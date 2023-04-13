Байден в аэропорту Белфаста оттолкнул Сунака, а в Ольстерском университете поговорил, повернувшись спиной к аудитории

Только не прыгайте, хорошо?

Как бы сказал мой отец, извините меня за то, что я сейчас к вам спиной. Но, кроме шуток, американцы всегда будут с вами, действительно, на каждом своём шагу.

Мировая пресса освещает визит президента США в Белфаст. Сам по себе этот визит уже носит скандальный характер, так как Джо Байден направился в столицу Северной Ирландии, отказавшись посетить церемонию коронации Карла III в Лондоне.Встречать Байдена в Белфаст прибыл и британский премьер Риши Сунак. Демонстрируя «тотальную лояльность» (цитата североирландских политиков), Сунак прибыл встречать Байдена прямо к трапу самолёта. Однако дальше произошёл политико-дипломатический конфуз.Американский президент с некоторым недоумением посмотрел на Сунака, пожал протянутую тем руку, а после буквально оттолкнул британского премьера и с широкой улыбкой направился к представителю короля в одном из местных графств, с которым и вступил в диалог. В этот момент Сунак стоял рядом, заискивающе смотрел на Байдена, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Мало того, членов своей делегации (в её составе был спецпосланник по Северной Ирландии Джо Кеннеди) Байден стал подводить к упомянутому выше человеку в военной форме, а не к Сунаку.В связи со случившимся в аэропорту Белфаста британская пресса вышла с заголовками следующего характера: «Байден оттолкнул премьера в аэропорту Белфаста», «Президент США был подчёркнуто холоден с Риши Сунаком». А Daily Mail публикует материал, озаглавив его так: «Байден вообще узнал Риши?» В материале издания британские авторы пишут, что «Байден сделал пренебрежительный жест, отталкивая Риши Сунака перед постановочной фотосессией».Байден выступил в Ольстерском университете. Выступление тоже вышло, мягко говоря, оригинальным. Рассуждая о том, как США удалось «помочь Северной Ирландии добиться мира», Байден вдруг отвернулся от аудитории, находясь за трибуной и начал бормотать несуразицу.Подняв голову и начав смотреть куда-то вверх, не понятно, к кому обращаясь, президент США:Продолжая стоять и смотреть вверх, Байден заявил:Напомним, что спустя четверть века после договорённостей о примирении в Северной Ирландии разразился политический кризис. Правительство в Белфасте не могут сформировать уже около полугода, одновременно с этим растёт популярность партии, выступающей за независимость.