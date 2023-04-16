«Мста» - главная артиллерийская установка СВО

Самоходная артиллерийская установка "Мста" способна выпустить сразу пять снарядов, которые одновременно достигнут цели. Отмечается, что в настоящее время доля огневого поражения противника артиллерией приближается к 80 процентам. "Мста" является наиболее эффективной и самой массовой артиллерийской системой в российской армии. Несмотря на то, что "Мста" находится в строю уже более трех десятилетий, по оценкам экспертов, в настоящее время она еще не полностью раскрыла свой потенциал.
После начала спецоперации на Украине объемы производства подобных артиллерийских систем многократно выросли. Принципиальные отличия новейшей модификации "Мста-М2" заключаются в более точном, по сравнению с предыдущими моделями, наведении, увеличенной скорости наведения за счет усовершенствованной автоматизированной системы управления наведением и огнем, а также улучшенные условия обитаемости, включающие даже кондиционер.
Высокая скорострельность достигается благодаря конвейерной системе автоматического заряжания. В самом плотном режиме "Мста" способна произвести 10 выстрелов в минуту. В новой версии конвейер совмещен с компьютером, подбирающим необходимый для конкретных задач типы боеприпасов. "Мста" способна работать в дистанционном режиме, когда выстрелы осуществляются при помощи пульта.
"Мста" обладает сравнительно тонким слоем брони, что обусловлено тем, что эта артиллерийская система предназначена для ведения стрельбы с закрытых позиций. Двенадцатикилограммовый пороховой заряд разгоняет выпущенный из "Мсты" снаряд до 2900 км/ч. Помимо системы прицеливания наводчика, отдельной системой средств наблюдения, в которые входят пулеметный и основные прицелы, а также классический танковый триплекс, оснащено также и место командира орудия.
Ходовая часть "Мсты" представлена опорными катками и гусеницами танка Т-80 и трансмиссией и мотором от Т-90. Кроме того, ходовая часть орудия обладает усиленными амортизаторами, что призвано компенсировать большую массу и значительно более длинный, чем у танка, орудийный ствол. При значительной массе "Мста" спокойно может передвигаться по трассе со скоростью 60 км/ч.