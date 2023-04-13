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Размышления о сближении России и Китая: дружба или расчёт

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Размышления о сближении России и Китая: дружба или расчёт

Одной из главных тем, которая активно обсуждается мировыми СМИ, является быстрое сближение России и Китая. По отношению к этим странам все чаще применяются такие слова, как партнерство, коалиция, взаимовыручка и даже, изредка, военный союз.


Впрочем, ни для кого не секрет, что в современном мире ничего не происходит просто так. Дружба Москвы с Пекином в данном случае не является исключением. При этом она сегодня держится сразу на нескольких «столпах».

Первый – это США. Очевидно, что бороться с огромной коалицией, которую хоть и откровенно «бандитскими» методами, но все же сумел создать Вашингтон, как минимум, недальновидно.

Более того, в Пекине, наблюдая за конфликтом на Украине, прекрасно понимают, что КНР станет следующей целью Запада. Тем более, что под боком у Поднебесной есть «аналог» Украины – Тайвань.

По большому счету, Пекин уже давно мог предложить Москве создать военный союз. Но, «осторожным китайцам» мешают два фактора: конфликт на Украине, в который союзнику так или иначе придется, но очень не хочется, вмешиваться, а также санкции, способные подорвать стремительно развивающуюся экономику КНР.

К слову, о последней. Это вторая опора, на которой держится дружба Пекина и Москвы. Потеряв европейский рынок и возможность импортировать западную продукцию, в первую очередь, высокотехнологичную, Россия спешно «развернула» свой взгляд в сторону Азии.

Между тем, несмотря на многочисленные заявления в СМИ о большой экономической выгоде для нашей страны от партнерства с КНР, последняя в этом случае находится в гораздо более выгодном положении.

Во-первых, китайское «экономическое чудо» не способно существовать без огромного количества дешевых энергоресурсов, которые туда и поступают из России. Во-вторых, стремительный уход из нашей страны западных компаний подарил огромную нишу китайским производителям, которые, пользуясь санкционным давлением на Россию, получают максимально выгодные условия для развития своего бизнеса.

Наконец, географический фактор. И в этом случае «партнерство» снова больше нужно Китаю, а не России. Начать стоит с того, что в случае конфликта с США, Вашингтон с помощью своих союзников в ИТР может устроить серьезные проблемы КНР в плане морской логистики. Таким образом, сухопутный коридор с Россией для Пекина сегодня обретает особый смысл.

Кроме того, как известно, Китай строит большие планы на Арктику и «Севморпуть». Но не стоит забывать, что КНР может получить доступ к Северному полюсу только благодаря партнерству с Россией.

В целом, пока все сводится к тому, что дружба Москвы и Пекина гораздо выгоднее для последнего. Вероятно, именно поэтому председатель КНР сразу после своего переизбрания полетел на встречу с президентом России, не опасаясь «осуждения» со стороны Запада.

Стоит добавить, что помимо вышеупомянутых «столпов», консолидирующим фактором для двух стран сегодня является социализм. Китай его якобы построил, а Россия якобы намерена к нему вернуться. Только как-то слабо верится это возвращение, особенно на фоне предложений отдельных банкиров о новом этапе приватизации и возврату к накоплению госдолга.

Да и вопрос в том, является ли современный китайский социализм удачным примером для нашей страны? Другими словами, не попадем ли мы в еще большую зависимость от «азиатского соседа», приняв за основу будущего развития систему, созданную в Китае.

Так дружба или расчёт?

Автор:
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14 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 12:26
    +7
    Размышления о сближении России и Китая: дружба или расчёт
    нет дружбы между странами,есть ситуационные союзники. чего размышлять то ?пример "дружбы" есть ? чтоб в дёсны прям? История,уже показала,что- нет. все предают всех,при выгодном раскладе,или бестолковом руководстве.
  2. Ivan Ivanov_7
    Ivan Ivanov_7 Сегодня, 12:27
    +4
    Даже не читая статью понятно на данном этапе только расчёт! В дальнейшем будет видно..
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:31
    +4
    Дружба по расчёту.
    _____________________
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 12:32
    +6
    Небо - голубое, трава - зеленая, масло - масляное... аналитика уровня "Бог".
    P.S. Это я про себя, если что. Не про статью.
  5. Бледар
    Бледар Сегодня, 12:33
    0
    Сёмин неоднозначный персонаж. Непонятно, в какую сторону он воюет. Революционер недорезанный
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:38
    +4
    Не мной сказано - в политике нет ни друзей, ни врагов, есть только интересы. А теперь давайте разбираться по-простому, без словесных кружев. Китай - очень древняя цивилизация, набившая за своё очень долгое существование все возможные шишки давно и хорошо понял одну простую мысль - если у тебя нет друзей, то и предавать тебя некому. Вот Китай и не дружит ни с кем. И не собирается дружить. Он будет помогать тем, с кем ему по пути и тому, кто его путь облегчает. В хорошем смысле слова Китай всех имеет, и с этого имеет большую выгоду. Так было, так есть, и так будет. Теперь о России - как друг Россия не выдерживает никакой критики - вся новейшая история России это сплошная череда предательств - Куба, Афганистан, Югославия, вся восточная Европа - в погоне за СИЮМИНУТНОЙ НЕОЧЕВИДНОЙ ВЫГОДОЙ предавались как страны и народы, так и отдельные личности, которых бросали на растерзание новым "друзьям" - от этой череды позоров России придётся не один десяток лет отмываться - это я к тому, что с нами дружить не очень то и хотят, на такие вещи память у людей очень длинная. Так что нет и не может быть дружбы России и Китая, просто сейчас мы друг другу ВЫГОДНЫ. И не дай Бог (тот, который с большой буквы) России ошибиться в отношениях с Китаем - очень быстро придётся китайский язык учить и в жёлтый цвет перекрашиваться.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 12:54
      +2
      вся новейшая история России это сплошная череда предательств - Куба, Афганистан, Югославия, вся восточная Европа - в погоне за СИЮМИНУТНОЙ НЕОЧЕВИДНОЙ ВЫГОДОЙ предавались как страны и народы, так и отдельные личности, которых бросали на растерзание новым "друзьям"

