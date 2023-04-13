Bloomberg: Нефтяной пакт между США и Саудовской Аравией разваливается - Эр-Рияд согласовывает нефтяные цены с Москвой, а не с Вашингтоном

Всего три года назад, когда появились сильные трения среди нефтяных гигантов ОПЕК+, США оказались в роли миротворца, но теперь всё меняется, пишет американское агентство Bloomberg.
Политика Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в целом всё больше расходится с интересами Соединённых Штатов, считают обозреватели издания. Они отмечают, что нефтяной альянс Саудовской Аравии и России потенциально может создать большие проблемы для экономики США — и даже для кампании по переизбранию президента Джо Байдена. При этом нефтяной пакт Вашингтона и Эр-Рияда разваливается.
Издание напоминает, что страны ОПЕК+ уже второй раз принимают решение о сокращении добычи нефти с тех пор, как прошлым летом Байден прилетал в Саудовскую Аравию, чтобы убедить власти страны увеличить добычу.
О сокращении добычи было заявлено 2 апреля, в результате чего цены на нефть поднялись примерно на 5 долларов за баррель. По мнению экспертов американского издания, это уже означает, что риски рецессии в США становятся выше, потому что у потребителей, которые тратят больше на энергию, останется меньше денег на другие покупки, а инфляция будет расти.
Не забывает Bloomberg и про Россию, которая, по мнению авторов издания, получает от роста цен на нефть большие доходы для финансирования своей операции на Украине.
В мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия вырывается из орбиты Вашингтона. Саудовцы устанавливают уровни добычи нефти по согласованию с Россией. Когда они хотели ослабить напряженность в отношениях с региональным соперником Ираном, они обратились к Китаю за посредничеством в сделке, при этом США остались в стороне. Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия, заключают авторы американского издания.