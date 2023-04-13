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Руководство Италии крайне обеспокоено новым наплывом мигрантов с Ближнего Востока

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Руководство Италии крайне обеспокоено новым наплывом мигрантов с Ближнего Востока

Руководство Италии крайне обеспокоено наплывом мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются пробраться в страну через Средиземное море. В этой связи, итальянский кабмин принял решение ввести особый режим чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 180 дней. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.


По данным итальянского министерства внутренних дел, только в этом году количество беженцев, прибывших в республику, превысило 31 тыс человек, в то время как за тот же период 2022 эта цифра находилась на уровне 8 тыс.

Несмотря на то, что Совет министров предусмотрел на экстренные меры в этом направлении денежные средства в размере 5 млн евро (более 448 млн рублей), которые он выделил из Фонда национальных чрезвычайных ситуаций, всё это явно не решит проблему. Такого мнения придерживается министр по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи. По словам министра, кризис может быть урегулирован только при активном содействии Европейского союза.

Как уже отметила председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, введение ЧП было необходимой мерой, с тем, чтобы заняться строительством новых центров для приёма беженцев. Однако, как следует из данных ряда итальянских СМИ, чрезвычайное положение, напротив, позволит правительству бороться с нелегальной миграцией вплоть до депортации. Все они ссылаются на одно из основных предвыборных обещаний главы итальянского исполнительного органа касательно ограничений иммиграции.

В то же время, стоит отметить, что многие мигранты из стран Северной Африки (Тунис, Ливия), пытаются добраться до городов Лампедуза и Сицилия, расположенных на юге Италии, равно как и до материковой части страны или Мальты через Средиземное море на непригодных для плавания лодках. Именно из-за этого и участились смертельные случаи среди мигрантов: в конце февраля подобный инцидент произошёл у побережья Калабрии, в результате чего погибло не менее 90 человек.

Согласно данным, предоставленным Международной организацией по миграции, именно в первом квартале этого года погибло больше всего беженцев – 441 человек, чего не наблюдалось в Средиземноморье с 2017 года. На этом же маршруте из Африки в Европу количество смертей превысило отметку в 20 тыс. с 2014 года.
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    0
    Англичане вроде нелегалов в Руанду будут депортировать ,а итальянцы куда- на Мальту? bully
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:30
    -2
    Даёшь зелёное Знамя Пророка над вечным городом!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:54
      0
      зелёное Знамя Пророка над вечным городом!
      Вы имеете в виду Третий Рим?
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:31
    +4
    Надо тайком, с подводной лодки дырявить их надувные лодки иголкой, чтобы меньше доплывало, а то они скоро всей Африкой в Италию переберуться)))
  4. fiv
    fiv Сегодня, 12:34
    +6
    А вот куда будут беженцы депортировать итальянцев?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:59
      +3
      Цитата: fiv
      А вот куда будут беженцы депортировать итальянцев?

      Куда, конечно же в Африку.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:34
    +2
    в этом году количество беженцев, прибывших в республику, превысило 31 тыс человек
    А, что же премьер Италии Джорджа Мелони, сторонница идей Муссолини и не может справиться с мигрантами? Это конечно не на трибуне в крике заходиться по поводу России. Здесь думать и работать необходимо.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 12:37
      +5
      https://rucompromat.com/articles/chvk_vagner_gonit_iz_afriki_migrantov_v_italiyu

      В итальянских СМИ раздувает тему о том, что мигрантов из Африки гонит "дивизия Вагнер" wassat
      Хоть это выглядит и смешно, но удивляет то, что и тут Россию приплели.
      1. Semovente7534
        Semovente7534 Сегодня, 12:44
        +2
        Могу подтвердить, недели 2 назад по итальянскому телевидению хотели, чтобы мы поверили, что проблемой мигрантов занимаются вагнеровцы, но телеверсии явно никто не поверил.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:52
        0
        Цитата: barclay
        https://rucompromat.com/articles/chvk_vagner_gonit_iz_afriki_migrantov_v_italiyu

        В итальянских СМИ раздувает тему о том, что мигрантов из Африки гонит "дивизия Вагнер" wassat
        Хоть это выглядит и смешно, но удивляет то, что и тут Россию приплели.

