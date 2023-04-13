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Капитан 1-го ранга прокомментировал призыв Украины сделать Черное море «внутренними водами НАТО»

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Капитан 1-го ранга прокомментировал призыв Украины сделать Черное море «внутренними водами НАТО»

Украина желает, чтобы Черное море превратилось в «море НАТО», при этом, чтобы оно было демилитаризовано. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.


По утверждению Кулебы, Черное море должно стать аналогом Балтийского моря, в котором доминируют флоты Североатлантического альянса.

Специально для «Военного обозрения» заявление украинского министра иностранных дел прокомментировал член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Алексеевич Дандыкин.

Глава МИД Украины Кулеба не раз делает подобные заявления. Но утверждения, что НАТО может быть «миротворческой» организацией, относятся к области фантастики. Мир видел реальные «миротворческие» инициативы Североатлантического альянса в Югославии, Афганистане, Ираке. Сейчас из поставляемого странами НАТО оружия убивают мирных людей в Донбассе

- отметил военный эксперт.

В то же время, подчеркнул Дандыкин, Кулеба выступает в качестве продолжателя дела Жозепа Борреля – одного из «ястребов» внешней политики Евросоюза. Смысл «черноморской» политики НАТО представляется ему в виде обеспечения свободного присутствия кораблей Североатлантического альянса в Черном море.

Большие надежды в НАТО возлагают на предстоящие президентские выборы в Турции. Запад рассчитывает, что к власти в Анкаре придет более лояльный к НАТО политик, и тогда ограничения на проход кораблей ВМС стран альянса в Черное море через контролируемые Турцией проливы будут сняты.

Сейчас выход к Черному морю имеют три страны НАТО – Болгария, Румыния и стоящая особняком Турция, подчеркивает военный эксперт. Украина давно считает себя «круче НАТО», Грузия имеет свои планы на вхождение в состав и НАТО, и Евросоюза.

Но у нас есть Крым, у нас есть Севастополь, у нас есть Черноморский флот. Те, кто пытаются доказать другое, то и ответ тогда будет другой. Для этого есть все возможности

- подчеркнул капитан 1 ранга Дандыкин.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:02
    +4
    Бред сивой кобылы.Какое "внутреннеп море"НАТО?Хотя,чего обращатьивнимание на информационные выверты утырков в Киеве?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:08
      +1
      Но у нас есть Крым, у нас есть Севастополь, у нас есть Черноморский флот. Те, кто пытаются доказать другое, то и ответ тогда будет другой. Для этого есть все возможности.
      - подчеркнул капитан 1 ранга Дандыкин.

      Не знаю что имел ввиду Василий Алексеевич, но явно что такие предупреждения для США, как закоперщика блока НАТО, как слону дробина и создать серьёзные проблемы России, в случае вступления в блок Грузии и остатка от УССР с черноморским побережьем, НАТО может очень легко.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:12
        +4
        Внутренним морем НАТО,Черное может стать только в случае если нашу страну спишут с карты.Надеюсь,этого не случиться.Хотя очень многие в мире хотят этого
  2. Вадим1968
    Вадим1968 Сегодня, 14:05
    +2
    Предлагаю Атлантику объявить внутренним океаном БРИКС!!!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:13
      +2
      Дело же не в каком то там словесном объявлении, а в реальных возможностях того или иного государства (государств) отстаивать или диктовать условия на определённом водном пространстве.
      По факту у англосаксов и НАТО сейчас действительно неизмеримо больше возможностей на море и в океане по сравнению с БРИКС, и это реальность а не досужие рассуждения типа "Да мы одним махом всех побивахом.".
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:28
        +1
        Верно,шапкозакидательство ведет только к повторению истории в виде новой Крымской,Русско-Японской войн.Только на более кровавом уровне.Те же самые проблемы с организацией,логистикой показали во всей красе нашу отнюдь не сильную сторону
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:07
    +4
    Капитан 1-го ранга прокомментировал призыв Украины сделать Черное море «внутренними водами НАТО»
    . Бесполезно обсуждать болтовня временных... ровнять с грунтом всех, кто не успеет сбежать.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:08
    +5
    Это так, у нас есть Крым, есть Севастополь, Новороссийск, но у нас нет Николаева, Одессы, Измаила.
    Нельзя оставлять эти русские города бандеровской swoлочи.
  5. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:22
    +1
    Меня другое смущает, как раз таки наш Черноморский флот
    Его надо усиливать по полной, включая размещение на них ЯО
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 14:25
    +1
    Кто владеет Крымом, тот владеет 2/3 Черного моря...
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:32
    0
    Если бы с таким заявлением выступали турки, Россия конечно же насторожилась , но когда с такими заявлениями выступают "петрушки" типа Кулебы , думаю не стоит акцентировать на этом внимание.
  8. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:32
    0
    Я одного не пойму: почему этих выродков человечества называют красивым словом "ястребы"? Это не ястребы, это гиены и шакалы в самом отвратительном исполнении.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:34
    0
    Но даже "не очень лояльный" Эродоган начал и продолжает
    строительство Стамбульского канала между Мраморным и Чёрным морями, который может стать альтернативой Босфорскому проливу. Утверждается, что эти планы вызывают беспокойство у российских властей, которые опасаются, что на военные корабли, которые смогут использовать новую водную артерию, не будут распространяться ограничения, налагаемые Конвенцией Монтрё