      Против этого даже возразить нечего, это было. Надеюсь, что подобных ошибок в будущем не будет. Что касается вот этого:
      очень быстро придётся китайский язык учить и в жёлтый цвет перекрашиваться.

      Здесь не все так. В современности Китая наблюдается отток населения из Манджурии и Внутренней Монголии. Там достаточно жесткий климат для жителей, поэтому Дальнему Востоку и Забайкалью особой угрозы нет. Что значит 120 000 китайцев против миллионов жителей Средней Азии. Я так думаю.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:44
    +3
    У нас многие страдают раздвоением мыслей. Это при СССР была дружба. А если отказались от социализма, надо двумя ногами стоять на почве империализма.

    При империализме международные отношения - - это борьба и колониализм. Или Украина будет колонией России, или Россия будет колонией Запада, или Россия будет провинцией Китая. Или России вообще не будет... Се-ля - ви, что захотели, то и получаем....
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: иван2022
      Это при СССР была дружба.

      Дружба на деньгах и штыках ? А Югославия , Чехословакия , КНР ? Желаемое выдавали за действительное ! Как говорят - от любви до ненависти один шаг .
      Только СССР в результате авантюрных реформ ослабло , тут и дружба кончилась , и бывший брат , пошел на брата . hi
  8. zombirusrev
    zombirusrev Сегодня, 12:44
    +1
    При капитализме человек-человеку волк, а уж страны...сами понимаете.. Все решает неНАвидимая рука Рынка ... :)
    "Юмор, понимаем!"(с)
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:00
    0
    Размышления о сближении России и Китая: дружба или расчёт
    Дружба навек или не очень дружба, не очень на век... фиг её знает.
  10. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:17
    0
    Китай его (социализм) якобы построил, а Россия якобы намерена к нему вернуться. Только как-то слабо верится это возвращение, особенно на фоне предложений отдельных банкиров о новом этапе приватизации

    Вспомнил 90-е годы.
    На митинге выступает губернатор:
    - Земляки!!! В этом году мы достигли небывалых успехов.
    В следующем году мы будем жить еще лучше!!!
    Голос из толпы:
    - А мы?!
    Начать стоит с того, что в случае конфликта с США, Вашингтон с помощью своих союзников в ИТР может устроить серьезные проблемы КНР в плане морской логистики. Таким образом, сухопутный коридор с Россией для Пекина сегодня обретает особый смысл.

    Вот здесь интересно, если не ошибаюсь, в морских перевозках присутствуют китайские компании.
    Сухопутный коридор - видимо Транссиб? У нас с ДВ к окончанию путины (минтаевая/тресковая, лососевая) еще до санкций были проблемы с грузоперевозками на Запад страны (Новосиб., Москва).
    Как ни крути, а следует развивать прибрежную инфраструктуру (грузовые порты, ж/д ветки, а/м дороги, судоремонтные заводы) в ДВ регионе от Камчатки до Приморья. В настоящее время, такая инфраструктура обеспечивает в регионе каботажные перевозки.
    Касательно высокотехнологичной продукции из Китая, следует учитывать спекулятивный фактор наших "предпринимателей". Например, насколько поднялись цены за 2 года на бытовую технику от LERAN?
    Сколько стоят китайские а/м на родине и в России, цены завышены.
  11. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:23
    +1
    После фразы - аналог Украины Тайвань для Китая перестал читать
    Каким образом автор реально больных людей, сравнил с ними?
  12. Million
    Million Сегодня, 13:33
    0
    Ясное дело.что Китай выиграет больше,чем наши непутевые....