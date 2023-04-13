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Саудовская Аравия выступила за восстановление контроля Дамаска над всей Сирией после 12-летнего отсутствия официальных контактов с Асадом

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Саудовская Аравия выступила за восстановление контроля Дамаска над всей Сирией после 12-летнего отсутствия официальных контактов с Асадом

Власти Саудовской Аравии приняли совместное с министерством иностранных дел Сирии заявление. В нем подчеркивается необходимость восстановления полного контроля Дамаска над всей территорией Сирии. Отметим, что на протяжении последних 12 лет Эр-Рияд не поддерживал официальных дипломатических контактов с Сирийской Арабской Республикой (САР).


Совместное заявление было принято по итогам переговоров в Джидде, в которых участвовали главы МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и МИД Сирии Фейсал Миклад. Стороны поддержали необходимость поддержки государственной власти Сирии и расширения контроля над всей территорией страны. Также они выступили за прекращение внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии.

Таким образом, Эр-Рияд демонстрирует кардинальное изменение своих внешнеполитических приоритетов. Сначала, не без помощи со стороны Китая, Саудовская Аравия наладила отношения с Ираном. Затем было принято данное заявление по Сирии. Безусловно, такая позиция Эр-Рияда совсем не по душе американскому руководству, а также Израилю, который ранее рассчитывал, что Саудовская Аравия станет его региональным союзником в противостоянии Ирану и той же Сирии.

Нормализация отношений с Ираном и Сирией со стороны Саудовской Аравии меняет существовавшие более десятилетия внешнеполитические расклады на Ближнем Востоке. Данные процессы свидетельствуют и о тотальном ослаблении влияния США даже на своих ближайших союзников в лице Саудовской Аравии, которая многие десятилетия, еще со времен холодной войны, считалась одним из ключевых военно-политических партнеров Вашингтона и Лондона в Юго-Западной Азии.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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21 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:40
    +8
    Что-то Саудовская Аравия разботвилась, или пример Турции заразителен? Сначала добычу нефти сокращает, теперь с Сирией контакт наводит, наверное скоро цветнушку замутят на её территории, или гонцы с Вашингтона ломануться.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:47
      +8
      Вот что СВО животворящая делает.
      Ослабление гегемона заставило вспомнить саудитов, что у них есть собственная национальная валюта и свои национальные интересы.
    2. Azim77
      Azim77 Сегодня, 08:51
      +9
      Для них империя зла сейчас - США и ее вассалы. С их правилами, ценностями и диктатурой. Особенно, что касается религии.
      При развале СССР арабы СА оказались сильным рычагом, с помощью которого США смогли это осуществить, обрушив через них цены на нефть. Сейчас они могут также сыграть большую роль, но уже наоборот против США, удерживая высокие цены. Им доллары так не нужны остро, как в прошлый раз, когда они были бедными. Сейчас у арабов СА есть жирок, есть востребованный товар, а также клиенты рядом, готовые торговать с ними за другие валюты.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 09:06
      +2
      Мир на глазах меняется и слава богу, не в худшую сторону
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:15
      +2
      Гоните США из всех регионов мира, организуйте им гражданскую войну и займите их "делом".
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    +7
    Эр-Рияд демонстрирует кардинальное изменение своих внешнеполитических приоритетов.
    И самое главное не в пользу Сша. Американцы теряют своего "военно-политического партнера" в этом регионе и очевидно будут готовить ему пакость на международной площадке.
  3. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:46
    +11
    Да, так можно доиграться до того, что заокеанский господин заметит, что в стране абсолютная монархия, и начнет борьбу за "светлое демократическое будущее" саудитов.
    1. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 09:01
      +6
      Цитата: Gpn27
      Да, так можно доиграться до того, что заокеанский господин заметит, что в стране абсолютная монархия, и начнет борьбу за "светлое демократическое будущее" саудитов.

      Вполне может статься, что амерам сейчас будет не до сауидотов. Вон на днях, если не ошибаюсь, в Алжире нашли 6 крупных месторождений (газ, нефть). И вангую, что амерам срочно захочется туда закинуть "американской демократии" ;)
  4. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 08:50
    +4
    Лёд тронулся, господа присяжные заседатели
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:52
    +7
    Салам алейкум - желаю мира (арабс.). Желаю мира всему Востоку и всем арабам. Желаю мира Сирии, которая оказалась нашим союзником и другом в глобальном нефтегазовом раскладе. Салам алейкум!
  6. monetam
    monetam Сегодня, 08:56
    0
    А между прочим - вполне себе угрожающее заявление - и для турок, которые занимают часть сирийской территорий, и для американских военных баз, и для американских прокси, которые живут на заокеанское финансирование и снабжение.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 09:04
      0
      Да, да. Угроза США ))) пока удобны - живут как боги на земле. Как только начнут реально выпендриваться, а не звиздеть - сровняют с песком и скажут, что так и было.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:03
    +2
    Саудовская Аравия выступила за восстановление контроля Дамаска над всей Сирией после 12-летнего отсутствия официальных контактов с Асадом
    Так все понятно... нагло саксов в сторону отодвинули и сразу переговоры о мире начинаются, о нормализации всего и вообще!
    Простой вопрос... так кто главные поджигатели, гады, зачинщики хаоса и беспорядков, конфликтов, на БВ, да и везде вообще???
  8. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 09:06
    +1
    . полного контроля Дамаска над всей территорией Сирии

    Тут очень интересно, Голаны входят в территорию Сирии с точки зрения СА? laughing
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:09
    0
    Эр-Рияд будет в противовес Турции?
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:17
      0
      Цитата: 75Сергей
      Эр-Рияд будет в противовес Турции?

      Я думаю Вы правы, в основном, это что бы "подгадать" Турции, с которой они борются за звание самой правоверный мусульманской страны. Ну и америкосам, заодно, показывают "своё фэ".
  10. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:21
    +1
    Интересное заявление... Голанские Высоты, вроде, тоже Сирия wink
  11. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
    0
    Стороны поддержали необходимость поддержки государственной власти Сирии и расширения контроля над всей территорией страны. Также они выступили за прекращение внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии.
    Полетели камни от саудов в огороды турок, и мерикатосов.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:53
    0
    Цитата: Silver99
    Гоните США из всех регионов мира, организуйте им гражданскую войну и займите их "делом"

    Представил ситуацию:
    Трамп с Байденом сцепились, республиканцы и демократы развязали в стране гражданскую войну, выстрелы, взрывы, слезоточивый газ и прочие прелести свободного мира.
    Вишенка на торте: Россия вводит в США свой миротворческий контингент)
  13. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:55
    0
    Думаю это только видимая часть айсберга. Трудно сказать , что по факту за этим кроется. Трудно поверить что арабы решились на какое то самостоятельное действие.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:58
    +1
    У Саудовской Аравии появился шанс поднять свой авторитет ,как государства ,а не марионеточного режима поддерживаемого американцами.