Согласно заявлению, опубликованному Минобороны Норвегии 12 апреля, 8 ОБТ Leopard 2, переданных киевскому режиму в рамках военной помощи со стороны Осло, уже прибыли в незалежную. Данные машины относятся к модификации 2A4.
Также указывается на начало обучения украинских танковых экипажей, набранных из личного состава, уже имеющего боевой опыт.
Некоторые присоединились к украинской армии ещё в 2014 году. Один человек рассказывает, что сразу после вторжения в 2014 году [в Крым] ему выделили танк и дали задание выехать на взлетно-посадочную полосу и вызвать огонь [на себя], чтобы они могли эвакуировать раненых. Он один из тех, кто в Польше проходит переподготовку
- приводят пример норвежские власти, транслируя очередную «сказку» из нового украинского «фольклора»: известно, что взятие ВС РФ под контроль Крыма проходило бескровно.
Согласно подсчетам редакции Army Recognition, ВСУ уже получили 18 танков Leopard 2A4 из ФРГ, 8 из Канады, 14 из Польши и указанные в материале 8 из Норвегии [то есть всего 48 машин]:
Украинская армия теперь может создать один танковый батальон.
Как отмечается в издании, как правило, танковый батальон состоит примерно из 40-60 танков, разделенных на три или четыре танковые роты, в каждой из которых от 10 до 15 танков.