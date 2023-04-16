Чешские танки в вооруженных силах нацистской Германии и её союзников

Достаточно высокий уровень развития металлургии и тяжелого машиностроения, достигнутый Чехословакией в начале 1930-х, позволил приступить к проектированию и производству танкеток и лёгких танков. Гусеничные бронированные машины чехословацкого производства в части защищённости, вооружения и качества изготовления вполне соответствовали требованиям тех лет.
После объявления Чехии своим протекторатом Германия реквизировала 351 единицу бронетанковой техники, в основном это были машины, находившиеся на вооружении двух танковых полков, дислоцированных в Чехии. Вооружение третьего полка, расквартированного в Словакии, отошло армии объявившего о своей самостоятельности словацкого государства. Танки, захваченные вермахтом, после аннексии Чехословакии активно использовались на начальном этапе Второй мировой. Впоследствии заводы протектората Богемия и Моравия выполняли заказы германского министерства вооружений до последних дней войны.
Танкетки
В конце 1920-х начале 1930-х годов в вооруженных силах некоторых государств была принята концепция мобильных защищённых пулемётных точек, в роли которых должны были выступать относительно простые и не дорогие лёгкие гусеничные двухместные машины, защищённые противопульной бронёй.
Наиболее известной машиной такого класса стала британская танкетка Carden-Loyd Mk VI, натурные образцы которой и лицензия на производство были приобретены рядом стран.
В 1930 году три таких машины прибыли в Чехословакию для испытаний. Британская танкетка специалистам в целом понравилась. Однако принять танкетку на вооружение в исходном виде не сочли возможным. Приёмную комиссию не устроили слишком тонкая броня и слабое вооружение. Чехословакия официально приобрела лицензию на Carden-Loyd Mk VI, и после получения всего пакета документов доработку танкетки поручили фирме Ceskomoravska Kolben-Danek (CKD).
Высота корпуса танкетки после доработки была увеличена. Сверху прикрепили крышу с наклонными бронелистами. Лобовое бронирование увеличили до 12 мм, борта и корму – до 8 мм. В броне появились смотровые щели с триплексами. Корпус был собран при помощи клёпки на стальных уголках. В средней части корпуса, вдоль его продольной оси размещался 4-цилиндровый карбюраторный двигатель Praga объемом 1,95 л, выдававший 30 л. с. По обеим сторонам от него располагались места механика-водителя и стрелка, для посадки и высадки которых в крыше корпуса имелись люки. Один 7,92-мм пулемет vz. 26 (ZB-26) был смонтирован напротив места стрелка, другой – в правой части лобового листа корпуса, и огонь из него вёл механик-водитель. Боекомплект составлял 2 600 патронов.
Масса машины в боевом положении составляла 2,3 т. Максимальная скорость – 35 км/ч. Запас хода по шоссе – 100 км. Танкетка могла пересечь ров шириной 1,2 м, стенку высотой 0,5 м и брод глубиной 0,4 м. Удельное давление на грунт – 0,5 кг/см². Лобовая броня выдерживала обстрел 7,92-мм бронебойными пулями с дистанции 125 м, бортовая – с 185 м. Лобовая и бортовая броня защищала от винтовочных пуль со свинцовым сердечником, выпущенных с 50 м.
Танкетка Tančík vz. 33
В 1933 году танкетка была принята на вооружение под обозначением Tančík vz. 33. После постройки четырёх прототипов в апреле 1933 года был оформлен заказ на 70 танкеток, выполненный к октябрю 1934 года.
В целом военные приняли танкетку благожелательно. В то же время они отмечали ряд серьёзных недостатков: пулемёт, имевшийся в распоряжении водителя, оказался практически бесполезным, стрелок не мог вести эффективный огонь на скорости более 10 км/ч, неудовлетворительный обзор через приборы наблюдения делал машину мало пригодной для ведения разведки, отсутствие радио не позволяло надёжно координировать действия между машинами в составе взвода или в более крупной группе.
