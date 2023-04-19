«Маленькая язычница» Полина Бонапарт

Полина Бонапарт на портрете Франсуа-Жозефа Бозио
В предыдущей статье было немного рассказано о семье Наполеона Бонапарта и его сестрах – Элизе и Каролине. Сегодня мы поговорим о третьей и самой красивой сестре императора – Полине, которую он называл «Маленькой язычницей» (Паганеттой), а в Европе, намекая на её поведение, именовали Мессалиной. Наполеону она доставила хлопот больше, чем две другие сестры, вместе взятые.
Первые годы жизни Полины Бонапарт
Мари-Полетт родилась в Аяччо 20 октября 1780 года, став шестым ребенком из выживших детей четы Карло и Летиции Буонопарте. Наполеону в это время было 11 лет, на учебу во Францию он (вместе с братом Жозефом) уехал за 2 года до ее рождения. А когда девочке было 4 года, учиться в пансион Сен-Сир была отправлена и её старшая сестра Элиза. Отец умер, когда Полине исполнилось 5 лет, и семья Бонапартов оказалась в очень тяжелом положении. Дать достойное образование и воспитание двум младшим дочерям Летиция не смогла.
С Наполеоном Полина познакомилась, лишь когда ей исполнилось 9 лет. Младший лейтенант Бонапарт тогда приехал в отпуск (весьма затянувшийся), и, надо сказать, что сестра и брат очень друг другу понравились. Хотя казалось, что получивший самое строгое воспитание Наполеон (на острове Святой Елены он вспоминал «крепкие кулаки» своей матери) вряд ли мог быть доволен поведением Полины, которое уже тогда было далеко от идеального. Но именно Полина и стала самой любимой сестрой Бонапарта, который неизменно прощал ей все её сумасбродные, бросающие тень на семью, выходки.
Позже первая супруга Наполеона – Жозефина, говорила, что не раз заставала своего мужа и Полину в весьма пикантных ситуациях. Недоброжелатели императора пошли еще дальше, утверждая, что именно он стал первым мужчиной Полины, которая в этом случае должна была потерять невинность в возрасте около 10 лет. Наполеону, кстати, будут приписывать и связь с падчерицей – Гортензией Богарне, которая якобы и родила от него единственного сына, ставшего потом известным, как Наполеон III.
Все современники отмечали красоту Полины Бонапарт, Максим де Вильмаре, например, писал:
«В ней было что-то от идеала женщины, нечто тонкое, кокетливое, но не поддающееся определению».
В то же время говорили, что Полина
«являла собой необыкновенное сочетание совершенной телесной красоты и невероятной моральной распущенности».
Отмечали и крайнюю интеллектуальную ограниченность Полины: она не интересовалась ни живописью, ни поэзией, ни музыкой, не говоря уже об истории или географии. Тем не менее отбоя от кавалеров у нее не было, они слетались, как мотыльки на огонь, еще и на свет «звезды» ее брата. Говорили, что в возрасте 16 лет Полина переспала со всеми офицерами наполеоновского штаба.
Чтобы угомонить излишне любвеобильную сестру и прекратить эти безобразия, Бонапарт стал присматривать для нее мужа. Вначале он хотел выдать её за известного журналиста и депутата Конвента Луи Фрерона, однако передумал и остановил свой выбор на генерале Жане-Пьере Дюфо, но тот погиб в ходе Итальянской кампании. И тогда Бонапарт решил передать свою любимую сестру в надежные руки полковника Шарля Леклерка, с которым он был знаком еще со времен осады Тулона.
Шарль Леклерк на портрете Ф. Кинсона
Леклерк преклонялся перед Наполеоном и пытался подражать ему во всём, даже в походке. Жениху было 24 года, невесте – 17 лет. Брак был заключен летом 1797 года, «свадебным подарком» Леклерку стал чин бригадного генерала. Через год Полина родила сына Дермида, который стал ее единственным ребенком – он умер в возрасте 4-х лет.
