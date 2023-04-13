Председатель КНР: китайская армия должна направить всю свою энергию на подготовку к боевым действиям

Китайская армия должна направить всю свою энергию на подготовку к боевым действиям. Ей следует быть готовой к реальным боям.
Как сообщает китайский телеканал CCTV, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки в войска, размещенные в провинции Гуаньдун в южной части Китая.
Необходимо активизировать усилия по боевой военной подготовке, придерживаться военного обучения и углублять исследования по вопросам боевых действий
- сказал глава китайского государства.
При этом лидер Китая был одет в военную форму.
Он призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) активнее готовиться к защите суверенитета своего государства. Председатель КНР призвал военных улучшать свою способность оперативно реагировать на «сложные ситуации», а также поддерживать стабильность на территориях, прилегающих к Китаю.
К заявлению Си Цзиньпина наверняка с тревогой отнеслись на Тайване, так как недалеко от него проходят крупные военные учения китайских военных с участием боевых кораблей и авиации. Официальный Пекин считает этот остров своей территорией, которая временно неподконтрольна китайским властям.
В Минобороны Тайваня заявили, что за последние сутки вблизи острова были замечены 26 военных самолетов, принадлежащих НОАК. Похоже, Пекин регулярно демонстрирует «мускулы» перед властями непризнанного островного государства, но к активным действиям пока не переходит.