Первоначально танкетки поступили в 1-й танковый полк. В его состав входили два батальона – танковый и кавалерийский. В танковом батальоне две роты были укомплектованы танкетками, а третья – легкими танками французского производства FT17. В последующем танкетки состояли на вооружении трех танковых полков чехословацкой армии: в 1-м – 24 машины, во 2-м – 16, в 3-м – 30. После того, как во второй половине 1930-х начались поставки танков, вооруженных пушками, танкетки стали использовать в учебных целях, а в 1938 году их передали пехотным частям.
Немцы не впечатлились характеристиками танкетки Tančík vz. 33, и машины, нуждавшиеся в ремонте, отправились в утиль. Примерно десять танкеток служили для обучения механиков-водителей, а три десятка пулемётных «танчиков» достались Словакии, где они, находясь в тыловых подразделениях, дожили до сентября 1944 года.
После подавления словацкого восстания несколько уцелевших танкеток применялись в вермахте для буксировки 75-мм противотанковых пушек 7,5 cm Pak 40 и были потеряны на Восточном фронте.
Рассказывая о чехословацких танкетках, нельзя не упомянуть Tancik S-t-d, разработанную для поставок на экспорт концерном «Шкода». В связи с тем, что машина, помимо 7,92-мм пулемёта ZB-30, была вооружена 37-мм пушкой Škoda ÚV vz. 34 (адаптированной для установки на бронетехнику противотанковой 3.7 cm kanon PÚV vz. 34), в ряде источников её называют «мини-САУ». В 1938 году Югославия купила 8 танкеток Tancik S-t-d, в югославской армии они получили обозначение Т-32.
Танкетка Т-32
Танкетка имела клепаный корпус коробчатой формы. Толщина лобовой брони достигала 22 мм, бортовая – 12 мм, корма, крыша и днище – 5–8 мм. В средней части корпуса размещалась рубка, в лобовом листе которой устанавливались 37-мм пушка (угол обстрела по вертикали –10°…+25°, по горизонтали – 20°) и пулемет. Двигатель располагался сзади, трансмиссия – спереди. На крыше рубки имелась командирская башенка с турелью под зенитный пулемёт.
Командир югославской танкетки Т-32
В бою командир заряжал и наводил пушку, а огонь из пулемёта должен был вести механик-водитель. Карбюраторный 6-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощность 60 л. с. мог разогнать машину массой 4,8 т до 40 км/ч. По способности преодолевать препятствия танкетка Т-32 немного превосходила vz. 33.
Танкетка Т-32 на предвоенном параде
Фактически танкетки Т-32 в югославской армии были единственным типом бронетанкового вооружения, способным вести борьбу с германскими танками. Танки французского производства FT17 и R35, вооруженные 37-мм пушками SA18 времен Первой мировой войны, ничего не могли противопоставить немецкой бронетехнике. Но в итоге и Т-32 не сумели оказать заметного сопротивления захватчикам. Их было слишком мало, и, кроме того, интенданты не доставили бронебойные снаряды. Большая часть югославских танкеток была уничтожена, а несколько захваченных машин служили в оккупационных частях вермахта на Балканах под обозначением Pz.Kpfw.732(j).
Ещё одной экспортной моделью чехословацкого производства является танкетка AH-IV, разработанная пражской компанией CKD. Согласно справочным данным, для иностранных заказчиков было построено 157 машин, которые поставлялись в Иран, Румынию, Швецию и Эфиопию.
Танкетка AH-IV
Как и на предыдущих моделях, бронированный корпус AH-IV был клёпанным. Лобовая броня имела толщину 10 мм, бортовая и кормовая – 8 мм, крыша и днище – 6 мм, башня – 12 мм.
С учётом опыта эксплуатации танкеток vz. 33 на машину установили башню с 7,92-мм пулемётом TK vz. 37 (ZB-53), который имел ленточное питание. Ещё один пулемёт vz. 26 с магазинным питанием располагался справа от механика-водителя, который вел из него огонь при помощи тонкого тросика, предназначенного для дистанционного управления.