        " Кошка бросила котят-....."(с)
        Они такими темпами дойдут скоро до того, что достаточно будет издать указ о награждение президента США( даже самого злобного русофоба!!) орденом"Дружбы народов"- и его тут же объявят русским шпионом и посодют.Лет на 200....
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 12:57
      +3
      Цитата: rotmistr60
      А, что же премьер Италии Джорджа Мелони, сторонница идей Муссолини и не может справиться с мигрантами? Это конечно не на трибуне в крике заходиться по поводу России. Здесь думать и работать необходимо.

      what Итальянцам не привыкать, их 100 лет назад и более в Эфиопии "ссаными тряпками" гоняли.
      Полезли на Балканы, там "наполучали". Муссолини - не лучший пример.
      Слышал такое изречение (авторство не помню):
      Итальянская армия была создана для того, чтобы австрийской армии было кого побеждать.
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 12:37
    0
    По данным итальянского министерства внутренних дел, только в этом году количество беженцев, прибывших в республику, превысило 31 тыс человек, в то время как за тот же период 2022 эта цифра находилась на уровне 8 тыс.


    А по обратному направлению есть статистика? Ну, раз кто-то плывет туда, то кто-то должен плыть и оттуда. Иначе все в какой-то момент остановится. Место один опустеет. Место два переполнится. Оно же (место 2) не резиновое.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:37
    +1
    В Ливии двоевластие в Триполи протурецкие силы и маршал Хафтар.За беженцами в Италии ушки Эрдогана не торчат?
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 12:37
    +1
    Ну вы там в Италии все умные очень. Зерно из окраины себе забрали. Российское вывозить не даете. А люди в Африке кушать хотят. Потому к вам в гости и едут. Ждите, скоро еще больше будет голодных гостей. А, да, вы еще и цветными революциями замучили весь континент. А революция - это голод и смерть, от которых люди кто может бегут.
  9. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:37
    +1
    Содержание там одного из этих нелегалов стоит более 1000 евро в месяц, но для Евросоюза это не проблема, а для самого Евросоюза повышение зарплат или пенсий итальянцам - проблема.
  10. RUSЛАН
    RUSЛАН Сегодня, 12:38
    +1
    Ливию разбомбили-теперь хлебайте полной ложкой!
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:04
    0
    Руководство Италии крайне обеспокоено новым наплывом мигрантов с Ближнего Востока
    . Похоже говорить, что поздно пить боржоми... Рановато.
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 13:07
    +1
    Руководство Италии крайне обеспокоено новым наплывом мигрантов с Ближнего Востока

    Ну что, макаронники?! Ловите привет от Муаммара! А он ведь вас предупреждал, что разрушите Ливию - черная лавина хлынет в Европу и, прежде всего, в Италию. Ловите, не кашляйте!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:17
      +3
      черная лавина хлынет в Европу и, прежде всего, в Италию
      Ничего что черной лавины в Москве+Питере уже больше чем во всей Италии? И если в Италии они стоят в очереди за пособиями- то в России - за разрешениями на огнестрельное оружие?
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:55
        -1
        Цитата: Болторез
        России - за разрешениями на огнестрельное оружие?

        Несколько неожиданный наскок но ладно- а у вас в Англии граждане Англии за разрешением на охотничье оружие не стоят???!!!
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 14:04
          +1
          граждане Англии за разрешением на охотничье оружие не стоят
          Практически не стоят, т.к его(разрешение) получить сложнее, чем Нобелевскую премию. Кстати, именно по этой причине- у англичан " вчера с лодки smile " обнаружилась подозрительная тяга к оружию, притом что на охоту у него денег нет и не будет.
          Кроме того, пробить паспорт через диаспору в Англии не реально, и несколько лет, затраченные на его получение- практически испытательный срок.