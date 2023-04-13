Размышления о сближении России и Китая: дружба или расчёт

Одной из главных тем, которая активно обсуждается мировыми СМИ, является быстрое сближение России и Китая. По отношению к этим странам все чаще применяются такие слова, как партнерство, коалиция, взаимовыручка и даже, изредка, военный союз.Впрочем, ни для кого не секрет, что в современном мире ничего не происходит просто так. Дружба Москвы с Пекином в данном случае не является исключением. При этом она сегодня держится сразу на нескольких «столпах».Первый – это США. Очевидно, что бороться с огромной коалицией, которую хоть и откровенно «бандитскими» методами, но все же сумел создать Вашингтон, как минимум, недальновидно.Более того, в Пекине, наблюдая за конфликтом на Украине, прекрасно понимают, что КНР станет следующей целью Запада. Тем более, что под боком у Поднебесной есть «аналог» Украины – Тайвань.По большому счету, Пекин уже давно мог предложить Москве создать военный союз. Но, «осторожным китайцам» мешают два фактора: конфликт на Украине, в который союзнику так или иначе придется, но очень не хочется, вмешиваться, а также санкции, способные подорвать стремительно развивающуюся экономику КНР.К слову, о последней. Это вторая опора, на которой держится дружба Пекина и Москвы. Потеряв европейский рынок и возможность импортировать западную продукцию, в первую очередь, высокотехнологичную, Россия спешно «развернула» свой взгляд в сторону Азии.Между тем, несмотря на многочисленные заявления в СМИ о большой экономической выгоде для нашей страны от партнерства с КНР, последняя в этом случае находится в гораздо более выгодном положении.Во-первых, китайское «экономическое чудо» не способно существовать без огромного количества дешевых энергоресурсов, которые туда и поступают из России. Во-вторых, стремительный уход из нашей страны западных компаний подарил огромную нишу китайским производителям, которые, пользуясь санкционным давлением на Россию, получают максимально выгодные условия для развития своего бизнеса.Наконец, географический фактор. И в этом случае «партнерство» снова больше нужно Китаю, а не России. Начать стоит с того, что в случае конфликта с США, Вашингтон с помощью своих союзников в ИТР может устроить серьезные проблемы КНР в плане морской логистики. Таким образом, сухопутный коридор с Россией для Пекина сегодня обретает особый смысл.Кроме того, как известно, Китай строит большие планы на Арктику и «Севморпуть». Но не стоит забывать, что КНР может получить доступ к Северному полюсу только благодаря партнерству с Россией.В целом, пока все сводится к тому, что дружба Москвы и Пекина гораздо выгоднее для последнего. Вероятно, именно поэтому председатель КНР сразу после своего переизбрания полетел на встречу с президентом России, не опасаясь «осуждения» со стороны Запада.Стоит добавить, что помимо вышеупомянутых «столпов», консолидирующим фактором для двух стран сегодня является социализм. Китай его якобы построил, а Россия якобы намерена к нему вернуться. Только как-то слабо верится это возвращение, особенно на фоне предложений отдельных банкиров о новом этапе приватизации и возврату к накоплению госдолга.Да и вопрос в том, является ли современный китайский социализм удачным примером для нашей страны? Другими словами, не попадем ли мы в еще большую зависимость от «азиатского соседа», приняв за основу будущего развития систему, созданную в Китае.Так дружба или расчёт?