Машина массой 3,9 т приводилась в движение карбюраторным двигателем жидкостного охлаждения мощностью 55 л. с. Максимальная скорость – до 45 км/ч. Танкетка могла преодолевать подъёмы крутизной до 35°, ров шириной до 1,5 м, стенку высотой 0,6 м, брод до 0,5 м.
Для нас в рамках данной публикации представляют интерес танкетки, закупленные в 1937–1938 гг. Румынией в количестве 35 единиц и получившие обозначение Carui de Recunoastere (разведывательный танк) R-1. Танкетки предназначались для усиления румынских кавалерийских бригад. Организационно каждая бригада включала моторизованный кавалерийский полк, в разведывательном эскадроне которого имелось четыре R-1. Также легкие бронированные гусеничные машины с пулемётным вооружением в румынской армии использовались для охраны штабов и доставки сообщений в прифронтовой полосе. Они принимали активное участие в боевых действиях на Восточном фронте: в Бессарабии, под Одессой, на Украине, в Крыму, на Кубани и под Сталинградом. Последние R-1 были уничтожены или захвачены РККА в 1944 году.
Лёгкие танки
Первым чехословацким танком, вооруженным пушкой, установленной во вращающейся башне, стал LT vz. 34 (фирменное обозначение P-II), разработанный фирмой CKD в 1931–1933 гг. и официально принятый на вооружение в июле 1935 года.
Хотя лёгкий танк LT vz. 34 изначально рассматривался как промежуточный вариант, предназначенный для накопления необходимого опыта и обучения кадров, для середины 1930-х годов он был неплох. В 1934–1935 гг. фирма CKD изготовила 50 танков.
Лёгкий танк LT vz. 34
Боевая машина массой 7,5 т была вооружена 37-мм пушкой ÚV vz. 34 (Skoda A3), обладавшей по меркам тех лет хорошей бронепробиваемостью и способной поразить бронебойным снарядом любой существующий тогда серийный танк.
Танковая пушка ÚV vz. 34
Помимо орудия, в башне имелся 7,92-мм пулемёт в шаровой установке, ещё один такой пулемёт был смонтирован в лобовом листе. Боекомплект составлял 60 выстрелов для пушки и 2 000 патронов. Экипаж – 3 человека.
Корпус танка собирался из броневых листов на каркасе из уголков с помощью болтов и заклепок. На крыше башни размещалась командирская башенка с четырьмя смотровыми приборами. Толщина лобовой брони составляла 12–15 мм, борт – 10 мм, корма и крыша – 8–10 мм, башня – 15 мм. Согласно заверениям компании-производителя, бортовая броня обеспечивала защиту от бронебойных винтовочных пуль, выпушенных с дистанции более 75 м.
Карбюраторный 4-цилиндровый мотор жидкостного охлаждения мощностью 62 л. с. обеспечивал скорость по шоссе до 30 км/ч. Запас хода по горючему – до 160 км. Танк мог форсировать подъём до 27°, стенку высотой 0,8 м, траншею шириной 2 м и брод глубиной до 0,8 м.
К январю 1936 года большая часть танков LT vz. 34 была распределена по трём танковым полкам чехословацкой армии. На момент своего создания эта боевая машина считалась одной из лучших в мире, но после начала эксплуатации в строевых подразделениях военные сочли, что танк LT vz. 34 не соответствует современным критериям: подвижность оказалась невысокой, относительно тонкая броня обеспечивала защиту только от лёгкого стрелкового оружия, и всё это усугублялось частыми поломками. Попытка передать танки LT vz. 34 в разведывательные подразделения пехотных дивизий понимания у их командиров не вызвала.
К марту 1939 года более двух десятков танков LT vz. 34 находилось в составе 3-го танкового полка, дислоцированного в окрестностях города Турчански-Свети-Мартин в северной Словакии. Захваченные немцами машины командование вермахта забраковало и отправило на слом. Против этого протестовало руководство Waffen-SS, желавшее использовать их для передачи Хорватии и усиления пехотных подразделений.
