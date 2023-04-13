«Техники хватит для поддержки танкового батальона»: в прессе США оценили поставки ВСУ машин целеуказания M-7 Bradley

Применение управляемых артснарядов хорошо лишь настолько, насколько хорошо целеуказание: передача точных GPS-координат для боеприпаса со спутниковым наведением, такого как Excalibur американского производства, или устойчивое лазерное обозначение для снаряда с лазерным наведением, такого как «Квитник» местного выпуска

Другие методы наведения высокоточной артиллерии ВСУ по сравнению с M-7 Bradley являются довольно хрупкими. Беспилотники могут быть заглушены или сбиты. Незащищенные передовые наблюдатели уязвимы для снайперов и артиллерии и практически для любой другой угрозы на поле боя

Но даже без обмена цифровыми данными BFIST представляет собой значительное усовершенствование системы наведения для украинцев.

Американцы обычно размещают один BFIST в арьергарде танковой или механизированной роты, состоящей примерно из 20 машин. Тех четырех BFIST, которые получает Украина, может хватить для поддержки одного танкового батальона. Или целой бригады, если украинцы выделят только по одному BFIST в каждый батальон