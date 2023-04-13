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Китайская газета: Депутаты Европарламента раскритиковали европейское руководство за подчинение интересам Вашингтона и разжигание украинского кризиса

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Китайская газета: Депутаты Европарламента раскритиковали европейское руководство за подчинение интересам Вашингтона и разжигание украинского кризиса

В Европе нарастает недовольство политикой лидеров стран ЕС и самого Евросоюза в части беспрекословного следования интересам США вопреки собственным, особенно в вопросах поддержки Украины и конфронтации с Россией.


Депутаты Европарламента от Ирландии Клэр Дейли и Майк Уоллес во время своего визита в Китай дали интервью газете Global Times, в котором резко раскритиковали Брюссель и руководство стран Европы. Вместо того чтобы выступить посредниками в урегулировании украинского кризиса, европейские политики фактически только разжигают военный конфликт на континенте, выгодоприобретателем от которого являются Соединенные Штаты, считают европарламентарии.

При этом население Европы в результате отказа от дешевых российских энергоносителей столкнулось с беспрецедентным ростом цен на электроэнергию и, как следствие, стремительно растущей инфляцией на фоне ухудшающегося уровня жизни. В европейских странах растет волна протестов, однако правительства стран ЕС предпочитают ничего не менять в свой политике и продолжают по указке Вашингтона поставлять Киеву все больше вооружений, покрывая расходы на поддержку Украины за счет собственных налогоплательщиков.

Клэр Дейли кажется довольно странной позиция стран ЕС, в особенности Германии, относительно реакции на подрыв газопроводов «Северного потока» и проведения расследования этой диверсии. Очевидно, считает политик, что Берлин и Брюссель опасаются выйти на истинного заказчика, а может и соисполнителя, данной диверсии, которым почти наверняка окажутся Соединенные Штаты. Ведь тогда придется признать, что теракт международного уровня был совершен главным союзником по НАТО, что потребует ответных действий со стороны пострадавших как минимум в экономическом плане стран Европы.

Поскольку если выяснится, что это сделали США, что вполне возможно, то фактически это акт войны со стороны США, нашего предполагаемого единомышленника и друга

— делает свои выводы Дейли.

С таким мнением политического коллеги согласен и Майк Уоллес, заявивший в интервью газете, что с учетом последствий для Европы данную диверсию на газопроводах следует считать актом международного терроризма, приведшем не только к энергокризису в ЕС, но и являющимся величайшим экологическим преступлением. Ведь в результате взрыва произошел единомоментный выброс такого количества метана, какого никогда еще не происходило за всю историю человечества.

Говоря об украинском кризисе, Клэр Дейли и Майк Уоллес высказались в поддержку китайского плана его мирного урегулирования. Как показал опрос, проведённый в прошлом году Европейским советом по международным отношениям, более 70% граждан Евросоюза также выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине, а не за новые меры, направленные на то, чтобы «наказать» Россию, отмечается в статье.

Однако, констатировал Уоллес, европейские политики, продолжая следовать воле Вашингтона, ничего не предпринимают в этом направлении. Такую же позицию высказывает и Дейли, которая считает, что единственным выходом из военного противостоянии России и Украины, беспрекословно поддерживаемой Западом, может быть только прекращение огня и дипломатические договоренности.

Заняться разработкой плана мирного урегулирования — это тяжелая работа, однако это не значит, что мы должны сдаться

— заявила Дейли в интервью Global Times.

Пока что единственным лидером европейской страны, осмелившимся хоть как-то критиковать тотальное подчинение Европы американским интересам, стал президент Франции Эммануэль Макрон. Примечательно, что свои заявления на эту тему он начал делать после посещения Пекина и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Автор:
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:50
    0
    Депутаты Европарламента бессознательно задницей чувствуют что огонь с Украины может перекинуться к ним.
    В Страсбурге и в Брюсселе есть системы ПВО и бомбоубежища? soldier
    1. Маз
      Маз Сегодня, 12:16
      0
      Вона что с европой Си Дзинь Пинь животворящий делает. Слепые прозревают, глухие обретают слух, Макрона вообще перепрошили.
    2. igork735
      igork735 Сегодня, 12:45
      +1
      А что они ещё в Китае могли сказать?
      Что они поддерживают Окраину и любят Байдена?
      Тогда могли бы и дома сидеть.
  2. djqnbdjqnb
    djqnbdjqnb Сегодня, 11:50
    0
    Неужели прозревают?! Не прошло и трёх лет, как стали что-то понимать...
    1. IGOR GORDEEV
      IGOR GORDEEV Сегодня, 11:53
      +2
      Цитата: djqnbdjqnb
      Неужели прозревают?! Не прошло и трёх лет, как стали что-то понимать...

      Сомневаюсь. Регулярно кто-то разумные мысли у них заявляет и толку от этого никакого.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:57
    +2
    В Европе нарастает недовольство политикой лидеров стран ЕС и самого Евросоюза
    Так вы всмотритесь в лица чиновников ЕС повнимательнее и станет понятно, что это куклы с натянутыми масками "добра и справедливости, демократии и любви к человеку", которые руководимые Сша спешат творить исключительно зло и не только России, но жителям своих стран. Брюссель - место шабаша всей европейской нечисти, которая подпитывается исключительно злом творимым ею.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 12:44
      0
      Ну да, это и неудивительно. Они наемный персонал, который работает в большой международной корпорации, учредителем и владельцем основного пакета которой являются США. Они будут говорить и делать, что требует политика этой компании. Иначе уволят и наймут других на их место.
      В этом и проблема, как с такими вести дела? Они же не представители, не лидеры своих стран. Через них США оккупировали Европу. Отобрали независимость, подменив право и голос народа, своей мимикрией демократии.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:05
    0
    Ювелирная история вывоза Артема Усса с Италии вновь поднимает один и тот же навязший вопрос - почему до сих пор целы рулевые са.ло.рей.ха, почему цела инфраструктура? Ведь могут когда и если хотят.
  5. PPD
    PPD Сегодня, 12:06
    0
    акт .... со стороны США, нашего .... единомышленника и друга

    Аккуратнее друзей и единомышленников выбирать надо.
    Чтобы потом не оказаться в ситуации когда "друг оказался вдруг.." yes
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:07
    0
    Помните эпопею ,что из за санкций ЕС, в Подмосковье всех ёжиков поели,макаревич *усердствовал,но ни одного фото не предоставил.За то у меня есть неопровержимые доказательства,в Германии жрут летучих мышей.Германская Таможенная Служба задержала посылку из Бельгии,с жаренными летучими мышами,получателя, не публикуют.(Норвежская Дагбладет)Кто ж в Германии признается что он ест жареных летучих мышей.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:11
    0
    Примечательно, что свои заявления на эту тему он начал делать после посещения Пекина и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Моня попил китайского эксклюзивного чая, послушал китайскую музыку и начал гнать пену на США. Великий напиток, китайский чай. А вот Урсулу не наполи чаем, злая она.
  8. Комментарий был удален.
  9. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 12:49
    0
    Вот где такие п0рно картинки находят?
    По ней вопрос возник. А они что уже санитарные нормы не соблюдают? Они ж кулочками долбились последнее время. Может зеля у них спет чего, а они пытаются отобрать?
    С другой стороны рожи довольные. Но зеля точно в кулочке что-то сховал. Может коробок-барабок?