Военное обозрение
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Американская пресса назвала новые пакеты военной помощи США Украине последними перед началом контрнаступления ВСУ

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Американская пресса назвала новые пакеты военной помощи США Украине последними перед началом контрнаступления ВСУ

Обещанные администрацией президента США Джо Байдена пакеты военной помощи Украине, о которых заявлялось 20 марта и 4 апреля, являются последними крупными поставками боеприпасов перед началом контрнаступления ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники в военных кругах США.


В американском оборонном ведомстве называют данные поставки «последней попыткой» США помочь Украине. Дело в том, что Запад столкнулся с дефицитом боеприпасов. Обеспечить текущие потребности украинской армии у западных стран получается с трудом, собственные запасы боеприпасов в армиях США и стран НАТО не столь велики.

Сейчас глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу с руководителями военных ведомств 50 стран мира. На ней он собирается поднять вопрос об обеспечении украинских вооруженных сил боеприпасами.

Как видим, к решению данной проблемы США привлекают уже не только страны НАТО, но и другие государства, которые могут рассматриваться в качестве союзников «коллективного Запада».

Не исключено, что США будут настаивать на увеличении поставок продукции военного значения из стран Восточной Азии – Японии и Южной Кореи, а также пытаться продавливать Израиль, Венгрию и другие государства, которые вроде бы считаются союзниками США, но пытаются дистанцироваться от передачи вооружений и боеприпасов украинским формированиям.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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16 комментариев
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  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 12:10
    -3
    Продавят, получат поставки открытые поставки оружия в Россию и обострение по Тайваню. Тут они и сдуются.
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:19
      +1
      У России нет союзников. Иран откровенно боится, Китай ждёт когда Россия ослабнет и начнёт помогать только в случае катастрофического проигрыша России.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:14
    0
    Значит и нам надо собирать свою коалицию стран.Не все в мире довольны что их обдирает Запад
    1. Andron78
      Andron78 Сегодня, 13:00
      +3
      Поддержать словами или молчаливо нас могут многие страны, а вот вступить в открытое противостояние, хоты бы экономическое, духу не хватает. Но... посмотрите на тех же саудитов, не говорю уже о китайцах, снижение добычи нефти это серьезный шаг и ни как не на пользу Западу.
    2. nemec55
      nemec55 Сегодня, 13:20
      -1
      Значит и нам надо собирать свою коалицию стран.Не все в мире довольны что их обдирает Запад

      У россии есть коалиция Иран, талибы афганистана, уганда и чык чырык как вишенка на торте . Господа товарищи смотрите правде в глаза.
    3. megadeth
      megadeth Сегодня, 13:30
      +1
      Интересно кого кроме Белоруссии (союзное госуд.), вы можете предложить? Северную Корею и....! Мы одни, и надо рассчитывать только на себя. Самим готовится (воен. пенсионерам), и всячески поддерживать наших ребят сражающихся с укрофашистами и западной нечистью.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    0
    В американском оборонном ведомстве называют данные поставки «последней попыткой» США помочь Украине.
    Звучит даже как-то настораживающе-предупреждающе для Киева. Но это звучит, а на деле хотят провести разъяснительную беседу аж с 50 странами о необходимости помощи Украине. Поэтому инфаркт ни кого в Киеве не хватит, а хотелось бы.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:25
    +2
    я давно писал, у нас есть куча межконтинентальных ракет, которые потихоньку убирают с дежурства (меняя на более современные средства) что мешает нам убрать ЯО головки и напихать туда обычное взрывное вещество. получить от агентурной разведки данные и нанести удар по руководство 404.. эфект будет очень сильный, и обвинить нас в использовании ЯО не возможно
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:45
      +5
      КВО ракет семейства Р-36 500...1000м. Они не предназначены для неядерного применения.
      Для их применения в неядерном снаряжении необходимо запускать ОКР по созданию новой системы наведения.
      1. Diger
        Diger Сегодня, 13:27
        0
        Цитата: incoggnoto
        и нанести удар по руководство 404.

        Пуск МБР из позиционного района фаю-почти на 100% гарантирует ответно встречный удар.
        Ни кто не будет разбираться: летит на Украину или по UK, с оф бч или ядерной.
        У СПРН времени: 30 (35)подлётное - 7(10) минут на реакцию и принятие решения.
        Да и не решит ничего это ( удар по Украине мбр с конвенциональными бч)
        Цитата: blackGRAIL
        Для их применения в неядерном снаряжении необходимо запускать ОКР

        Ерунда. Ничего не надо.
        Масса забрасываемая не меняется. И такое так и так предусмотрено ( учебные пуски по Куру)
        И : КВО это функция от дальности бросания.
        Т. Ч. на 3000 км она будет меньше ~= 1,5 -2 раза
    2. Andron78
      Andron78 Сегодня, 12:53
      +1
      Что мешает? Очевидно более глубокое знание этого вопроса.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 13:04
        +1
        Мешает, очевидно, экономическая целесообразность и критерий стоимость-эффективность. Когда на вооружении стоит МБР с ядерной БЧ, то расходы на инфраструктуру, личный состав и т.д. по сути безальтернативны. Но как только мы меняем БЧ на конвенциальную, то данный комплекс вооружения, стоимость его жизненного цикла становится даже не золотым/платиновым.

        Нет технической проблемы чем уничтожить т.н. "центры принятия решения" или мосты на Украине. Это сугубо политический вопрос.
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 12:40
    -1
    Ну точно на 9 мая шумеры начнут наступление.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:58
    0
    Американская пресса назвала новые пакеты военной помощи США Украине последними перед началом контрнаступления ВСУ
    . Для кого это пишут???
    Для собственного электората "развлечение" придумали/организовали.
    1. Andron78
      Andron78 Сегодня, 13:02
      +2
      Этот контрнаступ так распиарили, что сегодня остановиться, это как войска из Афганистана вывести.
  7. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:44
    0
    Втянув в свой блудняк 50 стран мира, собирая для бандерлогов оружие и технику со всех закоулков, матрасы при этом верещат, сыпят угрозами и дуют щёки по поводу всего лишь "возможности" поставок оружия со стороны КНР, Ирана и КНДР для России. Собаки шелудивые.