и погодные условия.По словам экс-чиновника офиса Зеленского, «чтобы (в наступление) пошёл танк, нужно 30 см просохшего до состояния бетона грунта. А это минимум 2-3 недели солнечной погоды».Арестович, отмечая, что синоптики прогнозируют дождливую погоду в течение двух недель, добавил, что «погода сдерживает готовое на 90% контрнаступление».Напомним, что находящийся с визитом в США украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что украинское контрнаступление «может начаться летом». Эксперты предполагают, что именно за разрешением осуществить некоторую отсрочку контрнаступления ВСУ премьер Украины первым делом и полетел в США, дополнительно рассчитывая получить одобрение на поставки истребителей и дальнобойного ракетного вооружения.