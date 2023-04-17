Закон, который был нужен ещё позавчера

Какоё шило подсунули наши депутаты в мягкие кресла некоторых борцов за счастье народа принятием закона о создании единого реестра военнообязанных. Причем плакать о тяжелой народной доле вдруг стали одновременно и те, кто всегда выступал «на стороне народа», и те, кто всегда был врагом России. Странно как-то слышать примерно одни и те же аргументы с, казалось бы, противоположных сторон.
Вспомнился мне давний эпизод из жизни. Начало 2000-х. Мой сын призван на воинскую службу. И взгляды соседей и его друзей, направленные на меня. «Что же ты не защитил, ведь мог же! А теперь может и не вернуться». «Какой жестокий и не любящий сына отец». «Жалко пацана, два года из жизни в никуда». Да, это было именно так.
Откосить от армии было признаком хорошего тона. Своеобразное геройство призывника и показатель возможностей родителей. «Только дебилы идут служить в такую армию» стало лозунгом у молодежи. Да и военкоматы после многочисленных реорганизаций уже не имели возможности эффективно выполнять свою работу.
Это в Союзе кадровики предприятий и организаций с какой-то там периодичностью отчитывались о составе своих работников перед военкоматом. При капитализме, точнее – «на диком Западе», созданном в новой России, частники плевать хотели на все эти условности. Сегодня есть, завтра нет. Какой такой военный учет?
Сегодня тем, кто успешно откосил от призыва тогда, 30–40+ лет. Они достигли того, чего хотели. Давняя история собственной «демилитаризации» покрылась пылью в собственной памяти. Но история возвратилась. Опять надо бежать от службы, но теперь уже с сыном-призывником. Опять надо искать собственные неизлечимые болезни у знакомых врачей. Искать взяточников в военкомате... Либо «рвать ноги» из страны…
И тут хлоп, лазейки стали закрываться. Законы, касающиеся военной службы, начали работать. Демократия, как оказалась, имеет зубы не менее острые и большие, чем тоталитаризм коммунистов. Власть народа при демократах и народная власть при коммунистах почему-то всегда власть. И она не только дает возможности и всякие другие «вкусняшки», но и обязанности. То, что гражданин обязан делать для других.
Государство берется за хитромудрых
Первое и очень важное замечание, о котором противники закона стараются не говорить. Это закон о воинском учете, и касается он в первую очередь призывников. Никакого касательства к мобилизации он не имеет. Сегодня же большинство тех, «кто плачет о нашей несчастной судьбе», этого умышленно не замечают. Наоборот, умышленно врут, говоря именно о возможной мобилизации!
Не секрет, что воинский учет у нас, мягко говоря, не соответствует современным требованиям. Если в сельских поселениях, где население не так мобильно, как в городах, воинский учет призывников и военнообязанных удается как-то поддерживать на более или менее соответствующем уровне, то в городах это просто не реально.
Уже давно не секрет, что сегодня частенько место регистрации не соответствует месту проживания. Так сложилось, что зачастую человек работает далеко и, соответственно, снимает там квартиру или комнату. Те же вахтовики живут дома лишь несколько месяцев в году. «Поймать» их военкомат может лишь случайно. Повестки выписываются, а в итоге вполне законная отмазка.
Но есть и те, кто умышленно заметает следы. Не прописывается и не становится на временный учет, работает на предприятиях, где не требуют военного билета и прочее. Найти их достаточно сложно и почти невозможно. А вот связаться по телефону или в соцсетях вполне реально. Современный человек редко не засвечивается в интернете.
Мне даже интересно было увидеть, когда же наши депутаты поймут, что СВО – это не «битва за урожай» или «покорение природы» где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. Что это реальные бои, где участвуют реальные люди, а не компьютерные рисунки. И эти люди погибают, получают ранения, болеют, требуют отдыха.
