Военное обозрение
Войти Регистрация

В Венгрии заявили, что позиция страны по украинскому конфликту не изменится

3
В Венгрии заявили, что позиция страны по украинскому конфликту не изменится

Венгрия является одной из двух стран Европы наряду с Сербией, которые на протяжении конфликта на Украине не следуют строгой антироссийской политике Запада, несмотря на сильнейшее давление. Не поддерживают венгерские власти и поставки оружия Украине. О такой позиции страны не раз заявлял глава правительства Венгрии Виктор Орбан.


Позицию Будапешта в очередной раз подтвердил и директор по коммуникациям правящей венгерской партии «Фидес» Иштван Холлик. По словам политика, несмотря на давление Вашингтона, который ввёл санкции против Международного инвестиционного банка и его венгерского вице-президента, позиция Венгрии по ситуации на Украине не изменится.

Сегодня о санкциях против Международного инвестиционного банка (штаб-квартира в Будапеште), который якобы контролирует Москва, заявил американский посол в Венгрии Дэвид Прессман, собравший специальную пресс-конференцию. При этом посол высказал недовольство и по поводу продолжающихся экономических связей Будапешта с Москвой.

Очевидно, что смысл этой пресс-конференции и всей акции по оказанию давления с их стороны – надавить на нас, чтобы мы изменили свою точку зрения… Но венгерская позиция в отношении войны не изменится – мы по-прежнему на стороне мира

- отметил Холлик.
Использованы фотографии:
magyarnemzet.hu
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:48
    +1
    Одна из немногих небольших стран обладающих своим собственным мнением и думающей о своем народе. У Орбана яйца есть!
    1. Маз
      Маз Сегодня, 14:31
      0
      Ну, его яйца (Орбана) держатся на трубопроводе по которому он получает то, что ему надо и по цене соответствующей. Хотя не без этого. Надо иметь смелость посреди европы, ес и НАТО иметь собственную позицию и защищать свою страну и простых людей
  2. certero
    certero Сегодня, 13:48
    0
    Оказывается, в Европе ещё остались политики которые думают о своей стране