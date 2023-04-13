Человек, который якобы причастен к утечке секретных материалов министерства обороны США, утверждает, что получил их на некоей «военной базе», где он работал. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord.
По утверждению издания, данная платформа популярна среди геймеров. Еще в 2020 году на ней объединилась группа примерно из 20 мужчин и юношей. Они не обратили особого внимания на публикацию одним из участников сообщения со странными словами. Позже один из участников платформы сообщил, что данная информация представляла собой расшифровку секретных документов военного ведомства.
Участник платформы, опубликовавший сообщения, рассказал, что якобы получил эту информацию на «военной базе». Еще один участник платформы также рассказал, что информация об утечке данных правдива. Оба собеседника издания указали, что им известны имя пользователя OG, первым опубликовавшего данные, а также штат, где он живет и работает.
Между тем, история с утечкой секретных данных все больше напоминает целенаправленный вброс дезинформации. Такую точку зрения уже озвучили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Заместитель главы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков отметил, что США фактически вовлечены в украинский конфликт и ведут гибридную войну против России, в которой могут использоваться и приемы распространения дезинформации.
Повышенный интерес западной прессы к данной утечке также может свидетельствовать о том, что она была организована специально, с целью дезинформировать российскую сторону и обеспечить какие-либо преимущества для Украины и покровительствующих ей стран Запада, входящих в блок НАТО.