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Экс-советник президента США предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

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Экс-советник президента США предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

НАТО может приобрести статус всемирной организации за счет присоединения к альянсу трех новых стран. Об этом заявил экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.


В статье для издания Wall Street Journal Болтон написал о необходимости осуществить идею бывшего главы испанского правительства Хосе Марии Аснара, заявившего, что для того, чтобы сделать НАТО глобальной организацией, необходимо пригласить в него такие страны, как Япония, Австралия и Израиль.

Бывший советник Трампа также добавил, что к Североатлантическому военному блоку также могут присоединиться и другие страны, расходы на оборону которых соответствуют действующим в настоящее время нормам альянса.

По мнению Болтона, Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО необходимо за счет сокращения финансирования других отраслей увеличить свои оборонные бюджеты.

Таким образом, Болтон однозначно говорит о тяготении США к гегемонизму и безостановочной военной экспансии.

Ранее о своем желании вступить в военный блок НАТО заявили правительства Финляндии и Швеции, в мае прошлого года передавшие генсеку альянса заявки на вступление в эту военную организацию. Для вступления в НАТО необходимо одобрение всех членов альянса. Финская заявка ратифицирована всеми членами блока в конце марта текущего года. А несколько дней назад Финляндию в НАТО приняли. Заявка Швеции на вступление в блок в настоящее время еще не получила одобрения венгерских и турецких властей. Одобрение турецкого правительства осложнено позицией шведских властей в отношении к представителям Рабочей партии Курдистана, организации, считающейся в Турции террористической.
Использованы фотографии:
Pixabay
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:42
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Экс-советник президента США предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

    тем самым спровоцировать Китай , Иран и Россию создать военный блок по образу и подобию НАТО. Ума палата ,смотрю у "экс советника" laughing
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:51
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      тем самым спровоцировать

      Да просто "сбросить маски" и наконец то показать свое "истинное лицо" мировой Империи
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 14:06
        0
        По мнению Болтона, Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО необходимо за счет сокращения финансирования других отраслей увеличить свои оборонные бюджеты
        Как то напомнило анекдот.
        "Хочу член до земли...
        Гена откуси ему ноги..." wink laughing
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      тем самым спровоцировать Китай , Иран и Россию создать военный блок по образу и подобию НАТО. Ума палата ,смотрю у "экс советника"

      Ещё КНДР забыли. Если гегемон на карту глянет, то спать совсем плохо будет от такого союза! Шикарный пояс получается от Кореи до Сирии! Тут и Японии есть что предъявить, и евреям!
    3. Маз
      Маз Сегодня, 14:27
      0
      Нда, де израиль, де северная атлантика и де НАТО? Где вообще логика? не говоря про Австралию....
  3. Alex777
    Alex777 Сегодня, 13:45
    0
    Вот и хорошо, что этот враг Болтон нынче лишь экс советник.
    Но меня терзают смутные сомнения, что Япония подпишется.
    Ее тоже кинули с австралийским тендером - ради французов.
    Так что кому яблоки, а кому ящики от яблок, им уже показали.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 13:53
      0
      австралия каким боком относится к северной атлантике то? ладно япония близко к северу тихого океана
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: Alex777
      Но меня терзают смутные сомнения

      А меня не терзают, США давненько это задумали - глобальный военный блок и идут к своей цели. Политики Австралии и Японии не вполне самостоятельны в своих решениях из-за давления США и Британии. А вот с Израилем всё сложнее...
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 14:06
    0
    Экс-советник президента США предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

    И не забудьте посла пингвинам отправить, тоже в НАТО пригласить...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:14
    0
    По мнению Болтона, Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО необходимо за счет сокращения финансирования других отраслей увеличить свои оборонные бюджеты.
    . Да ладно, очередная тухлая тушка на вонь исходит... ничего нового, в общем то.
    Вот не хочется желать плохого, но... пусть они себе проблем ещё больше создадут, тогда сломаются быстрее.