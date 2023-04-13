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«Подготовка к конфликту с соседями»: Эфиопия осваивает китайские колёсные САУ SH-15

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«Подготовка к конфликту с соседями»: Эфиопия осваивает китайские колёсные САУ SH-15

Эфиопия закупила не менее 32 самоходных колесных артиллерийских систем SH-15 калибра 155 мм, которые серьёзно увеличат боевой потенциал армии перед лицом нарастающих внешних угроз. Судя по экспортному заказу Пакистана, одна установка стоит $2,1 млн.


Как отмечается в издании Military Africa, первоначально САУ были предназначены для борьбы фронтом освобождения Тиграя (TPLF). Однако этот конфликт затих до прибытия гаубиц. В настоящее время новое оружие рассматривается как средством сдерживания близ расположенных государств.

Эфиопия осуществляет подготовку к конфликту с соседями – с Египтом из-за строительства Великой плотины и с Суданом из-за приграничных территориальных споров

- говорится в издании.

Освоение не менее 32 единиц SH-15 приведёт к значительному увеличению боеспособности эфиопской артиллерии, которая до сих пор полагалась в основном на устаревшие советские буксируемые гаубицы. До сих пор самой современной артсистемой в армии этой страны были советские САУ 2С19 «Мста-С», однако их число было небольшим (примерно10 экземпляров).

SH-15 это экспортный вариант 155-мм самоходной колёсной гаубицы PCL-181. SH-15 базируется на шасси грузовика Shaanxi 6 6 с бронекабиной. Пушка AH-2 позволяет уничтожать цели на расстоянии до 53 км при применении реактивных боеприпасов.

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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:33
    +1
    У нас такого типа артсистемы называют не САУ- самоходные артиллерийские установки, а САО - самоходные артиллерийские орудия. Они конечно дороже буксируемых артсистем, но и значительно более дешевле, чем САУ
    И как жаль, что у нашей армии, такие САО, только в опытных экземплярах и главное ж, уже не первый год...(((
  2. mr.Man
    mr.Man Сегодня, 11:54
    0
    Грубое направление стрельбы грузовиком и по горизонтали только на 25 градусов влево-вправо.
    1. Буквоед
      Буквоед Сегодня, 12:17
      +1
      Но зато подарки кидает на 50 км. Правда не указано время развертывания- свертывания
  3. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:06
    0
    подготовку к конфликту с соседями – с Египтом
    это как? У них же нет общей границы, а Эфиопия и выхода к морю не имеет, даже десант не высадить...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:29
      +1
      Эфиопия строит Великую эфиопскую плотину Возрождения (крупнейшая ГЭС в Африке), которая скажется (в плохую сторону) на всех странах, через которые протекает Нил. Египет и Судан намерены этому помешать.
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:28
      0
      Да никак. У них только-только закончился один этап гражданской войны с Теграем и намечается следующий с Оромо. Кроме того в провинции Сомали там заграничные сомалийцы говорят бузят. Эфиопия сама по себе трещит по швам и им не до конфликтов с соседями совсем.
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:10
    0
    А почему у нас такого нет? Пытаются башню коалиции на КамАЗ поставить, только вот уже который год это всё! С нашей бюрократией, что то новое внедрить просто нереально. Хорошо бы война сломала всю эту гнилую систему, а то так и будем в роли догоняющих.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:25
      +1
      У нас есть (почти) своя пара 2С43 «Мальва» и 2С19 «Мста-С (единое орудие на разной базе). Китайская пара - это PCL-181 и PLZ-05.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Вадим С
      А почему у нас такого нет?


      Это точно. Хотя бы в экспортном китайском варианте.
  5. Анатоль Клим
    Анатоль Клим Сегодня, 12:22
    0
    Немного дополню, данное орудие способно применять, по утверждению китайцев, 155 мм выстрелы состоящие на вооружении стран НАТО, и даже экспортный вариант российского выстрела "Краснополь" в калибре 155 мм, что неплохо для такой пушки.