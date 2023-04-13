Второй Евразийский экономический форум станет еще одной ступенькой формирования сотрудничества государств вне западной коалиции

Первый Евразийский экономический форум состоялся год назад в столице Кыргызстана городе Бишкеке. Тогда в нем приняли участие более 2500 человек из 15 стран, как входящих в Евразийский экономический союз, так и представители не являющихся членами ЕАЭС государств.
Форум является площадкой для обсуждения экономических вопросов и ориентирован на руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, первых лиц государств, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия с ЕАЭС.
В этом году второй Евразийский экономический форум будет проходить с 24 по 25 мая в Москве, его главная тема обозначена как «Евразийская интеграция в многополярном мире». Организатором мероприятия, как и год назад, выступает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В пресс-службе оргкомитета по итогам первого заседания по подготовке форума белорусскому информагентству БелТа сообщили, что на нем запланировано проведение не менее 35 различных мероприятий.
Помимо пленарного заседания на площадке форума будут организованы панельные профильные сессии. Темами для обсуждения станут: научно-техническое сотрудничество, финансовая сфера, промышленность и АПК, климатическая повестка, энергетика, техническое регулирование и ветеринария, развитие внутреннего рынка союза, электронная торговля, таможенное регулирование, региональное сотрудничество, госзакупки, статистика и другие.
Главной задачей форума станет налаживание прямого диалога между представителями власти и бизнесом по широкому спектру взаимодействия в рамках ЕАЭС, сообщил председатель Совета ЕЭК, вице-премьер правительства России Алексей Оверчук. Как и во время прошлогоднего мероприятия, организаторы форума рассчитывают, что его участники будут активно выдвигать идеи, направленные на создание благоприятного делового климата на евразийском пространстве.
Цель форума — популяризация идеи союза как интеграционного объединения в многополярном мире и совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве
— сообщил Оверчук.
По словам председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, форум должен способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества стран ЕАЭС, формированию надежных связей между хозяйствующими субъектами, достижению синергетического эффекта от объединения инвестиционных и инновационных потенциалов.
Планируется, что в мероприятии примут участие как главы государств ЕАЭС, так и представители, в том числе лидеры стран, входящих в ШОС, БРИКС, АСЕАН, государства Африки и Арабского Востока. В международном плане форум станет еще одной ступенькой в формировании экономического объединения государств и бизнеса, не входящих в бывшую монопольной западную коалицию во главе с Соединенными Штатами.