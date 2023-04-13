Politico: В Киеве недовольны скромными оценками Вашингтона относительно украинского контрнаступления

Уже много раз в различных СМИ муссировалась информация о грядущем весеннем контрнаступлении ВСУ. Однако недавняя утечка секретных документов Пентагона может повлиять на эти планы. Якобы утечка... Якобы секретных...
Несмотря на всю многомиллиардную военную помощь Украине, в Вашингтоне, оказывается, не особо уверены в успехе украинского наступления. Так, как пишет издание Politico, согласно данным из просочившиеся в сеть секретных документов в США считают, что от контрнаступления Киев получит лишь «скромные территориальные выгоды».
Издание отмечает, что высокопоставленные украинские чиновники были сильно разочарованы такой низкой оценкой союзников из Вашингтона. В Киеве считают, что это говорит о том, что в Соединённых Штатах недооценивают военные возможности украинской армии.
В преддверии критически важного для Украины наступления кто-то сливает вредную и нелепую информацию, пишет Politico, ссылаясь на слова неназванного человека, имеющего связи с высокопоставленными чиновниками в Киеве.
По мнению авторов издания, комментарии относительно оценок украинского наступления показывают, что реальные отношения между американскими властями и руководством Украины далеко не так близки, как заявляют обе стороны.
Правда, всё это может лишний раз свидетельствовать о продолжающейся кампании по дезинформации. Уж слишком часто стали появляться вбросы то о неготовности ВСУ к наступлению, то о том, что США многого от него не ожидают. На самом деле, Вашингтон именно на готовящееся наступление украинской армии, которая продолжает получать бронетехнику и ракетное оружие от стран НАТО, основную ставку на ближайшие месяцы и делает, чтобы перед началом президентской кампании у демократов был козырь.