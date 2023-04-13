Китайская газета: Депутаты Европарламента раскритиковали европейское руководство за подчинение интересам Вашингтона и разжигание украинского кризиса

В Европе нарастает недовольство политикой лидеров стран ЕС и самого Евросоюза в части беспрекословного следования интересам США вопреки собственным, особенно в вопросах поддержки Украины и конфронтации с Россией.
Депутаты Европарламента от Ирландии Клэр Дейли и Майк Уоллес во время своего визита в Китай дали интервью газете Global Times, в котором резко раскритиковали Брюссель и руководство стран Европы. Вместо того чтобы выступить посредниками в урегулировании украинского кризиса, европейские политики фактически только разжигают военный конфликт на континенте, выгодоприобретателем от которого являются Соединенные Штаты, считают европарламентарии.
При этом население Европы в результате отказа от дешевых российских энергоносителей столкнулось с беспрецедентным ростом цен на электроэнергию и, как следствие, стремительно растущей инфляцией на фоне ухудшающегося уровня жизни. В европейских странах растет волна протестов, однако правительства стран ЕС предпочитают ничего не менять в свой политике и продолжают по указке Вашингтона поставлять Киеву все больше вооружений, покрывая расходы на поддержку Украины за счет собственных налогоплательщиков.
Клэр Дейли кажется довольно странной позиция стран ЕС, в особенности Германии, относительно реакции на подрыв газопроводов «Северного потока» и проведения расследования этой диверсии. Очевидно, считает политик, что Берлин и Брюссель опасаются выйти на истинного заказчика, а может и соисполнителя, данной диверсии, которым почти наверняка окажутся Соединенные Штаты. Ведь тогда придется признать, что теракт международного уровня был совершен главным союзником по НАТО, что потребует ответных действий со стороны пострадавших как минимум в экономическом плане стран Европы.
Поскольку если выяснится, что это сделали США, что вполне возможно, то фактически это акт войны со стороны США, нашего предполагаемого единомышленника и друга
— делает свои выводы Дейли.
С таким мнением политического коллеги согласен и Майк Уоллес, заявивший в интервью газете, что с учетом последствий для Европы данную диверсию на газопроводах следует считать актом международного терроризма, приведшем не только к энергокризису в ЕС, но и являющимся величайшим экологическим преступлением. Ведь в результате взрыва произошел единомоментный выброс такого количества метана, какого никогда еще не происходило за всю историю человечества.
Говоря об украинском кризисе, Клэр Дейли и Майк Уоллес высказались в поддержку китайского плана его мирного урегулирования. Как показал опрос, проведённый в прошлом году Европейским советом по международным отношениям, более 70% граждан Евросоюза также выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине, а не за новые меры, направленные на то, чтобы «наказать» Россию, отмечается в статье.
Однако, констатировал Уоллес, европейские политики, продолжая следовать воле Вашингтона, ничего не предпринимают в этом направлении. Такую же позицию высказывает и Дейли, которая считает, что единственным выходом из военного противостоянии России и Украины, беспрекословно поддерживаемой Западом, может быть только прекращение огня и дипломатические договоренности.
Заняться разработкой плана мирного урегулирования — это тяжелая работа, однако это не значит, что мы должны сдаться
— заявила Дейли в интервью Global Times.
Пока что единственным лидером европейской страны, осмелившимся хоть как-то критиковать тотальное подчинение Европы американским интересам, стал президент Франции Эммануэль Макрон. Примечательно, что свои заявления на эту тему он начал делать после посещения Пекина и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.