Когда депутаты осознают, что народ не только те, кто пошел добровольцами или были мобилизованы для участия в СВО, но и те, кто всяческими правдами и неправдами уклоняется от этого? Когда заработает знаменитое армейское «не можешь научим, не хочешь заставим»…
Я прекрасно понимаю, что среди тех, кто должен отдать долг Родине, всегда были и будут отказники. Всегда будут те, кому служба в ВС РФ в тягость. Причин этому множество. От собственного нежелания до нежелания родителей. И переловить их будет сложно. Но при изменении системы учета государство будет знать об этих отказниках и будет иметь возможность их искать.
Очень важно сегодня найти тех, кто потерялся для воинского учета в 90-е – нулевые годы. А таких достаточно много. Они даже прячутся. Зачем? Мобилизация? А я не служил, не обучен и следовательно не нужен на территории СВО. Пусть воюют те, кто когда-то уже прошел службу в армии. Я в этом не участвую.
Очень правильно то, что наконец-то наши законодатели поняли тот факт, что XXI век – это эпоха совершенно других технологий. Сегодня любой человек живет не только в реальности, но и параллельно обитает в сети Интернет. Любой из нас проводит какие-то операции с банковскими картами, имеет пенсионный полис, полис медицинского страхования, пользуется мобильным телефоном…
Почему эти базы должны быть недоступны военкомам? Почему США уже давно это поняли и практикуют выдачу паспортов лишь тем, кто хочет покинуть территорию Соединенных Штатов? Человек для того, чтобы получать какие-то блага от государства, просто вынужден становиться на какой-то учет. У нас же получается странная ситуация. Льготников много, а призывников мало.
Очень многие возмущены пунктом закона о том, что после получения повестки призывнику автоматически запрещается выезд из страны. Интересно, в чем причина возмущения? Почему не возмущаются те, кто подписывает в органах МВД подписку о невыезде? Почему не возмущаются те, кто подписывает при приеме на работу в некоторые предприятия и учреждения подписку о том же?
Если государству необходимо, чтобы ты оставался в поле его зрения, будь то МВД или другие министерства, то это воспринимается нормально. Это законно. Чем МО отличается от них? Думаю, запрет на выезд из страны после получения повестки вполне логичен.
Не хочешь выполнять Конституцию и законы России – стань изгоем
Считаю правильным и то, что теперь на тех, кто нарушает Конституцию России, будут распротраняться законные ограничения, усложняющие жизнь. Теоретически я знаю, что все мы сознательные, законопослушные и патриотичные граждане. Практически же мой жизненный опыт подсказывает, что это далеко не так.
Пусть в мелочах, но на деле каждый где-то что-то нарушает. Кто-то переходит улицу в неположенном месте и получает штраф. Кто-то забывает смотреть на спидометр автомобиля, когда гоняет по улицам городов и сел. Кто-то рыбачит запрещенными снастями, кто-то… Не знаю, наверное, менталитет у нас такой. Сам иногда люблю прижать педаль к полику…
Экономические и даже ограничительные санкции со стороны государства нас не возмущают. Ну накосячил, получил штраф или прав лишили на год-полтора. Обидно. Но не за само решение, а за то, что инспектор поймал. Досадно, что выпил бутылочку пива, пробирался по «пьяной» дороге и попался. То есть мы не возмущаемся законом, мы принимаем этот закон и даже одобряем.
Закон «О воинской обязанности и службе» фактически вводит в действие систему наказаний, которые будут применяться к нарушителям. Те самые «штрафы и ограничения», которые существуют в других законах. Надо сказать, что комитет, который разрабатывал проект, поработал достаточно хорошо. Основные лазейки перекрыты. Хотя, понятно, что предприимчивые люди будут искать и найдут другие щели…
Итак, что же теперь грозит тем, кто не хочет выполнять Конституцию России? В принципе, ничего экстраординарного. Вполне ожидаемые и продуманные шаги государства.
