Президент Франции заявил, что быть союзником США не тождественно положению их вассала

Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно

Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им во время пресс-конференции в Нидерландах, шокировали американскую и европейскую общественность. Например, Макрон заявил, что выступает за статус-кво Тайваня, поддерживает политику единого Китая и не считает необходимой эскалацию ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Но еще более интересно заявление Макрона по поводу французско-американских отношений. Он заявил о необходимости большей самостоятельности европейских стран, в том числе и в выборе внешнеполитического курса.- заявил Макрон, слова которого приводит британская пресса.Интересно, что подобные заявления Макрон стал допускать после поездки в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В интервью изданию Politico французский президент заявил, что европейские страны должны снизить свою зависимость от США и не позволять себе конфронтацию между Китаем и Европейским союзом из-за тайваньского вопроса.Такое заявление Макрона в США восприняли едва ли не как предательство существующих отношений между Вашингтоном и Парижем. Многих американских политиков не устроило то, что Макрон стал говорить от имени Евросоюза в целом, что показывает претензии французского президента на лидерские позиции Парижа в Европе.Конечно, говорить о кризисе в американо-французских отношениях преждевременно. Но подобные заявления весьма показательны и в будущем отношения между Францией и США могут стать более сложными.