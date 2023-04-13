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Будапешт резко нарастил финансовую поддержку учащимся школ Закарпатья с преподаванием на венгерском языке

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Будапешт резко нарастил финансовую поддержку учащимся школ Закарпатья с преподаванием на венгерском языке

У многих этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, дети посещают школы, где занятия проходят на их родном языке в рамках проводимой Будапештом государственной программы «На родине венгерской». И теперь Госсекретариат по вопросам национальной политики Венгрии объявил об обновлении данной программы.


Такое объявление сделал глава этой госструктуры Арпад Янош.

Он сообщил, что Будапешт резко нарастил финансовую поддержку учащимся школ Закарпатья с преподаванием на венгерском языке. Теперь их родители будут ежегодно получать не 22,4 тысячи форинтов, а сто тысяч. Таким образом, размер выплат увеличится примерно в 4,5 раза – с 60 до 266,5 евро. Эта помощь поступает к началу учебного года, в 2023 году она должна быть выплачена примерно в августе или сентябре.

По словам Яноша, выплаты являются стимулом для закарпатских венгров. Они направлены на то, чтобы они отдавали своих детей в школы с преподаванием на родном языке. Это будет способствовать тому, что юные венгры Украины сохранят свою национальную идентичность.

Месяцем ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто выразил свое возмущение по поводу того, что киевские власти намерены начать выплаты этническим венграм, чьи дети пойдут в украинские школы, а не венгерские. Размер выплат при этом в три раза выше того, который предлагает правительство Венгрии даже после повышения. Он установлен на уровне 300 тысяч форинтов, или приблизительно 800 евро.
Использованы фотографии:
https://imigrant-hungary.com/
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3 комментария
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  1. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 13:24
    +1
    Откуда возьмут скакуасы деньги, если даже своим военным не могут платить уже?)) Врать это конечно у них в традициях, но однажды за "базар" ответить придётся ж
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:31
      0
      Насчет "нечем платить"не совсем верно.Да,они полностью сидят на западных траншах,бюджет этого не вытянет и половину.Пока им необходимые деньги поступают
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:45
    0
    Всё таки венгерское правительство думает о будущем, а не только о сегодняшнем дне. Венгрия одна из немногих, европейских, стран ведущая свою, независимую, внутреннюю политику.