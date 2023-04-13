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Ночью российские войска нанесли серию ударов по пунктам размещения резервов противника в Славянске и Краматорске

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Ночью российские войска нанесли серию ударов по пунктам размещения резервов противника в Славянске и Краматорске

Российские войска продолжают по-своему готовиться к украинскому контрнаступлению. Помимо создания глубокоэшелонированной линии обороны протяжённостью буквально сотни километров на целом ряде направлений ВС РФ выбивают резервы противника, который тот постепенно подводит в прифронтовую зону. На данный момент наибольшее число украинских резервов на Донбассе сосредоточено в районе Константиновки и Дружковки, а также в Славянско-Краматорской агломерации.


В ночное время суток были поражены цели в Краматорске и Славянске. Под огонь российских войск попали объекты размещения резервных подразделений ВСУ – в первую очередь тех, которые противник собирался перебросить в сторону Бахмута и Северска, чтобы помешать российской операции по освобождению этих территорий.

Осуществлено поражение военных целей и на других направлениях СВО. В частности, нанесены удары по объектам ВСУ в Херсоне и на других территориях правобережья Херсонской области. Поражены пункты дислокации подразделений ВСУ и нацгвардии Украины, в том числе входящие в так называемую «гвардию наступления».

Одновременно с этим активные боевые действия идут в западной части Марьинки, а также в районе Авдеевки. И там, и там значительные разрушения, украинские войска пытаются использовать частный сектор для создания дополнительных «укрепов», однако их «разбирает» российская артиллерия и авиация.
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24 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:44
    +7
    Удары наносят на постоянной основе, а вот результат скоро увидим и узнаем, дай Бог нашим бойцам твердости и удачи ратной.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:49
      +5
      Да уже количество сколько там шароварных уничтожили с техникой и прочим не интересует. Интересует когда ТОТ ПРЕДЕЛ наступит при котором у них фронт фатально обвалится... Скоро ли они посыпятся?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:54
        +5
        Nexcom, год как минимум, слишком много крови пролито, слишком много ненависти теперь.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:56
          +4
          Ропот 55, ну вот Вы прогнозируете год. Я думаю что еще наверно года-полтора или даже два, ведь шароварные еще не все свои людские ресурсы истратили, а технику им всё-равно поставляют...

          Да, крови и ненависти много... А если вести учет с того времени как они по гражданским ЛДНР шмаляли - то и того больше.....
          1. Plantagenet
            Plantagenet Сегодня, 08:03
            -4
            Однако, ненависти к России, у большинства граждан Украины все же не было. Люди этих двух государств свободно общались между собой и ездили к друг другу в гости. Сейчас это уже не возможно. И даже если завтра заключат перемирие, через сколько поколений возможен диалог между народами?
            1. Mitos
              Mitos Сегодня, 08:07
              +6
              Ненависть там взращивали долгие годы, пока их верхушка разворовывала страну. Сейчас продают территории, а люди на ней мешают, так что пока не уничтожат нужное количество войну не закончат.
            2. Болторез
              Болторез Сегодня, 08:12
              +8
              ненависти к России, у большинства граждан Украины все же не было.
              Было легкое презрение. Ваньки газ нам задарма качают, наши товары скупают, наших гомиков эстрадных деньгой снабжают, кредиты нам невозвратные дают- чей-то их ненавидеть-то?
              1. Хорон
                Хорон Сегодня, 09:03
                +2
                Было легкое презрение.

