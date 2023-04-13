В Венгрии заявили, что позиция страны по украинскому конфликту не изменится

Очевидно, что смысл этой пресс-конференции и всей акции по оказанию давления с их стороны – надавить на нас, чтобы мы изменили свою точку зрения… Но венгерская позиция в отношении войны не изменится – мы по-прежнему на стороне мира

Венгрия является одной из двух стран Европы наряду с Сербией, которые на протяжении конфликта на Украине не следуют строгой антироссийской политике Запада, несмотря на сильнейшее давление. Не поддерживают венгерские власти и поставки оружия Украине. О такой позиции страны не раз заявлял глава правительства Венгрии Виктор Орбан.Позицию Будапешта в очередной раз подтвердил и директор по коммуникациям правящей венгерской партии «Фидес» Иштван Холлик. По словам политика, несмотря на давление Вашингтона, который ввёл санкции против Международного инвестиционного банка и его венгерского вице-президента, позиция Венгрии по ситуации на Украине не изменится.Сегодня о санкциях против Международного инвестиционного банка (штаб-квартира в Будапеште), который якобы контролирует Москва, заявил американский посол в Венгрии Дэвид Прессман, собравший специальную пресс-конференцию. При этом посол высказал недовольство и по поводу продолжающихся экономических связей Будапешта с Москвой.- отметил Холлик.