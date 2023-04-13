Бойцы ЧВК «Вагнер» передали ранее освобождённые близ Артемовска сёла в зону ответственности ВС РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают освобождение Артемовска (Бахмута), одновременно расширяя зону контроля в окрестностях. Важно отметить, что наконец-то решена задача оперативно-тактического взаимодействия «музыкантов» и командования «Южной» войсковой группировки ВС РФ, действующей на Донецком направлении.
Минобороны сообщает, что подразделения ВДВ взяли на себя прикрытие флангов для поддержки наступления штурмовиков «Вагнера» в городской черте. Это уже дает результат: «музыканты» нарастили давление и ускорили процесс выбивания бахмутского гарнизона из города.
Уже и украинская сторона подтверждает, что под контроль «Вагнера» в Артемовске перешел железнодорожный вокзал , элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард». В целом, как ранее сообщил Пригожин, город освобожден на восемьдесят процентов. Некие украинские военные аналитики просят не слушать киевских пропагандистов, уверяющих, что в Бахмуте ВСУ «переламывают ситуацию в свою пользу».
Помимо этого, российские регулярные части берут под контроль уже освобожденные населенные пункты, тем самым высвобождая штурмовые группы ЧВК для активных боев. Евгений Пригожин сообщил, что ряд населенных пунктов севернее Артемовска и Соледара — Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка, Яковлевка, которые ранее были освобождены бойцами «Вагнера», — переданы в зону ответственности ВС РФ.
На этом фоне обратило на себя внимание появление фейковых каналов якобы украинских военнослужащих, на которых (каналах) после месяцев молчания стали появляться нелепые сводки о якобы «продолжающихся боях за Соледар». Видимо, расчёт на тех украинских «патриотов», которые любой бред готовы принять за чистую монету.
К западу от Донецка жаркие бои в районе Авдеевки, где после массированной артподготовки наши штурмуют укрепления ВСУ со стороны Опытного и Крутой Балки. С севера продолжаются атаки украинских позиций в районе Красногоровки с целью выхода к железнодорожной станции вблизи поселка Степовое. Ударами артиллерии ВС РФ был уничтожен укрепрайон ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе.
На Луганском направление противник не оставляет попыток вернуть контроль над участком трассы Н-26 в районе села Кривошеевка к западу от Сватово, все атаки отбиты. Наши войска ведут штурмовые действия в направлении лесного массива Серебрянское лесничество со стороны пгт Белогоровка, с юго-запада — в районе села Торское и поселка Ямполь. Штурмовые отряды группировки «Центр» взяли еще несколько опорников ВСУ под Кременной.
Генштаб ВСУ сообщает в утренней сводке, что самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. Противник по-прежнему удерживает западную часть города, наши продолжают штурмовать село Первомайское.
На Херсонском участке фронта без особых изменений. Наши нарастили количество артиллерийских, ракетных и авиаударов по позициям и прифронтовым объектам ВСУ на правобережье. В частности, в Бериславе, что напротив Каховки, уничтожен очередной склад с боеприпасами ВСУ. Противник в тылу восстанавливает дороги, скрытно пытается наращивать запасы боеприпасов, используя для перевозки зерновозы.
На Запорожском направлении восточнее Гуляйполя противник пытается разминировать узкие участки фронта, вслепую сбрасывая с дронов боеприпасы. В районе села Работино украинские войска атаковали небольшими группами с целью прощупывания нашей обороны, атаки отбиты.