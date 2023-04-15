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Сетки и решётки – простое вундерваффе XXI века: в преддверии массированных атак украинских FPV-дронов

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Сетки и решётки – простое вундерваффе XXI века: в преддверии массированных атак украинских FPV-дронов

Для уничтожения наземных боевых машин различного назначения создано огромное количество средств поражения. В первую очередь они разрабатывались для поражения танков – это можно сформулировать как девиз «все любят стрелять по танкам». Номенклатура и количество противотанковых средств поражения настолько велики, что возможность самим танкам пострелять друг по другу в наше время представляется достаточно редко.


Всё то, что было придумано для поражения танков, прекрасно уничтожает и все остальные, менее защищённые виды боевых машин, такие как боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортёры (БТР), буксируемые и самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО) и многое другое.

К наиболее эффективным средствам поражения наземных боевых машин относятся противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК), стреляющие противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), и их вариацией – танковыми управляемыми снарядами (ТУС), ручные противотанковые гранатомёты (РПГ), управляемые артиллерийские снаряды (УАС) и мины с полуактивным лазерным наведением, кассетные самоприцеливающиеся боевые элементы, атакующие в крышу ударным ядром, различные противотанковые мины и многое другое. В последнее время появилась ещё одна угроза для наземных боевых машин – это БПЛА-камикадзе, одной из разновидностей которых являются дооборудованные FPV-дроны.

Длительное время эволюция бронетехники шла по пути усиления защиты от наиболее актуальных типов угроз, основными из которых считались РПГ и ПТУР, а также бронебойные оперённые подкалиберные снаряды (БОПС), которые могли применять танки противника. Однако в конечном итоге всё упирается в теорию вероятности – какой шанс у танка встретиться с БОПС? А какой шанс встретиться с ПТУР или РПГ?

А что если в ближайшей перспективе наибольшая вероятность уничтожения не только танков, но и наземных боевых машин в целом будет исходить именно от БПЛА-камикадзе?

По некоторым данным, количество FPV-дронов, которые могли быть накоплены ВСУ, составляет от нескольких десятков, до сотни тысяч единиц. Реально это или нет, покажет ближайшее время. Но, даже если у ВСУ и нет такого количества FPV-дронов-камикадзе, то игнорировать опыт их эффективного применения по наземным боевым машинам не получится в любом случае. Причём, сколько бы ни говорили, что у Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) мало БПЛА, больше всего в сети Интернет именно кадров поражения украинской военной техники российскими БПЛА-камикадзе типа «Ланцет».


БПЛА-камикадзе «Ланцет». Изображение wikipedia.org

Кроме БПЛА-камикадзе, относительно новым, массово применяющимся способом поражения боевой техники, стал сброс доработанных или специально изготовленных для этой цели неуправляемых боеприпасов с зависших БПЛА квадрокоптерного (октакоптерного/гексакоптерного) типа. Этот способ эффективно применяется обеими сторонами – в сети полно видеороликов поражения, как отдельных бойцов, так и наземной боевой техники, вплоть до основных боевых танков (ОБТ), которые зачастую поражаются путём сброса малогабаритных боеприпасов в открытые люки.

И БПЛА-камикадзе, и зависающие дроны-бомбардировщики, чаще всего поражают наземную боевую технику в её верхней проекции. Исходя из этой угрозы, наземные силы с обеих сторон стали осуществлять кустарное оснащение техники защитными средствами – различными решётчатыми козырьками и сетчатыми заграждениями. О них мы и поговорим поподробнее.

Решётки


Решётчатые экраны применяются на наземной бронетехнике уже достаточно давно. Связано это было не с необходимостью защиты от БПЛА, а с задачей повышения стойкости боевых машин при попадании боеприпасов с кумулятивной боевой частью. В ряде ситуаций, при удачном для цели попадании кумулятивного боеприпаса в решётчатый экран обеспечивалась его преждевременная детонация, на расстоянии, неоптимальном с точки зрения бронепробития и последующего запреградного действия.