«Королева Сен-Доминго»
В браке Полина продолжала вести себя излишне «свободно», и потому Наполеон решил отправить Леклерка (а с ним – и его жену) в колонию Сен-Доминго, где как раз восстали негритянские рабы. Эта французская колония находилась на западной трети острова Эспаньола, который сейчас называется Гаити. Она была образована в 1697 году, и Сен-Доминго называли тогда «жемчужиной Антильских островов». В 1789 году на плантациях сахарного тростника производилось 86 тысяч тонн сахара в год (примерно 40 % мирового производства), помимо них, здесь находились кофейные и табачные плантации. Сен-Доминго давала Франции третью часть прибыли от всего экспорта колониальных товаров.
Но 22 августа 1791 года восстали негритянские рабы, которые за 2 месяца разрушили 280 плантаций и убили около двух тысяч белых, в том числе – много женщин и детей. Самым авторитетным вождём восставших был Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр – сын темнокожего раба, дослужившийся до управляющего имением и получивший свободу в возрасте 33 лет.
4 апреля 1792 года революционное правительство Франции объявило о равенстве всех свободных людей – независимо от цвета кожи, но это решение запоздало на год. Затем 4 февраля 1794 года конвент отменил и рабство, и Лувертюр признал власть Франции. В 1799–1800 гг. негры Лувертюра сцепились уже не с белыми, которых на острове почти не осталось, а с мулатами. Наконец, 7 июля 1801 года Колониальное собрание Сен-Доминго приняло конституцию, провозгласившую остров автономией в составе Франции, а Лувертюра – пожизненным губернатором бывшей колонии.
Туссен-Лувертер
Порядка в Сен-Доминго не было, поставки товаров практически прекратились, и в 1801 году Наполеон отправил туда экспедиционный корпус во главе с Леклерком: 21 900 солдат и 86 кораблей. Говорят, что Полину удалось посадить на корабль лишь с помощью гренадеров, которые буквально занесли ее на борт. Однако действительность её несколько утешила: она оказалась на положении почти королевы Сен-Доминго, и, пока муж воевал и вел переговоры, Полина устраивала балы, светские приемы, а также столь любимые и привычные «закрытые мероприятия». Снова начались скандалы, о которых пишут, например, Баррас и Фуше. Баррас сообщает об
«эротических излишествах и распутстве Полины не только в Европе, но и на Сен-Доминго, и не только с белыми офицерами, но и с неграми, которых она хотела сравнить с французами».
Фуше утверждает:
«Во власти тропического климата она (Полина) погрузилась в самые разнообразные удовольствия».
А также:
«У Полины Бонапарт на Сен-Доминго было много любовников. Она не только «утешала» тосковавших вдали от родины французов, но и, как истинная гурманка, «опробовала» негров острова. Некоторые из них похвалялись выпавшим им счастьем – именно таким образом «подвиги» генеральши Леклерк и стали известны обществу».
Английский автор Гольдсмит в «Истории секретного кабинета Наполеона Бонапарта» писал, что Полина часто «утомляла на ложе из роз» двух местных чернокожих «генералов» – неких Петиона и Кристофа. Впрочем, она была не одинока в интересе к экзотическим аборигенам Сен-Доминго, и были обнаружены любовные письма белых женщин, адресованные Туссену-Лувертюру. Это дало возможность Леклерку припугнуть Полину с помощью приказа, который гласил:
«Белые женщины, замеченные в связи с неграми, будут немедленно высланы во Францию, какое бы высокое положение они ни занимали».
У Леклерка почти получилось привести Сен-Доминго в повиновение, но 20 мая 1802 году Наполеон восстановил рабство в колониях – и на острове снова заполыхало. 16 сентября повстанцы начали штурм столицы, ситуация была настолько серьезной, что Полина просила секретаря мужа убить её вместе с сыном, если бунтовщики ворвутся в губернаторский дворец.
Война с партизанами всегда тяжела и отнимает очень много сил, но фатальной для французов стала эпидемия желтой лихорадки, которая фактически уничтожила экспедиционную армию. Заболел и Леклерк, который умер 20 ноября 1802 года. Полина тогда срезала волосы и укрыла ими тело мужа, которое в свинцовом гробу было привезено в Париж. Здесь Полину усердно стали «утешать» политики, офицеры и даже известный трагик Франсуа Тальма. Позже ее любовником стал и генерал (будущий маршал) Макдональд, который по этой причине попал немилость к императору.
