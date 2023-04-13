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Глава МИД Украины призвал превратить Черное море в «море НАТО»

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Глава МИД Украины призвал превратить Черное море в «море НАТО»

Вытеснить Россию с Черного моря является, наверное, заветной мечтой киевских властей и их западных партнёров. Подобные мысли подтвердил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.


По словам главы украинского МИД, Чёрное море должно стать внутренним морем Североатлантического альянса.

Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское – в море НАТО…

- заявил Кулеба, имея в виду недавнее вступление Финляндии в альянс.

Напомним, что из шести всеми признанных черноморских государств – России, Украины, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии – последние три являются членами НАТО.

При этом украинский министр призвал к демилитаризации этого моря для свободного использования его «мирными и законопослушными странами». Правда, не совсем понятно, как превращение Чёрного моря во внутреннем море военного блока вяжется с его демилитаризацией.

Кулеба отметил, что в отличие от России у Запада пока нет последовательной стратегии по Черному морю, что вызывает сожаление. Выступая на конференции, он также подтвердил, что Украина будет добиваться возвращения потерянных территорий.
Использованы фотографии:
Википедия/Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC
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22 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:47
    +3
    Бред. Очередной бред киевских "политиков". fool
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:48
      +6
      Тысячу лет назад византийцы называли Черное море Русским морем. Пора вернуть ему прежнее название.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 13:52
        +3
        Пора вернуть ему прежнее название.

        Вот Одессу возьмём, ну и Николаев... заодно
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 14:12
      +1
      Цитата: Лешак
      Бред. Очередной бред киевских "политиков". fool

      Это не бред , это желание Киева втянуть НАТО в конфликт . Но большее , что он может добиться , это продолжение помощи от запада . hi
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:12
      +1
      Цитата: Лешак
      Бред. Очередной бред киевских "политиков".

      Всего лишь озвучил хотелки полосатых по их команде.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:49
    +2
    Эммм... Это он нам сейчас что предложил в нату вступить?(сарказм) А 404ю просто стереть как не было?(с надеждой)
  3. kit88
    kit88 Сегодня, 13:49
    +3
    Вызывает умиление слово "законопослушными ".
    Те кто любую волю англо-саксов готовы выполнять и других заставлять или просить это делать.
    Тьфу.
  4. fiv
    fiv Сегодня, 13:50
    +4
    Каким ядовитым навозом кормили этих хлоXлятских червей?
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:50
    +4
    То что Кулеба-кулема клинический durak , это давно не секрет.
    Впрочем как и большинство в украинской власти.
    Но его заявление это сигнал Российской власти.
    Значит нужно брать Николаев, Одессу, Измаил и лишить Украину, или то что от неё останется, выхода в Чёрное море.
    Чёрное море- русское море.
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:51
    +1
    с учетом того что в ближайшее время время 404 придется принять факт того что битва за Артёмовск проиграна, пойду разные вбросы что бы как то нивелировать в информационном поле их поражение
  7. Паллада
    Паллада Сегодня, 13:51
    +3
    Это еще раз подтверждает тезис: Болливар не выдержит двоих. Либо Россия либо Украина, третьего не дано.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:53
    +4
    НАТО надо не просто вытеснить Россию,а именно захватить Крым .Потому как любой флот стран НАТО ,нивелируется береговыми комплексами ПКР России. Именно расположение Крыма дает русским возможность контролировать все Черное море.На самом деле вопрос для Украины очень серьезный ,самим бы не лишиться выхода к черному морю
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 14:02
      +2
      волков бояться в лес не ходить , выхода нету влюбом случае .. поэтому только вперед
  9. KCA
    KCA Сегодня, 13:56
    0
    Как? Загнать в ЧМ кучу лоханок, если Турция разрешит, и дальше? В Крыму три аэродрома, рядом Крымск и Каспий, это сотни самолётов с ПКР и прочим вооружением, потеря пары эсминцев как скажется на международной обстановке? Прогревай МБР?
  10. мазута
    мазута Сегодня, 13:56
    +3
    Грузия и остатки Украины- примерно так и получится.Нельзя отдавать Одессу,Николаев.Но мы тут можем только рассуждать,решения принимаются в других местах.
  11. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:58
    +1
    Кулеба ... подтвердил, что Украина будет добиваться возвращения потерянных территорий.

    Перефразируя известную песенку Роберта, можно ему напеть:
    "Кто хочет - тот нарвется,
    Кто ищет - тот доскётся"

    Помнится, еще даже до 2014 года в своих мрийках они (ук-ры) представляли Азовское море в будущем как свое внутреннее...
    Млин?! У них в стране бардак, неизвестно будут они под "москалями" або под пшеками, будут ли вообще существовать, а они моря делят, и, рассуждают о будущем "побежденной России"... am
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:18
      +1
      Цитата: Lynx2000
      а они моря делят, и, рассуждают о будущем "побежденной России"..

      Делят и рассуждают не они, - они лишь озвучивают.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:04
    +1
    Глава МИД Украины призвал превратить Черное море в «море НАТО»
    . Такие они, времен щеки... торговать чужим, это у них как до ветру сходить.
    Дешовка, такая уж она и есть... один к одному, как на подбор.
  13. Kusja
    Kusja Сегодня, 14:07
    +1
    Не будем реагировать, чем черт не шутит, и объявят. Если не будем долбить по львовам всяким, то из тоже рано или поздно объявят территорией Польши, а она - нато. Так и доползут до наших нынешних границ. А ведь в свое время поляндия была в составе Российской Империи...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: Kusja
      тоже рано или поздно объявят территорией Польши, а она - нато.

      Польша уже пробовала "прощупывать" этот момент. Ей в НАТО ответили - "сама нападай, но без НАТО. НАТО не трожь". Впрочем, учитывая сколько там подготовительных центров, всяких хабов и прочего, можно сказать, что УЖЕ воюем с НАТО.
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:29
    0
    А тем временем турки продолжают
    строительство Стамбульского канала между Мраморным и Чёрным морями, который может стать альтернативой Босфорскому проливу. Утверждается, что эти планы вызывают беспокойство у российских властей, которые опасаются, что на военные корабли, которые смогут использовать новую водную артерию, не будут распространяться ограничения, налагаемые Конвенцией Монтрё.
  15. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:35
    0
    "Le moment est venu de transformer la mer Noire en ce qu'est devenue la mer Baltique - en mer de l'OTAN…" ???
    Ou vont ils chercher leur ministre des affaires étrangères ??
    Le minimum serait pour un ministre des affaires étrangères de connaître la géographie et de savoir ou se trouve, par exemple, Saint Petersbourg ou Kaliningrad...
    Ce n'est pas parsque l'OTAN s'amuse avec le Norht Stream que la Baltique est devenue la propriété de l'OTAN