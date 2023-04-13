Капитан 1-го ранга прокомментировал призыв Украины сделать Черное море «внутренними водами НАТО»

Глава МИД Украины Кулеба не раз делает подобные заявления. Но утверждения, что НАТО может быть «миротворческой» организацией, относятся к области фантастики. Мир видел реальные «миротворческие» инициативы Североатлантического альянса в Югославии, Афганистане, Ираке. Сейчас из поставляемого странами НАТО оружия убивают мирных людей в Донбассе

Но у нас есть Крым, у нас есть Севастополь, у нас есть Черноморский флот. Те, кто пытаются доказать другое, то и ответ тогда будет другой. Для этого есть все возможности

Украина желает, чтобы Черное море превратилось в «море НАТО», при этом, чтобы оно было демилитаризовано. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.По утверждению Кулебы, Черное море должно стать аналогом Балтийского моря, в котором доминируют флоты Североатлантического альянса.Специально для «Военного обозрения» заявление украинского министра иностранных дел прокомментировал член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Алексеевич Дандыкин.- отметил военный эксперт.В то же время, подчеркнул Дандыкин, Кулеба выступает в качестве продолжателя дела Жозепа Борреля – одного из «ястребов» внешней политики Евросоюза. Смысл «черноморской» политики НАТО представляется ему в виде обеспечения свободного присутствия кораблей Североатлантического альянса в Черном море.Большие надежды в НАТО возлагают на предстоящие президентские выборы в Турции. Запад рассчитывает, что к власти в Анкаре придет более лояльный к НАТО политик, и тогда ограничения на проход кораблей ВМС стран альянса в Черное море через контролируемые Турцией проливы будут сняты.Сейчас выход к Черному морю имеют три страны НАТО – Болгария, Румыния и стоящая особняком Турция, подчеркивает военный эксперт. Украина давно считает себя «круче НАТО», Грузия имеет свои планы на вхождение в состав и НАТО, и Евросоюза.- подчеркнул капитан 1 ранга Дандыкин.