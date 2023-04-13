Экс-советник президента США предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

НАТО может приобрести статус всемирной организации за счет присоединения к альянсу трех новых стран. Об этом заявил экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.В статье для издания Wall Street Journal Болтон написал о необходимости осуществить идею бывшего главы испанского правительства Хосе Марии Аснара, заявившего, что для того, чтобы сделать НАТО глобальной организацией, необходимо пригласить в него такие страны, как Япония, Австралия и Израиль.Бывший советник Трампа также добавил, что к Североатлантическому военному блоку также могут присоединиться и другие страны, расходы на оборону которых соответствуют действующим в настоящее время нормам альянса.По мнению Болтона, Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО необходимо за счет сокращения финансирования других отраслей увеличить свои оборонные бюджеты.Таким образом, Болтон однозначно говорит о тяготении США к гегемонизму и безостановочной военной экспансии.Ранее о своем желании вступить в военный блок НАТО заявили правительства Финляндии и Швеции, в мае прошлого года передавшие генсеку альянса заявки на вступление в эту военную организацию. Для вступления в НАТО необходимо одобрение всех членов альянса. Финская заявка ратифицирована всеми членами блока в конце марта текущего года. А несколько дней назад Финляндию в НАТО приняли. Заявка Швеции на вступление в блок в настоящее время еще не получила одобрения венгерских и турецких властей. Одобрение турецкого правительства осложнено позицией шведских властей в отношении к представителям Рабочей партии Курдистана, организации, считающейся в Турции террористической.