                Было полное презрение и культивировалось украинство как избранность и превосходство. И язык у них правильный, древний, да певучий, и люди чище и работящей, итд. Даже приезжая на зароботки они считают что это не потому что им разрешили из добрых побуждений, а потому что русские работать не хотят. И пьют в России больше чем в укропии. Всё это ненавязчиво культивировалось ещё при СССР, а после отделения им вообще крышку сорвало. Особенно в 90х когда у нас не зарплат небыло, ни продуктов в магазинах, вот тут и появилась возможность новые поколения растить на идее собственного превосходства имея такой пример перед глазами.
            3. Игорь_Божко
              Игорь_Божко Сегодня, 08:16
              +6
              О чем вы говорите? Ненависть ко всему русскому и вообще махровая русофобия культивировалась на Украине с момента "самостийности". Если углубиться в историю то вообще задолго до событий 2014 года к которому Украина пришла с разделенным населением 50/50. Хотя мое мнение,что перевес все таки был на стороне ненавистников России и русских. Не надо питать иллюзий.
              1. Kusja
                Kusja Сегодня, 08:34
                +1
                Среди той прорусской половины, всё ж половина осталась, которая в силу непреодолимых обстоятельств вынуждена воевать, а кто в тылу-лояльно относиться к власти. Не смотря ни на что.
              2. Mister X
                Mister X Сегодня, 08:41
                +1
                Цитата: Игорь_Божко
                русофобия культивировалась на Украине с момента "самостийности".

                Гораздо раньше.
                Моя будущая жена ездила в экскурсию во Львов в 1984 году.
                Экскурсовод предупредил:
                - По-русски не разговаривать, а то побьют.
                Потеряетесь - не спрашивайте дорогу у местных.
                Прикиньтесь глухонемыми, и кружите по городу.
                Авось найдёте автобус...
            4. Бородач
              Бородач Сегодня, 08:39
              +4
              Цитата: Plantagenet
              Однако, ненависти к России, у большинства граждан Украины все же не было. Люди этих двух государств свободно общались между собой и ездили к друг другу в гости. Сейчас это уже не возможно. И даже если завтра заключат перемирие, через сколько поколений возможен диалог между народами?

              Через сколько лет стал возможен диалог между Вещим Олегом и киевлянами? Не захотят диалога - будут слушать наш монолог.
              В России мальчиков называют ребята, пацаны, а на Украине - хлопцы (холопы, рабы)! Может рабам и не нужен диалог? Сами посмотрите: сейчас хлопцы целуются взасос с польскими панами, соскучились по хозяйской плётке, с протянутой рукой побираются по всему миру, безропотно идут на могилизацию по приказу своих американских хозяев, и не чувствуют себя оскорбленными, униженными и угнетаемыми. Вывозят с Украины зерно, чернозём, всё что имеет хоть какую-то ценность. Едут пахать гастарбайтерами на Запад. Гитлер делал тоже самое на Украине, только под дулами автоматов, а сейчас украинцы сами добровольно реализуют влажные мечты Гитлера. Такова рабская сущность украинцев.
            5. Герман 4223
              Герман 4223 Сегодня, 08:40
              -1
              И даже если завтра заключат перемирие, через сколько поколений возможен диалог между народами?

              Не правильная постановка вопроса,пока там рулят американцы никакого диалога не будет. Как только американскую пропаганду там выключат ,то никакой вражды между людьми не останется. Несколько лет может пройдёт,до полного понимания произошедшего.
            6. ваш вср 66-67
              ваш вср 66-67 Сегодня, 08:54
              +1
              Цитата: Plantagenet
              Однако, ненависти к России, у большинства граждан Украины все же не было. Люди этих двух государств свободно общались между собой и ездили к друг другу в гости. Сейчас это уже не возможно. И даже если завтра заключат перемирие, через сколько поколений возможен диалог между народами?

