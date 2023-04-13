В Польше 62-летний украинец призывал соотечественников возвращаться домой и воевать с Россией

Акции украинских «патриотов» за рубежом становятся все более радикальными. Если раньше граждане нашей «западной соседки» обливались красной краской и устраивали нелепые театральные постановки, пугая прохожих, то сегодня дело дошло до нанесения серьезного вреда здоровью. Правда, пока собственному.Так, польское радио RMF24 сообщает, что сегодня в Кракове, под зданием генконсульства Украины, 62-летний гражданин этой страны пытался устроить акт самосожжения. В ходе акции он выкрикивал призывы к своим соотечественникам вернуться обратно на родину и идти воевать с Россией.Неясно, почему мужчина решил привлечь к себе внимание подобным способом, но, сообщается, что он облился каким-то легковоспламеняющимся веществом.Рядом с «активистом» оказались случайные прохожие. Они и потушили пылающую на нем одежду.62-летний мужчина был доставлен в больницу. Его состояние оценивается медиками как тяжелое. На момент спасения и прибытия в лечебное учреждение мужчина оставался в сознании.Стоит отметить, что едва ли соотечественники пострадавшего оценили его поступок. Более того, весьма сомнительно, что военнообязанные украинцы, выехавшие за пределы своей страны, вернутся, чтобы вступить в ряды ВСУ и воевать против России. Ведь ранее неоднократно сообщалось, что на территории нашей «западной соседки» построен целый бизнес по переправке «платежеспособных» потенциальных призывников за рубеж. Люди даже берут достаточно крупные кредиты в украинских банках, выезжают правдами и неправдами из страны в надежде, что расплачиваться по долгам уже не придётся.