Примерно полтора десятка LT vz. 34 участвовало в Словацком восстании 1944 года. Почти все они были унижены в боях с гитлеровцами. Несколько захваченных танков на завершающем этапе войны немцы использовали в качестве неподвижных огневых точек. Также имеется информация, что в долговременных оборонительных сооружениях использовались танковые башни, снятые со списанных машин.
На момент аннексии Чехии наиболее ценным приобретением вермахта стали 244 лёгких танка LT vz. 35, разработанных фирмой «Шкода». Производство этих бронированных гусеничных машин осуществлялось фирмами Skoda и CKD в период с 1936 по 1938 год. Всего было построено 298 танков.
Легкий танк LT vz. 35
По сравнению с LT vz. 34 модель LT vz. 35 больше соответствовала требованиям военных, желавших иметь лёгкий танк, способный вести разведку, оказывать непосредственную поддержку пехоте и кавалерии, а также действовать самостоятельно.
При проектировании LT vz. 35 использовались наработки, полученные при создании предыдущего образца. Так же как и на LT vz. 34 броневые листы крепились на стальных уголках при помощи клёпки. Толщина лобовой брони корпуса и башни составляла 25 мм, бортовая броня – 16 мм, днище и крыша – 8 мм.
Вооружение осталось тем же – 37-мм пушка и два пулемёта винтовочного калибра. Один пулемёт монтировался в лобовой части корпуса, другой – в башне. Башенный пулемет мог наводиться как совместно с орудием, так и независимо от него. Горизонтальное наведение осуществлялось с помощью плечевого упора пушки или с помощью поворотного механизма. Боекомплект: 78 выстрелов и 2 700 патронов. На крыше башни имелась командирская башенка с откидным люком.
Снаряженная масса танка достигала 11 т. Карбюраторный двигатель Skoda Т-11 мощностью 120 л. с. мог разогнаться на шоссе до 34 км/ч. Топливные баки вместимостью 135 л обеспечивали запас хода 190 км.
В целом по сравнению с LT vz. 34 танк LT vz. 35 при той же огневой мощи имел большую защищённость, его лобовая броня могла выдержать попадания крупнокалиберных 12,7-мм пуль. Также удалось повысить надёжность основных агрегатов и ресурс ходовой части.
После оккупации немцами Чехии и Моравии в марте 1939 года танки LT vz. 35 получили обозначение Panzerkampfwagen (3,7 cm) «LT.Sk.35», а с 16 января 1940 года – Panzerkampfwagen 35(t), сокращенно – Pz.Kpfw.35(t).
Для приведения к стандартам Panzerwaffe танки LT vz. 35 были доработаны. На них установили немецкие радиостанции Fu 2 или Fu 5, работавшие в телефонном режиме, примитивную внутреннюю световую сигнализацию заменили танковым переговорным устройством. За счет сокращения боекомплекта ввели четвертого члена экипажа – заряжающего. Были внесены изменения в электротехническое и осветительное оборудование.
В кормовой части танка, на надгусеничных полках и крыше МТО появились крепления для канистр с ГСМ. Часть машин переоборудовали в командирские, присвоив им обозначение Pz.Bef Wg,35(t). Все командирские танки оснащались гирокомпасом. В танки командиров рот добавили вторую радиостанцию Fu 7 со штыревой антенной, для размещения которой отказались от курсового пулемёта. Танки командиров батальонов и машины штаба полка получили дополнительную радиостанцию Fu 8 с рамочной антенной, смонтированной в кормовой части корпуса. На этих танках из башенного вооружения оставили только пулемет. Пушка была демонтирована, для сохранения неизменного внешнего вида её заменили деревянным макетом.