Защита не самая эффективная, тем не менее широко использующаяся. Решётчатые экраны устанавливают туда, куда нельзя или затруднительно поставить массивную броневую защиту и/или блоки динамической защиты. В сети полно изображений, как российских, так и зарубежных образцов наземной боевой техники, увешанной решётчатыми экранами, как ёлка игрушками.


Колёсный танк M1128 MGS и подорвавшийся на самодельном взрывном устройстве БТР на шасси Stryker, защищённом решётчатыми экранами. Изображение wikipedia.org

После начала Российской специальной военной операции (СВО), когда вскрылась проблема с попаданием ПТУР «Джавелин» в верхнюю проекцию российских танков, на них стали устанавливать так называемые «козырьки» – решётчатые экраны над башней. Однако, как выяснилось, такое решение имеет и недостатки – в ряде случаев повреждённый «козырёк» может перекрыть экипажу выход их подбитой машины, обрекая его на смерть от пожара или плен.

Таким образом, решётчатые экраны – это нишевое решение. Не сказать, что они обладают высокой эффективностью, но, с другой стороны, иногда они могут спасти жизнь боевой машине или хотя бы её экипажу. А учитывая простоту и низкую стоимость установки решётчатых экранов, можно не сомневаться, что у них большое будущее.

Сетки


Высокая эффективность российских БПЛА-камикадзе «Ланцет» вынудила ВСУ искать решения для повышения защищённости наземной боевой техники. Простейшим решением стало широкое применение металлических сеток.

Ключевым отличием БПЛА-камикадзе от ПТУР или выстрелов РПГ является их низкая скорость полёта. Если средняя скорость полёта ПТУР или выстрела РПГ составляет порядка 600–900 километров в час, то скорость БПЛА-камикадзе редко превышает 150–200, реже 300 километров в час. Кроме того, БПЛА-камикадзе обладают развитыми аэродинамическими плоскостями, движителями-винтами, а их корпуса зачастую изготовлены из пластика.

Таким образом, металлическая сетка, почти не представляющая угрозы для ПТУР или выстрелов РПГ, может стать серьёзным препятствием для БПЛА-камикадзе, в особенности для FPV-дронов. В сети Интернет имеются изображения БПЛА-камикадзе «Ланцет», застрявших в сетках, которыми были защищены украинские боевые машины. Конечно, существует вероятность, что эти снимки были постановочными, но, скорее всего, случаи несработки БПЛА-камикадзе «Ланцет» при попадании в сетку всё-таки действительно присутствовали.


БПЛА-камикадзе типа «Ланцет», разбившийся о защитную сетку над 122-мм самоходной гаубицей 2С1 «Гвоздика» вооружённых сил Украины

Но и это не главное, поскольку БПЛА-камикадзе «Ланцет» – это достаточно сложное и относительно дорогое оружие. Другое дело – FPV-дроны, которые могут собираться из китайских комплектующих десятками тысяч, оснащаться выстрелами от РПГ-7 и применяться для массового поражения боевых машин и живой силы противника.

Если ВСУ действительно накопили десятки тысяч FPV-дронов, если это не украинская пропаганда, то они наверняка будут задействованы в ходе предполагаемого наступления. Даже если только каждый десятый FPV-дрон уничтожит цель, то потери российских наземных боевых машин могут исчисляться тысячами. И это игра в одни ворота – пока будем производить или восстанавливать со складов хранения боевые машины, или получать их в качестве военной помощи от третьих стран, противник накопит ещё больше FPV-дронов-камикадзе для её уничтожения.

Конечно, есть шанс, что массированный удар FPV-дронами будет отражён с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но мы уверены, что удастся закрыть все участки? Или что ВСУ, понимая потенциальную эффективность средств РЭБ, не предпримут мер по их нейтрализации?

Уничтожить FPV-дроны ещё на складах тоже вряд ли получится – противник будет распределять места их складирования, ограничиваясь относительно малым количеством хранимых в одном месте БПЛА.

