Украинское командование может отложить весеннее контрнаступление из-за ситуации в Артемовске

В СМИ в последнее время все чаще появляются материалы о возможных трудностях у ВСУ в ходе неоднократно анонсированного контрнаступления. Что характерно, пораженческие настроения в основном тиражируются западными и украинскими изданиями. Это, в свою очередь, наталкивает на мысль о намеренной дезинформации для «усыпления» внимания российского командования.Впрочем, не исключен вариант и некой «страховки», которую пытается обеспечить себе Запад на случай провала украинского «блицкрига». Ведь потом в любой момент можно сказать: «Мы предупреждали».Между тем, сообщения о возможном переносе ВСУ своего весеннего контрнаступления продолжают поступать. На этот раз в качестве причины называют ситуацию в Артемовске.Так, ТГ-канал «Иди и смотри», ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией в украинской армии, пишет, что защита Артемовска (Бахмута) отнимает много сил у ВСУ. Со слов источника, в город якобы постоянно перебрасываются новые подкрепления, которые могли бы быть задействованы в контрнаступлении, но вместо этого «сжигаются» в боях с ЧВК «Вагнер».Стоит напомнить, что российские силы уже контролируют более 80% вышеупомянутого населенного пункта. ВСУ пока пытаются удерживать оборону в его западной части.В то же время, украинское командование давно могло отдать приказ войскам, обороняющим Бахмут, отойти на подготовленные в пригородах рубежи. Однако ВСУ продолжают отправлять наиболее боеспособные части для удержания части, практически потерянного, города, что вызывает недоумение даже на Западе.