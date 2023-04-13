Ночью российские войска нанесли серию ударов по пунктам размещения резервов противника в Славянске и Краматорске

Российские войска продолжают по-своему готовиться к украинскому контрнаступлению. Помимо создания глубокоэшелонированной линии обороны протяжённостью буквально сотни километров на целом ряде направлений ВС РФ выбивают резервы противника, который тот постепенно подводит в прифронтовую зону. На данный момент наибольшее число украинских резервов на Донбассе сосредоточено в районе Константиновки и Дружковки, а также в Славянско-Краматорской агломерации.
В ночное время суток были поражены цели в Краматорске и Славянске. Под огонь российских войск попали объекты размещения резервных подразделений ВСУ – в первую очередь тех, которые противник собирался перебросить в сторону Бахмута и Северска, чтобы помешать российской операции по освобождению этих территорий.
Осуществлено поражение военных целей и на других направлениях СВО. В частности, нанесены удары по объектам ВСУ в Херсоне и на других территориях правобережья Херсонской области. Поражены пункты дислокации подразделений ВСУ и нацгвардии Украины, в том числе входящие в так называемую «гвардию наступления».
Одновременно с этим активные боевые действия идут в западной части Марьинки, а также в районе Авдеевки. И там, и там значительные разрушения, украинские войска пытаются использовать частный сектор для создания дополнительных «укрепов», однако их «разбирает» российская артиллерия и авиация.