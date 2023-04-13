В Самарканде прошла встреча глав МИД региональной «четвёрки» по Афганистану

Заседание позволило откровенно обсудить обстановку в Афганистане с акцентом на усиление координации региональных усилий по борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика, исходящими с афганской территории

В узбекистанском городе Самарканде прошла встреча глав МИД региональной «четверки» по Афганистану, куда входят Иран, Россия, Китай и Пакистан. В ходе переговоров был выработан единый подход к афганским делам.Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.Эта четырехсторонняя встреча проходила в рамках более широкого мероприятия с участием глав внешнеполитических ведомств государств-соседей Афганистана. Помимо уже упомянутых стран четверки на ней присутствуют также представители Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Саммит такого формата собирается уже в четвертый раз.На встрече четырех стран рассматривались вопросы, касающиеся проблем Афганистана и прилегающих к нему регионов.- сообщили в пресс-службе российского МИД.Участники встречи договорились продолжать сотрудничество с действующим правительством Афганистана во имя сохранения политической стабильности в этой стране и недопущения гуманитарной катастрофы.В итоговом документе стороны призвали Кабул создать инклюзивное правительство, в котором будут представлены различные этнические группы и политические движения. Помимо этого, они выступили за недопущение в Афганистане любой дискриминации в отношении женщин и представителей национальных меньшинств.