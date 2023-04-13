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Вашингтон обсуждал с союзниками по НАТО грядущие президентские выборы в Турции применительно к вероятному украинскому контрнаступлению

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Вашингтон обсуждал с союзниками по НАТО грядущие президентские выборы в Турции применительно к вероятному украинскому контрнаступлению

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу



В сети и западной прессе продолжают публиковаться так называемые «утечки американской разведки» относительно положения дел на Украине и вокруг неё. Среди прочего появились материалы о том, что американские политики обсуждали с коллегами по НАТО вопросы, связанные с выборами президента Турции применительно к вероятному украинскому контрнаступлению.

Напомним, что выборы президента Турции должны состояться 14 мая. При этом практически вровень в плане электорального рейтинга идут Реджеп Тайип Эрдоган, действующий президент, и Кемаль Кылычдароглу – лидер Республиканской народной партии Турции.

Недавняя встреча посла США в Турции с Кылычдароглу стала откровенным свидетельством того, что Вашингтон делает ставку именно на него, а сам кандидат готов опираться на американскую поддержку.

В США пытаются разыграть турецкую карту в том плане, чтобы добиться появления в президентском кресле в Анкаре лояльного для себя человека. Соответственно, при таком раскладе США могут реализовать план подключения Турции к антироссийским санкциям, «поджигании» Южного Кавказа, включая осложнение обстановки в Грузии и Нагорном Карабахе. Соответственно, Украина в случае победы лояльного США кандидата на выборах в Турции может получить дополнительные «бонусы», которые позволят ей начать масштабное контрнаступление с поддержкой очередной причерноморской страны НАТО.

Ранее высказывались предположения о том, что некоторые наступательные действия Украина может попытаться осуществить к 9 мая – знаковой для России дате. А один из украинских банкиров даже пообещал миллионы гривен за «атаку на Красную площадь».

И вряд ли эти предположения и угрозы стоит пропускать мимо ушей. Дополнительные меры безопасности и бдительность в этом плане точно не повредят.
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18 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:02
    +3
    Султан матёрый! Вряд ли матрасы его свалят.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:58
      +1
      Цитата: Alien From
      Султан матёрый! Вряд ли матрасы его свалят.

      Но и американцев нельзя сбрасывать со счетов, как где и кого свалить, он научились прекрасно делать. Как все грамотно обставили на Украине с Зелей да по всей Европе наставили своих ставленников. Вижу как они у нас продвигали свою кандидатуру на место премьера.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:12
        +1
        Цитата: carpenter
        Но и американцев нельзя сбрасывать со счетов

        Милошевич, Хуссейн,, Каддафи, это их рук дело. Да и Меркель не сама ушла, а с помощью.
  2. Маз
    Маз Сегодня, 09:02
    0
    Эрдогану это ох как не понравится, как бы он ещё С-400 не прикупил. А то и разведет американцев на ф-16...султаны они такие злопамятные....
  3. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:03
    0
    Вообще, нормальная логика здравого человека диктует, что когда сосед говорит тебе, что хочет тебя убить и тянется к заряженной винтовке, к этому необходимо относиться серьезно и заранее продумывать контрмеры!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:05
    +2
    Так кто там постоянно вмешивается в выборы? А по сути - "Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать".
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:06
    0
    Недавняя встреча посла США в Турции с Кылычдароглу стала откровенным свидетельством того, что Вашингтон делает ставку именно на него, а сам кандидат готов опираться на американскую поддержку.
    . Ставки сделаны, господа товарищи! Вот только там не все так однозначно, предопределено заранее!
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:13
    +1
    Эрдоган ближайшие лет десять не отдаст власть, туркам не нужны советы США они не будут прогибаться как Украина и терять суверенитет, у них свой турецкий гамбит в раскладе мировой политики по созданию империи, им сейчас выгодно с Россией иметь дело, как в плане безопасности так и энергоснабжения. Короче ставлю на Эрдогана, все с кем говорил из бывших русский ныне турецкоподданных это подтверждают.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:15
    0
    а чей портрет за спиной у этого "матрасного" кандидата???
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:17
      +2
      того, кто первым признал РСФСР, того кто создал независимую Турцию, того кто после помощи Советской России сохранившей Турцию как государство вырезал всех коммунистов в Турции и запретил компартию. Того кто изгнал курдов и они до сих пор мыкаются по всему миру.......
    2. Pavel Pavlovskiy
      Pavel Pavlovskiy Сегодня, 09:25
      +1
      Они им все очень гордятся.

      Мустафа́ Кема́ль Ататю́рк (ранее Гази Мустафа Кемаль-паша[1]) (тур. Mustafa Kemal Atatürk; 1881, Салоники, Салоникский вилайет, Османская империя[2][3] — 10 ноября 1938[2][4][…], Долмабахче, Бешикташ, Турция[5][6]) — османский и турецкий государственный, политический и военный деятель. Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:25
    0
    Вашингтон обсуждал с союзниками по НАТО грядущие президентские выборы в Турции

    Это естественно не является вмешательством во внутренние дела суверенного государства?! wassat
  9. мазута
    мазута Сегодня, 09:26
    0
    Всё "прогрессивное человечество" прямо смотрит на древнейших жителей планеты,когда же они пойдут в атаку:турки с выбором тогда определятся,поляки с зап.областями,янки с европейцами с оружием помощнее и дальнобойнее...Выбора у зелика не остается никакого,кроме как гнать народ на убой.Плохо,что наши парни будут гибнуть.
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:28
    0
    Если Эрдоган правильно разыграет эту карту (карту, по которой Кылычдароглу - ставленник США), то сможет чего-нибудь добиться
  11. HAM
    HAM Сегодня, 09:46
    0
    Если этот деятель придёт к власти,то американцы сделают из Турции вторую Украину....надавят на болевые точки о мечтах "новой османской империи",да и мало ли ещё на что...
    Эрдоган,конечно,ещё тот "сын",но он уже известный сын,хоть как то самостоятелен,а не американская шавка....
  12. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:47
    0
    Интересные расклады. Когда то он нож в спину воткнул сбив наш бомбер. Теперь вот мы рассчитываем на него как на союзника
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:55
    0
    США не вмешиваются в выборы других стран ,у них же демократия . Не занимаются политическим провокациями ,у них же демократия.Не пытаются поставить во главе государств своих марионеток ,у них же демократия
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:35
    0
    Вашингтон делает ставку именно на него, а сам кандидат готов опираться на американскую поддержку.
    Не удалось валить Эрдогана путем попытки вооруженного переворота значит остается посадить своего человека в кресло президента. Разве кого-то удивляет вмешательство Сша в выборы другой страны? Конечно американцам хотелось бы, чтобы Турция подключилась к санкциям против России. Помощь Украине оказывает и при Эрдогане - БПЛА, бронеавтомобили.