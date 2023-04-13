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Bloomberg: Нефтяной пакт между США и Саудовской Аравией разваливается - Эр-Рияд согласовывает нефтяные цены с Москвой, а не с Вашингтоном

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Bloomberg: Нефтяной пакт между США и Саудовской Аравией разваливается - Эр-Рияд согласовывает нефтяные цены с Москвой, а не с Вашингтоном

Всего три года назад, когда появились сильные трения среди нефтяных гигантов ОПЕК+, США оказались в роли миротворца, но теперь всё меняется, пишет американское агентство Bloomberg.


Политика Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в целом всё больше расходится с интересами Соединённых Штатов, считают обозреватели издания. Они отмечают, что нефтяной альянс Саудовской Аравии и России потенциально может создать большие проблемы для экономики США — и даже для кампании по переизбранию президента Джо Байдена. При этом нефтяной пакт Вашингтона и Эр-Рияда разваливается.

Издание напоминает, что страны ОПЕК+ уже второй раз принимают решение о сокращении добычи нефти с тех пор, как прошлым летом Байден прилетал в Саудовскую Аравию, чтобы убедить власти страны увеличить добычу.

О сокращении добычи было заявлено 2 апреля, в результате чего цены на нефть поднялись примерно на 5 долларов за баррель. По мнению экспертов американского издания, это уже означает, что риски рецессии в США становятся выше, потому что у потребителей, которые тратят больше на энергию, останется меньше денег на другие покупки, а инфляция будет расти.

Не забывает Bloomberg и про Россию, которая, по мнению авторов издания, получает от роста цен на нефть большие доходы для финансирования своей операции на Украине.

В мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия вырывается из орбиты Вашингтона. Саудовцы устанавливают уровни добычи нефти по согласованию с Россией. Когда они хотели ослабить напряженность в отношениях с региональным соперником Ираном, они обратились к Китаю за посредничеством в сделке, при этом США остались в стороне. Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия, заключают авторы американского издания.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:55
    +4
    Вашингтон вел себя по хамски ,хотя это обычное поведение их.Вот и результат
    1. Andron78
      Andron78 Сегодня, 12:06
      +1
      Хамство америкосов, как и разворот саудитов это результат продуманной и сбалансированной внешней политики России, подхваченной ее ближайшими партнерами.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:38
        -1
        Возможно в отношении судитов внешняя политика и правильная.Хотя,я скорее думаю,что мы воспользовались ситуацией.По большинству других направлерий,в частности с соседями ,считаю политику провальной
        1. Andron78
          Andron78 Сегодня, 13:03
          +1
          Например с кем? Давайте конструктивно обсудим
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 13:37
            -1
            С кем?С Евросоюзом,с Украирой,Казахстаном,Арменией..Когда надо было сажать свои элиты туда,мы пристраивали зурабовых,починков и Со.""Россотрудничество"показало себя совершенно пустышкой.Это так,вкратце.
            1. Andron78
              Andron78 Сегодня, 13:58
              0
              Оно конечно так, трудно не согласиться, но.... Евросоюзу нам при любом раскладе политику не поменять, они американские марионетки в чистом виде. Украина... тут проблема не в Зурабове и даже не в Черномырдине, мы пытались с ними работать честно, конструктивно, предоставляли преференции, но совсем забыли о национальных особенностях их элит, которорые хорошо описывал тот же Шевченко. Казахстан, Армения... эти хитрецы бабло у нас зарабатывали, а от Сороса подачки получали, им так было комфортно, а от комфорта просто так не отлучить. Думается провал на постсоветской арене был больше обусловлен мягкостью нашей политики по отношению к соседям. Это как в жизни, любое уважение обусловлено либо достижениями, либо силой, а лучше и тем и другим. А мы все надеялись на то, что кто-то нашу славную совместную историю помнить будет.
              1. dmi.pris1
                dmi.pris1 Сегодня, 14:06
                0
                Я соглашусь с Вами.Эта мягкость по большому счету обусловлена неумением просчитывать ситуацию в мире.Пытаться найти выгтду там,где могут снять три шкуры.А мы живем в мире,где мягкость принимают как слабость и царит культ силы.Впрочем,мы это видим в течение последнего года,подходы не изменились,к сожалению
                1. Andron78
                  Andron78 Сегодня, 14:20
                  -1
                  Да, ВВП увлекся "мягкой силой", забыл, что сделать больно можно не ломая пальцев, а для того, чтоб вести за собой можно не морковку или стимул использовать, а кольцо в носу и веревку.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вашингтон вел себя по хамски ,хотя это обычное поведение их.

