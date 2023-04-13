Руководство Италии крайне обеспокоено новым наплывом мигрантов с Ближнего Востока

Руководство Италии крайне обеспокоено наплывом мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются пробраться в страну через Средиземное море. В этой связи, итальянский кабмин принял решение ввести особый режим чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 180 дней. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.По данным итальянского министерства внутренних дел, только в этом году количество беженцев, прибывших в республику, превысило 31 тыс человек, в то время как за тот же период 2022 эта цифра находилась на уровне 8 тыс.Несмотря на то, что Совет министров предусмотрел на экстренные меры в этом направлении денежные средства в размере 5 млн евро (более 448 млн рублей), которые он выделил из Фонда национальных чрезвычайных ситуаций, всё это явно не решит проблему. Такого мнения придерживается министр по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи. По словам министра, кризис может быть урегулирован только при активном содействии Европейского союза.Как уже отметила председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, введение ЧП было необходимой мерой, с тем, чтобы заняться строительством новых центров для приёма беженцев. Однако, как следует из данных ряда итальянских СМИ, чрезвычайное положение, напротив, позволит правительству бороться с нелегальной миграцией вплоть до депортации. Все они ссылаются на одно из основных предвыборных обещаний главы итальянского исполнительного органа касательно ограничений иммиграции.В то же время, стоит отметить, что многие мигранты из стран Северной Африки (Тунис, Ливия), пытаются добраться до городов Лампедуза и Сицилия, расположенных на юге Италии, равно как и до материковой части страны или Мальты через Средиземное море на непригодных для плавания лодках. Именно из-за этого и участились смертельные случаи среди мигрантов: в конце февраля подобный инцидент произошёл у побережья Калабрии, в результате чего погибло не менее 90 человек.Согласно данным, предоставленным Международной организацией по миграции, именно в первом квартале этого года погибло больше всего беженцев – 441 человек, чего не наблюдалось в Средиземноморье с 2017 года. На этом же маршруте из Африки в Европу количество смертей превысило отметку в 20 тыс. с 2014 года.