Таким образом, российской наземной боевой технике необходимо обеспечить дополнительную защиту от FPV-дронов-камикадзе, и применение металлических сеток и решёток может стать наиболее простым и недорогим решением.

Противодроновый экран сетка-решётка (ПДЭСР)


Комплекты противодроновых экранов сетка-решётка потенциально могут быть установлены практически на любой наземной боевой и вспомогательной технике, которая может подвергнуться атакам FPV-дронов. А в случае, если у противника в наличии будут десятки тысяч FPV-дронов, то атаковать ими будут всё, что только можно.

Можно предположить, что оптимальным решением станет разделение ПДЭСР на составные элементы:

– базовая часть;
– походный комплект;
– боевой комплект.

Базовая часть – это набор креплений, кронштейнов, жестко закреплённых на боевой машине, например, сваркой – это может быть просто приваренный к корпусу отрезок трубы с отверстием для косого поперечного штифта или какая-то более сложная закладная конструкция.

Походный комплект – набор защитных элементов, которые должны применяться при транспортировке боевой техники, они могут частично ограничивать работу боевых машин. При этом походный комплект должен обеспечивать максимальную площадь защиты от БПЛА-камикадзе.


Украинская 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», закрытая сетчатыми экранами «с головы до ног»

Боевой комплект – набор защитных элементов, которые не должны ограничивать работу боевых машин, однако площадь и эффективность защиты, обеспечиваемая боевым комплектом, могут быть хуже, чем у походного комплекта.

К примеру, походный комплект может препятствовать повороту башни танка на 360 градусов, но закрывать всю его верхнюю проекцию, а боевой комплект не будет мешать боевой работе, но будет закрывать лишь башню и некоторую область рядом с ней.

Какие ещё требования могут предъявляться к ПДЭСР?

Быстрый монтаж-демонтаж – не более 5–10 минут. Безопасно-разрушаемая конструкция – к примеру, в случае, если танк в походном комплекте подвергся атаке и вынужден вступить в бой, то разворот башни должен безопасно снести мешающие ПДЭСР, без повреждения элементов танка. То же самое относится и к контакту с препятствиями, например, если установленный на РСЗО комплект ПДЭСР не прошёл по высоте под мостом, то пострадать должен комплект ПДЭСР, а не РСЗО или мост. Элементы ПДЭСР не должны препятствовать эвакуации экипажа (при необходимости).

Какие дополнительные преимущества может давать установка ПДЭСР?

Поверх сетки/решётки может укладываться маскировочная сетка, снижающая вероятность обнаружения боевой машины в видимом, тепловом, а возможно, что в и радиолокационном диапазонах длин волн. Несмотря на то, что основные преимущества ПДЭСР должны раскрываться при противодействии БПЛА-камикадзе, не исключено, что в ряде случаев эта защита может повысить вероятность выживания атакуемой боевой машины и от других средств нападения – ПТУР, РПГ, автоматических пушек и крупнокалиберных пулемётов. Скорее всего, эффект будет незначителен, но всё же.

Комплекты ПДЭСР могут быть изготовлены в огромных количествах государственными и частными компаниями. Для этого не нужны нанотехнологии и квантовые процессоры. Потенциально можно насытить ими вооружённые силы в кратчайшие сроки.

Основной проблемой является выбор оптимальной конфигурации ПДЭСР для разных наземных боевых машин, для реализации которой потребуется содействие ВС РФ. В случае, если существующие нормативные документы будут сдерживать создание комплектов противодроновых экранов сетка-решётка, то разработки могут вестись на базе наземных боевых машин, имеющихся, например, на снабжении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» (конечно, если они в этом заинтересованы), а затем эти наработки могут быть адаптированы и для ВС РФ.

Впрочем, вопрос разработки и широкого внедрения противодроновых экранов сетка-решётка не требует ни отлагательств, ни бюрократии. Вообще-то, это необходимо было сделать ещё вчера, точнее – как минимум полгода назад, когда наши «Ланцеты» начали в изобилии собирать свою жатву.

