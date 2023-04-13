«Теперь можно создать один танковый батальон»: в западной прессе подсчитали число переданных ВСУ Leopard 2A4

Некоторые присоединились к украинской армии ещё в 2014 году. Один человек рассказывает, что сразу после вторжения в 2014 году [в Крым] ему выделили танк и дали задание выехать на взлетно-посадочную полосу и вызвать огонь [на себя], чтобы они могли эвакуировать раненых. Он один из тех, кто в Польше проходит переподготовку

Украинская армия теперь может создать один танковый батальон.