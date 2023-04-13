Новый патрульный корабль пополнил силы ВМС Франции в оккупированной её войсками Новой Каледонии

Несколько дней назад новый патрульный корабль ВМС Франции под названием Auguste Bénébig прибыл в свой новый порт приписки Нумеа - столицу Новой Каледонии. Эта заморская территория Франции, фактически оккупированная французскими войсками территория, находится в южной части Тихого Океана.
Сами корабль отправили - сами встретили. Auguste Bénébig был торжественн встречен музыкальным оркестром французского морского корпуса Новой Каледонии. На борту корабля присутствовал начальник штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье, что говорит о большой значимости, которую придают во Франции этому событию.
Auguste Bénébig, первый из шести патрульных кораблей, которые должны пополнить ряды французского флота в Новой Каледонии. Bénébig — это инновационное судно с улучшенными возможностями наблюдения, большей автономностью и удвоенным радиусом морского мониторинга - благодаря использованию на борту нового БПЛА SMDM. Эксперты отмечают, что это свидетельствует об обновлении возможностей военного флота Франции для обеспечения задач защиты национальных интересов в заокеанских морских акваториях Тихого океана.
Сообщается, что патрульный корабль Auguste Bénébig созданный для длительных и дальних миссий, преодолел расстояние более 20 000 км почти за 3 месяца - от французского порта Брест до административного центра Новой Каледонии.