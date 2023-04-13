Саудовская Аравия выступила за восстановление контроля Дамаска над всей Сирией после 12-летнего отсутствия официальных контактов с Асадом

Власти Саудовской Аравии приняли совместное с министерством иностранных дел Сирии заявление. В нем подчеркивается необходимость восстановления полного контроля Дамаска над всей территорией Сирии. Отметим, что на протяжении последних 12 лет Эр-Рияд не поддерживал официальных дипломатических контактов с Сирийской Арабской Республикой (САР).Совместное заявление было принято по итогам переговоров в Джидде, в которых участвовали главы МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и МИД Сирии Фейсал Миклад. Стороны поддержали необходимость поддержки государственной власти Сирии и расширения контроля над всей территорией страны. Также они выступили за прекращение внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии.Таким образом, Эр-Рияд демонстрирует кардинальное изменение своих внешнеполитических приоритетов. Сначала, не без помощи со стороны Китая, Саудовская Аравия наладила отношения с Ираном. Затем было принято данное заявление по Сирии. Безусловно, такая позиция Эр-Рияда совсем не по душе американскому руководству, а также Израилю, который ранее рассчитывал, что Саудовская Аравия станет его региональным союзником в противостоянии Ирану и той же Сирии.Нормализация отношений с Ираном и Сирией со стороны Саудовской Аравии меняет существовавшие более десятилетия внешнеполитические расклады на Ближнем Востоке. Данные процессы свидетельствуют и о тотальном ослаблении влияния США даже на своих ближайших союзников в лице Саудовской Аравии, которая многие десятилетия, еще со времен холодной войны, считалась одним из ключевых военно-политических партнеров Вашингтона и Лондона в Юго-Западной Азии.