Доработанными трофейными танками оснастили подразделения 1-й легкой дивизии: 11-й танковый полк, 65-й отдельный танковый батальон и 82-й батальон связи. После захвата Польши 1-я легкая дивизия была преобразована в 6-ю танковую. Кроме нее, шесть танков получил разведывательный батальон дивизии СС Totenkopf. По состоянию на 22 июня 1941 года в 6-й танковой дивизии числилось 160 Pz.Kpfw.35(t). Относительно разведбатальона дивизии СС Totenkopf источники расходятся, там могло быть четыре или пять Pz.Kpfw.35(t).
К лету 1942 года большая часть танков Pz.Kpfw.35(t) была потеряна или нуждалась в ремонте. В связи с низкой боевой ценностью в июле 1942 года их вывели из эксплуатации и направили на завод «Шкода» для переделки в артиллерийские тягачи Mörserzugmittel 35 (t). Согласно справочным данным, в тягачи было преобразовано 49 линейных танков.
Артиллерийский тягач Mörserzugmittel 35 (t)
Башню и все вооружение демонтировали, к кормовой части приваривался крюк, который позволял буксировать прицепы и орудия массой до 12 т. Башенный погон закрывался брезентовым тентом. Башни, снятые с танков Pz.Kpfw.35(t), размещались на укреплениях «Атлантического вала» и использовались для вооружения бронепоездов.
Помимо немцев, танки LT vz. 35 имелись в армиях Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии.
Словакии досталось 52 танка LT vz. 35 и 27 из них в составе «Мобильной бригады» были задействованы в нападении на СССР. Словаки в основном обеспечивали охрану в прифронтовой полосе, и боевые потери в бронетехнике у них были небольшими. Сильные морозы зимы 1941–1942 гг. негативно сказались на технической надёжности LT vz. 35, и все уцелевшие словацкие LT vz. 35 отправились домой. Согласно чехословацким источникам, не менее восьми танков в 1944 году участвовало в Словацком восстании.
Румыния заказала 126 танков LT vz. 35 в августе 1936 года, приняв их на вооружение под обозначением R-2. При этом часть машин по лицензии собрали в Румынии. В отличие от LT vz. 35, выпущенных в Чехии, танки румынского производства имели упрощенную технологию изготовления (гнутый кормовой лист башни, например, был заменен двумя прямыми).
Танк R-2 под Сталинградом. Ноябрь 1942 года
В 1942 году Румыния закупила ещё 26 танков Pz.Kpfw.35(t) в Германии. Танки R-2 имелись на вооружении 1-го бронетанкового полка 1-й бронетанковой дивизии «Великая Румыния» и участвовали в боевых действиях на южном фланге советско-германского фронта. Они понесли чувствительные потери в сражении за Одессу, и большая их часть была уничтожена под Сталинградом. По состоянию на июль 1944 года в Румынии имелось 44 танка R-2 и Pz.Kpfw.35(t). После присоединения страны к антигитлеровской коалиции они приняли участие в боях с немецкими войсками.
Болгария в начале 1940 года купила 26 танков LT vz. 35. В 1941 году поступила партия из 10 танков Т-11, изначально заказанных Афганистаном и хранившихся после оккупации на складе готовой продукции. Афганские танки отличались от других машин этого семейства тем, что на них были установлены 37-мм пушки Skoda А-7, предназначенные для танка LT vz. 38 и отличающиеся от Skoda А-3 увеличенной начальной скоростью снаряда. В 1944 году, после вступления Болгарии в войну против Германии, танки Т-11 участвовали в боях с немцами в Югославии. На вооружении болгарской армии чешские танки оставались до начала 1950-х.
Венгерская армия захватила два LT vz. 35 в 1939 году в ходе боестолкновений на границе с Чехией. После того как танки были опробованы, венгры пытались легально приобрести танки чешского производства, но им было отказано. Захваченные LT vz. 35 в 1941 году были отремонтированы на заводе «Шкода», после чего использовались в учебных целях до 1943 года.
Лучшим чехословацким танком, разработанным в межвоенный период и массово выпускавшимся при немецкой оккупации, является LT vz. 38. Как это неоднократно бывало с образцами техники и вооружения принятыми, чехословацкой армией, его появлению предшествовало создание серии экспортных танков.
