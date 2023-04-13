Глава МИД Украины призвал превратить Черное море в «море НАТО»

Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское – в море НАТО…

Вытеснить Россию с Черного моря является, наверное, заветной мечтой киевских властей и их западных партнёров. Подобные мысли подтвердил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.По словам главы украинского МИД, Чёрное море должно стать внутренним морем Североатлантического альянса.- заявил Кулеба, имея в виду недавнее вступление Финляндии в альянс.Напомним, что из шести всеми признанных черноморских государств – России, Украины, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии – последние три являются членами НАТО.При этом украинский министр призвал к демилитаризации этого моря для свободного использования его «мирными и законопослушными странами». Правда, не совсем понятно, как превращение Чёрного моря во внутреннем море военного блока вяжется с его демилитаризацией.Кулеба отметил, что в отличие от России у Запада пока нет последовательной стратегии по Черному морю, что вызывает сожаление. Выступая на конференции, он также подтвердил, что Украина будет добиваться возвращения потерянных территорий.