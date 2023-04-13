«Подготовка к конфликту с соседями»: Эфиопия осваивает китайские колёсные САУ SH-15

Эфиопия закупила не менее 32 самоходных колесных артиллерийских систем SH-15 калибра 155 мм, которые серьёзно увеличат боевой потенциал армии перед лицом нарастающих внешних угроз. Судя по экспортному заказу Пакистана, одна установка стоит $2,1 млн.
Как отмечается в издании Military Africa, первоначально САУ были предназначены для борьбы фронтом освобождения Тиграя (TPLF). Однако этот конфликт затих до прибытия гаубиц. В настоящее время новое оружие рассматривается как средством сдерживания близ расположенных государств.
Эфиопия осуществляет подготовку к конфликту с соседями – с Египтом из-за строительства Великой плотины и с Суданом из-за приграничных территориальных споров
- говорится в издании.
Освоение не менее 32 единиц SH-15 приведёт к значительному увеличению боеспособности эфиопской артиллерии, которая до сих пор полагалась в основном на устаревшие советские буксируемые гаубицы. До сих пор самой современной артсистемой в армии этой страны были советские САУ 2С19 «Мста-С», однако их число было небольшим (примерно10 экземпляров).
SH-15 это экспортный вариант 155-мм самоходной колёсной гаубицы PCL-181. SH-15 базируется на шасси грузовика Shaanxi 6 6 с бронекабиной. Пушка AH-2 позволяет уничтожать цели на расстоянии до 53 км при применении реактивных боеприпасов.