В 1935 году компания CKD для продажи иностранным заказчикам разработала лёгкий танк Praga TNH, в котором были реализованы ранние наработки. Эта машина массой 8,2 т была вооружена 37-мм пушкой и двумя 7,92-мм пулемётами.
Прототип лёгкого танка TNH
Покупателем танков TNH стал Иран, заказавший в 1935 году пятьдесят единиц, в рамках этой же сделки предусматривалась поставка пятидесяти танкеток AH-IV. Из-за проблем с хрупкостью броневых листов выполнение контракта затормозилась, и экспортные танки отправились в Иран в 1937 году.
Задержка позволила внедрить некоторые улучшения. Иранские танки оснастили карбюраторными моторами Praga TN 100 мощностью 106 л. с., обеспечивающие скорость до 37 км/ч. Машины получили радиостанции, изменилась пулеметная установка в корпусе, а также смотровые приборы. Доработке подверглась ходовая часть. Боекомплект состоял из 60 артиллерийских выстрелов и 3 000 патронов. Толщина брони – 8–15 мм.
Модификация, разработанная для Перу, получила обозначение LTP. От TNH эта модель отличалась иным расположением трансмиссии, ведущих колес и шведским 6-цилиндровым мотором Scania-Vabis 1664. Двигатель мощностью 125 л. с. обеспечивал LTP впечатляющую удельную мощность – 17,1 л. с. на тонну. Максимальная скорость на шоссе достигала 40 км/ч.
Испытания прототипа танка LTP
При массе меньшей, чем у LT vz. 34, танк LTP был вооружен такой же пушкой и спаренным пулемётом, а по толщине брони оказался равен LT vz. 35. В 1937–1938 гг. перуанская армия получила 24 танка, которые эксплуатировались до второй половины 1980-х.
Вариант, созданный для Швейцарии, известен как LTH или Panzerwagen 39. Заказ на 24 машины был оформлен в декабре 1937 года. Отличия от LTP заключались в более мощным бронировании (достигавшем 32 мм), двигателе и вооружении.
Лёгкий танк LTH
Дизель швейцарского производства Saurer-Arbon СТ1 мощностью 125 л. с. мог разогнать танк массой 7,7 т до 45 км/ч. Для борьбы с вражеской бронетехникой предназначалось 24-мм полуавтоматическое орудие 24 mm Pzw-Kan 38 со скорострельностью до 40 выстр./мин. Бронебойный снаряд массой 225 г и начальной скоростью 900 м/с на дистанции 200 м по нормали мог пробить 40-мм броню. Помимо пушки, танк был вооружен двумя 8-мм пулемётами Maxim М.38. Эксплуатация Panzerwagen 39 продолжалась до начала 1960-х.
Танк, созданный по заказу Литвы, имел обозначение LLT. Фактически это был LTH, вооруженный 20-мм автоматической пушкой Oerlikon и двумя пулеметами Maxim. Заказ в количестве 21 единицы был готов в июле 1940 года, но после вхождения Литвы в состав СССР его аннулировали. В августе 1940 года не востребованные танки купила словацкая армия и присвоила им наименование LT vz. 40. После чего они получили вооружение аналогичное танку LT vz. 38 – 37-мм пушку и два пулемета.
Лёгкий танк LT vz. 40
Танк LT vz. 40 имел много общего с LT vz. 38, отличия заключались в форме башни и командирской башенки, а также в отдельных деталях корпуса и ходовой части.
Танки LT vz. 40 в составе «Мобильной бригады» словацкой армии участвовали в нападении на СССР. Семь танков были потеряны летом 1941 года. Словацкая охранная дивизия, дислоцировавшаяся на Украине в августе 1942 года, получила роту из семи боевых машин этого типа. В конце 1942 года шесть танков принимали участие в боях на Кавказе. К апрелю 1943 года почти все они были потеряны. В составе отдельного механизированного полка несколько танков этого типа сражались с немцами во время Словацкого национального восстания осенью 1944 года.
