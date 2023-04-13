Американская пресса назвала новые пакеты военной помощи США Украине последними перед началом контрнаступления ВСУ

Обещанные администрацией президента США Джо Байдена пакеты военной помощи Украине, о которых заявлялось 20 марта и 4 апреля, являются последними крупными поставками боеприпасов перед началом контрнаступления ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники в военных кругах США.В американском оборонном ведомстве называют данные поставки «последней попыткой» США помочь Украине. Дело в том, что Запад столкнулся с дефицитом боеприпасов. Обеспечить текущие потребности украинской армии у западных стран получается с трудом, собственные запасы боеприпасов в армиях США и стран НАТО не столь велики.Сейчас глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу с руководителями военных ведомств 50 стран мира. На ней он собирается поднять вопрос об обеспечении украинских вооруженных сил боеприпасами.Как видим, к решению данной проблемы США привлекают уже не только страны НАТО, но и другие государства, которые могут рассматриваться в качестве союзников «коллективного Запада».Не исключено, что США будут настаивать на увеличении поставок продукции военного значения из стран Восточной Азии – Японии и Южной Кореи, а также пытаться продавливать Израиль, Венгрию и другие государства, которые вроде бы считаются союзниками США, но пытаются дистанцироваться от передачи вооружений и боеприпасов украинским формированиям.