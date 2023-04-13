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«Теперь можно создать один танковый батальон»: в западной прессе подсчитали число переданных ВСУ Leopard 2A4

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«Теперь можно создать один танковый батальон»: в западной прессе подсчитали число переданных ВСУ Leopard 2A4

Согласно заявлению, опубликованному Минобороны Норвегии 12 апреля, 8 ОБТ Leopard 2, переданных киевскому режиму в рамках военной помощи со стороны Осло, уже прибыли в незалежную. Данные машины относятся к модификации 2A4.


Также указывается на начало обучения украинских танковых экипажей, набранных из личного состава, уже имеющего боевой опыт.

Некоторые присоединились к украинской армии ещё в 2014 году. Один человек рассказывает, что сразу после вторжения в 2014 году [в Крым] ему выделили танк и дали задание выехать на взлетно-посадочную полосу и вызвать огонь [на себя], чтобы они могли эвакуировать раненых. Он один из тех, кто в Польше проходит переподготовку

- приводят пример норвежские власти, транслируя очередную «сказку» из нового украинского «фольклора»: известно, что взятие ВС РФ под контроль Крыма проходило бескровно.

Согласно подсчетам редакции Army Recognition, ВСУ уже получили 18 танков Leopard 2A4 из ФРГ, 8 из Канады, 14 из Польши и указанные в материале 8 из Норвегии [то есть всего 48 машин]:

Украинская армия теперь может создать один танковый батальон.

Как отмечается в издании, как правило, танковый батальон состоит примерно из 40-60 танков, разделенных на три или четыре танковые роты, в каждой из которых от 10 до 15 танков.
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17 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:58
    -1
    60 танков особой роли не сыграют.. более того на открытых местах танки в больших количествах очень уязвимы, особенно если по ним работают вертолеты. которые на малых высотах очень эффективно подкрадутся к танкам.
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 10:00
      0
      танки под защитой зсу пойдёт, скорее всего. Вертолетам непросто будет
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 10:03
        +1
        с использованием управляемого вооружения, и при условии того что танки будут на самом острие . без защиты от ПВО. танк на открытом пространстве уязвим. 2A4 не сильно уж по броне превосходит наш ОБТ
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:16
          +1
          Цитата: incoggnoto
          с использованием управляемого вооружения, и при условии того что танки будут на самом острие . без защиты от ПВО. танк на открытом пространстве уязвим. 2A4 не сильно уж по броне превосходит наш ОБТ


          Практика показываем что самой ПВО тоже защита нужна от тех же ББП Ланцет-3. Было бы неплохо создать противотанковую модификацию ББП Ланцет-3. Уничтожение украинского ЗРК «Бук» российским «Ланцетом» сняли на видео. Видео по ссылке ниже.
          В зоне проведения специальной военной операции зафиксировано еще одно успешное применение армией РФ дрона-камикадзе «Ланцет». На этот раз отечественный беспилотник уничтожил пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

          https://topcor.ru/34001-unichtozhenie-ukrainskogo-zrk-buk-rossijskim-lancetom-snjali-na-video.html

          Вот так бы и Леопарды сжечь при помощью ББП Ланцет-3.
      2. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 10:43
        -1
        с 20 км разнесут в пыль вертолётами эти танки и не вспотеют ни разу!
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 10:57
          +1
          А сверху ещё шапками закидают, да.
          .............................................................
    2. Дровосек_2
      Дровосек_2 Сегодня, 10:02
      +2
      Рассуждать сидя на диване и говорить - это конечно экспертно! Даже 1 лео 2 представляет угрозу. Там наши военные, и если пусть даже 40 танков выезжают против них - это уже большая угроза.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 10:04
        -3
        а вы щас разве не рассуждаете сидя на диване? и где я писал что это не угроза? я писал что это не сильно повлияет на общую ситуацию
        1. Дровосек_2
          Дровосек_2 Сегодня, 10:12
          +1
          Ваши слова "60 танков погоды не сделают"!!! Вы вообще представляете в живую лео 2 а4 допустим в боевых условиях? А если их несколько и на узком участке? Опасность есть всегда и недооценивать как вы не стоит! Посмотрел бы я на вас там, когда вы будете "охотиться на лео 2" с вашими рассуждениями
          1. incoggnoto
            incoggnoto Сегодня, 10:33
            0
            вы опять не туда, я не пишу о том что это пустая опасность, я пишу о том что не нужно делать из западной техники непобедимую
      2. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 10:52
        0
        Цитата: Дровосек_2
        Там наши военные, и если пусть даже 40 танков выезжают против них - это уже большая угроза.