На основе танков TNH, LTP и LTH, поставлявшихся на экспорт, компания CKD создала лёгкий танк LT vz. 38, формально принятый на вооружение в 1938 году. Но в подразделения чехословацкой армии эта машина поступить не успела – 15 марта 1939 года Чехию и Моравию оккупировали немецкие войска, и серийное производство началось уже после оккупации.
В вооруженных силах нацисткой Германии LT vz. 38 получил обозначение Pz.Kpfw 38(t). В 1939–1942 гг. заводы компании CKD, которая при немцах была переименована в ВММ (Bцhmisch Mahrische Maschinenfabrik), выпустили 1 414 танка.
Лёгкий танк Pz.Kpfw 38(t)
Машины первых серийных модификаций: Ausf.A, Ausf.В и Ausf.С были защищены 25-мм лобовой, 15-мм бортовой и кормовой бронёй, днище и крыша имели толщину 8 мм. Танк был вооружен 37-мм пушкой Pz.Kpfw 38(t) (танковая модификация Škoda 37 mm A7) с длиной ствола 49 калибров и двумя пулемётами MG 37 (t) (ZB-53). На вариантах, запущенных в серию после оккупации внедрили изменения, ранее применённые на доработанном по немецким стандартам лёгком танке Pz.Kpfw 35(t). Также за счёт сокращения боекомплекта пушки с 72 до 54 выстрелов в состав экипажа ввели заряжающего.
В боевом положении Pz.Kpfw 38(t) Ausf.С весил 9,5 т. Двигатель Praga ЕРА мощностью 125 л. с. обеспечивал скорость до 45 км/ч. Запас хода по шоссе составлял 200 км. Танк мог преодолевать подъёмы крутизной 28°, стенку высотой 0,8 м, траншею шириной 2,1 м и брод глубиной до 0,8 м. Линейные танки оснащались УКВ радиостанцией Fu 5.
Для повышения защищённости часть танков модификации Pz.Kpfw 38(t) Ausf.D в лобовой проекции корпуса оснастили пакетом из двух 25-мм листов брони. На Pz.Kpfw 38(t) Ausf.Е, помимо 50-мм лобовой брони, толщина бортов увеличилась до 30 мм. Боевая масса такого танка составляла 10,14 т. Модификация Pz.Kpfw 38(t) Ausf.G имела гомогенную лобовую броню толщиной 50 мм и бортовую толщиной 30 мм.
Pz.Kpfw 38(t) Ausf.G.
Вариант Pz.Kpfw 38(t) Ausf.S, предназначенный для Швеции, конструктивно соответствовал Ausf.С, но имел 50-мм лобовую броню. Танки, заказанные Швецией в количестве 90 единиц, были реквизированы и использовались Panzerwaffe. В качестве компенсации Швеция получила пакет документации для лицензионного производства. Бронированные машины, выпущенные в Швеции, имели обозначение Stridsvagn m/41.
Несколько десятков Pz.Kpfw 38(t) ранних модификаций были переделаны в командирские танки. При этом вместо пушки монтировали деревянный макет. Командирские танки ротного звена оснащались радиостанциями Fu 5 и Fu 6, батальонного и полкового – Fu 5 и Fu 8.
Часть линейных танков в ходе восстановительного ремонта переделали в разведывательные танки Aufklarungspanzer 38(t). Всего было сдано 70 единиц.
Разведывательный танк Aufklarungspanzer 38(t)
Двигатель Praga АЕ мощностью 160 л. с. улучшил подвижность разведывательного танка. Вместо башни с 37-мм пушкой гусеничный бронированный разведчик получил башню от бронеавтомобиля SdKfz.222 с 20-мм автоматической пушкой 2 cm KwK 38 и 7,92-мм пулемётом MG.42. Машину оборудовали дополнительными радиостанциями.
