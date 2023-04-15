Сетки и решётки – простое вундерваффе XXI века: в преддверии массированных атак украинских FPV-дронов

Для уничтожения наземных боевых машин различного назначения создано огромное количество средств поражения. В первую очередь они разрабатывались для поражения танков – это можно сформулировать как девиз «все любят стрелять по танкам». Номенклатура и количество противотанковых средств поражения настолько велики, что возможность самим танкам пострелять друг по другу в наше время представляется достаточно редко.
Всё то, что было придумано для поражения танков, прекрасно уничтожает и все остальные, менее защищённые виды боевых машин, такие как боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортёры (БТР), буксируемые и самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО) и многое другое.
К наиболее эффективным средствам поражения наземных боевых машин относятся противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК), стреляющие противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), и их вариацией – танковыми управляемыми снарядами (ТУС), ручные противотанковые гранатомёты (РПГ), управляемые артиллерийские снаряды (УАС) и мины с полуактивным лазерным наведением, кассетные самоприцеливающиеся боевые элементы, атакующие в крышу ударным ядром, различные противотанковые мины и многое другое. В последнее время появилась ещё одна угроза для наземных боевых машин – это БПЛА-камикадзе, одной из разновидностей которых являются дооборудованные FPV-дроны.
Длительное время эволюция бронетехники шла по пути усиления защиты от наиболее актуальных типов угроз, основными из которых считались РПГ и ПТУР, а также бронебойные оперённые подкалиберные снаряды (БОПС), которые могли применять танки противника. Однако в конечном итоге всё упирается в теорию вероятности – какой шанс у танка встретиться с БОПС? А какой шанс встретиться с ПТУР или РПГ?
А что если в ближайшей перспективе наибольшая вероятность уничтожения не только танков, но и наземных боевых машин в целом будет исходить именно от БПЛА-камикадзе?
По некоторым данным, количество FPV-дронов, которые могли быть накоплены ВСУ, составляет от нескольких десятков, до сотни тысяч единиц. Реально это или нет, покажет ближайшее время. Но, даже если у ВСУ и нет такого количества FPV-дронов-камикадзе, то игнорировать опыт их эффективного применения по наземным боевым машинам не получится в любом случае. Причём, сколько бы ни говорили, что у Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) мало БПЛА, больше всего в сети Интернет именно кадров поражения украинской военной техники российскими БПЛА-камикадзе типа «Ланцет».
БПЛА-камикадзе «Ланцет». Изображение wikipedia.org
Кроме БПЛА-камикадзе, относительно новым, массово применяющимся способом поражения боевой техники, стал сброс доработанных или специально изготовленных для этой цели неуправляемых боеприпасов с зависших БПЛА квадрокоптерного (октакоптерного/гексакоптерного) типа. Этот способ эффективно применяется обеими сторонами – в сети полно видеороликов поражения, как отдельных бойцов, так и наземной боевой техники, вплоть до основных боевых танков (ОБТ), которые зачастую поражаются путём сброса малогабаритных боеприпасов в открытые люки.
И БПЛА-камикадзе, и зависающие дроны-бомбардировщики, чаще всего поражают наземную боевую технику в её верхней проекции. Исходя из этой угрозы, наземные силы с обеих сторон стали осуществлять кустарное оснащение техники защитными средствами – различными решётчатыми козырьками и сетчатыми заграждениями. О них мы и поговорим поподробнее.
Решётки
Решётчатые экраны применяются на наземной бронетехнике уже достаточно давно. Связано это было не с необходимостью защиты от БПЛА, а с задачей повышения стойкости боевых машин при попадании боеприпасов с кумулятивной боевой частью. В ряде ситуаций, при удачном для цели попадании кумулятивного боеприпаса в решётчатый экран обеспечивалась его преждевременная детонация, на расстоянии, неоптимальном с точки зрения бронепробития и последующего запреградного действия.
Защита не самая эффективная, тем не менее широко использующаяся. Решётчатые экраны устанавливают туда, куда нельзя или затруднительно поставить массивную броневую защиту и/или блоки динамической защиты. В сети полно изображений, как российских, так и зарубежных образцов наземной боевой техники, увешанной решётчатыми экранами, как ёлка игрушками.
