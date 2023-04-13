Замглавы МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с возросшими рисками военного столкновения между Россией и НАТО

К большому сожалению, приходится констатировать, что риски есть, и они действительно возрастают. Достаточно взглянуть даже на то, как развивалась ситуация за последние годы в сфере безопасности в Балтийском регионе, страны которого, оставаясь на протяжении долгого времени спокойными как в военном, так и в политическом плане, стали враждебными по отношению к нашей стране. В этом свою ключевую роль сыграл именно североатлантический альянс

Однако после того как страны Балтии стали членами НАТО в 2004 году, ситуация в корне изменилась: данный регион превратили в зону повышенной боевой активности. Патрулирование воздушного пространства стало одной из наиважнейших задач для стран военно-политического блока, в связи с чем, их истребители занимались перехватом наших воздушных судов – как военных, так и гражданских. Проводилось всё это над акваторией Балтийского моря. Разумеется, мы не могли оставаться равнодушными ко всему происходящему