Военное обозрение
Войти Регистрация

В Польше 62-летний украинец призывал соотечественников возвращаться домой и воевать с Россией

25
В Польше 62-летний украинец призывал соотечественников возвращаться домой и воевать с Россией

Акции украинских «патриотов» за рубежом становятся все более радикальными. Если раньше граждане нашей «западной соседки» обливались красной краской и устраивали нелепые театральные постановки, пугая прохожих, то сегодня дело дошло до нанесения серьезного вреда здоровью. Правда, пока собственному.


Так, польское радио RMF24 сообщает, что сегодня в Кракове, под зданием генконсульства Украины, 62-летний гражданин этой страны пытался устроить акт самосожжения. В ходе акции он выкрикивал призывы к своим соотечественникам вернуться обратно на родину и идти воевать с Россией.

Неясно, почему мужчина решил привлечь к себе внимание подобным способом, но, сообщается, что он облился каким-то легковоспламеняющимся веществом.

Рядом с «активистом» оказались случайные прохожие. Они и потушили пылающую на нем одежду.

62-летний мужчина был доставлен в больницу. Его состояние оценивается медиками как тяжелое. На момент спасения и прибытия в лечебное учреждение мужчина оставался в сознании.

Стоит отметить, что едва ли соотечественники пострадавшего оценили его поступок. Более того, весьма сомнительно, что военнообязанные украинцы, выехавшие за пределы своей страны, вернутся, чтобы вступить в ряды ВСУ и воевать против России. Ведь ранее неоднократно сообщалось, что на территории нашей «западной соседки» построен целый бизнес по переправке «платежеспособных» потенциальных призывников за рубеж. Люди даже берут достаточно крупные кредиты в украинских банках, выезжают правдами и неправдами из страны в надежде, что расплачиваться по долгам уже не придётся.
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:43
    +6
    Совершенно зря они это сделали.Потушили.Пусть бы сгорел,утырок
    1. Умник
      Умник Сегодня, 14:46
      +2
      Буквально вчера смотрел по телику как древние украинцы наряжались голубями и чето жрали в какой то европейской стране.))) улыбнуло
      1. Комментарий был удален.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 17:21
        0
        62-летний мужчина был доставлен в больницу.

        Украинство возрасту не помеха. Это похоже на шабаш сатанистов. Пританцовывают и седые скакуны.
    2. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 14:51
      +5
      Те же мысли. Пусть бы все скакуасы самоубились в едином порыве! И лучше не тушить, огонь он хорошо заразу уничтожает.
    3. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 14:53
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Совершенно зря они это сделали.Потушили.

      но сама концепция то отличная! good может они там массово начнут самовыпиливаться? ну чтоб это... what привлечь внимание! bully
    4. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:06
      +4
      премию Дарвина ему! и бесплатный билет в Бахмут!
    5. sedoj
      sedoj Сегодня, 15:18
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Совершенно зря они это сделали.Потушили.

      Ну, дык, так и было задумано, чтобы другие поехали, а он в больничке отлежался. Да видно поздно тушить начали.
  2. Void
    Void Сегодня, 14:45
    +4
    Украинская пропаганда вышла на новый уровень. Растут ребята )
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:48
    +9
    Immolation !?
    Si il voulait vraiment mourir , rien de plus simple pour lui il lui suffit d'aller à Backmut ...:-)

    Самосожжение !?
    Если он действительно хотел умереть , для него нет ничего проще, чем просто отправиться в Бэкмут...: -)
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:59
      +3
      Цитата: YanniKounnar
      Самосожжение !?
      Если он действительно хотел умереть , для него нет ничего проще, чем просто отправиться в Бэкмут...: -)

      Такие вещи обычно делаюся в наркотическом состоянии безнадёжно смертельно больными людьми по требованию заказчиков от него демонстративного публичного самоубийства за деньги для родственников или из-за страха за жизнь близких ему людей под угрозой им смерти от его кредиторов и т.п.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:07
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Самосожжение !?
      Если он действительно хотел умереть , для него нет ничего проще, чем просто отправиться в Бэкмут...: -)

      Согласен.
      Скорее хотел депортации и последующей могилизации избежать, да не всё рассчитал по неопытности.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 15:46
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Скорее хотел депортации и последующей могилизации избежать, да не всё рассчитал по неопытности.

        Думаете, что "случайные прохожие" должны были чуть раньше появиться, да закурились за углом? :))
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:51
    +1
    Хай вся Польша самосожжётся - тише в мировой политике будет.Гиена должна сдохнуть.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:03
      +1
      Польщя немножко поумнее украины, как ни крути -сами сжигать себя не будут! И в войну на украине вступать там тоже не много желающих, особенно после того, как первое военное кладбище уже заполнилось, но вот руководство у них под американцами -поэтому делают что приказано дядей Сэмом!
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: Peter1First
        Польщя немножко поумнее украины, как ни крути -сами сжигать себя не будут!

        Ну за шароваров - точно не будут. А за чехов - бывало что и сжигались. Доказано Рышардом Сивецом :))
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:52
    +3
    Родина этих вырусей сортир пана ляха а на русские земли пусть не смеют возвращаться.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:53
    +1
    Не для того они платят взятки 3-10 тыс. бакинских за выезд, чтобы возвращаться. Неумный он.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:10
    +1
    Вижу очередь желающих украинцев в окопы Бахмута, из патриотов выехавших в Польшу.
    Вот что значит сила СМИ ,поехал кукухой дедуля
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 15:18
    +3
    Посоветуйте ему в следующий раз сесть на кол. Желательно, горящий. Будет эффектней. И соотечественники проникнутся.
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:19
    +4
    Весна. Некоторые люди теряют психическое равновесие, иногда до причинения вреда собственному здоровью. Поводы могут быть разные, причина всегда одна - психика пошатнулась, фляжка свистнула.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:27
    +2
    под зданием генконсульства Украины, 62-летний гражданин этой страны пытался устроить акт самосожжения. В ходе акции он выкрикивал призывы к своим соотечественникам вернуться обратно на родину и идти воевать с Россией.

    Его кто-то держал? Почему этому бойцу не начать с себя, вернутся и записаться добровольцем? Или он таким образом решил избежать личного участия в мировом шоу от продюссера зеленского: сдохни укроп во славу укропии - сделай мир чище или каждому укропу смерть за европу!
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:37
    +1
    Ну а чего один-то? Не похоже на вас, скакуасы! Обычно вы гордитесь своими флешмобами - самое массовое поедание галушек, самое массовое приготовление борща, самое массовое пение щеневмерлы...
    А чего тут так скромно? Давайте-ка покажите миру украинскую дружность в флешмобах - устройте самое массовое самосожжение в знак поддержки ВСУ! Лучше - скоординированно, одновременно, в разных городах!
  12. Klmn
    Klmn Сегодня, 16:05
    +1
    Как-то слабо облился, только одежда горела, надо было сразу канистру бензина на голову, чтоб сразу уххх, взбодриться, так сказать.
    Нет ума, считай калека...
  13. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:16
    +1
    Все бы так! Чтобы и полякам, и бешенцам стало стыдно!
  14. termos
    termos Сегодня, 17:10
    0
    Ну да, ну да, сейчас прям манатки соберут и поедут обратно воевать) Идиотов там немного)