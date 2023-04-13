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Украинское командование может отложить весеннее контрнаступление из-за ситуации в Артемовске

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Украинское командование может отложить весеннее контрнаступление из-за ситуации в Артемовске

В СМИ в последнее время все чаще появляются материалы о возможных трудностях у ВСУ в ходе неоднократно анонсированного контрнаступления. Что характерно, пораженческие настроения в основном тиражируются западными и украинскими изданиями. Это, в свою очередь, наталкивает на мысль о намеренной дезинформации для «усыпления» внимания российского командования.


Впрочем, не исключен вариант и некой «страховки», которую пытается обеспечить себе Запад на случай провала украинского «блицкрига». Ведь потом в любой момент можно сказать: «Мы предупреждали».

Между тем, сообщения о возможном переносе ВСУ своего весеннего контрнаступления продолжают поступать. На этот раз в качестве причины называют ситуацию в Артемовске.

Так, ТГ-канал «Иди и смотри», ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией в украинской армии, пишет, что защита Артемовска (Бахмута) отнимает много сил у ВСУ. Со слов источника, в город якобы постоянно перебрасываются новые подкрепления, которые могли бы быть задействованы в контрнаступлении, но вместо этого «сжигаются» в боях с ЧВК «Вагнер».

Стоит напомнить, что российские силы уже контролируют более 80% вышеупомянутого населенного пункта. ВСУ пока пытаются удерживать оборону в его западной части.

В то же время, украинское командование давно могло отдать приказ войскам, обороняющим Бахмут, отойти на подготовленные в пригородах рубежи. Однако ВСУ продолжают отправлять наиболее боеспособные части для удержания части, практически потерянного, города, что вызывает недоумение даже на Западе.
Использованы фотографии:
vk.com/mil
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:27
    +4
    Слишком много вранья и дезы насчет этого наступления
    1. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 13:28
      +1
      Что говорит о том что наступ будет довольно таки внезапным what .
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 13:32
        +3
        И судя по тому как часто заявляется, что к нему не готовы состоится это совсем скоро.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:33
        0
        Именно так,ждем в мае.Не думаю,что раньше.То,что бригады 11 из12 неукомплектованы-тоже ложь.
      3. сайгон
        сайгон Сегодня, 13:42
        0
        Это говорит ровно о том что всяким источникам верить не стоит .
        Без знания обстановки ( не гадательно ) можно базлать хоть что .
        Мы ни черта тут не знаем . Карт с обстановкой нам не покажут , а те желтоватые листки что всюду светятся к обстановке не относятся и не дают данных для анализа обстановки нормальным образом .
        На таких данных ни кто не будет вырабатывать задачи на ведения БД хоть вам оборона хоть вам наступление
  2. Cronus
    Cronus Сегодня, 13:29
    0
    А кто то подскажет почему оставшиеся 20% Бахмута не могут захватить?ведь высвободившиеся силы Вагнера и уменьшение контролируемого пространства ВСУ должно усилить давление и по сути оборона должна рухнуть.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:34
      +1
      Почему?Потому что в 2014 году ситуацию пролюбили... hi
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:34
      0
      Потому что эти проценты Бахмута (которых скорее 30 а не 20) застроены высотками и штурмовать их сложнее всего. А освобожденная часть это в основном малоэтажная застройка и промзоны. Очень хорошо бы было их не штурмовать а перерезать снабжение окончательно. Но с этим тоже все сложно.
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:35
      +1
      Успешные атаки "Вагнера" в Бахмуте продолжаются. После отступления ВСУ из Бахмута ситуация не поменяется, такие же бои продолжатся в Часовом Яре, Краматорске и т.д. У ВСУ много резервов, и в кризисной ситуации они будут использованы для купирования угрозы обрушения фронта. Но тем меньше шансов будет на успешное анонсированное наступление в сторону Крыма...
    4. сайгон
      сайгон Сегодня, 13:38
      0
      А на кой хрен это надо ? Ну кидают подкрепления пока доедут , пока дойдут пока бк и продукт доставят все потери .
      Скорее всего это наших устраивает.
    5. пешик
      пешик Сегодня, 14:08
      0
      Вчера Orange-Bigg (Александр) упорно пытался всех заставить ему поверить, что Бахмут уже полностью наш -


      https://topwar.ru/214832-genshtab-vsu-soobschil-ob-atakah-vs-rf-severnee-hromovo-pod-artemovskom.html
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:33
    +1
    Так, ТГ-канал «Иди и смотри», ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией в украинской армии

    Очень "серьёзный" источник и пользуется "сверхдостоверными" фактами. wassat
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:38
    0
    Кто еще на Западе не говорил о пресловутом "контрнаступлении ВСУ"? По моему нет такого таблоида или издания на Западе , кто еще не озвучил эту тему. Это может говорить лишь об одном , Россию пытаются ввести в заблуждение , чтобы потом это "контрнаступление", когда оно начнется неожиданно , имело эффект медийного и сетевого взрыва , а не хлопка. Все это конечно делается не для российского ГШ и ГРУ , они и так знают -что ,где ,когда, а для обывателя .
  5. Новик225
    Новик225 Сегодня, 13:41
    +1
    Для чего проводится эта компания по дезинформации в прессе? Пытаются запутать, дают разные прогнозы и обещания. По всем каналам дается много и абсолютно противоположной информации. Они что, думают, Российский Генштаб разведданные из прессы и Твиттера черпает?
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 13:43
    0
    Такое ощущение, что украинское командование не очень то и хочет наступать, видимо считает, что в случае провала усё.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:23
      0
      А зачем им сейчас наступать? Они ждут прибытия огромной кучи всяких ништяков, а до той поры будут прикидываться шлангами.
  7. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 13:43
    0
    Странно , как с серьезным видом рассуждают об каком то обмане руководства РФ , которые якобы основывается на заявлениях противоположной стороны в СМИ. Разведки нет , агентуры нет, ничего нет, будем слушать что нам расскажут в газетах и по телевизору. Рука лицо.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:46
    0
    Ну и не надо полностью освобождать Бахмут, пусть туда как в топку бросают войска.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:19
    0
    Украинское командование может отложить весеннее контрнаступление из-за ситуации в Артемовске
    . Какое мнение преобладает среди экспертов???
    Куевские собрали "гвардию наступа" по типу лёгкой, моторизованой/мобильной пехоты. Т. е. свои плюсы и минусы в таком виде подразделений есть и... в данный момент, перспективы добиться заметного, значимого успеха, оч сомнительны...
    А дальше, время и события покажут, кто и по чем!