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Президент Франции заявил, что быть союзником США не тождественно положению их вассала

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Президент Франции заявил, что быть союзником США не тождественно положению их вассала

Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им во время пресс-конференции в Нидерландах, шокировали американскую и европейскую общественность. Например, Макрон заявил, что выступает за статус-кво Тайваня, поддерживает политику единого Китая и не считает необходимой эскалацию ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.


Но еще более интересно заявление Макрона по поводу французско-американских отношений. Он заявил о необходимости большей самостоятельности европейских стран, в том числе и в выборе внешнеполитического курса.

Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно

- заявил Макрон, слова которого приводит британская пресса.

Интересно, что подобные заявления Макрон стал допускать после поездки в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В интервью изданию Politico французский президент заявил, что европейские страны должны снизить свою зависимость от США и не позволять себе конфронтацию между Китаем и Европейским союзом из-за тайваньского вопроса.

Такое заявление Макрона в США восприняли едва ли не как предательство существующих отношений между Вашингтоном и Парижем. Многих американских политиков не устроило то, что Макрон стал говорить от имени Евросоюза в целом, что показывает претензии французского президента на лидерские позиции Парижа в Европе.

Конечно, говорить о кризисе в американо-французских отношениях преждевременно. Но подобные заявления весьма показательны и в будущем отношения между Францией и США могут стать более сложными.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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36 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 10:13
    +15
    На телеге шутят, что из Китая вернулась китайская копия или клон Макрона, сделали апдэйт, перезагрузили, отформатировали мозги, поставили файервол, антивирус, перезапустили систему. Работает!
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 10:18
      +7
      Если еще себе жену молоденькую найдет.. feel тогда точно работает laughing
      1. кредо
        кредо Сегодня, 10:52
        +2
        На самом деле это было не самое главное в интервью Макрона, а то что он заявил о необходимости поднять европейский ВПК и сформировать в нём единые стандарты для европейских же стран.

        Поскольку для Европы самым лакомым куском является территория России и бесконечные захватнические войны против неё пока не дают тех результатов на которые Западная Европа рассчитывает, Россия и поныне остаётся вожделенной мечтой для Западной Европы и она желает сконцентрироваться именно на России, а не распылять свои силы и средства на далёкий Китай.

        Вассал, сюзерен - всё это ерунда. И США и ЕС, одного поля ягодки, просто Европа решила вовремя отвалить от Китая, что бы не лишится огромного рынка сбыта и получения прибыли, пока США не впрягли европейцев в войну на два фронта. Видимо два бандита ещё не договорились как и за счёт кого будут выживать, если получат хорошего пинка под зад от Китая и России.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 10:19
      +4
      Эх макроша скоро тебя ждет сексуальный скандал или наркотики подбросят, кореша матрасники
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 10:40
        -1
        что мы не имеем права думать самостоятельно
        Думать то вы можете, а вот делать...??? Очень большие сомнения.
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 10:51
          0
          Президент Франции заявил, что быть союзником США не тождественно положению их вассала

          Позвони Байдену laughing может трубку возьмет.
      2. Аристарх Пасечник
        Аристарх Пасечник Сегодня, 11:10
        0
        Ну, это фигня! Зеленский сидит на наркоте и ни чего! Скорее всего "желтые жилеты" начнут по сильнее бузить!
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:14
    0
    Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно


    Начинают прозревать? Ну-ну..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:42
      +1
      Нет,просто он-"хромая утка".Может говорить все,что заблогорассудится.И делать все.Плевать на своих же французов-повышать возраст выхода на пенсию,плевать на отношение между вассалом и сюзереном.Ибо осталось недолго.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:05
        0
        Какая же он утка? Он пудель. Цирковой. И сдаётся мне, что вот после того, как он неожиданно начал храбро тявкать на хозяина, ждёт его прививка от бешенства, которую он может не пережить. Ну чтобы другим, начинающим потявкивать, неповадно было.
  3. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 10:14
    +4
    Цитата: Маз
    На телеге шутят что из китая вернулась китайская копия макрона

    Это не шутка, а утечка! :)
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:14
    +6
    Макрона во время визита в Китай взломали и перепрошили китайские хакеры?? laughing
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:18
      +4
      Не, Макрон новый уханьский вирус в Китае подцепил. Его воздействие! laughing
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 10:30
        +5
        Цитата: Pharmacist
        Не, Макрон новый уханьский вирус в Китае подцепил. laughing

