Польша готова производить для Украины боеприпасы с обеднённым ураном

Я хочу, чтобы у нас был общеевропейский сервисный центр для танков Abrams, который бы занимался поддержанием их в боеготовом состоянии

Мы стремимся к тому, чтобы производство снарядов с сердечником из обедненного урана для Abrams также располагалось в Польше

Эта программа может быть усилена благодаря тому, что снаряды с обедненным ураном будут производиться и в Польше