Колёсный танк M1128 MGS и подорвавшийся на самодельном взрывном устройстве БТР на шасси Stryker, защищённом решётчатыми экранами. Изображение wikipedia.org
После начала Российской специальной военной операции (СВО), когда вскрылась проблема с попаданием ПТУР «Джавелин» в верхнюю проекцию российских танков, на них стали устанавливать так называемые «козырьки» – решётчатые экраны над башней. Однако, как выяснилось, такое решение имеет и недостатки – в ряде случаев повреждённый «козырёк» может перекрыть экипажу выход их подбитой машины, обрекая его на смерть от пожара или плен.
Таким образом, решётчатые экраны – это нишевое решение. Не сказать, что они обладают высокой эффективностью, но, с другой стороны, иногда они могут спасти жизнь боевой машине или хотя бы её экипажу. А учитывая простоту и низкую стоимость установки решётчатых экранов, можно не сомневаться, что у них большое будущее.
Сетки
Высокая эффективность российских БПЛА-камикадзе «Ланцет» вынудила ВСУ искать решения для повышения защищённости наземной боевой техники. Простейшим решением стало широкое применение металлических сеток.
Ключевым отличием БПЛА-камикадзе от ПТУР или выстрелов РПГ является их низкая скорость полёта. Если средняя скорость полёта ПТУР или выстрела РПГ составляет порядка 600–900 километров в час, то скорость БПЛА-камикадзе редко превышает 150–200, реже 300 километров в час. Кроме того, БПЛА-камикадзе обладают развитыми аэродинамическими плоскостями, движителями-винтами, а их корпуса зачастую изготовлены из пластика.
Таким образом, металлическая сетка, почти не представляющая угрозы для ПТУР или выстрелов РПГ, может стать серьёзным препятствием для БПЛА-камикадзе, в особенности для FPV-дронов. В сети Интернет имеются изображения БПЛА-камикадзе «Ланцет», застрявших в сетках, которыми были защищены украинские боевые машины. Конечно, существует вероятность, что эти снимки были постановочными, но, скорее всего, случаи несработки БПЛА-камикадзе «Ланцет» при попадании в сетку всё-таки действительно присутствовали.
БПЛА-камикадзе типа «Ланцет», разбившийся о защитную сетку над 122-мм самоходной гаубицей 2С1 «Гвоздика» вооружённых сил Украины
Но и это не главное, поскольку БПЛА-камикадзе «Ланцет» – это достаточно сложное и относительно дорогое оружие. Другое дело – FPV-дроны, которые могут собираться из китайских комплектующих десятками тысяч, оснащаться выстрелами от РПГ-7 и применяться для массового поражения боевых машин и живой силы противника.
Если ВСУ действительно накопили десятки тысяч FPV-дронов, если это не украинская пропаганда, то они наверняка будут задействованы в ходе предполагаемого наступления. Даже если только каждый десятый FPV-дрон уничтожит цель, то потери российских наземных боевых машин могут исчисляться тысячами. И это игра в одни ворота – пока будем производить или восстанавливать со складов хранения боевые машины, или получать их в качестве военной помощи от третьих стран, противник накопит ещё больше FPV-дронов-камикадзе для её уничтожения.
Конечно, есть шанс, что массированный удар FPV-дронами будет отражён с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но мы уверены, что удастся закрыть все участки? Или что ВСУ, понимая потенциальную эффективность средств РЭБ, не предпримут мер по их нейтрализации?
Уничтожить FPV-дроны ещё на складах тоже вряд ли получится – противник будет распределять места их складирования, ограничиваясь относительно малым количеством хранимых в одном месте БПЛА.
Таким образом, российской наземной боевой технике необходимо обеспечить дополнительную защиту от FPV-дронов-камикадзе, и применение металлических сеток и решёток может стать наиболее простым и недорогим решением.
Противодроновый экран сетка-решётка (ПДЭСР)
Комплекты противодроновых экранов сетка-решётка потенциально могут быть установлены практически на любой наземной боевой и вспомогательной технике, которая может подвергнуться атакам FPV-дронов. А в случае, если у противника в наличии будут десятки тысяч FPV-дронов, то атаковать ими будут всё, что только можно.
Можно предположить, что оптимальным решением станет разделение ПДЭСР на составные элементы:
– базовая часть;
– походный комплект;
– боевой комплект.
