Вашингтон обсуждал с союзниками по НАТО грядущие президентские выборы в Турции применительно к вероятному украинскому контрнаступлению

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу

В сети и западной прессе продолжают публиковаться так называемые «утечки американской разведки» относительно положения дел на Украине и вокруг неё. Среди прочего появились материалы о том, что американские политики обсуждали с коллегами по НАТО вопросы, связанные с выборами президента Турции применительно к вероятному украинскому контрнаступлению.Напомним, что выборы президента Турции должны состояться 14 мая. При этом практически вровень в плане электорального рейтинга идут Реджеп Тайип Эрдоган, действующий президент, и Кемаль Кылычдароглу – лидер Республиканской народной партии Турции.Недавняя встреча посла США в Турции с Кылычдароглу стала откровенным свидетельством того, что Вашингтон делает ставку именно на него, а сам кандидат готов опираться на американскую поддержку.В США пытаются разыграть турецкую карту в том плане, чтобы добиться появления в президентском кресле в Анкаре лояльного для себя человека. Соответственно, при таком раскладе США могут реализовать план подключения Турции к антироссийским санкциям, «поджигании» Южного Кавказа, включая осложнение обстановки в Грузии и Нагорном Карабахе. Соответственно, Украина в случае победы лояльного США кандидата на выборах в Турции может получить дополнительные «бонусы», которые позволят ей начать масштабное контрнаступление с поддержкой очередной причерноморской страны НАТО.Ранее высказывались предположения о том, что некоторые наступательные действия Украина может попытаться осуществить к 9 мая – знаковой для России дате. А один из украинских банкиров даже пообещал миллионы гривен за «атаку на Красную площадь».И вряд ли эти предположения и угрозы стоит пропускать мимо ушей. Дополнительные меры безопасности и бдительность в этом плане точно не повредят.