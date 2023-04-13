«Казанского стрелка» Галявиева приговорили к пожизненному заключению

Ильназ Галявиев, известный в российской прессе как «казанский стрелок», сегодня приговорен к пожизненному лишению свободы. Соответствующее решение вынес Верховный суд Татарстана, сообщает ряд средств массовой информации.Подсудимого признали виновным в убийстве 9 человек в гимназии № 175 в Казани. 11 мая 2021 года Галявиев ворвался в здание гимназии №175 и открыл огонь по учителям и учащимся. В результате преступления погибли 2 сотрудницы образовательного учреждения и 7 учащихся. Также большое количество людей было ранено.Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого 22 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба потерпевшим. Родственники погибших не верят в раскаяние убийцы.Галявиеву на момент совершения преступления было 19 лет. Поэтому в отношении преступника как лица совершеннолетнего уже можно было применить такую меру как пожизненное лишение свободы. Что интересно, сам Галявиев просил не отправлять его в тюрьму, так как он якобы компенсирует материально потерю близких родственникам погибших. По крайней мере, об этом сообщает местная пресса. Еще он пообещал написать в колонии книгу, а средства от ее продажи отправить потерпевшим и родственникам погибших.Теперь Галявиеву предстоит всю жизнь провести в специальной колонии для пожизненно осужденных преступников. Это преступление заставило российские общество и власти задуматься об уровне обеспечения безопасности в учебных заведениях.Тем не менее, данный вопрос остается открытым, так как усилить охрану школ и других учебных заведений с целью исключения подобных ситуаций гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и дело не только в финансовой составляющей, но и в подборе персонала, а также в невозможности полностью предусмотреть подобное развитие событий.