Базовая часть – это набор креплений, кронштейнов, жестко закреплённых на боевой машине, например, сваркой – это может быть просто приваренный к корпусу отрезок трубы с отверстием для косого поперечного штифта или какая-то более сложная закладная конструкция.
Походный комплект – набор защитных элементов, которые должны применяться при транспортировке боевой техники, они могут частично ограничивать работу боевых машин. При этом походный комплект должен обеспечивать максимальную площадь защиты от БПЛА-камикадзе.
Украинская 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», закрытая сетчатыми экранами «с головы до ног»
Боевой комплект – набор защитных элементов, которые не должны ограничивать работу боевых машин, однако площадь и эффективность защиты, обеспечиваемая боевым комплектом, могут быть хуже, чем у походного комплекта.
К примеру, походный комплект может препятствовать повороту башни танка на 360 градусов, но закрывать всю его верхнюю проекцию, а боевой комплект не будет мешать боевой работе, но будет закрывать лишь башню и некоторую область рядом с ней.
Какие ещё требования могут предъявляться к ПДЭСР?
Быстрый монтаж-демонтаж – не более 5–10 минут. Безопасно-разрушаемая конструкция – к примеру, в случае, если танк в походном комплекте подвергся атаке и вынужден вступить в бой, то разворот башни должен безопасно снести мешающие ПДЭСР, без повреждения элементов танка. То же самое относится и к контакту с препятствиями, например, если установленный на РСЗО комплект ПДЭСР не прошёл по высоте под мостом, то пострадать должен комплект ПДЭСР, а не РСЗО или мост. Элементы ПДЭСР не должны препятствовать эвакуации экипажа (при необходимости).
Какие дополнительные преимущества может давать установка ПДЭСР?
Поверх сетки/решётки может укладываться маскировочная сетка, снижающая вероятность обнаружения боевой машины в видимом, тепловом, а возможно, что в и радиолокационном диапазонах длин волн. Несмотря на то, что основные преимущества ПДЭСР должны раскрываться при противодействии БПЛА-камикадзе, не исключено, что в ряде случаев эта защита может повысить вероятность выживания атакуемой боевой машины и от других средств нападения – ПТУР, РПГ, автоматических пушек и крупнокалиберных пулемётов. Скорее всего, эффект будет незначителен, но всё же.
Комплекты ПДЭСР могут быть изготовлены в огромных количествах государственными и частными компаниями. Для этого не нужны нанотехнологии и квантовые процессоры. Потенциально можно насытить ими вооружённые силы в кратчайшие сроки.
Основной проблемой является выбор оптимальной конфигурации ПДЭСР для разных наземных боевых машин, для реализации которой потребуется содействие ВС РФ. В случае, если существующие нормативные документы будут сдерживать создание комплектов противодроновых экранов сетка-решётка, то разработки могут вестись на базе наземных боевых машин, имеющихся, например, на снабжении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» (конечно, если они в этом заинтересованы), а затем эти наработки могут быть адаптированы и для ВС РФ.
Впрочем, вопрос разработки и широкого внедрения противодроновых экранов сетка-решётка не требует ни отлагательств, ни бюрократии. Вообще-то, это необходимо было сделать ещё вчера, точнее – как минимум полгода назад, когда наши «Ланцеты» начали в изобилии собирать свою жатву.
Ранее, в материале Ну что – подождём, когда украинские БПЛА-камикадзе начнут сыпаться нам на голову, мы уже говорили о том, как можно повысить защищённость от атак БПЛА-камикадзе большой дальности зданий и сооружений на территории РФ. Внедрение противодроновых экранов сетка-решётка для защиты наземных боевых машин от БПЛА-камикадзе тактического звена, а также от FPV-дронов, не менее, а то и более важно, поскольку создать запасы БПЛА-камикадзе тактического звена (в том числе и запасы FPV-дронов) Украине значительно проще, чем БПЛА-камикадзе большой дальности.
Примитивные устройства, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей, могут сэкономить миллионы, а то и миллиарды рублей, в виде не потерянных от БПЛА-камикадзе противника наземных боевых машин, и, что гораздо важнее, жизней бойцов ВС РФ, ЧВК «Вагнер» и других подразделений, участвующих в СВО.