              Не было? Это про какое время вы говорите? К примеру я посетил незалежную в 1998 году. Уже тогда явно чувствовалась ненависть! В магазинах вроде ты пустое место для продавца, если заговорил по русски! Ноль на тебя! Отовсюду было слышно: - От вас москалей надо забором отгородиться! И это в каких то 40 км от границы с Брянской областью, а точнее с. Чайкино, откуда родом Кучма и Новгород-Северский. Поехал поездом ( тогда еще ходил Москва-Новгород-Северский), так от погранцов такого насмотрелся, не приведи Господи! Женщины и молодые, и в возрасте, везли свои продукты в Новозыбков, чтобы продать и что то купить для семьи. В то время и в том месте нищета была несусветная. Везли в основном мясное и молочное. Так эти погранцы ( молодые и здоровые), отбирали у женщин сумки и выбрасывали их в окна поезда с криками: - Москалей везете кормить!
              На мое замечание, что же вы делаете такое! - А ты москаль сиди и помалкивай! Документы то уже проверили. На ближайшей остановке все эти женщины вышли из вагона со словами: - Пойдем назад пешком, хоть сумки соберем!
              А вы говорите ненависти не было!
          2. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 08:07
            +6
            Nexcom, год я написал как минимум, а людские ресурсы, там поколение подростает у которых у кого отца, старшего брата, дядю убили, плюс накачка из каждого утюга про Россию, это даст свои плоды так людских резервов там ещё хватит.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 08:14
              +5
              у кого отца, старшего брата, дядю убили
              Это только в кино вызывает желание мстить вооружившись до зубов. В реале- желание слинять подальше и сидеть тихо, чтоб не свидеться с родней в аду раньше времени.
              1. Ропот 55
                Ропот 55 Сегодня, 08:22
                +2
                Болторез hi, ну во первых далеко не у всех появлятся желание зашхериться, во вторых в подростковом возрасте легко лепить из человеков фанатиков(англосаксы в этом деле спецы) обработают по самую сурепку, в третьих ктож им даст убежать? Киев из первых волн беглецов извлек урок и теперь слинять с Украины могут дааалеко не все.
                1. Болторез
                  Болторез Сегодня, 09:41
                  +1
                  далеко не у всех появлятся желание зашхериться
                  Когда лично знаешь как минимум десяток уехавших к бандере, Москва не взята за год, а над твоей головой летают творения авиаинженеров- у любого мстуна желание испарится.
                  англосаксы в этом деле спецы
                  Я с совершеннолетия живу в их цитадели, так сказать, и ничего- не обработали.
      2. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 08:29
        +2
        Интересует когда ТОТ ПРЕДЕЛ наступит при котором у них фронт фатально обвалится... Скоро ли они посыпятся?

        При потерях в 1000ч в день лет через 8-10 . Но ситуация не будет статичной и соотношение сил ещё будет меняться,в войну наверняка будут выступать новые игроки со временем, по этому трудно предсказать.
      3. Сергей 34
        Сергей 34 Сегодня, 08:42
        -1
        не важно количество шароварных,важно когда киев возьмём,или сто лет воевать будем?
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 08:46
          0
          Сергей 34 hi, а что если взять Киев то всё кончиться? И ВСУ разбежиться и добробаты попрячуться и Вашингтон с Е. С. и прочими шестерками перестанут накачивать Украину оружием? Если (в плане фантазии) завтра Запад перестаёт вкладывать в Киев деньги и оказывать поддержку то этот город и брать не надо будет.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:21
    +3
    В последнее время тревоги почти не звучат, это потому, что удары наносятся, в основном, по тылу группировок вдоль ЛБС. Ещё недели две назад, была минимум одна тревога в день. То есть реально готовятся к контрнаступлению.
  3. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 08:55
    0
    Цитата: Nexcom
    Да уже количество сколько там шароварных уничтожили с техникой и прочим не интересует. Интересует когда ТОТ ПРЕДЕЛ наступит при котором у них фронт фатально обвалится... Скоро ли они посыпятся?

    Вангую за август
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:08
    -2
    Все верно.
    Регулярные "удары по противнику" - по сути, без лицемерного переименования, это регулярные убийства украинцев и их материальной базы. Другой вопрос, что это пишут уже год. И еще сколько будут писать.
    Безопасность России и мир это конечно обеспечит, если все будут убиты.
    Но любви к России на украине и в мире может не прибавить

    Даже "близкий" Батька не признал Крым или новые территории, и озвучил потери под 500 тыс. Как и некоторые наши эксперты. А всякие Молдовы и Казахстаны как то теперь смотрят вне России.