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ФСБ России представила новые подробности теракта в отношении российского военкора Владлена Татарского

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ФСБ России представила новые подробности теракта в отношении российского военкора Владлена Татарского

По данным ФСБ России, соучастником убийства известного российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), был гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения. Именно он совместно с Дарьей Треповой подготовил это преступление, передав девушке статуэтку, в которой находилось взрывное устройство.


Также по информации, имеющейся в распоряжении российского ведомства, теракт этот был организован спецслужбами Украины и их агентурой, в состав которой входили представители так называемой российский несистемной оппозиции, которые в настоящий момент скрываются за рубежом.

Именно Денисов в феврале этого года прибыл в Москву из Киева через Латвию. Ему понадобилось несколько месяцев для сбора всех ему необходимых сведений о блогере, для чего он и снял квартиру специально рядом с местом жительства журналиста.

После того как в петербургском кафе прогремел взрыв, ставший для военного корреспондента роковым, подозреваемый покинул Россию, вылетев в Турцию транзитом через Армению. В связи с этим, Денисова в ближайшее время объявят в международный розыск.

Напомним, что 2 апреля во время творческого вечера, организованного Владленом Татарским в кафе в Санкт-Петербурге, Дарья Трепова вручила ему в качестве подарка статуэтку, начиненную взрывчаткой. Он положил её на стол рядом с собой, а спустя нескольких минут раздался взрыв, в результате чего военкор скончался, в то время как ещё более 40 человек, в том числе и прохожие, пострадали. А вот сама Трепова никаких сколько-нибудь серьёзных ранений и травм не получила.

Уже на следующий день она была задержана, а в настоящее время она находится в СИЗО.
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19 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:46
    +9
    Захотел - заехал, захотел - выехал. Вольному воля, диверсанту рай земной. Впрочем это нам не чебурашек на таможне изымать, тут работать надо.
  2. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 13:49
    +2
    Убийцы Дугиной точно также спокойно уехали. И день спустя убийства нам подробно рассказали на какой машине они ездили и в какой квартире жили. Что же мешало узнать об этом за день ДО убийства?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 13:57
      +1
      Узнать как ? Если все так просто и замечательно. Узнать ДО. Почему во всем мире до сих пор происходят теракты ? Да что там терракты, банальные ограбления не могут прндовратить...а что проще то, узнать все до.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 14:14
        0
        Во-первых, зачем вываливать на нас все эти детали после убийства? Показать, что спецслужбы работают? Так показателем их работы являются предотвращенные теракты, а не отчеты постфактум. И как они могут узнать о готовящихся диверсиях и убийствах? Очень просто: ликвидировать тех, кто подобное разрабатывает и организует.
        1. Сарбоз
          Сарбоз Сегодня, 14:24
          +1
          Цитата: Борис Сергеев
          Показать, что спецслужбы работают? Так показателем их работы являются предотвращенные теракты, а не отчеты постфактум.

          Каждый год ФСБ предотвращает десятки терактов, задерживает и ликвидирует десятки внедрённых групп диверсантов, торговцев оружием. Но чего на это смотреть? Это ведь другое. Это ведь всё ерунда. Ничего ведь не взорвали, никого не убили. Навесят на невиновных всё, что можно и нельзя.
          А как случится теракт, значит не работают спецслужбы, каждый раз одно и то же. Только видимость работы.
          В России в 2022 году было предотвращено совершение 64 терактов. Были раскрыты попытки совершить 123 террористических преступления.
          1. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 14:33
            0
            Вы не считаете, что убийство Татарского стало возможно благодаря тому, что проколы, проявившиеся при убийстве Дугиной так и не ликвидированы? И, скорее всего, спланированы они в одном месте, которое фунционирует себе без всяких проблем и очередные теракты разрабатывает. После чего вы в очередной раз разведёте руками: " Ну как же их предотратить!"
          2. JD1979
            JD1979 Сегодня, 14:34
            0
            Цитата: Сарбоз
            Каждый год ФСБ предотвращает десятки терактов, задерживает и ликвидирует десятки внедрённых групп диверсантов, торговцев оружием. Но чего на это смотреть? Это ведь всё ерунда. Ничего ведь не взорвали, никого не убили. Навесят на невиновных всё, что можно и нельзя.

