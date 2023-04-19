«Маленькая язычница» Полина Бонапарт



Полина Бонапарт на портрете Франсуа-Жозефа Бозио

Первые годы жизни Полины Бонапарт

«В ней было что-то от идеала женщины, нечто тонкое, кокетливое, но не поддающееся определению».

«являла собой необыкновенное сочетание совершенной телесной красоты и невероятной моральной распущенности».



Шарль Леклерк на портрете Ф. Кинсона

«Королева Сен-Доминго»



Туссен-Лувертер

«эротических излишествах и распутстве Полины не только в Европе, но и на Сен-Доминго, и не только с белыми офицерами, но и с неграми, которых она хотела сравнить с французами».

«Во власти тропического климата она (Полина) погрузилась в самые разнообразные удовольствия».

«У Полины Бонапарт на Сен-Доминго было много любовников. Она не только «утешала» тосковавших вдали от родины французов, но и, как истинная гурманка, «опробовала» негров острова. Некоторые из них похвалялись выпавшим им счастьем – именно таким образом «подвиги» генеральши Леклерк и стали известны обществу».

«Белые женщины, замеченные в связи с неграми, будут немедленно высланы во Францию, какое бы высокое положение они ни занимали».



Доминиканская республика (слева) и Гаити

Княгиня Боргезе



Камилло Боргезе на портрете Ф. Жерара



Лоренцо Валлес. Полина Бонапарт в студии Антонио Кановы



Paolina Borghese, статуя работы Антонио Каковы



Жан Огюст Доминик Энгр. Портрет Паганини

«Тень» Полины Бонапарт

«История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса».



Томмазо Солари. «Венера с яблоком» (Фанни Лир)