Во-первых, запрет на регистрацию ИП. Кто-то видел в ИП специалиста-кадровика, который работает по учету военнообязанных? А вот возможность для уклониста зарабатывать там есть всегда. Думаю, понятно, что теперь эта возможность существенно ограничена. Нарушители попадают под действие не только этого закона, но и под действия многих других.
Во-вторых, запрет на получение статуса самозанятого. Возможно, для некоторых читателей этот пункт выглядит не очень серьезно, но при ужесточении работы налоговых органов и тех льготах, которые дает статус самозанятого, это тоже серьезный удар по тем, кто работает сам на себя. Теперь им станет сложно вести какие-то финансовые дела с теми, кто покупают их продукцию. ФНС жестко контролирует финансовые потоки.
В-третьих, приостановление постановки на учет и регистрации недвижимости. Этот пункт, как я думаю, направлен на наших «кумиров молодежи» из числа интернетовских «звезд». Большинство уклонистов или уже владеют недвижимостью, либо не имеют возможности её купить. А вот «звезды» имеют. Точнее – имели.
В-четвертых, ограничения в праве вождения транспортных средств и на регистрацию этих ТС в ГИБДД. Тоже логично. Нарушаешь закон – получи ограничения. Чем ты лучше пьяного за рулем?
В-пятых, отказ в получении кредитов и займов. Нарушители закона не должны иметь возможность получения средств на создание, развитие или расширение бизнеса.
Как видите, новый закон просто вводит систему наказаний, которые влечет неявка по повестке для постановки на воинский учет. Кстати, все ограничения снимаются с призывника в момент его явки в военкомат. Это тоже закон.
Пинок для активизации чиновников из других ведомств
Выше я писал о том, как государство может контролировать своих граждан. Наступило время того, чтобы очень коротко описать, что по этому поводу говорит новый закон. Я не буду комментировать статьи принятого документа, просто выскажу свое мнение по этому поводу.
Итак, во-первых, впервые в современной истории государство взялось за работодателей. Теперь именно работодатель обязан не только информировать призывника о повестке, но и обеспечить его явку в военкомат. Именно работодатель обязан вручить направление своему работнику и сообщить об этом в военкомат.
Во-вторых, закон требует определенной работы от государственных органов. Медучреждения, ЦИК, органы государственной власти на местах, МВД, образовательные учреждения теперь обязаны информировать военкоматы о наличии призывников. Надо сказать, что это «нововведение» – всего лишь копирование советского опыта организации воинского учета.
В-третьих, многие военнообязанные игнорируют постановку на воинский учет при перемене места жительства. Кто-то считает, что он уже старый и военкомату не интересен, кто-то просто ленится, кто-то умышленно стремится исчезнуть из поля зрения военных. Теперь это становится невозможным. Теперь постановка на воинский учет может проводиться без личной явки в военкомат. Достаточно сообщения из тех учреждений, которые я перечислил в предыдущем пункте.
Но тут есть некоторые ограничения. Для офицеров, лиц имеющих специальные звания (МВД, ФСБ и прочие) явка в военкомат обязательна.
В целом же, как я понимаю, армия восстанавливает систему МОВУ советского образца с учетом новых реалий жизни. Думаю, следует ожидать и продолжения в виде обязательной постановки на воинский учет автотранспорта двойного назначения, типа джипов и подобной техники. Это вполне логично, если принять версию восстановления советской системы воинского учета.
Электронные повестки…
Говоря о новом законе нельзя обойти тему электронных повесток. Некоторыми блогерами это нововведение представлено чуть ли не ударом по демократии. «Караул! Нас теперь будут вычислять по Интернету и заставлять идти в военкомат против нашей воли! Прощайте остатки демократии в России»! Интересно, конечно, все это читать. Только какое отношение это имеет к демократии?
О чем говорит закон? Только о том, что в современных условиях необходимо использовать актуальные средства связи. Личный кабинет на «Госуслугах» есть у большинства россиян. Просто потому, что это действительно удобно. Мы привыкли решать множество вопросов с использованием этого ресурса. От записи к врачу в поликлинике до получения каких-то доплат или просто выплат от государства.
