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В Самарканде прошла встреча глав МИД региональной «четвёрки» по Афганистану

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В Самарканде прошла встреча глав МИД региональной «четвёрки» по Афганистану

В узбекистанском городе Самарканде прошла встреча глав МИД региональной «четверки» по Афганистану, куда входят Иран, Россия, Китай и Пакистан. В ходе переговоров был выработан единый подход к афганским делам.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

Эта четырехсторонняя встреча проходила в рамках более широкого мероприятия с участием глав внешнеполитических ведомств государств-соседей Афганистана. Помимо уже упомянутых стран четверки на ней присутствуют также представители Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Саммит такого формата собирается уже в четвертый раз.

На встрече четырех стран рассматривались вопросы, касающиеся проблем Афганистана и прилегающих к нему регионов.

Заседание позволило откровенно обсудить обстановку в Афганистане с акцентом на усиление координации региональных усилий по борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика, исходящими с афганской территории

- сообщили в пресс-службе российского МИД.

Участники встречи договорились продолжать сотрудничество с действующим правительством Афганистана во имя сохранения политической стабильности в этой стране и недопущения гуманитарной катастрофы.


В итоговом документе стороны призвали Кабул создать инклюзивное правительство, в котором будут представлены различные этнические группы и политические движения. Помимо этого, они выступили за недопущение в Афганистане любой дискриминации в отношении женщин и представителей национальных меньшинств.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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2 комментария
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:40
    0
    Может по Украине и войне с НАТО позаседать,в том же составе, хотя бы
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:47
    0
    Кстати ,в англицкой прессе была информация ,что у талибов *в Афганистане 220 тысяч только " хамви".Можно обеспечить себя бронированным транспортом на годы вперёд.