Поражение БЛА «Валькирия» ВСУ зенитчиками ЗРПК «Тунгуска» ДНР попало в кадр

Расчетом российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" 110 бригады Первого Донецкого армейского корпуса был сбит украинский беспилотный летательный аппарат "Валькирия".
"Валькирия" является украинским беспилотным летательным аппаратом массой 4 кг и обладающим фиксированных крылом. Он способен работать в радиусе 34 км от точки запуска. Время автономной работы составляет 2 ч, максимальная скорость – почти 110 км/ч, а высота полёта – 2 км.
Беспилотники "Валькирия" являются украинской разработкой, спроектированной в 2015 году на предприятии "Авиационные системы Украины". Подобные аппараты широко используются украинской армией. БЛА оснащен оборудованием, позволяющим проводить дневную и ночную съемку в высоком разрешении, проводить аэроразведку, осуществлять мониторинг, видеонаблюдение, а также корректировку огня артиллерийских систем.
Комплекс АСУ-1 "Валькирия" включает в себя две единицы БПЛА "Валькирия", оборудование, позволяющее осуществлять дневные и ночные полеты, защищенную наземную станцию управления, комплекс антенн и другое специальное оборудование. БПЛА оборудован 4К-камерами, тепловизорами и гиростабилизированными платформами.
Ранее сообщалось, что в районе Красного Лимана Донецкой народной республики российская авиация в ходе воздушного боя уничтожила украинский бомбардировщик Су-24. Кроме того, в небе ДНР были сбиты пять украинских беспилотников.