      Пора уже хамам англосаксам и по рогам надавать.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 12:19
      +2
      Респект всей команде ВВП, они их этих вашингтонских нелюдей перепросчитали, передумали, и идут на несколько шагов впереди по ситуации. Виват парням и девчатам.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:05
    +1
    Эр-Рияд согласовывает нефтяные цены с Москвой, а не с Вашингтоном
    Сша обещали залить Европу нефтью и СПГ лишь бы только та отказалась покупать энергоносители у России. Сегодня цена на нефть растет, в Америки стратегические запасы на низком уровне. Как бы не пришлось от привычных ранее отдачи распоряжений Эр-Рияду по нефти перейти к просьбам о помощи "бедным американцам".
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:16
    +3
    Никогда бы не подумал что у нас будут такие партнеры ,как Саудовская Аравия
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:17
    0
    Как можно разговаривать с самоходным Джо,если он утверждал что Президент России устанавливает цены на бензин в США!Я понимаю у старика деменция ,но помощники на что.Саудиты тоже решили ценами на бензин поруководить в США еслиПутину можно !А им что нельзя,для доброго дела ,мы не жадные.
  5. БГфен
    БГфен Сегодня, 12:31
    0
    Полза для России только если денги идут для благоденствие руского народа. Если за олигархиат, если для войне, толк никакой
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:42
    -1
    Bloomberg: Нефтяной пакт между США и Саудовской Аравией разваливается - Эр-Рияд согласовывает нефтяные цены с Москвой, а не с Вашингтоном
    . Бесконечное перетягивание одеяла на себя не способствует... в общем, на что упорно нарывались, то и получат в результате.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:44
    -1
    Белый дом в первую очередь вёл себя по хамски с своими нефтяников,душа их кредитами.Была принята генеральная линия партии " Зелёный переход" за счёт внешних энергоносителей.Долларов напечатаем ,проблем нет .А тут ОПЕК + упс устроил.
  8. Master2030
    Master2030 Сегодня, 12:55
    +2
    Bloomberg: Нефтяной пакт между США и Саудовской Аравией разваливается - Эр-Рияд согласовывает нефтяные цены с Москвой, а не с Вашингтоном
    Так называемый нефтяной пакт, заключается не в цене нефти а в валюте, за которую нефть продаётся. А это, как ни странно, баксы. И все влажные фантазии типа:"...ужо за юани будем барыжить" не что иное как выдавание желаемого за действительное.
    Ceterum censeo Washington delendam esse
  9. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 13:11
    0
    Изначально ложный тезис в статье - "Политика Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в целом всё больше расходится с интересами Соединённых Штатов, считают обозреватели издания. Они отмечают, что нефтяной альянс Саудовской Аравии и России потенциально может создать большие проблемы для экономики США"
    1. США добывает нефти больше всех в мире и еще экспортирует много, уж на свою экономику- точно хватит
    2. С чего это повышение цены - не в интересах США, при том, что они с этого больше саудов или РФ зарабатывают? а если они возмущаются "для вида", а сами "ручки потирают"?
    3. При учете, много раз сказанного на сайте, что у них и производства нет толком- как экономика пострадает, если даже откинуть первые два пункта?
  10. nemec55
    nemec55 Сегодня, 13:26
    0
    Это как еженедельные фин. новости за последние 10 лет по телевизору по укреплению рубля. Он так укрепляется что уже до 90 рублей осталось пару месяцев