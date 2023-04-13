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Япония обвинила КНДР в очередном запуске межконтинентальной баллистической ракеты

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Япония обвинила КНДР в очередном запуске межконтинентальной баллистической ракеты

КНДР в четверг провела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.


Руководитель японского военного ведомства отметил, что никакого ущерба для Японии не зафиксировано, хотя ракета выпускалась в восточном направлении. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, отметил руководитель японского военного ведомства.

Тем не менее, в связи с запуском северокорейской ракеты, премьер-министр Японии Фумио Кисида собрался провести экстренное совещание совета национальной безопасности страны. Но пока власти проверяют точность данных.

Когда ракета была запущена, власти получили информацию, что она может упасть в районе острова Хоккайдо. По этой причине в районе предполагаемого падения ракеты была объявлена срочная эвакуация местных жителей в бомбоубежища. Затем угрозу отменили. Известно, что власти Японии не стали применять находящиеся в Токио комплексы Patriot PAC-3 для перехвата ракеты.

В связи с постоянными запусками северокорейских ракет, Япония усилила свою систему противоракетной и противовоздушной обороны. Сейчас она имеет два уровня. Первый – это корабли с комплексами Aegis и ракетами-перехватчиками SM-3, которые могут поражать баллистические ракеты на среднем этапе траектории.

Затем задействуется второй уровень противоракетной обороны – комплексы Patriot PAC-3 и Type-03, с помощью которых можно перехватить ракету уже на завершающем этапе ее полета.

Власти Японии уже выразили протест руководству КНДР в связи с запуском ракеты.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Stefan Krasowski. https://www.flickr.com/photos/rapidtravelchai/9465934852/
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15 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:31
    +5
    Вот уж кому точно по мужскому половому органу на все эти озабоченности и протесты, эти граждане свою линию как гнули так и гнут. Может потому как руководство КНДР не купить ни прихватить на "жаренном" не могут?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:42
      +1
      Япония обвинила КНДР в очередном запуске межконтинентальной баллистической ракеты
      это как ? это преступление ? сидите смирно бандерлоги.
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 09:37
      +1
      Цитата: Ропот 55
      руководство КНДР не купить

      В любом случае, каждая новость из этой страны заставляет уважать их всё больше.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
        0

        Ил-18 (Андрей)
        Сегодня, 09:37
        НОВЫЙ

        +1
        Цитата: Ропот 55
        руководство КНДР не купить

        В любом случае, каждая новость из этой страны заставляет уважать их всё больше.
        А мерикатосы, и их сателлиты, всё больше и больше чешут репу. И желания подергать за усы корейского тигра все меньше.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:31
    +1
    А корейцы как обычно послали япов козе в трещину good
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:35
    +1
    КНДР в четверг провела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
    Японцам пора уже привыкнуть, т.к. запуски становятся обыденной рутиной. Ким Чен Ын наглядно показывает недругам, что ракетные войска КНДР усовершенствуются и готовы при необходимости нанести удар по запланированным целям. Японцам просто не стоит создавать предпосылки к такой необходимости.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:35
    +3
    Ну хоть кто-то оттягивает силы НАТО на себя, тем самым помогая России
  5. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 08:51
    +1
    Известно, что власти Японии не стали применять находящиеся в Токио комплексы Patriot PAC-3 для перехвата ракеты.

    Как бы они ее перехватили, если "потеряли" после запуска и даже не знают точно где она упала.
    Бывший адмирал морских сил самообороны Тосиюки Ито сообщил, что Северная Корея могла изменить траекторию полета ракеты, а также применить новые технологии. По словам эксперта, подобные выводы можно сделать, изучив время полета ракеты.
    Т.е. японцы, корейцы и американцы отследили только место пуска и падения ракеты. А японцы даже объявили тревогу т.к. не понимали куда направлена ракета.
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:55
    0
    Японцев можно понять. Когда в твою сторону летит МБР, попа лом перекусит, если он в ней окажется. А тут, считай, через день вся страна, включая правительство, дружно перекусывает.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:58
    0
    Вряд ли Япония может "обвинить" КНДР, ракеты запускать не преступление. Договорились бы лучше, по какому коридору кимовцам это делать рекомендуется и тренировали свои расчеты про при несоблюдении этого коридора. А так что ж: у КНДР это национальная забава - ракету fellow шурануть на восток. Как у нас с пьяным медведем на балалайке поиграть.
  8. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 09:24
    0
    Не понятно выражение "обвинила". Что, разве КНДР обещала этого не делать? Ах, ну да, да... Это же нарушение американских "правил"! Все ведь обязаны их соблюдать! Ну, кроме США. Впрочем, это тоже "правило" такое.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:43
    0
    А разве КНДР не предупреждает и не закрывает район падения головных частей ракет,?
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:45
    +1
    Власти Японии уже выразили протест руководству КНДР в связи с запуском ракеты.
    Клали северяне на ипенские протесты. laughing По СМИ идет инфа, что КНДР запустили новую ракету, на твердом топливе.
  11. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:49
    0
    Корейцы запустили ракетку. Никому ничем не помешали, не задели никого. И что япы так взволновались? А то, что они опасались падения ракеты на свой остров- это их проблемы. Точнее надо траектории рассчитывать...
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:59
    0
    Как бы это не звучало ,но я не против если бы в С Корее появилась наша база ,со всеми атрибутами современного вооружения