ФСБ России представила новые подробности теракта в отношении российского военкора Владлена Татарского

По данным ФСБ России, соучастником убийства известного российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), был гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения. Именно он совместно с Дарьей Треповой подготовил это преступление, передав девушке статуэтку, в которой находилось взрывное устройство.Также по информации, имеющейся в распоряжении российского ведомства, теракт этот был организован спецслужбами Украины и их агентурой, в состав которой входили представители так называемой российский несистемной оппозиции, которые в настоящий момент скрываются за рубежом.Именно Денисов в феврале этого года прибыл в Москву из Киева через Латвию. Ему понадобилось несколько месяцев для сбора всех ему необходимых сведений о блогере, для чего он и снял квартиру специально рядом с местом жительства журналиста.После того как в петербургском кафе прогремел взрыв, ставший для военного корреспондента роковым, подозреваемый покинул Россию, вылетев в Турцию транзитом через Армению. В связи с этим, Денисова в ближайшее время объявят в международный розыск.Напомним, что 2 апреля во время творческого вечера, организованного Владленом Татарским в кафе в Санкт-Петербурге, Дарья Трепова вручила ему в качестве подарка статуэтку, начиненную взрывчаткой. Он положил её на стол рядом с собой, а спустя нескольких минут раздался взрыв, в результате чего военкор скончался, в то время как ещё более 40 человек, в том числе и прохожие, пострадали. А вот сама Трепова никаких сколько-нибудь серьёзных ранений и травм не получила.Уже на следующий день она была задержана, а в настоящее время она находится в СИЗО.