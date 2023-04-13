Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская пресса раскрывает новые подробности утечки секретных данных Пентагона

16
Американская пресса раскрывает новые подробности утечки секретных данных Пентагона

Человек, который якобы причастен к утечке секретных материалов министерства обороны США, утверждает, что получил их на некоей «военной базе», где он работал. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord.


По утверждению издания, данная платформа популярна среди геймеров. Еще в 2020 году на ней объединилась группа примерно из 20 мужчин и юношей. Они не обратили особого внимания на публикацию одним из участников сообщения со странными словами. Позже один из участников платформы сообщил, что данная информация представляла собой расшифровку секретных документов военного ведомства.

Участник платформы, опубликовавший сообщения, рассказал, что якобы получил эту информацию на «военной базе». Еще один участник платформы также рассказал, что информация об утечке данных правдива. Оба собеседника издания указали, что им известны имя пользователя OG, первым опубликовавшего данные, а также штат, где он живет и работает.

Между тем, история с утечкой секретных данных все больше напоминает целенаправленный вброс дезинформации. Такую точку зрения уже озвучили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Заместитель главы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков отметил, что США фактически вовлечены в украинский конфликт и ведут гибридную войну против России, в которой могут использоваться и приемы распространения дезинформации.

Повышенный интерес западной прессы к данной утечке также может свидетельствовать о том, что она была организована специально, с целью дезинформировать российскую сторону и обеспечить какие-либо преимущества для Украины и покровительствующих ей стран Запада, входящих в блок НАТО.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:27
    +2
    Теперь точно понятно что это деза не аккуратно работает гоздеп.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:43
      0
      Деза, не деза... для их, среднестатистического обывателя, там хватает весма неприятных, возмутительных фактов, сведений, выводов и... короче, оснований для недовольства и возмущения предостаточно и... ЭТО НАКАНУНЕ НАЧАЛА ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ у них, в полосатии.
      Дермократам, нынешней администрации, не просто будет оправдываться, а уж нивелировать весь негатив, который на них начинает накатывается, это вряд ли!
      1. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 09:48
        0
        Иначе говоря, это к вопросу о том, что "у США нет внешней политики, а только внутренняя".
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 09:48
      +1
      Цитата: BARKAS
      Теперь точно понятно что это деза не аккуратно работает гоздеп.

      На основании чего вы делаете такой вывод ? В сущности там нет ничего такого ,чего мы не знали .Что вы не знали проблемы с ПВО у ВСУ,проблемы со снарядами ,что США прослушивают всех и даже союзников Документы уже не совсем свежие ,то есть оперативная ценность слабая .
      Попробуйте рассмотреть вариант с внутренней борьбой, двух американских президентов..Кто будет виноват в провале ,когда подтвердят что эти документы настоящие ? Так конечно Байден .А кто поднимет волну ?
      Это внутренняя полит борьба американцев
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:29
    +1
    Короче, очередное ОБС. И да да да, знаем что комент короткий.
  3. Инок
    Инок Сегодня, 09:30
    +2
    Кому-то это надо было, чтобы они утекли, таки да. Театр юного зрителя.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:38
    0
    Повышенный интерес
    . Понятно, дело пошло... в разработку да и вообще, по волнам и весям.
    "лучшее" что могли сделать полосатики, они уже сделали!!! Посоветовали своим гражданам не читать, не публиковать, не распростронять "эту муру"!!!
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:39
    0
    Странно, что не свалили все на группу неустановленных окраинцев близких к олигарху.........
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:45
      0
      По сути тоже самое. Геймеры и Пентогон бребятина лютейшая. Уж лучше бы филателисты, у тех хоть организация более организованная и дружная. Ждем обвинений в адрес сообщества Ворлд оф танкс. Эти точно смогут.))))
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:41
    +1
    Ну офигенно, че)
    На какой-то военной базе обнаружились документы, касающиеся отношений Украины-США-России.
    Ну, это примерно так, если бы в какой-то воинской части, где-то за Уралом, обнаружились бы документы, рассказывающие о тайных переговорах Россия-Китай-КНДР. С грифом "сов.секретно", разумеется. Ну, а где ещё хранить документы такого рода?! Прям вот как воочию вижу - старшина, при осмотре каптёрки, между сапогами и противогазами обнаружил стопку документов с грифом "сов.секретно, сжечь перед прочтением!"))
    Но забавнее всего - выкладывание в открытый доступ в дискорде) Если кто-то не в теме - там в основном тусит народ околошкольного возраста - игры, чат, всё такое
    Отличная площадка для раскрытия теорий заговора!
    Как говаривала Алиса из страны чудес - чем дальше, тем чудесатее и чудесатее))
  7. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 09:49
    0
    тут 2 варианта: или действительно произошла утечка и теперь используя прессу пытаются придать ей видимость дезы или это 100%-я деза
  8. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 09:51
    0
    Что за фантазии, какая утечка информации может произойти. Придумали байку с утечкой, теперь трубят со всех утюгов....
  9. HAM
    HAM Сегодня, 10:00
    0
    Если бы ЭТО не было бы дезой,то американские спецы уже бы повесили этого OG за фаберже....стоило Сноудену немного открыть рот----и вот он "враг Америки",или возьмите,в качестве примера,человека,просидевшего много лет в чужом посольстве....вот что бывает за правдивые "вбросы"....
  10. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:02
    +2
    С таким упорством и настойчивостью пропихивается идея подлинности документов, что уже и "наивный чукотский юноша" в правдивость этих бумажек не поверит. И чем больше наши эксперты говорят о дезинформации, тем больше криков об оригинальности. По сути в них ничего нового и пригодного для использования нет. Я бы сейчас уже и не рассматривал этот вброс как дезинформационную операцию, скорее это информационная операция, направленная на формирование условий для отказа от озвученных ранее планов. И авторы её 404е с америкосами, а объект ЕС+, который раскрутили под анансированное наступление по полной программе.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    0
    В Сша весело живут, а главное с полной отдачей от жизни. У них простой геймер может запросто получить "секретные" документы на некой военной базе и спокойно слить их партнерам по игре. После чего все западные СМИ начинают их обсуждать и мусолить эту тему до бесконечности. Время покажет с какой целью состоялся этот слив. Что интересно слив через СМИ продолжается уже охватывая взаимоотношения между "союзниками" и пакости, которые готовили им американцы.
  12. слава1974
    слава1974 Сегодня, 11:18
    0
    Помимо всего прочего, в этих слитых документах написано ,что Герасимов был против СВО, и якобы пообещал проиграть СВО. У Путина рак ,ему делают химиотерапию и т.д. и т.п.
    У нас в прессе этого не обсуждают , по понятным причинам.
    Но после такой информации непонятно вдвойне, что это? Вброс или троллинг?