К началу Второй мировой танками Pz.Kpfw 38(t) укомплектовали 67-й танковый батальон 3-й легкой дивизии вермахта. Накануне Французской кампании Pz.Kpfw 38(t) имелись в составе двух немецких танковых дивизий в количестве 230 линейных и командирских танков. По состоянию на 22 июня 1941 года против СССР было развёрнуто 17 немецких танковых дивизий, и пять из них снащены танками Pz.Kpfw 38(t) – всего 660 единиц, включая командирские. В ходе боевых действий на Восточный фронт непрерывно поступали танки, произведённые предприятием ВММ, что отчасти позволяло компенсировать потери. Всего за 1941 год вермахт потерял 796 танков Pz.Kpfw 38(t).
В первой половине 1942 года большую часть танков чешского производства свели в 22-ю танковую дивизию, которая воевала в Крыму, а затем в приволжских степях. К началу 1943 года большая часть Pz.Kpfw 38(t), имевшихся на Восточном фронте была уничтожена или нуждалась в заводском ремонте. В 1943–1944 гг. оставшиеся в строю чешские танки использовались главным образом в полицейских и учебных целях.
К середине 1941 года Словакия располагала 37 танками Pz.Kpfw 38(t), и они в составе «Мобильной бригады» приняли участие в операции «Барбаросса». Словацкая охранная дивизия, воевавшая против партизан, весной 1943 года имела пять таких танков. Осенью 1943 года немцы передали 37 бывших в употреблении танков разных модификаций, поступивших после ремонта. Почти все они были уничтожены в ходе Словацкого национального восстания.
Для восполнения потерь, понесённых под Сталинградом, Румыния в 1943 году получила 50 Pz.Kpfw 38(t) Ausf. A, B и C. В Румынской армии они именовались Т-38 и были переданы 2-му танковому полку в Крыму. К 1944 году практически все румынские танки Т-38 находились в состоянии металлолома.
Болгарская армия получила 10 танков Pz.Kpfw 38(t) в конце 1943 года, и они принимали участие в противопартизанских операциях в Македонии. Поздней осенью 1944 года несколько болгарских Pz.Kpfw 38(t) участвовали в боях с вермахтом.
Венгрия обладала достаточно крупным парком танков Pz.Kpfw 38(t): 105 линейных танков и шесть командирских. Значительная часть танков чешского производства была потеряна в ходе советской Воронежско-Харьковской наступательной операции. К маю 1943 года остатки 2-й венгерской армии были выведены в Венгрию. В 1944 году Pz.Kpfw 38(t) использовались в боевых действиях против отрядов Украинской повстанческой армии и РККА.
В конце 1942 года немецкому командованию стало ясно, что Pz.Kpfw 38(t) ввиду низкой защищённости и неудовлетворительной огневой мощи в исходном виде не имеют дальнейших перспектив использования на фронте. В связи с этим часть танков переделали в транспортёры боеприпасов, машины технической поддержки, тягачи и самоходные артиллерийские установки. Согласно чехословацким источникам, более 350 танковых башен, снятых с Pz.Kpfw 38(t), использовали в долговременных оборонительных сооружениях. Почти половину башен (150) разместили в укреплениях Юго-Западной Европы, 78 отправили на Восточный фронт, 75 – в Норвегию, 25 – в Италию, 20 – в Данию и 9 – на Атлантическое побережье. Слабая 37-мм пушка и тонкая броня башен Pz.Kpfw 38(t) давали не много шансов на победу в артиллерийских дуэлях с танками, но установленные в башнях скорострельные пулемёты ZB-53 позволяли эффективно отражать атаки пехоты.
К сожалению, формат сайта не позволяет в одной публикации рассказать о самоходных артиллерийских установках, созданных на базе чехословацких танков LT vz. 35 и LT vz. 38. Речь об этом пойдёт в следующей части цикла, посвященного технике и вооружению чехословацкого производства, имевшегося в вооруженных силах нацисткой Германии и её союзников.
Продолжение следует...