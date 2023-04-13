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Politico: В Киеве недовольны скромными оценками Вашингтона относительно украинского контрнаступления

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Politico: В Киеве недовольны скромными оценками Вашингтона относительно украинского контрнаступления

Уже много раз в различных СМИ муссировалась информация о грядущем весеннем контрнаступлении ВСУ. Однако недавняя утечка секретных документов Пентагона может повлиять на эти планы. Якобы утечка... Якобы секретных...


Несмотря на всю многомиллиардную военную помощь Украине, в Вашингтоне, оказывается, не особо уверены в успехе украинского наступления. Так, как пишет издание Politico, согласно данным из просочившиеся в сеть секретных документов в США считают, что от контрнаступления Киев получит лишь «скромные территориальные выгоды».

Издание отмечает, что высокопоставленные украинские чиновники были сильно разочарованы такой низкой оценкой союзников из Вашингтона. В Киеве считают, что это говорит о том, что в Соединённых Штатах недооценивают военные возможности украинской армии.

В преддверии критически важного для Украины наступления кто-то сливает вредную и нелепую информацию, пишет Politico, ссылаясь на слова неназванного человека, имеющего связи с высокопоставленными чиновниками в Киеве.

По мнению авторов издания, комментарии относительно оценок украинского наступления показывают, что реальные отношения между американскими властями и руководством Украины далеко не так близки, как заявляют обе стороны.

Правда, всё это может лишний раз свидетельствовать о продолжающейся кампании по дезинформации. Уж слишком часто стали появляться вбросы то о неготовности ВСУ к наступлению, то о том, что США многого от него не ожидают. На самом деле, Вашингтон именно на готовящееся наступление украинской армии, которая продолжает получать бронетехнику и ракетное оружие от стран НАТО, основную ставку на ближайшие месяцы и делает, чтобы перед началом президентской кампании у демократов был козырь.
Использованы фотографии:
Википедия/Spc. Nathanael Mercado
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:13
    +1
    Хвост вертит собакой.Это все что нужно знать о этом "недовольстве"
  2. Маз
    Маз Сегодня, 11:15
    0
    пока на украине погода против наступления , там дождяры льют без остановки, а вес леопарда с динамичекой защитой и навесной броней, как мне помнится, в районе 60 тонн. На наших черноземах он сам по башню закопается.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:15
    0
    Politico: В Киеве недовольны скромными оценками Вашингтона относительно украинского контрнаступления
    Кого волнует, что и как там в куеве считают ... дадут команду, оно и побежит, куда послали.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    0
    В Киеве недовольны скромными оценками Вашингтона относительно украинского контрнаступления
    "Критика не шоколад, чтобы ее любить..." (Л.И. Брежнев "Малая земля"). Ну так слушайте исключительно генерала Бена Ходжеса, который не устает повторять о "победе" Киева. А его фотографию на стенку в каждую избу.