Ранее, в материале Ну что – подождём, когда украинские БПЛА-камикадзе начнут сыпаться нам на голову, мы уже говорили о том, как можно повысить защищённость от атак БПЛА-камикадзе большой дальности зданий и сооружений на территории РФ. Внедрение противодроновых экранов сетка-решётка для защиты наземных боевых машин от БПЛА-камикадзе тактического звена, а также от FPV-дронов, не менее, а то и более важно, поскольку создать запасы БПЛА-камикадзе тактического звена (в том числе и запасы FPV-дронов) Украине значительно проще, чем БПЛА-камикадзе большой дальности.

Примитивные устройства, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей, могут сэкономить миллионы, а то и миллиарды рублей, в виде не потерянных от БПЛА-камикадзе противника наземных боевых машин, и, что гораздо важнее, жизней бойцов ВС РФ, ЧВК «Вагнер» и других подразделений, участвующих в СВО.
Автор:
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4 комментария
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  1. штурм
    штурм Сегодня, 04:59
    +1
    Посмотришь на конструкцию защитного экрана на Солнцепеке предоставленную на фото и сразу вопрос, "а почему бы верхнюю часть экрана не сделать в виде арки или "домиком" чтобы свободно падающие боеприпасы отскакивали в сторону, скатывались вниз и не взрывались непосредственно над пакетом с направляющими, снаряженными очень опасными боеприпасами.
    Торцы (передний и задний) пакета направляющих также следовало бы прикрыть откидывающимися решетчатыми экранами.
  2. russianreactor
    russianreactor Сегодня, 05:16
    +1
    Это не поможет, если дрон оснащен ударным ядром как NLAW. Ударное ядро может сохранять пробитие 5-10 см даже с 50 метровой дистанции. Собственно кумулятивная струя обычного РПГ тоже разновидность ударного ядра и сохраняет пробитие несколько метров, хотя и бронебойность падает. Именно это причина почему сетки не используют от ПТУР и РПГ. Кумулятивный боеприпас сработавший на сетке достанет до бронемашины. В случае ударного ядра используется "широкая апертура", чтобы кумулятивный "пест" собрался больше в "кулак", а не в "лом". Ударное ядро изготовить проще, чем обычный заряд РПГ, т.к. РПГ требуется выше качество изготовление воронки. Ударные ядра обычно и легче. В NLAW всего 1,5 кг. Я думаю тот же Ланцет имеет давно версию с ударным ядром, но до "наступов" мы ее не увидим, т.к. ударное ядро имеет больше останавливающий для машины эффект, чем поражающий. Парализованная на поле боя бронемашина быстро будет добита хоть из антиквариата типа Фагота.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:20
    +1
    Примитивные устройства, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей, могут сэкономить миллионы, а то и миллиарды рублей, в виде не потерянных от БПЛА-камикадзе противника наземных боевых машин, и, что гораздо важнее, жизней бойцов ВС РФ, ЧВК «Вагнер» и других подразделений, участвующих в СВО.

    Ключевое слово - примитивные.
    Помните, как в войсках каждая машина комплектовалась СМУ?

    А можно было навесить на фары обычные тряпки (ветошь) и сэкономить стране миллионы рублей...
    * * *
    На парадах такая техника тоже пойдёт с «примитивными доработками», являя миру несовершенство и закостенелость промышленного (военного) производства в стране? А на «Аурус» Шойгу такой козырёк не нужно присобачить?
    * * *
    Развитие средств борьбы с техникой опережают производство защиты. А в принципе существует что-то, что позволяет валить все эти квадрокоптеры, как мух дихлофосом?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 05:32
      0
      А можно было навесить на фары обычные тряпки (ветошь) и сэкономить стране миллионы рублей...

      "Голь на выдумки хитра". Главное, что "соображаловка" у людей работает, а с остальным - дай Бог после победы разберемся.