            ФСБ задерживает л о х о в, которые ничего не понимают в элементарной конспирации. А если работают профессионалы, то имеет вот это. Грузовик взрывчатки на мосту прошляпили защитнички и это на особо охраняемом объекте).

            Особенно доставляет вот это:
            В связи с этим, Денисова в ближайшее время объявят в международный розыск.

            Нормальные страны в связи с этим по горячим следам отправляют ликвидаторов, а тут все еще верят в международное право))
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 14:03
      +2
      Цитата: Борис Сергеев
      Что же мешало узнать об этом за день ДО убийства?

      Отсутствие информации , и оперативных позиций как за рубежом , так и внутри страны . Изготовителя ВУ не выявили ( не думаю , что оно изготовлено за рубежом )
      тащить ВУ через границу большой риск . Имел ли Денисов навыки изготовления ВУ ? Если нет , то и работа до конца не доведена . Если да , то это опасный террорист , подлежащий ликвидации . Кто этим будет заниматься , хотелось бы спросить у кота Леопольда . hi
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 14:06
        0
        Мне не сложно повторить вопрос. Если все так просто по выявлению и т.д. и т.п. то почему во всем мире происходят теракты. Ладно, у нас все плохо и никто не работает, мышей не ловит.
  3. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 13:57
    -2
    Ну, что ж дожили. Нашим спецслужбам осталась роль статистов, констатируют случившийся факт. Уже убили второго человека с сопутствующими жертвами и все....
    Судоплатов в гробу перевернулся.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 14:02
      +4
      Вы точно знаете кто такой Судоплатов и чем он занимался ? Или просто слышали где то фамилию? Ну так для сведения , Павел Анатольевич был диверсантом и занимался теми самыми "ликвидациями".
      1. Хибинский Пластун
        Хибинский Пластун Сегодня, 14:24
        0
        Не переживайте, читал.
        Вот по этому и вспомнил про него. Бандеровцы устроили в России сафари, а сами чувствуют себя в безопасности. И вместо ликвидации будут и дальше проводить диверсии в России.
        А вы поумничать решили, ради забалтывания?
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:01
    +2
    Денисова в ближайшее время объявят в международный розыск.

    Угу, так его кто-то россии и предоставит. no
    А вот почему у нас государство как проходной двор для всех кому не лень? what
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:02
    -2
    Вот тва... рь, ведь русский же. Манкурт.
    Теперь Россия готовит бумаги объявить в международный розыск.
    Господи, какая наивность.
    Никто эту гниду не выдаст.
    Нужно просто находить и уничтожать.
    Не хотите сами-наймите киллера. Или денег жалко?
    Ах да... мы не такие, мы на рубль дороже.
    Значит терракты будут продолжаться.
    Безнаказанность порождает вседозволенность.
    Под террористами земля должна гореть.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 14:11
      +1
      Вопрос террора и антитерора не так прост. Пример евреи, ну убивают они , даже армейские операции проводят. А террор так и остался. Нет, бороться надо . И безнаказанности как о и у на не наблюдается , только недавно была новость , что взяли джигита который ещё двадцать лет назад засветился в Дагестане, если не ошибаюсь.
  6. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 14:04
    0
    Очень своевременное заявление ФСБ. Прямо к моменту усиления борьбы с "дискредитацией". Такое впечатление что специально создают ситуации , при который самый инфантильный житель России не удержит крепкое словцо.На "живца" наверно ловят.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:11
    +1
    Так то понятно, что от всего, всего, уберечься не можно, но, надо давить причастных, где б они не прятались и до самого верха!!!
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:12
    0
    ФСБ отбирают хлеб у Пескова. Это он говорит очевидные факты, когда остальные уже давно знают laughing
  9. Новик225
    Новик225 Сегодня, 14:12
    +1
    Единственный путь предотвратить теракт - иметь своих людей в тер.организации. Разведчиков или просто стукачей. Иначе - остается только расследовать уже после теракта.