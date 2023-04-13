Военное обозрение
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Байден в аэропорту Белфаста оттолкнул Сунака, а в Ольстерском университете поговорил, повернувшись спиной к аудитории

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Байден в аэропорту Белфаста оттолкнул Сунака, а в Ольстерском университете поговорил, повернувшись спиной к аудитории

Мировая пресса освещает визит президента США в Белфаст. Сам по себе этот визит уже носит скандальный характер, так как Джо Байден направился в столицу Северной Ирландии, отказавшись посетить церемонию коронации Карла III в Лондоне.


Встречать Байдена в Белфаст прибыл и британский премьер Риши Сунак. Демонстрируя «тотальную лояльность» (цитата североирландских политиков), Сунак прибыл встречать Байдена прямо к трапу самолёта. Однако дальше произошёл политико-дипломатический конфуз.

Американский президент с некоторым недоумением посмотрел на Сунака, пожал протянутую тем руку, а после буквально оттолкнул британского премьера и с широкой улыбкой направился к представителю короля в одном из местных графств, с которым и вступил в диалог. В этот момент Сунак стоял рядом, заискивающе смотрел на Байдена, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Мало того, членов своей делегации (в её составе был спецпосланник по Северной Ирландии Джо Кеннеди) Байден стал подводить к упомянутому выше человеку в военной форме, а не к Сунаку.

В связи со случившимся в аэропорту Белфаста британская пресса вышла с заголовками следующего характера: «Байден оттолкнул премьера в аэропорту Белфаста», «Президент США был подчёркнуто холоден с Риши Сунаком». А Daily Mail публикует материал, озаглавив его так: «Байден вообще узнал Риши?» В материале издания британские авторы пишут, что «Байден сделал пренебрежительный жест, отталкивая Риши Сунака перед постановочной фотосессией».


Байден выступил в Ольстерском университете. Выступление тоже вышло, мягко говоря, оригинальным. Рассуждая о том, как США удалось «помочь Северной Ирландии добиться мира», Байден вдруг отвернулся от аудитории, находясь за трибуной и начал бормотать несуразицу.

Подняв голову и начав смотреть куда-то вверх, не понятно, к кому обращаясь, президент США:

Только не прыгайте, хорошо?

Продолжая стоять и смотреть вверх, Байден заявил:

Как бы сказал мой отец, извините меня за то, что я сейчас к вам спиной. Но, кроме шуток, американцы всегда будут с вами, действительно, на каждом своём шагу.



Напомним, что спустя четверть века после договорённостей о примирении в Северной Ирландии разразился политический кризис. Правительство в Белфасте не могут сформировать уже около полугода, одновременно с этим растёт популярность партии, выступающей за независимость.
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:15
    0
    Дедушка старый ему всё равно!!!
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:20
      +1
      Он не только старый,но еде и на собственном эго,величии смериаанском..Про особенный маразм уже молчим
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:25
        0
        Байден оттолкнул Анунака. laughing lol wassat
        Я поддерживаю независимость Северной Ирландии. good
        РФ стоит начать поставки вооружений и боеприпасов повстанцам ИРА.
        Нашему МИДу стоило бы на заседаниях Совбеза ООН поднять вопрос о признании тысячелетнего геноцида англичан над ирландцами. Англичане уничтожили многие миллионы ирландцев, достойные предшественники Гитлера.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:27
        0
        Надо пожалеть старичка-маразматика) Не обгадился, уже хорошо)
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 07:32
      +1
      ропот55\Мне за аналогичную втору строку бан прилепили.Так что осторожней со скепсисом к админам
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:17
    +4
    Деменция прогрессирует у Байдена. Процесс не остановить.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:24
      0
      Nexcom hi, но про импичмент некто и не заикается, понятно демократам надо чтоб Спящий Джо досидел до упора, а вот чего республиканцы молчат? Ссыкотно аль смысла нет потому как республиканец или демократ политика Белого дома не измениться.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:29
        +1
        Вот это то и странно - что не заикаются... Видимо кукла-марионетка всех устраивает...
        Вернее властвующее большинство устраивает.
        Ропот 55 hi
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:22
    0
    Байден в аэропорту Белфаста оттолкнул Сунака, а в Ольстерском университете поговорил, повернувшись спиной к аудитории
    . Дедуля зажигает...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:34
      0
      Ольстер пока молчит. Ну эта хрень покуда - так) Но это было даже не оскорблением, но... Времена меняются, понимаю так)
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 07:23
    +2
    Только не прыгайте, хорошо?
    Наверное подумал, его на украину привезли wassat А если серьезно- у него явно маразм в медицинском смысле слова.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:23
    +1
    Его опять перемкнуло и он подумал, что это какой нить цыганенок-буфетчик решил взять у него автограф. А потом и вообще какие то сущности его атаковали, а он их призвал вести себя толеранто и демократически.)))) И эти недалёкие ещё смеялись над нашим дорогим Леонидом Ильичом.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:24
      +1
      Точно. Испугался что у него мелочь украдут....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:23
    0
    Американский президент с некоторым недоумением посмотрел на Сунака, пожал протянутую тем руку, а после буквально оттолкнул британского премьера
    Пусть скажет спасибо, что не заставил чемодан до машины донести и не дал на чай. А вообще очень интересно наблюдать за президентом "великой" страны и за тем, как потом демократы стараются оправдать его поступки и высказывания.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:26
      +1
      что не заставил чемодан до машины донести и не дал на чай


      Ну по существу вопроса было бы правильно..... lol
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:28
      0
      rotmistr60 hi, выше писал, интересно почему республиканцы не разыгрывают эту карту, и демократам шпильку вставить да и за Трампа отмстили бы?
  7. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 07:26
    0
    ну что сказать ? каков поп таков и приход , всё что нужно знать про сша .
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:31
    0
    . а после буквально оттолкнул британского премьера и с широкой улыбкой направился к представителю короля

    Дедушка в душе расист). Все что он говорит в поддержку негров это неискренне.
  9. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:34
    0
    Кажется тут то он ничего такого не сделал. Скорее всего это специальный прием, типа ему вменяются серьезные ошибки за такие маленькие шалости. Сглаживают одним словом. А ведь он тупит не по детски частг
  10. Просто читатель
    Просто читатель Сегодня, 07:34
    0
    Чем больше смотрю на этот театр абсурда, тем больше прихожу к выводу что президент в США становится номинальной должностью, как английская королева, а все решения принимаются совсем другими людьми. Потому что кто в здравом уме подпустит такого чеговека к управлению государством?