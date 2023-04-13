Бывший агент Федерального бюро расследований США Колин Роули допустил, что американские власти могли организовать недавние утечки секретных документов Пентагона.согласовать часть или недавно произошедшие утечки секретных документов.
Как сообщает РИА Новости, по мнению Роули, утечка документов могла быть организована одним человеком, и с той же долей вероятности это могло произойти при одобрении на высшего руководства США, вплоть до президента страны. По мнению бывшего агента ФБР, секретные документы могли содержать какую-либо дезинформацию для того, чтобы направить Россию по ложному следу.
По мнению бывшего посла Великобритании в странах Ближнего Востока Питера Форда, мотивом для утечки также могло быть стремление продемонстрировать, что не следует многого ожидать от Украины, поскольку публичные представления о потенциале украинской армии далеки от реального положения дел. Запасы вооружений армии США значительно истощились из-за поставок Киеву в заведомо проигрышном вооруженном конфликте.
Пентагон проводит расследование утечки в соцсети секретных документов, в которых дается оценка состояния украинской армии, а также планы военного командования США и НАТО по повышению боеспособности ВСУ. Утверждается, что в сеть могли просочиться более ста секретных документов.
Американские власти отказываются подтверждать подлинность информации, содержащейся в обнародованных документах, а также не готовы озвучивать теории о том, каким образом была допущена утечка.