Замглавы МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с возросшими рисками военного столкновения между Россией и НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил обеспокоенность в связи с возросшими рисками военного столкновения между Россией и НАТО. По словам дипломата, связано это с дальнейшим расширением альянса на восток, в чём Москва видит риски для своей безопасности.
К большому сожалению, приходится констатировать, что риски есть, и они действительно возрастают. Достаточно взглянуть даже на то, как развивалась ситуация за последние годы в сфере безопасности в Балтийском регионе, страны которого, оставаясь на протяжении долгого времени спокойными как в военном, так и в политическом плане, стали враждебными по отношению к нашей стране. В этом свою ключевую роль сыграл именно североатлантический альянс
– рассказал он в интервью «Известиям»
Как уточнил Грушко, изначально Балтийское море рассматривалось как отличная возможность для развития там логистики, транспорта, введения безвизового режима с тем, чтобы упростить передвижение людей, а также уделялось особое внимание вопросам охраны окружающей среды.
Однако после того как страны Балтии стали членами НАТО в 2004 году, ситуация в корне изменилась: данный регион превратили в зону повышенной боевой активности. Патрулирование воздушного пространства стало одной из наиважнейших задач для стран военно-политического блока, в связи с чем, их истребители занимались перехватом наших воздушных судов – как военных, так и гражданских. Проводилось всё это над акваторией Балтийского моря. Разумеется, мы не могли оставаться равнодушными ко всему происходящему
– подчеркнул заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.
В то же время он напомнил и о том, как в своё время этим были обеспокоенны и сами страны Организации североатлантического договора.
На вопрос о том, существует ли угроза размещения ядерного оружия на территории Финляндии, после вступления этой страны в блок, Грушко считает, что пока слишком рано делать какие-либо поспешные выводы, отметив, однако, что руководство страны будет и в дальнейшем отслеживать ситуацию в этом направлении внимательнейшим образом.