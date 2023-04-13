Военное обозрение
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Польша готова производить для Украины боеприпасы с обеднённым ураном

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Польша готова производить для Украины боеприпасы с обеднённым ураном

Варшава располагает всеми возможностями для создания сервисного центра по обслуживанию танков Abrams. Она могла бы разместить его на территории страны.


Как сообщает агентство Reuters, об этом говорил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, который посетил Соединенные Штаты, побывав в ходе визита на предприятии в Аннистоне, выпускающем танки Abrams.

Я хочу, чтобы у нас был общеевропейский сервисный центр для танков Abrams, который бы занимался поддержанием их в боеготовом состоянии

- заявил Моравецкий.

Он сказал, что Польша могла бы ремонтировать и модернизировать не только те американские танки, которые находятся у нее на вооружении, но и имеющихся в распоряжении других государств Европы. Моравецкий сообщил, что переговоры по данному вопросу уже ведутся.

Он также заявил, что Польша готова производить для Украины боеприпасы с обедненным ураном. Их она могла бы использовать для танков Abrams, которыми Вашингтон намерен оснастить украинскую армию.

Мы стремимся к тому, чтобы производство снарядов с сердечником из обедненного урана для Abrams также располагалось в Польше

- сказал премьер-министр.

В беседе с журналистами Польского общественного телевидения он отметил, что сейчас ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов, и Варшава активно участвует в программе для решения данной проблемы.

Эта программа может быть усилена благодаря тому, что снаряды с обедненным ураном будут производиться и в Польше

- заявил польский премьер.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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19 комментариев
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  1. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 09:26
    +9
    А Россия готова снабдить Польшу обогащенным ураном, быстрой доставкой.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:34
      0
      Ну да, ядреные материалы, в комплекте и с доставкой по конкретному адресу!
      Мы мирные люди, но если напрашивается активно, можем и "уважить", радикально и окончательно.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:50
      +4
      Вопрос открытый.И я думаю,что не готовы.Иначе бы поленья вели себя по другому.Они видят прекрасно действия или бездействия и соответственно делают вывод
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:57
        +2
        Как бы цинично, унизительно это ни звучало, нельзя загонять "крысу" в угол!!! Она ведь берсерком становится и тогда...
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:20
      +1
      Цитата: Forcecom
      А Россия готова снабдить Польшу обогащенным ураном, быстрой доставкой.

      Нарываются панове, очень хотят понюхать уран гексафторида (Гексафторид урана испаряется при температуре от 20 градусов — и воздух становится опасным для человека. При контакте с водой он образует плавиковую кислоту, которая также опасна для человека.)
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:27
    +5
    В очередной раз поляки "лизнули" гегемону. Уже что только не предлагают....
    Форт для гегемона за свои польские кровные предлагали построить. Теперь это...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:31
    +3
    Польша готова производить для Украины боеприпасы с обеднённым ураном
    . Кто б сомневался, что они готовы любую подлянку устроить, хоть кому, лишь бы бабло за это платили!
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 09:35
    0
    Скоро захотят Ф-35 в Польше производить. С передачей технологий. И обслуживать. В ответ - любые желания Вашингтона будут исполнены.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 09:55
      +1
      Кажется, это и называется - суетиться под клиентом... Жалкие ничтожные люди( с)
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:17
        +1
        Очень точное пояснение, Роман66. good
        ______________________________________
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:36
    0
    Готовы то они готовы, да кто ж им уран даст да и технологии его обработки. Ну а болтать - не уран точить. fool
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:42
      0
      Пусть точат уран - это ОЧЕНЬ вредное производство. Получат онкологии - немерянно.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:27
      +1
      Цитата: Дилетант
      Готовы то они готовы, да кто ж им уран даст да и технологии его обработки. Ну а болтать - не уран точить.

      Компания Urenco Enrichment Company Ltd. и её «дочками» Urenco UK, Urenco NL и Urenco Deutschland GmbH в Гронау.
  6. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 09:47
    0
    шакал так рвется показать свою преданность шерхану
  7. Sith
    Sith Сегодня, 09:47
    0
    С такими друзьями , соседями и руководством ... враги не нужны ...
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:51
    -2
    Давно уже расставить все на местам. Предупредить поляков ,если мы захватим снаряды с урановым ломом и польским клеймом ,Польша просто исчезнет с карты
  9. Григорий_Николаев
    Григорий_Николаев Сегодня, 10:03
    +1
    каждый раз одно и то же.. когда мировая политическая система летит в пропасть, поляки расправляют могучие куриные крылья и решают, что пришло их время погреть ручки и вываливают свои амбиции.. а потом наступает великий махач реальных игроков и польские зубы и территории опять разлетаются по Европе.. ибо для войны танки это прекрасно, но еще и тестикулы надо иметь..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: Григорий_Николаев
      а потом наступает великий махач реальных игроков и польские зубы и территории опять разлетаются по Европе..

      Амбиций на три Польши хватает, а вот умом Бог обидел. Мазохисты, двести лет канделябрами морду бьют, а все одно лезут.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:38
    0
    Польша готова производить для Украины боеприпасы с обеднённым ураном
    Труднее назвать чего Польша не готова для Украины во вред России. А под шумок тянут денежное одеяло помощи на себя. И снаряды готовы производить, и компенсацию за поставленное Киеву получить, и деньги для Киева распределять...