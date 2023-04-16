Военное обозрение
Войти Регистрация

«Мста» - главная артиллерийская установка СВО

12
«Мста» - главная артиллерийская установка СВО

Самоходная артиллерийская установка "Мста" способна выпустить сразу пять снарядов, которые одновременно достигнут цели. Отмечается, что в настоящее время доля огневого поражения противника артиллерией приближается к 80 процентам. "Мста" является наиболее эффективной и самой массовой артиллерийской системой в российской армии. Несмотря на то, что "Мста" находится в строю уже более трех десятилетий, по оценкам экспертов, в настоящее время она еще не полностью раскрыла свой потенциал.


После начала спецоперации на Украине объемы производства подобных артиллерийских систем многократно выросли. Принципиальные отличия новейшей модификации "Мста-М2" заключаются в более точном, по сравнению с предыдущими моделями, наведении, увеличенной скорости наведения за счет усовершенствованной автоматизированной системы управления наведением и огнем, а также улучшенные условия обитаемости, включающие даже кондиционер.

Высокая скорострельность достигается благодаря конвейерной системе автоматического заряжания. В самом плотном режиме "Мста" способна произвести 10 выстрелов в минуту. В новой версии конвейер совмещен с компьютером, подбирающим необходимый для конкретных задач типы боеприпасов. "Мста" способна работать в дистанционном режиме, когда выстрелы осуществляются при помощи пульта.

"Мста" обладает сравнительно тонким слоем брони, что обусловлено тем, что эта артиллерийская система предназначена для ведения стрельбы с закрытых позиций. Двенадцатикилограммовый пороховой заряд разгоняет выпущенный из "Мсты" снаряд до 2900 км/ч. Помимо системы прицеливания наводчика, отдельной системой средств наблюдения, в которые входят пулеметный и основные прицелы, а также классический танковый триплекс, оснащено также и место командира орудия.



Ходовая часть "Мсты" представлена опорными катками и гусеницами танка Т-80 и трансмиссией и мотором от Т-90. Кроме того, ходовая часть орудия обладает усиленными амортизаторами, что призвано компенсировать большую массу и значительно более длинный, чем у танка, орудийный ствол. При значительной массе "Мста" спокойно может передвигаться по трассе со скоростью 60 км/ч.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 11:38
    -12
    эта артиллерийская система предназначена для ведения стрельбы с закрытых позиций.

    "Закрытые позиции" в СВО это 80-100 км. от ЛБС?

    Сейчас для самоходок уже даже недостаточно даже чтобы они вели огонь в непрерывном движении ибо FPV (VPN ;-) дрон может поймать на марше.
    1. Bogalex
      Bogalex Сегодня, 11:50
      +8
      Сейчас для самоходок уже даже недостаточно даже чтобы они вели огонь в непрерывном движении

      А что нужно? Чтобы они били по врагу из стратосферы?
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 12:40
        -2
        Цитата: Bogalex
        А что нужно? Чтобы они били по врагу из стратосферы?

        Что бы их прикрывала антидроновая РЭБ на всём пути либо что бы на них самих были эффективные противодроновые средства. Ибо запустить несколько FPV дронов за 10К руб. из говна и палок против многомиллионной МСТА-С вообще сейчас не проблема.
        1. Bogalex
          Bogalex Сегодня, 13:09
          +3
          Что бы их прикрывала антидроновая РЭБ на всём пути либо что бы на них самих были эффективные противодроновые средства. Ибо запустить несколько FPV дронов за 10К руб. из говна и палок против многомиллионной МСТА-С вообще сейчас не проблема.

          ...и отвлечься от компьютерных игр, встать со стула и хотя бы попытаться узнать, как выглядит реальный мир. Правда это уже не про "Мсту", а про Вас.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 11:50
      +5
      Самоходное орудие, это всего лишь орудие, хотя и самоходное. Это не танк ведущий боевые действия непосредственно на линии соприкосновения. Поэтому, как орудие оно и стреляет с оборудованых или нет, с закрытых или нет, позиций. Стреляет как правило, за горизонт. И в отличие от танка почти не имеет брони.

      И да поймать в визир его можно как в FPV, так и со спутника, так и самолёта, так и любыми другими способами разведки.
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 12:45
        -2
        Цитата: Светлан
        Это не танк ведущий боевые действия непосредственно на линии соприкосновения.

        Я с танком её никак и не сравнивал. Скорее уж с CAESAR. Ах, ну да, Краснополей у нас мало и 40 км. они не летят.
        Цитата: Светлан
        Стреляет как правило, за горизонт.

        И в этот момент её палит классический противобатарейный радар и туда запускаются дроны.
  2. Diger
    Diger Сегодня, 12:10
    +4
    Цитата: автор
    "Мста" является наиболее эффективной и самой массовой артиллерийской системой в российской армии.

    Не является самой массовой в ВС РФ.
    Акация преобладает.
    А эффективной-да, тк коалиций кот наплакал
  3. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:13
    +4
    В то же время в современных условиях боя максимальная дальность стрельбы самоходной гаубицы должна составлять 40—45 км. Данный параметр является недостижимым для устаревшего баллистического решения, используемого в «Мсте-С». Поэтому по плану перевооружения ВС России к началу 2020 года устаревшие самоходные гаубицы 2С19 должны были быть заменены на новые САУ 2С35 «Коалиция-СВ»

    Но, как обычно, что-то пошло не так.... request
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:14
    +4
    Опять Советское оружие, где "аналоговнет" новой России? Зато стали официально Пасху праздновать, а некоторые заявляют

    Один про галоши вспомнил, а другой антикоммунист называет период социализма мракобесием. Ура вперед в пещеры молиться , вдруг поможет....Никто нам не поможет, тем более молитвы, только мы сами с наукой образованием и своей совестью.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 12:32
      -5
      Аналоговнет это в ядерном оружии и ядерной энергетике и особенно в производстве ядерного топлива. Тут аналогов вобще нет. Производительность оборудования у запада в разы меньше. И если почитайте, покопаетесь в сети, то обнаружите, что русские виноваты в крахе и разорению одного из ядерных проектов запада. И слава Богу, Чубайс не успел это развалить.

      А остальное.. ракеты они и есть ракеты. Артиллерия она и есть артиллерия. Стрелковое оружие оно и в Африке стрелковое

      Да и русскому солдату, аналогов тоже нет.
      1. Diger
        Diger Сегодня, 13:23
        +1
        Цитата: Светлан
        Производительность оборудования у запада в разы меньше.

        recourse
        На «Росатом» приходится 36% глобального рынка. На Urenco приходится порядка 30%, на французскую Orano – 14%, еще 12% занимают компании из Китая.
        «Разов» не увидел
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 13:55
        +1
        Аналоговнет это в ядерном оружии и ядерной энергетике и особенно в производстве ядерного топлива.

        Тем более ядерный щит создан в Советском Союзе