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Бывший агент ФБР допустил, что утечка документов Пентагона могла быть организована для дезинформации России

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Бывший агент ФБР допустил, что утечка документов Пентагона могла быть организована для дезинформации России

Бывший агент Федерального бюро расследований США Колин Роули допустил, что американские власти могли организовать недавние утечки секретных документов Пентагона.согласовать часть или недавно произошедшие утечки секретных документов.


Как сообщает РИА Новости, по мнению Роули, утечка документов могла быть организована одним человеком, и с той же долей вероятности это могло произойти при одобрении на высшего руководства США, вплоть до президента страны. По мнению бывшего агента ФБР, секретные документы могли содержать какую-либо дезинформацию для того, чтобы направить Россию по ложному следу.

По мнению бывшего посла Великобритании в странах Ближнего Востока Питера Форда, мотивом для утечки также могло быть стремление продемонстрировать, что не следует многого ожидать от Украины, поскольку публичные представления о потенциале украинской армии далеки от реального положения дел. Запасы вооружений армии США значительно истощились из-за поставок Киеву в заведомо проигрышном вооруженном конфликте.

Пентагон проводит расследование утечки в соцсети секретных документов, в которых дается оценка состояния украинской армии, а также планы военного командования США и НАТО по повышению боеспособности ВСУ. Утверждается, что в сеть могли просочиться более ста секретных документов.

Американские власти отказываются подтверждать подлинность информации, содержащейся в обнародованных документах, а также не готовы озвучивать теории о том, каким образом была допущена утечка.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Tony Webster
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13 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 10:14
    +5
    По мнению бывшего агента ФБР, секретные документы могли содержать какую-либо дезинформацию для того, чтобы направить Россию по ложному следу.

    Так-то мы без него бы не догадались. wassat
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:33
      +1
      В современной мире массовой информации и свободно распространяемых слухов (а также лжи, вымыслов, предположений, сказок, баек и просто фантазий выживших из ума дегенератов) очередная "утечка" документов Пентагона в информационную систему Интернет уже давно не играет никакой роли для стран, способных обеспечить себя всем необходимым и защитить свои границы и территорию любыми доступными средствами.

      Так что, правда это или ложь, всё это пустое, главное не впадать в уныние и не скатываться до безудержного шапкозакидательства. Надо заниматься своей страной, своей экономикой, своим сельским хозяйством и ВПК, а не уповать на то, что тебе обещают - не расширять НАТО, обеспечить всем необходимым из-за бугра, если вы удавите свою экономику на корню и будете продавать за бугор только свои ресурсы.
      1. Подкидыш
        Подкидыш Сегодня, 10:35
        0
        Ну, утаить в этом мире все довольно непросто. Пример

        Впрочем и фейки лепить современными средствами гораздо легче чем когда либо
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:34
      +1
      Чтоб сделать вброс и чтоб поверили , нужно какую то действительно секретную часть доложить в папочку. Это классика жанра!
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:15
    +3
    Да даже мы тут не сомневались, что документы ложные - всё-таки бумаги с грифом "секретно" на каждой лавочке не лежат. Грубая работа. laughing
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 10:26
      +2
      а вдруг нет а в друг правдивые на 95% ))))))))))))
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:38
        +2
        А вдруг это ихнее, внутреннее, предвыборные дела!
        Высказывают и такое мнение...
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 10:47
          +2
          я очень надеюсь что у РФ своя разведка есть и она работает а не ссылается на чужие сливы !
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:08
            +1
            Всё правильно ... самые надёжные друзья, это армия и флот, всё остальное что к ним прилагается.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:36
    +1
    Бывший агент ФБР допустил, что утечка документов Пентагона могла быть организована для дезинформации России
    . Нам то ПОФИГ! Там союзники полосатиков перевозбудились, да и собственный электорат, от таких фактов, откровений не будет в восторге и это накануне предвыборного замеса!
  4. HAM
    HAM Сегодня, 10:56
    0
    Как то синхронно произошли эти "протечки" с украинскими "переносами наступа на лето"!
    Что то эти "партнёры" пытаются отчаянно скрыть...
    Всё таки в скором времени кохлы попрут в "последний и решительный бой"....да и Залужный странно притих,а то такой говорун был...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    +1
    Колин Роули допустил, что американские власти могли организовать недавние утечки секретных документов Пентагона
    В данном случае даже не надо быть агентом ФБР, чтобы рассматривать эту версию, как одну из главных. Не удивлюсь если американцы после такого шквала вбросов и обсуждений скоро сами запутаются и забудут, что хотели - это они сами сделали вброс или все же враг засел в Пентагоне.
  6. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:06
    0
    А еще это могла быть РФ, дабы ЦРУ и ФБР в панике поменяла людей из собственной безопасности и на их место пришли те кто нужен нам:))
    Я таких теорий еще с десяток могу придумать. Это кстати хорошо иллюстрирует жупел "разоблачителей -борцунов за ПРАВДУ" про СССР в 1941. Но ведь разведка же ТОЧНО доложила. "упырю" Сталину:))
    Вот вам документы "абсолютно секретные и надежные" :) Прям из сейфа Байдена:) Давайте, предскажите ТОЧНУЮ дату, места и силы наступления ВСУ:)