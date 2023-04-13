Польша готова производить для Украины боеприпасы с обеднённым ураном

Варшава располагает всеми возможностями для создания сервисного центра по обслуживанию танков Abrams. Она могла бы разместить его на территории страны.
Как сообщает агентство Reuters, об этом говорил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, который посетил Соединенные Штаты, побывав в ходе визита на предприятии в Аннистоне, выпускающем танки Abrams.
Я хочу, чтобы у нас был общеевропейский сервисный центр для танков Abrams, который бы занимался поддержанием их в боеготовом состоянии
- заявил Моравецкий.
Он сказал, что Польша могла бы ремонтировать и модернизировать не только те американские танки, которые находятся у нее на вооружении, но и имеющихся в распоряжении других государств Европы. Моравецкий сообщил, что переговоры по данному вопросу уже ведутся.
Он также заявил, что Польша готова производить для Украины боеприпасы с обедненным ураном. Их она могла бы использовать для танков Abrams, которыми Вашингтон намерен оснастить украинскую армию.
Мы стремимся к тому, чтобы производство снарядов с сердечником из обедненного урана для Abrams также располагалось в Польше
- сказал премьер-министр.
В беседе с журналистами Польского общественного телевидения он отметил, что сейчас ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов, и Варшава активно участвует в программе для решения данной проблемы.
Эта программа может быть усилена благодаря тому, что снаряды с обедненным ураном будут производиться и в Польше
- заявил польский премьер.