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Новый патрульный корабль пополнил силы ВМС Франции в оккупированной её войсками Новой Каледонии

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Новый патрульный корабль пополнил силы ВМС Франции в оккупированной её войсками Новой Каледонии

Несколько дней назад новый патрульный корабль ВМС Франции под названием Auguste Bénébig прибыл в свой новый порт приписки Нумеа - столицу Новой Каледонии. Эта заморская территория Франции, фактически оккупированная французскими войсками территория, находится в южной части Тихого Океана.


Сами корабль отправили - сами встретили. Auguste Bénébig был торжественн встречен музыкальным оркестром французского морского корпуса Новой Каледонии. На борту корабля присутствовал начальник штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье, что говорит о большой значимости, которую придают во Франции этому событию.

Auguste Bénébig, первый из шести патрульных кораблей, которые должны пополнить ряды французского флота в Новой Каледонии. Bénébig — это инновационное судно с улучшенными возможностями наблюдения, большей автономностью и удвоенным радиусом морского мониторинга - благодаря использованию на борту нового БПЛА SMDM. Эксперты отмечают, что это свидетельствует об обновлении возможностей военного флота Франции для обеспечения задач защиты национальных интересов в заокеанских морских акваториях Тихого океана.

Сообщается, что патрульный корабль Auguste Bénébig созданный для длительных и дальних миссий, преодолел расстояние более 20 000 км почти за 3 месяца - от французского порта Брест до административного центра Новой Каледонии.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Франции
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18 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:03
    0
    А вот стало мне интересно , как бы выжили бы эти демократические страны без колоний?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:11
      +1
      демократические страны без колоний?
      У Финляндии, Ирландии,Норвегии,Австрии, Швейцарии, да той же Словении с Венгрией были колонии? И ничего, живут.
      Франции в оккупированной её войсками Новой Каледонии
      Так можно доумничаться до "оккупированной войсками России Чукотки"- кальдоши (новокаледонцы)- полноправные граждане Франции и их это очень устраивает.
      1. zombirusrev
        zombirusrev Сегодня, 10:33
        -5
        Как раз чукчи гоняли войска РИ как вшивых по бане..и включение Чукотки в состав нашей страны произошло, только при СССР. И вообще принцип присоединения к РИ настолько отличается от западных принципов колониальной политики, что утверждать обратное может либо нагло врущий (на зарплате mi-6), либо человек который мало разбирается в вопросе.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:42
        +1
        Цитата: Болторез
        У Финляндии, Ирландии,Норвегии,Австрии, Швейцарии, да той же Словении с Венгрией были колонии? И ничего, живут.

        Живут и не плохо, но давно ли Финляндии, Ирландии,Норвегии сами были колониями ? Да и Словения с Венгрией этого не избежали, как и Польша.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 10:54
          0
          давно ли Финляндии, Ирландии,Норвегии сами были колониями ?
          Стало быть их успех- плод их труда, и вовсе не результат варварского ограбления беззащитного голо- и черно-ж.. то есть населения wassat и отьема их бесценных ресурсов, о которых вышеупомянутые мамбуды даже и не подозревали.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:11
            0
            Цитата: Болторез
            Стало быть их успех- плод их труда, и вовсе не результат варварского ограбления

            Их сами грабили, особенно ирландцев давили британцы (они правда, всех давили, кого могли), да и финнов с ногами шведы не очень жаловали. Хотя все выше названные, сейчас хотят отнять у соседа кусок землицы.
      3. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 10:43
        0
        Цитата: Болторез
        Так можно доумничаться до "оккупированной войсками России Чукотки"- кальдоши (новокаледонцы)- полноправные граждане Франции и их это очень устраивае
        Каледония это вообще, название области в Шотландии. так можно доумничаться до "так называемой (белыми колонизаторами) Новой Каледонии" а по факту Папуасии" (или как там) wassat
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:21
      -1
      Цитата: Аргон
      А вот стало мне интересно , как бы выжили бы эти демократические страны без колоний?

      Для этого достаточно знать историю и наличие природных ресурсов на территории Западной Европы.
      Именно скудное наличие природных ресурсов и непомерное желание жить сыто и богато на территории "райской" Западной Европы привело к формированию на этой территории завоевательной политики, поддерживаемой светской и религиозной (в первую очередь католической) властями.

      Именно эта политики формировала крестовые походы на Ближний Восток, в Византию, на Древнюю Русь. Именно этой политикой руководствовались западные страны когда порабощали Африку, обе Америки, Индию, Китай и Азию в целом, а также Австралию и Океанию.