Мы используем «Госуслуги» в своих целях, так почему государство не может их использовать в своих? Сказки о том, что человек может не получить сообщение от ресурса о новом сообщении давайте оставим для древних старцев, для которых мобильный телефон совершенно непонятный предмет. Любой гаджет, где подключен ресурс «Госуслуга», вам обязательно покажет наличие сообщения.
По задумке законодателей электронная повестка имеет такой же статус, как и бумажная. Но время её действия продлено до 20 суток. Все те санкции, которые вводятся для уклонистов, наступают именно через 20 суток после опубликования. При этом электронная повестка является основанием для запрета выезда из страны с момента публикации.
Я не понимаю, в чем тут нарушение демократических норм? Есть Конституция, которую необходимо исполнять. Цитирую:
«Статья 59 Конституции РФ:
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».
Наверное, хватит уже вспоминать рожденный в 90-е лозунг настоящего посткоммунистического общества – «служат только дураки»! Не дураки, а законопослушные граждане страны. Понимаю, это для многих достаточно трудно принять. Слишком глубокие корни ещё в ельцинские времена запустил этот лозунг в мозг наших людей. Но ломать такое отношение необходимо.
Возникает вопрос о тех, кто не будет исполнять требования закона. О тех, кто сейчас проживает за рубежом, о тех, кто выехал «на время». Тех самых полутора миллионах граждан РФ, которые давно живут вне России. Как быть с ними?
А чем они отличаются от нас, тех, кто живет здесь? Они пользуются всеми правами граждан России, значит – на них распространяются и обязанности граждан РФ. Соответственно, если человек обязан стать на воинский учет в посольстве по месту пребывания, то и быть готовым быть призванным, если нет каких-то законных оснований для отсрочки.
Ещё один из вопросов, который, уверен, уже вызвал реакцию множества журналистов и блогеров. Особенно среди наших сбежавших либералов. Это вопрос о тех, кто ни при каких условиях не захочет исполнять требований закона. Они правдами и неправдами изберут путь эмиграции из России.
Что в дополнение к тем, кто уже живет за рубежом, составит довольно приличные проценты от всего населения России. Мы потеряем множество рабочих рук. Немало умных мозгов и прочих. Но у меня возникает сразу нескольких вопросов по этому поводу.
Мы многое потеряли оттого, что из страны сбежали многие перевертыши из числа популярных блогеров, артистов, политиков и прочих популярных журналистов? Не очищение ли это нашего народа от всего наносного, чуждого нам. Примадонна наша многие десятилетия рулила нашим шоу бизнесом. Стало ли лучше после её отъезда? Ответ, я думаю, очевиден.
Очищение, возвращение к истинно российской ментальности это и есть итог исчезновения всех этих «элит», «борцов за нашу свободу», «рупоров правды» и прочих псевдороссиян и «людей мира».
Вместо заключения
Закон «О воинской обязанности и службе» необходим был ещё вчера, даже позавчера. Это было понятно уже в начале 2000-х. МОВУ (местные органы военного управления) уже тогда не справлялись с воинским учетом. Огромные массы призывников и военнообязанных оказались вне зоны действия военкоматов. Не по своей воле, а в силу обстоятельств.
Мобилизация просто вскрыла эти проблемы и поставила МО перед фактом. Стало понятным, что эту систему необходимо восстанавливать. И не просто восстанавливать, но и модернизировать. Что сегодня и происходит. Думаю, продолжение будет. Ситуация и возможные риски развития дальнейших событий обусловили принятие данного закона.
Боевые действия, в которых участвует наша армия, действительно многое меняют внутри государства. А вот то, правильно это или неправильно – покажет итог этих боевых действий. Закончим СВО победой, значит – все верно было сделано. Будет другой итог, значит – что-то было сделано не так. Все просто...