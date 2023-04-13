Bloomberg: Нефтяной пакт между США и Саудовской Аравией разваливается - Эр-Рияд согласовывает нефтяные цены с Москвой, а не с Вашингтоном

Всего три года назад, когда появились сильные трения среди нефтяных гигантов ОПЕК+, США оказались в роли миротворца, но теперь всё меняется, пишет американское агентство Bloomberg.Политика Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в целом всё больше расходится с интересами Соединённых Штатов, считают обозреватели издания. Они отмечают, что нефтяной альянс Саудовской Аравии и России потенциально может создать большие проблемы для экономики США — и даже для кампании по переизбранию президента Джо Байдена. При этом нефтяной пакт Вашингтона и Эр-Рияда разваливается.Издание напоминает, что страны ОПЕК+ уже второй раз принимают решение о сокращении добычи нефти с тех пор, как прошлым летом Байден прилетал в Саудовскую Аравию, чтобы убедить власти страны увеличить добычу.О сокращении добычи было заявлено 2 апреля, в результате чего цены на нефть поднялись примерно на 5 долларов за баррель. По мнению экспертов американского издания, это уже означает, что риски рецессии в США становятся выше, потому что у потребителей, которые тратят больше на энергию, останется меньше денег на другие покупки, а инфляция будет расти.Не забывает Bloomberg и про Россию, которая, по мнению авторов издания, получает от роста цен на нефть большие доходы для финансирования своей операции на Украине.В мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия вырывается из орбиты Вашингтона. Саудовцы устанавливают уровни добычи нефти по согласованию с Россией. Когда они хотели ослабить напряженность в отношениях с региональным соперником Ираном, они обратились к Китаю за посредничеством в сделке, при этом США остались в стороне. Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия, заключают авторы американского издания.