Что касается Сен-Доминго, от этой колонии Франция навсегда отказалась в 1803 году. Из всей 21-тысячной армии вернуться на родину удалось, по разным данным, от 330 до 700 человек. Любопытно, что 150 поляков французского корпуса дезертировали и перешли на службу к Франсуа Доминику Туссен-Лувертюру.
Итог был печален: потомки рабов создали на этой территории острова государство Гаити – самую бедную и несчастную страну современного мира. Совсем другую картину мы видим в соседней Доминиканской республике – бывшей испанской колонии, где также было и рабство, и свои крайне жестокие диктаторы, но не было безумного и бездумного геноцида белого населения.
Доминиканская республика (слева) и Гаити
Именно неудача в Сен-Доминго заставила Наполеона принять решение о продаже США Луизианы – по смешной цене 7 центов за гектар.
Княгиня Боргезе
Между тем Наполеон не оставлял надежд угомонить сестрицу, еще раз выдав ее замуж. Новым женихом стал 28-летний князь Камилло Боргезе.
Камилло Боргезе на портрете Ф. Жерара
Благодаря этому браку, который был заключен в ноябре 1803 года, Полина стала богатейшей женщиной Европы. Именно Боргезе в 1804 году заказал Антонио Каново знаменитую скульптуру Полины в виде Венеры (согласно преданию, род Боргезе вел происхождение от Энея, матерью которого и была эта богиня). Говорят, будто первоначально предполагалось, что супруга князя (которой в то время было 25 лет) предстанет в целомудренном образе Дианы, однако сама Полина настояла на «обнажёнке», заявив: «Никто не поверит в мое целомудрие». На вопрос, как она могла позировать для скульптора в таком виде и что при этом чувствовала, позже цинично ответила: «в студии имелся камин, и было не холодно».
Лоренцо Валлес. Полина Бонапарт в студии Антонио Кановы
В деревянное основание скульптуры был встроен поворотный механизм, который позволял зрителям рассматривать статую со всех сторон.
Paolina Borghese, статуя работы Антонио Каковы
В 1806 году Наполеон даровал Полине еще и герцогство Гвасталла, которое она позже за 6 миллионов франков продала герцогу Пармскому.
Вступив во второй брак, Полина и не думала отказывать себе в привычных «удовольствиях». Через три года новый муж «сдался» и предложил ей раздельное проживание с солидными «откупными» – палаццо Боргезе и 20 тысяч франков ежегодно. В тот период подхалимы называли её называли «Принцессой Турина» и «дамасской розой». Одним из любовников Полины стал и знаменитый скрипач Николо Паганини.
Жан Огюст Доминик Энгр. Портрет Паганини
В 1814 году Полина отправилась к брату на остров Эльба, где Наполеон дал ей полушутливую должность «распорядительницы развлечений». Перед бегством императора она продала часть своих украшений и передала полученные средства в его распоряжение. А вот составить брату компанию на острове Святой Елены ей уже не разрешили.
Последние годы Полина провела в Риме, где и скончалась в 1825 году в возрасте 44 лет, как предполагают, от рака. Однако лечившие ее доктора причиной болезни назвали «чрезмерные страстные идиллии». За несколько месяцев до смерти Полина просила прощения у мужа, и тот вернулся к ней. Сестра Бонапарта умерла с зеркалом в руке, потребовав, чтобы еë хоронили в закрытом гробу, рядом с которым следовало поставить ту самую скульптуру работы Кановы – последнее желание Полины было исполнено.
«Тень» Полины Бонапарт
Гегель как-то заметил:
«История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса».
Своеобразной «тенью» Полины Бонапарт, удостоившейся быть изображенной на точной копии скульптуры Кановы (работы Томмазо Солари) стала Фанни Лир – любовница скандально известного Великого князя Н. К. Романова, внука Николая I и двоюродного брата Александра III.
Томмазо Солари. «Венера с яблоком» (Фанни Лир)
Об этой паре мы поговорим в следующей статье.