        Макронавирус? belay
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 10:24
      +1
      В статье не совсем точно подана информация касательно высказываний Макрона по вопросу Тайваня:
      Le Monde пишет, что Макрон "вызвал волну непонимания в США и Европе, призвав Европейский союз не быть "подражателем" Вашингтона или Пекина в вопросе о Тайване".
      hi
    3. alexmach
      alexmach Сегодня, 11:13
      0
      Нет, все как и было. Он не первый раз такое заявляет, он это делает регулярно раз в несколько лет, без каких-либо дальнейших последствий.
  5. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 10:17
    +1
    Квартиру в Пекине пообещали товарищу Макрону или съел что то не то, он конечно любитель позаявлять аккуратно раз в год что то такое, но тут что то раздухарился.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:22
      +1
      съел что то не то

      Ох уж эта китайская кухня laughing
    2. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 10:48
      0
      Квартиру в Пекине
      Берите выше, в Ростове!!! Темнейший абонемент товарищу Си подогнал. Жаб у нас много, Дон рядом, прокормим как нибудь laughing
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:18
    +3
    Макрона китайская "денежная " лягушка покусала.Ещё варианты?
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 10:28
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Макрона китайская "денежная " лягушка покусала.Ещё варианты?

      "Денежная" жаба задавила.
      Вариант?
  7. AL_Creator
    AL_Creator Сегодня, 10:20
    +1
    с чего он так решил? и кто вообще разрешал этой шавке тяфкать на хозяев?
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:27
    +1
    Мощно задвинул, да. Только вот это сказал современный политик, который может говорить что угодно, вот вообще. Ну и вишенка на торте, это говорить политик-креатура, которого слепили для масс за пару месяцев перед выборами во Франции.
  9. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:27
    +3
    Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно
    - заявил Макрон

    Вассалом можешь ты не быть, но подпевплой быть обязан!
  10. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 10:31
    0
    хромая утка решила потяфкать на хозяина. как бы из тебя фуагру не сделали
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:40
    +2
    Президент Франции заявил, что быть союзником США не тождественно положению их вассала
    . Болтун, политический выскочка... не быть ему ни Наполеоном, ни Де Голем, ни... да вообще, никем значемым... очередной проходняк.
    1. Мельциар
      Мельциар Сегодня, 10:48
      +1
      Да даже второй Жак Ширак не получился.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:44
    0
    "Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно" - думать то можете, ....... тоже думкой богатеет, а вот принимать решения - нет.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:48
    0
    По китаю правильно думаете. Разосритесь еще и с китаем и вас Руанда по ввп обскачет разом. Но вот по поводу нас у них таких мыслей чтото не возникает.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    Быть союзником не означает быть вассалом...
    Ай да Макрон. Это какой уж раз переобувается в воздухе, неужели действительно чувствует изменение направления "ветра" или кто подсказал?
  15. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 10:58
    0
    на самом деле все очень просто, все это постанова, задача запада не допустить активную помощь со стороны Китая нам . точно по такой же методичке работали и против нас.. нам тоже рассказывали что мы не готовы отказаться от вашего рынка и прочие сказки. а по факту по команде из штаов макрон и вся шушер сделает свое дело.. все что он говорит это реальные макороны на уши.. в расчете на то что Китай поведется..
  16. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 11:00
    0
    Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно


    Дальше только ШОС и БРИКС
  17. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:05
    0
    Вся беда в том,что съездив потом в очередной раз в США Макрон станет опять плюшевым и пушистым американским зайчиком...Да и болтун он известный. Что вообще значат его слова?!
  18. ada
    ada Сегодня, 11:14
    0
    ... Конечно, говорить о кризисе в американо-французских отношениях преждевременно. ...

    И не надо. По Станиславскому. Ничего не поменялось, все играют свою роль - говорят что надо по сценарию, делают своё дело, постепенно пускают враздрай нужную часть Европы, а Францию подкормят - Западно-Европейский буфер как-никак. Остальные - "Дранг на ..., ну, туда в общем, сухопутный коридор в Азию и Африку сам себя не построит no
  19. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:15
    0
    Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно
    Пока Вашингтон командует союзником, до тех пор он вассал, а не союзник. "Запомни - Моня !!!"
  20. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 11:17
    0
    Лошадь пошла поперек бородзы, да уж, Макрон рискует и похоже большие проблемы у него впереди. Сейчас найдется какая нибудь горничная, и заявит на него об износиловании.