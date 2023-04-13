«Техники хватит для поддержки танкового батальона»: в прессе США оценили поставки ВСУ машин целеуказания M-7 Bradley

Артиллеристы ВСУ в ходе противостояния с российскими войсками освоили ведение точного огня, активно используя системы наведения.
Применение управляемых артснарядов хорошо лишь настолько, насколько хорошо целеуказание: передача точных GPS-координат для боеприпаса со спутниковым наведением, такого как Excalibur американского производства, или устойчивое лазерное обозначение для снаряда с лазерным наведением, такого как «Квитник» местного выпуска
- отмечается в издании Forbes.
Как указывается, это объясняет, почему США включили четыре машины огневой поддержки M-7 Bradley в одну из своих недавних поставок оружия для Украины (каждая стоит около $5 млн). 34-тонная гусеничная боевая машина оснащена набором высокотехнологичных систем наведения BFIST.
BFIST может определять цели для артиллерийских батарей, даже находясь под огнем или в движении. Броня техники защищает четырех членов экипажа от стрелкового оружия и артиллерийских осколков. 25-мм пушка подходит для самообороны.
Другие методы наведения высокоточной артиллерии ВСУ по сравнению с M-7 Bradley являются довольно хрупкими. Беспилотники могут быть заглушены или сбиты. Незащищенные передовые наблюдатели уязвимы для снайперов и артиллерии и практически для любой другой угрозы на поле боя
- поясняется в прессе.
При трансформации Bradley в машину огневой поддержки установленный на башне ПТРК TOW заменяется набором разведывательного оборудования, добавляется ряд средств связи и навигации и размещается станция наблюдения в десантном отсеке.
BFIST оснащен камерами высокого разрешения инфракрасного и оптического диапазона, GPS, лазерным дальномером и лазерным целеуказателем. При хорошем обзоре цель может быть обнаружена на расстоянии до 7 км. Одним нажатием кнопки экипаж BFIST может осветить цель лазером или передать через цифровую сеть точные GPS-координаты дружественным артиллерийским батареям.
Как указывается в издании, при этом неясно, будут ли оснащены передаваемые ВСУ машины цифровой сетью, которую использует армия США:
Но даже без обмена цифровыми данными BFIST представляет собой значительное усовершенствование системы наведения для украинцев.
В издании сетуют на то, что ВСУ получат всего четыре BFIST из около 250 единиц, которыми располагает армия США [со следующего года Пентагон намерен обновить примерно половину парка M-7 Bradley до стандарта M3A3 с цифровой связью].
Американцы обычно размещают один BFIST в арьергарде танковой или механизированной роты, состоящей примерно из 20 машин. Тех четырех BFIST, которые получает Украина, может хватить для поддержки одного танкового батальона. Или целой бригады, если украинцы выделят только по одному BFIST в каждый батальон
- отмечают в издании, указывая, что ВСУ также получают из США небольшое количество оптимизированных для разведки колесных БТР Stryker, которые также могут обнаруживать цели на расстоянии в несколько км, хотя и не являются такими совершенными, как BFIST, по оценке автора.