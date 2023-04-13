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Поражение БЛА «Валькирия» ВСУ зенитчиками ЗРПК «Тунгуска» ДНР попало в кадр

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Поражение БЛА «Валькирия» ВСУ зенитчиками ЗРПК «Тунгуска» ДНР попало в кадр

Расчетом российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" 110 бригады Первого Донецкого армейского корпуса был сбит украинский беспилотный летательный аппарат "Валькирия".


"Валькирия" является украинским беспилотным летательным аппаратом массой 4 кг и обладающим фиксированных крылом. Он способен работать в радиусе 34 км от точки запуска. Время автономной работы составляет 2 ч, максимальная скорость – почти 110 км/ч, а высота полёта – 2 км.



Беспилотники "Валькирия" являются украинской разработкой, спроектированной в 2015 году на предприятии "Авиационные системы Украины". Подобные аппараты широко используются украинской армией. БЛА оснащен оборудованием, позволяющим проводить дневную и ночную съемку в высоком разрешении, проводить аэроразведку, осуществлять мониторинг, видеонаблюдение, а также корректировку огня артиллерийских систем.



Комплекс АСУ-1 "Валькирия" включает в себя две единицы БПЛА "Валькирия", оборудование, позволяющее осуществлять дневные и ночные полеты, защищенную наземную станцию управления, комплекс антенн и другое специальное оборудование. БПЛА оборудован 4К-камерами, тепловизорами и гиростабилизированными платформами.

Ранее сообщалось, что в районе Красного Лимана Донецкой народной республики российская авиация в ходе воздушного боя уничтожила украинский бомбардировщик Су-24. Кроме того, в небе ДНР были сбиты пять украинских беспилотников.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 11:53
    +9
    "информативное" видео... озвучившего -отвести в сторону, и пристрелить нахрен.специально так делают что ли ? иль школота укуренная ? на всех ресурсах,именно такая дебильная озвучка. найдите наркоманов уже
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:54
    +1
    Тунгуска отличная машина, её бы ещё улучшать можно было, но дурачьё порезали её производство а заменить нечем, панцирь более стационарный.
  3. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:59
    +7
    Народ , подскажите. У нас ролики с фронта монтируют исключительно укуренные металлисты? Вот нафига в КАЖДЫЙ ролик пихать такую озвучку что хочется закрыть ЭТО поскорее и НИКОГДА больше не смотреть/слушать. Просто хочется посмотреть на того кто звук накладывает. Есть подозрение что вот этот мужик:)
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:30
    0
    Видел как ведет огонь Тунгуска по целям , метров с 5 .Впечатляющее зрелище .
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:33
      +1
      Цитата: APASUS
      Видел как ведет огонь Тунгуска по целям , метров с 5 .Впечатляющее зрелище .

      озвучка такая же была ?)))
  5. senima56
    senima56 Сегодня, 13:17
    0
    А чем сбили? Ракетой или пушкой? Если ракетой, то сколько стоит та ракета по сравнению с 4-килограммовым БПЛА?! fool Ещё вчера были нужны снаряды с дистанционным подрывом! А наша разработка "Деривация ПВО", похоже, создана в единичном экземпляре только для парадов и выставок! hi negative
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:42
      0
      сколько стоит та ракета по сравнению с 4-килограммовым БПЛА?!

      Да не думаю что так уж много - ГСН-то на ней нет..
  6. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 13:24
    0
    Да уж,видео на все пять баллов, издевательство или прикол ...