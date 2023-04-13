У многих этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, дети посещают школы, где занятия проходят на их родном языке в рамках проводимой Будапештом государственной программы «На родине венгерской». И теперь Госсекретариат по вопросам национальной политики Венгрии объявил об обновлении данной программы.Такое объявление сделал глава этой госструктуры Арпад Янош.Он сообщил, что Будапешт резко нарастил финансовую поддержку учащимся школ Закарпатья с преподаванием на венгерском языке. Теперь их родители будут ежегодно получать не 22,4 тысячи форинтов, а сто тысяч. Таким образом, размер выплат увеличится примерно в 4,5 раза – с 60 до 266,5 евро. Эта помощь поступает к началу учебного года, в 2023 году она должна быть выплачена примерно в августе или сентябре.По словам Яноша, выплаты являются стимулом для закарпатских венгров. Они направлены на то, чтобы они отдавали своих детей в школы с преподаванием на родном языке. Это будет способствовать тому, что юные венгры Украины сохранят свою национальную идентичность.Месяцем ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто выразил свое возмущение по поводу того, что киевские власти намерены начать выплаты этническим венграм, чьи дети пойдут в украинские школы, а не венгерские. Размер выплат при этом в три раза выше того, который предлагает правительство Венгрии даже после повышения. Он установлен на уровне 300 тысяч форинтов, или приблизительно 800 евро.