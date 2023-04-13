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«Казанского стрелка» Галявиева приговорили к пожизненному заключению

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«Казанского стрелка» Галявиева приговорили к пожизненному заключению

Ильназ Галявиев, известный в российской прессе как «казанский стрелок», сегодня приговорен к пожизненному лишению свободы. Соответствующее решение вынес Верховный суд Татарстана, сообщает ряд средств массовой информации.


Подсудимого признали виновным в убийстве 9 человек в гимназии № 175 в Казани. 11 мая 2021 года Галявиев ворвался в здание гимназии №175 и открыл огонь по учителям и учащимся. В результате преступления погибли 2 сотрудницы образовательного учреждения и 7 учащихся. Также большое количество людей было ранено.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого 22 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба потерпевшим. Родственники погибших не верят в раскаяние убийцы.

Галявиеву на момент совершения преступления было 19 лет. Поэтому в отношении преступника как лица совершеннолетнего уже можно было применить такую меру как пожизненное лишение свободы. Что интересно, сам Галявиев просил не отправлять его в тюрьму, так как он якобы компенсирует материально потерю близких родственникам погибших. По крайней мере, об этом сообщает местная пресса. Еще он пообещал написать в колонии книгу, а средства от ее продажи отправить потерпевшим и родственникам погибших.

Теперь Галявиеву предстоит всю жизнь провести в специальной колонии для пожизненно осужденных преступников. Это преступление заставило российские общество и власти задуматься об уровне обеспечения безопасности в учебных заведениях.

Тем не менее, данный вопрос остается открытым, так как усилить охрану школ и других учебных заведений с целью исключения подобных ситуаций гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и дело не только в финансовой составляющей, но и в подборе персонала, а также в невозможности полностью предусмотреть подобное развитие событий.
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:59
    0
    Надеялся, что до суда и приговора не доживет....., совесть насмерть замучает.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 11:08
      +3
      Цитата: Uprun
      Надеялся, что до суда и приговора не доживет.....,

      Пусть живет долго и мучается... В тех зонах жизнь совсем не сахар. Там мало кто более 10 лет проживает
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:17
        0
        Думаю, это не последнее наказание, в конце концов его божья кара настигнет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:00
    +1
    Лучше бы его отдали родственникам погибших.Но закон,будь он трижды .....Что там старик Зорькин думает дальше..
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 11:05
      +1
      И чтобы сделали родственники с ним? Хотите скатиться в средние века? И причем тут старик Зорькин?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:17
        0
        А не боитесь,что эти сдвинутые утыраи могут добраться до Ваших ,моих родных?.Я вот этого не исключаю.Уничтожение этих бешенных собак,тоьько так.Думаете они смерти не боятся?
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:01
    +1
    Неотвратимое возмездие!
    Предать огласке - другим в назидание - сидеть в камере смертников с 21 года отроду! am
    1. Moldrus-13
      Moldrus-13 Сегодня, 11:10
      +1
      Надо ещё периодически показывать как им там живётся (доживается), что другим не повадно было даже думать творить дикую дичь, чтобы не оказаться в таком месте навсегда!
  4. слава1974
    слава1974 Сегодня, 11:07
    +1
    Лучше расстрелять.Зачем его кормить 25 лет, деньги на его содержание тратить?Тем более ,оказывается по нашим законам ,отсидевший 25 лет имеет право на освобождение.В прошлом году вышло на свободу 3 маньяка и убийцы ,приговоренных к пожизненному, но отсидевшим 25 лет и помилованных.Что за правосудие такое?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:14
      0
      А современное правосудие не тождественно справедливости. Но не принимать же законы царя Хаммурапи.
  5. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 11:08
    +1
    И для чего такую мразькормить всю жизнь? Неужели нельзя венуть смертную казнь в таких исключительных случаях.
  6. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:12
    0
    Мероприятий по обеспечению безопасности можно предложить много, главное чтобы было желание этим заниматься.
    К примеру, можно оснастить системы видеонаблюдения, вблизи школ, нейросетью, способной распознавать вооруженных людей.
    Заявления от граждан можно принимать не только по телефонным звонкам, но и принимать изображения и сообщения через мессенджеры подобные Whatsapp, для быстроты реакции и достоверности.
    Тревожные кнопки можно в каждой школе установить.
    В конце-концов, директора школы можно вооружить, и периодически проверять его стрелковые навыки.
    Много чего можно придумать, важна заинтересованность противостоять возникшей проблеме.
  7. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 11:15
    0
    Я чего-то не понимаю? "Суд постановил взыскать с ... 22 миллиона рублей...". Т.е. он будет не просто отсиживать всю жизнь, а будет работать, чтобы погасить эту задолженность, я правильно понимаю? Только вот от этих денег, даже если это так, родственникам погибших ни тепло, ни холодно.

    Самое обидное, что "это вот", наверняка имеет право подать прошение на УДО... И воспользуется им. А там, может и за "хорошее" поведение... Или не на столько всё же у нас гуманный суд? У сидящих пожизненно никаких социальных прав не должно быть.