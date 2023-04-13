Япония обвинила КНДР в очередном запуске межконтинентальной баллистической ракеты

КНДР в четверг провела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.Руководитель японского военного ведомства отметил, что никакого ущерба для Японии не зафиксировано, хотя ракета выпускалась в восточном направлении. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, отметил руководитель японского военного ведомства.Тем не менее, в связи с запуском северокорейской ракеты, премьер-министр Японии Фумио Кисида собрался провести экстренное совещание совета национальной безопасности страны. Но пока власти проверяют точность данных.Когда ракета была запущена, власти получили информацию, что она может упасть в районе острова Хоккайдо. По этой причине в районе предполагаемого падения ракеты была объявлена срочная эвакуация местных жителей в бомбоубежища. Затем угрозу отменили. Известно, что власти Японии не стали применять находящиеся в Токио комплексы Patriot PAC-3 для перехвата ракеты.В связи с постоянными запусками северокорейских ракет, Япония усилила свою систему противоракетной и противовоздушной обороны. Сейчас она имеет два уровня. Первый – это корабли с комплексами Aegis и ракетами-перехватчиками SM-3, которые могут поражать баллистические ракеты на среднем этапе траектории.Затем задействуется второй уровень противоракетной обороны – комплексы Patriot PAC-3 и Type-03, с помощью которых можно перехватить ракету уже на завершающем этапе ее полета.Власти Японии уже выразили протест руководству КНДР в связи с запуском ракеты.