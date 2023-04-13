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Замглавы МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с возросшими рисками военного столкновения между Россией и НАТО

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Замглавы МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с возросшими рисками военного столкновения между Россией и НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил обеспокоенность в связи с возросшими рисками военного столкновения между Россией и НАТО. По словам дипломата, связано это с дальнейшим расширением альянса на восток, в чём Москва видит риски для своей безопасности.


К большому сожалению, приходится констатировать, что риски есть, и они действительно возрастают. Достаточно взглянуть даже на то, как развивалась ситуация за последние годы в сфере безопасности в Балтийском регионе, страны которого, оставаясь на протяжении долгого времени спокойными как в военном, так и в политическом плане, стали враждебными по отношению к нашей стране. В этом свою ключевую роль сыграл именно североатлантический альянс

– рассказал он в интервью «Известиям»

Как уточнил Грушко, изначально Балтийское море рассматривалось как отличная возможность для развития там логистики, транспорта, введения безвизового режима с тем, чтобы упростить передвижение людей, а также уделялось особое внимание вопросам охраны окружающей среды.

Однако после того как страны Балтии стали членами НАТО в 2004 году, ситуация в корне изменилась: данный регион превратили в зону повышенной боевой активности. Патрулирование воздушного пространства стало одной из наиважнейших задач для стран военно-политического блока, в связи с чем, их истребители занимались перехватом наших воздушных судов – как военных, так и гражданских. Проводилось всё это над акваторией Балтийского моря. Разумеется, мы не могли оставаться равнодушными ко всему происходящему

– подчеркнул заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

В то же время он напомнил и о том, как в своё время этим были обеспокоенны и сами страны Организации североатлантического договора.

На вопрос о том, существует ли угроза размещения ядерного оружия на территории Финляндии, после вступления этой страны в блок, Грушко считает, что пока слишком рано делать какие-либо поспешные выводы, отметив, однако, что руководство страны будет и в дальнейшем отслеживать ситуацию в этом направлении внимательнейшим образом.
Использованы фотографии:
https://www.mid.ru/
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:59
    +1
    Болтон уже поговаривает о включении в НАТО Японии, Австралии, Южной Кореи...ниче так аппетит подрос у американской элиты.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 10:08
      0
      А вы думали реестр военнообязанных просто так ввели в нашей стране...?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:03
    0
    Выразил озабоченность.Заявил о возрастарии рисков.Дальше что?
  3. ada
    ada Сегодня, 10:05
    +2
    ... В то же время он напомнил и о том, как в своё время этим были обеспокоенны и сами страны Организации североатлантического договора. ...
    Интересно. Это такой юмор тонкий МИДовский или последствия сдвига мозга по фазе в 90-х?
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:07
    0
    На самом деле координально ничего не изменилось. Страны Балтийского региона всегда тесно сотрудничали с НАТО во всех сферах. Плохо не это, а то, что теперь агрессивная политика НАТО заставит их отказаться от суверенной внешней политики.
  5. Prapor
    Prapor Сегодня, 10:08
    0
    да, это прям новость, и вообще - выражение озабоченности наше все! Что теперь делать-то? Как жить после этого? Тоже что-ли выразить озабоченность - как прожить на зарплату в России...
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:14
    0
    На вопрос о том, существует ли угроза размещения ядерного оружия на территории Финляндии, после вступления этой страны в блок, Грушко считает, что пока слишком рано делать какие-либо поспешные выводы, отметив, однако, что руководство страны будет и в дальнейшем отслеживать ситуацию в этом направлении внимательнейшим образом.

    У меня складывается впечатление, что российская власть считает народ какими-то безграмотными недоумками.
    То Матвиенко, не имеющая никакого отношения к службе в армии, начинает расширяться по поводу электронных повесток. То зам. министра решил рассказать нам, когда следует считать рано, а когда поздно, руководствуясь работой МИД с 1991 года в отношении Украины (видимо)...
    Отслеживать ситуацию - что это? Публично объявлять в СМИ то, что всем известно?
    Нам было бы интересно узнать, какие конкретные ответные меры может (способно) принять российское руководство и услышать в их исполнении причины тех или иных ответных шагов и их предположительный эффект (по принципу доклада ВВП о необходимости принятия пенсионной реформы)...
    А все эти надувания щёк и фиги в карманах изрядно надоели...