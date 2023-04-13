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Арестович: Готовое на 90 процентов контрнаступление ВСУ сдерживает погода

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Арестович: Готовое на 90 процентов контрнаступление ВСУ сдерживает погода

Уволенный из штата советников офиса президента Зеленского Алексей Арестович продолжает раздавать интервью, где размышляет о грядущем украинском контрнаступлении. На этот раз Арестович заявил о том, что контрнаступление Украины «готово на 90 процентов».


Из заявления экс-советника офиса Зеленского:

При готовности на 90 процентов оно начнётся не раньше, чем через месяц.

Арестович утверждает, что основной причиной «задержки» с началом контрнаступления украинских вооружённых сил является состояние грунта и погодные условия.

По словам экс-чиновника офиса Зеленского, «чтобы (в наступление) пошёл танк, нужно 30 см просохшего до состояния бетона грунта. А это минимум 2-3 недели солнечной погоды».

Арестович, отмечая, что синоптики прогнозируют дождливую погоду в течение двух недель, добавил, что «погода сдерживает готовое на 90% контрнаступление».

Напомним, что находящийся с визитом в США украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что украинское контрнаступление «может начаться летом». Эксперты предполагают, что именно за разрешением осуществить некоторую отсрочку контрнаступления ВСУ премьер Украины первым делом и полетел в США, дополнительно рассчитывая получить одобрение на поставки истребителей и дальнобойного ракетного вооружения.
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16 комментариев
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  1. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:47
    +3
    Арестович, отмечая, что синоптики прогнозируют дождливую погоду в течение двух недель, добавил, что «погода сдерживает готовое на 90% контрнаступление».

    А почему не согласится с этим утверждением? Я так понял статья это сплошная насмешка над этим утверждением?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 06:53
      +3
      Статьи пишут то же неизвестно кто и цель бывает разная, хотя, утверждение о свойствах грунта здравое - по проселку не попрёшь.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:48
    -1
    «чтобы (в наступление) пошёл танк, нужно 30 см просохшего до состояния бетона грунта. А это минимум 2-3 недели солнечной погоды».

    А если все время будут "дожди, дожди, дожди", то танки останутся в ангарах? ))) Хорошую отмазку придумал.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:54
      +3
      Хорошую отмазку придумал.

      Это не он придумал, это танки такие.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:48
    +2
    По словам экс-чиновника офиса Зеленского, «чтобы (в наступление) пошёл танк, нужно 30 см просохшего до состояния бетона грунта.
    Всякое слышал, но такое..... Да до такого состояния грунт только в июне может просохнуть, при условии отсутствия дождей. Не требуется танку такого условия, это фантазия г-на Аристовича
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:49
    -3
    Мнение данного фрика кого-то ещё интересует в этом мире или заслуживает внимания?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:35
      0
      А почему нет? Это будущий кандидат на пост президента Украины.
  5. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 06:50
    +1
    То снег, то дождь, то земля не просохла, потом жара начнется. Плохому танцору всегда бубенцы мешают. Пока вы соберетесь , вас по частям раздолбают.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:56
      -1
      Пока вы соберетесь , вас по частям раздолбают

      Вы не из тех кто Киев брали за три дня?
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:53
    +1
    . нужно 30 см просохшего до состояния бетона грунта

    Хо...лы молятся на леопарды и челленджеры, видно именно для них и нужны эти 30 см, по мнению этого стратега.
  7. Arifon
    Arifon Сегодня, 06:56
    +2
    Можно ли перепрыгнуть яму на 90% ? Можно, но окажешься в яме!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +1
    При готовности на 90 процентов оно начнётся не раньше, чем через месяц.
    Так вроде, как сам Резников уже промямлил, что не раньше лета. И опять виновата погода и конечно нехватка западных тяжелых вооружений. Премьер Украины Шмыгаль прилетев в Канаду, а на самолете говорящие о цели визита смайлики

    Это наверное они считают креативом и гордятся, что додумались до этого.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:06
    0
    Интересно. А направление наступления будет выбираться с учетом погодных условий? Решили завтра..... Угу..... Так где у нас завтра дождей нет.... Угу..... Вот сюда ударим
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:11
      0
      Шароварные будут искать то место где лужи просохли. Там и будут наступать.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 07:12
      +1
      Цитата: igorbrsv
      А направление наступления будет выбираться с учетом погодных условий?

      Обязательно. Это один из факторов, который обязателен к учету, при проведении любых видов боевых действий
  10. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 07:15
    0
    Уринцы уже млеют, прокручивая в голове картинки типа из 1-й серии "Освобождения".