      Все кто этого до сих пор не понял или не в состоянии противостоять англосаксонскому (западному) миру находятся у них в кабале, расплачиваются за это статусом "банановых" республик и выкачиванием из них ресурсов в пользу "золотого миллиарда".
  2. Eroma
    Eroma Сегодня, 10:11
    +3
    Эта заморская территория Франции, фактически оккупированная французскими войсками территория, находится в южной части Тихого Океана

    А эта территория когда то имела независимость? bully
    Для чего такие выражения?! Думаю сложностей во взаимоотношениях и так хватает и дополнительно нагнетать уже черезмерно! negative
    Это заморская территория Франции, полностью обустроенная Францией, они эти земли прибрали к рукам, когда там только племена жили и не каких государств там не было! Если местное население не мечтает о независимости, а оно вроде и не мечтает, то зачем такие резкие высказывания и обвинения? no
    1. zombirusrev
      zombirusrev Сегодня, 10:35
      -4
      Вы видимо диссертацию по этой теме защитили, раз так утверждаете.. :)
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:40
        0
        диссертацию по этой теме защитили
        Он на все 100% прав, вообще-то. Территория была фактически ничейной на момент колонизации французами. Племена канаков даже зачатков государственности не имели. ( более того, сами туда прибыли немногим раньше французов).
        чукчи гоняли войска РИ
        Какаки тоже попробовали( с французами)-у них не особо получилось.
      2. Михаил Я2
        Михаил Я2 Сегодня, 10:54
        +1
        13 сентября 1987 года прошёл первый референдум о независимости Новой Каледонии. Референдум был бойкотирован сторонниками независимости, поэтому явка на нём составила всего 59 % избирателей, а за независимость проголосовали всего 1,7 % пришедших на избирательные участки.

        В 1998 году было подписано Нумеанское соглашение, согласно которому по прошествии 20 лет жители территории имеют право провести три референдума по вопросу независимости с разницей в два года. Первый из предусмотренных соглашением референдумов прошёл 4 ноября 2018 года. Это голосование касалось «передачи Новой Каледонии государственных полномочий, международного статуса с полной ответственностью, а также организации гражданства». По результатам референдума больше 56 % участвующих в голосовании выступили против независимости от Франции, явка на референдуме составила 81 %. При этом из голосования были исключены 17 % избирателей — те, кто был рожден во Франции и переселился в Новую Каледонию после 1994 года.

        Второй референдум о независимости состоялся 4 октября 2020 года. Против независимости выступили 53 % участвующих, при явке свыше 85 %. При этом опросы общественного мнения не проводились последние полгода, и предсказать исход голосования было сложно. По соглашению 1998 года Новая Каледония имеет возможность ещё раз проголосовать за независимость в 2022 году, если по крайней мере треть местного законодательного собрания Конгресса вынесет такое решение. В декабре 2021 года состоялся третий и последний референдум, на котором 95% высказались против независимости территории от Франции, при этом явка составила 44%
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 10:42
      -1
      Цитата: Eroma
      А эта территория когда то имела независимость?

      Конечно имела. Велась активная торговля по всему Тихому океану. Почитайте ради интереса про древние цивилизации Тихого океана.
    3. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: Eroma
      Для чего такие выражения?! Думаю сложностей во взаимоотношениях и так хватает и дополнительно нагнетать уже черезмерно!
      Чтобы местные пердунчики, могли глубокомысленно заявить о военной помощи местному населению. hi
  3. fiv
    fiv Сегодня, 10:22
    0
    25 % мировых запасов никеля. Есть, ради чего отправлять сторожевики.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:36
    -2
    Эта заморская территория Франции, фактически оккупированная французскими войсками территория, находится в южной части Тихого Океана.

    Помочь, как то надо ребятам из Каледонии, освободиться от лягушачьего ига.
  5. solar
    solar Сегодня, 10:37
    +1
    пополнил силы ВМС Франции в оккупированной её войсками Новой Каледонии

    13 сентября 1987 года прошёл первый референдум о независимости Новой Каледонии. ... за независимость проголосовали всего 1,7 % пришедших на избирательные участки[11].

    В 1998 году было подписано Нумеанское соглашение, согласно которому по прошествии 20 лет жители территории имеют право провести три референдума по вопросу независимости... Первый ... прошёл 4 ноября 2018 года...По результатам референдума больше 56 % участвующих в голосовании выступили против независимости от Франции...

    Второй референдум о независимости состоялся 4 октября 2020 года. Против независимости выступили 53 % участвующих...

    В декабре 2021 года состоялся третий и последний референдум, на котором 95% высказались против независимости территории от Франции...

    Похоже, из Франции их не выгнать:)))
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:44
      0
      из Франции их не выгнать
      Реальный подушный ВВП там - в 2.5 раза выше российского. Вот угнетают их французы- аж гнут в три погибели и в могилу laughing .