        40? выезжают?!? каким образом??? belay я действительно заинтригован! hi
        совсем недавно украинцы выкладывали видео того что сделали с бронегруппой из 4 (в 10 раз меньше!) танков и 4-6 БМП. если не помните, то их раскатали артиллерией еще в момент развертывания для атаки. ничего сделать не смогли. над линией фронта постоянно висят БПЛА и артиллерия не пальцем в носу ковыряет! soldier
        и так, конкретизирую вопрос: как вы предполагаете довезти группу из 40(!!!) танков хотя бы до рубежа развертывания для атаки, в 6-7км от позиций, если все происходящее на глубину 50 км контролируется в режиме реального времени как нашими так и НАТО и на глубину 20-15 км простреливается артиллерией?
  2. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:07
    -1
    «Теперь можно создать один танковый батальон»: в западной прессе подсчитали число переданных ВСУ Leopard 2A4
    Просто "дрова" на раз, два, подкинуть в костёр.
  4. Prapor
    Prapor Сегодня, 10:14
    -2
    ну все! какая силища то несметная.... Их много, а нас Рать. Нам, что уже можно бояться начинать или как? В Курской битве 80 лет назад участвовало по примерным подсчетам до 2 тысяч танков, и как-то ничего, справились...и без ПВО и беспилотников и управляемых высокоточных боеприпасов же...
  5. Жнец
    Жнец Сегодня, 10:18
    0
    меня всегда умиляют слова диванных экспертов "западные танки мало помогут, будут гореть, мы их пощёлкаем".
    таким товарищам предлагаю сходить постоять рядом с работающим бульдозером на улице, просто постоять и представить, как этот бульдозер остановить. ПТРК, гранатомёты, дроны- это конечно здорово.
    Но ОБТ в бою- страшная штука, если их уже десятки, дело серьёзное
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:54
      0
      Уничтожение техники по классике идет в местах сосредоточения по данным разведки, при выдвижении на ЛБС по данным разведки, во время развертывания в боевой порядок, непосредственно в ходе боевого столкновения. На каждый этап свои средства поражения...... А с бульдозерами воевать настоятельно не советую, так же как и с катками......
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    0
    ВСУ уже получили 18 танков Leopard 2A4 из ФРГ, 8 из Канады, 14 из Польши и указанные в материале 8 из Норвегии [то есть всего 48 машин]:
    То есть начало положено. Ну и конечно умилила простота, доверчивость и полное незнание происходящего в 2014 г в Крыму норвежцев
    Один человек рассказывает, что сразу после вторжения в 2014 году [в Крым] ему выделили танк...
    Ну, что же, значит каждому "человеку" по танку индивидуально и вот она "победа" только сесть в этот индивидуальный танк.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:18
    0
    Цитата: SanichSan
    все происходящее на глубину 50 км контролируется в режиме реального времени как нашими так и НАТО

    Немного рассуждений:
    Танки вряд ли будут действовать единицами, не для этого ВСУ их так долго ждали, а начинать атаку разрозненными танками, расставленными на расстоянии 3-5км друг от друга, чтобы соединить их в точке атаки - тоже как-то не выглядит правдоподобно. То есть они УЖЕ где-то сосредоточены
    Далее, начало атаки тоже вряд ли будет производиться из-за рубежа в 100-150 км, то есть сосредоточены они намного ближе
    Какой вывод из всего этого?
    А вывод простой:
    "все происходящее на глубину 50 км контролируется в режиме реального времени как нашими" (с)
    Ваше утверждение, скорее всего, не совпадает с реалиями. Если бы нашли их - уже разбили бы, или планирующими боеприпасами, или теми же ланцетами. Да и других средств хватает. И это было бы во всех СМИ. Гораздо менее существенные успехи - рассказывают, не прячут. Про танки - рассказали бы.
    Так что, скорее всего, с контролем, да ещё и в режиме реального времени, да ещё и на глубину 50км, есть определенные проблемы. По крайней мере, у нас.